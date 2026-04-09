寫實相親挖野菜見人品

挖野菜能看到對方最生活化的模樣。（取材自觀察者網）

大環境因素，讓年輕人不僅生活要過得精算，尋找另一半更得精準，於是，有人藉挖野菜，尋覓比買玫瑰更貼近愛情本質的良緣；有人成了「周末情侶」，給自己和對方都重新定義更自由的親密關係。

中國社交平台上最近興起「挖野菜相親」的「周末男女最狠約會」，不少網友分享，「挖的是野菜，看的是人品」，不需要花大錢、吃大餐，一兜幾乎零成本的野菜，就能看清對方有沒有可能成為共度餘生的人，讓一些因為不愛頻繁相親而逃離婚戀市場的中國年輕人，似乎又看到了挖出「野菜情人」的希望。

體力活 看出耐心體力

據觀察者網刊出微信 公眾號「視覺志」文章指出，挖野菜這件事一旦加上「相親」目的，從約好挖野菜的那一刻起，一場無聲的考察就開始了。平日裡相親，男女都追求舉手投足間名牌穿搭鋪成的「鬆弛感」，可到了山上通通失靈，一身衝鋒衣、運動褲、登山鞋才好大展身手。這就是挖野菜相親的好處之一，初次見面就向對方展示最生活化的自己，以後也不必「裝」了。

從挖野菜活動的規畫上，也能看出對方是否上心。約好早上集合，有人提前三天就開始研究天氣預報，甚至提前專門來踩過點；出發前一晚，鏟子、袋子、手套、創可貼，一樣一樣碼進背包。有人則當甩手掌櫃，兩手空空就來了，對方會不會張羅，一試便知。挖野菜是體力活，到了山上，更能看出一個人的耐心，身體素質也一目了然。

挖野菜雖然是小型集體活動，但免不了彼此照應。挖了一下午野菜又累又餓，有人從包裡摸出零食、水果，就能看出對方眼裡夠不夠體貼；遇到突發情況，對方能有條不紊地幫忙，好感度直接飆升。還有人因為一個動作被直接「放棄」，一位女博主發帖吐槽：跟相親男生挖了一下午野菜，她累得夠嗆，沒想到下山時男生把兩個人的野菜全部放進他的車後備箱，更沒提分她一半。積攢的好感，在一瞬間跌到冰點。

網路上有種說法，結婚前，兩人一定要一起旅遊，因為路上最能看出一個人的習慣、脾氣、會不會照顧人；現在有人發現，挖幾局野菜，效果差不多，一趟下來，體力、耐心、細心、有沒有眼力見、懂不懂照顧人，全暴露了。

懂野菜等於懂得生活

中國人走到哪，菜就種到哪，這種執念背後，是深埋心底的田園嚮往。挖野菜的趣味就在於，沒有土地，也能過把當農夫的癮；可真到了山上，問題來了，現在好多年輕人四體不勤、五穀不分，妥妥的「城巴佬」。

挖野菜能看出一個人接不接地氣。悶頭挖一下午、袋子裡裝得滿滿當當的，八成小時候在鄉野間待過，或家裡有愛種菜的長輩，他們不光認識野菜，還知道什麼節氣挖什麼。挖野菜時聊天，還能聊出童年，更深入了解對方，愈是有細節的回憶，愈是說不了謊話。

挖野菜的另一個作用，是看對方會不會做飯。挖到一半總有人會問：「這野菜你回去打算怎麼吃？」，如果有人接一句：「薺菜包餛飩，加點肉餡，滴兩滴香油，鮮得很。苦菜焯水蘸醬，去火。蒲公英曬乾了泡水，對嗓子好」，就能看出對方是否懂生活。如果一個人連菜都不認識、也不會做飯，那以後在一起，誰操心一日三餐？

懂得挖野菜，說明有生活經驗，能把野菜都做得有滋有味，說明日子過得不會差。

零成本 還能考驗默契

這兩年，除了吃飯、看電影、去遊樂園，流行的相親模式豐富了不少。喜歡小動物的一起去貓咖、狗咖，；喜歡運動的人一起去射箭館、開卡丁車。但這些約會方式的本質都是一個需要精心準備的「項目」，流程走完，十有八九沒下文，錢白花，人白見。挖野菜就不一樣了，成不成，都不虧。成了，是緣分；沒成，野菜挖回來了，運動量達標了，晚上回家還能包頓餃子。

而且這種情誼是咖啡館裡聊不出來的，一起被太陽曬黑過，一起蹲在田埂上啃過麵包，比一頓飯的客套寒暄珍貴得多。更重要的是，現在的婚戀市場太貴了，約會一次，吃飯200（人民幣，下同）起步，電影80，來回打車50，一周見兩次，一個月兩、三千打底；遇到情人節、520、七夕、聖誕、生日、紀念日等更誇張，每個都得「表示」。挖野菜這類活動簡直是給年輕人省錢，成本幾乎為零，更不需要為「誰買單」糾結半天。

但省錢只是表面，真正的價值在於，挖野菜能看出兩個人到底合不合適，生活習慣像不像。有人挖完把土抖乾淨再裝袋，有人連根帶泥往裡塞，這點差距真要結了婚，有得吵的；性格是否默契，有人三分鐘熱度，挖幾顆就煩了；有人就偏愛野生和自然，圖的就是沒農藥、純天然，而且覺得這件事很有趣。

年輕時候能玩到一起、聊到一起，老了還能一塊兒上山、一塊兒在土裡刨食，比起婚戀市場那些彎彎繞繞、算來算去、裝來裝去，挖野菜，至少讓人少走30年彎路。能陪你走很遠的路挖野菜的人，也更有可能在人生道路上，陪你走得更遠。

挖野菜的年輕人。（取材自觀察者網）

挖野菜的人。（取材自觀察者網）

野菜挖著挖著，兩人或許就決定結伴看風景去了。（取材自觀察者網）

傳統的吃大餐相親模式讓不少年輕人覺得喘不過氣。（取材自觀察者網）

有人在相親前一天就準備好挖野菜工具。（取材自觀察者網）

有自然美景作伴和挖野菜的接地氣，找到和自己同頻率對象的機率也高。（取材自觀察者網）

在山上挖野菜的年輕人。（取材自觀察者網）