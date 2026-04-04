深圳灣公園拒增路燈 為候鳥留一片暗夜

成群候鳥在廣東省深圳市深圳灣公園過冬或休憩。 （中新社）

涉及公眾利益的「拒絕」，前不久在深圳也發生過，還拒絕了兩次。有市民反映，深圳灣公園「黑燈瞎火」，為顧及民眾遊憩安全，建議加裝路燈；而深圳市公園管理中心一句「增設過多高亮度燈具會干擾候鳥遷徙」的回應，非但未引發輿情，反而衝上熱搜，收穫點讚無數。

據文匯報報導，2月9日，有網友發帖稱，晚上陪外地的親戚逛深圳灣公園，發現公園道路照明不足，希望官方能安裝路燈，讓公園更亮。

然而，深圳市公園管理中心很快給出回覆，拒絕了這一建議。深圳市公園管理中心表示，若增設過多高亮度燈具，將破壞深圳灣區域的自然生態平衡，尤其會干擾候鳥越冬棲息和遷飛節律。與此同時，為兼顧市民夜間活動需求，公園在主要出入口及交通節點，仍保留基礎照明設施，以滿足基本通行安全。

2月22日，有網友發帖建議深圳灣公園停止播放「禁止投餵海鷗」的廣播，呼籲取消「禁止投餵」的相關措施，營造親海鷗的城市氛圍。

2月25日，深圳市公園管理中心回應，拒絕這一建議，並在回應中詳細闡釋禁止投餵的深層原因指出，每年10月至次年5月，約10萬隻候鳥在深圳灣棲息越冬，公園灘塗中的小魚、招潮蟹等天然食物，能為候鳥提供長途遷徙所需的均衡營養；而人類投餵的麵包、饅頭等高碳水食物，不僅會導致候鳥營養不良、腎臟受損，還可能使其喪失野外覓食能力，擾亂遷徙規律。

鳥類友好「組合拳」

深圳灣地處全球九大候鳥遷飛路線之一的「東亞—澳大利西亞」遷飛線中點，是候鳥長途遷徙中不可或缺的「補給站」。深圳市觀鳥協會秘書長張高峰表示，深圳灣是一個比較完整的濕地生態系統，紅樹林為底棲動物提供營養來源，廣闊灘塗和多個生態人工島提供棲息空間，共同構成對鳥類「非常友好」的棲息環境，自然吸引鳥類在此停駐。

在眾多候鳥中，黑臉琵鷺（又稱「黑面琵鷺）無疑是最受關注的「明星物種」，2025年全球同步調查數據顯示，全球黑臉琵鷺種群數量為7081隻，其中在深圳灣（含香港 ）記錄到328隻，占全球總量的4.6%。

「深圳灣公園可能是全世界可以離黑臉琵鷺最近的地方，有時候你可以離牠只有幾米那麼遠」，張高峰感慨，這份「近距離」背後，是鳥類對人類的信任，「深圳灣的鳥類大多不畏懼人群，是因為牠們感知到人類不會帶來傷害，這份信任來之不易，需要我們共同守護」。

這份信任來自兩地官方友好鳥類的「組合拳」。2023年1月，深圳福田紅樹林自然保護區與香港米埔自然保護區簽署「深圳灣（後海灣）濕地保育合作框架協議」，首次明確將兩地濕地確立為「姐妹保護區」，這種雙向賦能的合作模式，被業界視為跨境濕地協同治理的「深圳灣方案」。

「為鳥關燈」只是深圳打造「鳥類友好城市」的一個縮影，近年深圳福田紅樹林生態公園專門設計了「生物多樣性友好路燈」，設計靈感源於2020年保育員偶然看到大山雀往路燈通風口裡鑽，發現竟有14盞燈成了鳥類的「臨時產房」，經三年調研改進，公園團隊將路燈改造為「鳥巢路燈」，燈桿上設置可靈活拆卸的巢箱，如今已有40盞帶巢箱的路燈成為大山雀、鵲鴝的「搶手房源」。

騰訊深圳總部給濱海大廈的玻璃幕牆貼上波點貼紙，則讓鳥兒「看清」玻璃，減少鳥撞。這種防鳥撞貼紙採用直徑1.5公分、間隔5公分的圓點設計，貼裝後鳥撞事件減少約80%。2025年，深圳出台全國首部「鳥類友好城市規劃與設計指引」，明確要求新建築在設計和建設階段就將鳥類友好理念納入考量，為候鳥遷飛留出「空中走廊」。

城市的生命教育課

公園裡的「暗」與「靜」，是管理服務的短板，還是生態保護的紅線？報導指出，在人類的即時便利與萬物生靈的存續安危之間，深圳選擇了後者。這種選擇，需要頂住「服務不到位」的誤解壓力，需要專業研判的底氣，還離不開及時科普的耐心。它守護的不僅是幾十種國家重點保護物種，更是一座城市人與自然和諧相處的理念。

對城市治理而言，這些「拒絕」、「不答應」背後，是一種更成熟、更文明、更進步的環保觀念、生態倫理與生命教育觀。

放在更大的視野看，過去，人類更習慣於做萬物的「主宰」，追求整齊畫一、絕對安靜、高度便利的環境，這固然帶來了效率與舒適，但也無形中壓縮了其他生命的空間，鈍化了人類與自然共情的能力。但人類活動與自然生態並非涇渭分明、非此即彼，而是可以相互嵌套、和諧共生的生命共同體。

「拒絕」並非簡單粗暴地否定合理的訴求，深圳灣公園保留了基礎照明保障安全，就是精細化管理與人性化教育的表現。

成群候鳥在深圳灣公園過冬或休憩。 （中新社）

公園裡的「鳥巢路燈」。（取材自深圳晚報）

在深圳紅樹林海濱生態公園，黑臉琵鷺等候鳥在覓食休息。（新華社）

深圳灣公園在主要出入口及交通節點仍保留基礎照明設施，以滿足基本通行安全。（取材自人民日報）

深圳福田國家級自然保護區的紅樹林濕地。（新華社）

夜色中的深圳灣上空，遠處的深圳灣公園進入「暗夜」。（取材自深圳晚報）

市民發帖並配圖稱夜間時深圳灣公園裡太暗。（取材自微博）

生物多樣性友好路燈上的人工鳥巢成為鵲鴝的「新家」。（取材自深圳晚報／受訪單位供圖）