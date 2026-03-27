網友約畫 約到85歲國漫「老祖宗」

吳雲初向喜愛葫蘆娃的網友表示感謝，也為無法滿足大家的需求感到抱歉。（取材自澎湃新聞）

從膠片手繪到數字創作，從車間擺拍到課堂教學，他的身分在變，但初心從未改變：讓中國動畫有根、有魂、有未來。中國動畫的傳統經驗，也因他的一生堅守，在數字時代繼續生根發芽。

近日有網友在社交平台上約畫，竟然約到了1986年經典剪紙動畫「葫蘆兄弟」的核心造型設計者吳雲初的親繪。85歲的吳雲初，是國家一級美術設計師，他從一個理工學霸跨域國漫，在上海美術電影製片廠近40年，見證並創造了無數經典，退休後仍堅持傳承，是國漫元老級人物。網友驚呼，「這是直接約到了動畫的『老祖宗』了啊」，紛紛約畫致敬，訂單據傳排到2029年。不過吳雲初近日暫停接單，希望有更多時間投入振興國產動畫的傳承。

排單已到2029年

據澎湃新聞報導，吳雲初表示，最早來找他的，是一批上海深耕多年的民間收藏愛好者，有的人從幾十年前就開始收集美影廠（上海美術電影製片廠）的老海報、原畫、台本、膠片、玩具等珍貴資料，常帶著藏品來找和物品有淵源的人簽名留念，邀他簽繪的收藏者絡繹不絕。

收藏愛好者們告訴吳雲初，像日本這樣二次元文化發達的地方，許多經典動畫創作者，都會為喜愛的粉絲畫一些簽繪，既是紀念，也是情懷的傳遞。

吳雲初說，「美影動畫的粉絲是中國動畫成長的沃土，經常能看到網上播一個美影老動畫片，都會引出一批粉絲們的歡呼，自豪地稱是『自小吃過細糠的』，滿滿的回憶，讓我們這些動畫人大受鼓舞。不能再為新的動畫服務，滿足他們想得到一張親繪的卡畫還是可以做到的」。

而他自己也是在這種力量的驅動下，這兩年盡可能地能畫就畫一點，當作一種回饋，雖然也收取很少的象徵性費用，但絕非商業盈利，更不是外界所說的「晚年賺零花錢」。他的初衷很簡單：感謝觀眾記得，也希望更多人重新關注中國自己的經典動畫。

網友爆料發酵後，話題熱度不斷上升，關於吳雲初的排單，網傳也一路從「三個月」到最誇張的「排單已經排到2029年」，同時，「黑貓警長」、「九色鹿」、「寶蓮燈」等老美影經典動畫當年的主創，也進入「可約」名單，引發更多網友的追捧。

「葫蘆兄弟」成經典

作為中國動畫史上首部剪紙系列動畫，1986年開播的「葫蘆兄弟」早已超越一部普通兒童動畫片的範疇，不僅填補了當年國產長篇剪紙動畫的空白，更在日美動畫湧入的年代，守住了中國動畫的民族風骨。

「葫蘆兄弟」將傳統民間剪紙藝術與水墨韻味完美融合，線條剛勁俐落，造型辨識度拉滿，沒有華麗的特效，卻用最質樸的美術語言勾勒出正義、勇敢、團結的核心主旨；沒有複雜的說教，卻讓善惡分明、捨己為人的道理深入人心。

說起「葫蘆兄弟」的創作，吳雲初回憶，那個年代，電視剛剛走進中國家庭的生活，能看到的中國動畫片極少，幾乎都是日本和美國的，而美影廠當時製作的動畫還是以短片為主。大家覺得中國的動畫質量不差，但如果不是連續劇，很難吸引到廣告投放，也就不受電視台的待見；而中國的小朋友，在日美系列動畫片的吸引力下，也慢慢冷落了國產動畫。

在這樣的背景下，美影廠要求大家積極創作長片、連續劇。「那時候條件苦，經費少，時間緊，但我們心裡有一股勁：一定要做出有中國味道的動畫」，他說，「葫蘆兄弟」立項時，自己所在的剪紙片組團隊面臨巨大挑戰，13集系列連續動畫必須在保留剪紙藝術美感的同時，兼顧動作流暢度、角色辨識度與工業化生產效率。

當年的美影廠創作氛圍，是出了名的「卷」，人人奉行「不模仿別人，不重複自己」的創作理念。吳雲初也深知，長片要長時間地吸引人看下去，畫面一定要好看，而傳統的剪紙片，大量側面的人物動作，看多了難免會顯得單調。因此，在幾番試驗後，劇組最終決定，保留剪紙動畫的氣質，但轉為用動畫的方式去製作。

造型設計有創意

葫蘆娃的故事取自民間。上海美影廠的文學組收集了民間劉家七兄弟的故事，這七兄弟有長腿、大力士、大嘴巴、大肚子等特點，與地主和衙門官員做鬥爭。原本故事裡人物眾多，對當時的動畫製作來說，算得上是「大製作」，導演胡進慶考慮到成本和周期問題，提出要完全重寫劇本。

同時，吳雲初也開始著手對葫蘆娃的造型設計。一開始，吳雲初按照葫蘆兄弟有不同的性格，不同的本事，設計了不同的形象。後來導演胡進慶想到，七個兄弟可以採用統一的形象，但用不同的顏色表達。「親兄弟都從葫蘆裡長出來，像七胞胎很合理，且辨識度更高，更容易讓孩子們記住，畫的人也更方便，這個創意真是絕」，吳雲初說。

導演胡進慶的要求是，造型要耐看，不能繁瑣，既要省成本、方便拍攝，又要有剪紙的味道，還要讓孩子一眼記住。吳雲初回憶，設計稿改了一版又一版，從最初偏傳統剪紙的繁複造型，慢慢精簡成如今的經典模樣。

時至今日，葫蘆娃的相關片段依舊在網路刷屏，相關表情包、二創內容廣為流傳，早已融入大眾日常文化生活，成為中國傳統美術動畫流傳後世的標竿之作。這一波憑藉簽繪再度走紅，不少網友在評論區裡津津有味地討論自己小時候喜歡的動畫情節和人物設計。

一輩子跟動畫打交道 其實「我是理工男」

很少有人知道，和動畫打了一輩子交道的動畫匠人，最初的人生理想與藝術毫無關係。直到今天，吳雲初還是會說，「我其實是一個理工男」。

吳雲初從小數理化成績拔尖，邏輯清晰、思維縝密，從小學起就次次穩拿第一，小學校長曾送他一本日記本，扉頁上寫著「學習不是玩耍，而是緊張的勞動」，這句話一直激勵著他。

高中時他的目標非常明確：考一所理工科大學，投身國家建設事業。課餘時間，能寫會畫的他也負責學校的板報，班主任記在心上，填報志願時，就替他報考了南京藝術學院並獲得錄取。直到今天，提起這段往事，吳雲初依然帶著幾分可愛的「意難平」：「我們班有同學考上南京大學數學系，那時候他還常常來問我題目呢」。

剛進南藝時，吳雲初因缺乏系統性的美術基本功訓練，起點並不算高，但骨子裡那股學霸韌勁，讓他不肯認輸。大學四年，他苦練畫工，加上原本也有些天賦，最終他以優異成績畢業，成為全班唯一在全國高校畢業作品展上獲評「優秀畢業創作」的學生。

40年獲國內外大獎

在上海美術電影製片廠近40年，吳雲初參與、見證、創造了無數經典。他先後為「葫蘆兄弟」等九部美術片擔任造型設計，為「鷸蚌相爭」等10餘部美術片擔任主要動作設計，導演與合作導演了「蝶雙飛」、「雪狐」、「魔鬼芯片」等10餘部動畫作品，斬獲金雞獎、華表獎、西柏林國際電影節銀熊獎、薩格勒布動畫節大獎等國內外重磅榮譽。

2002年退休之後，吳雲初沒有停下腳步，他把人生的下半場，交給了教育與傳承。他先後受聘於吉林藝術學院動畫學院、河北美術學院動畫學院等高校，繼續擔任學科帶頭人。此外，他還受邀擔任多所院校動畫專業客座教授，頻繁走進高校開展專題講座，保持著美影廠時期嚴謹務實的作風，不講空泛理論，只傳授實戰技法，把動畫表演的精髓、角色造型設計的核心邏輯一點點傳遞給年輕學子。

動畫藝術作為「舶來品」，國內理論教材並不多。為了讓知識更系統、更可傳承，吳雲初再發揮「學霸」特長，開始編寫教材，先後出版「動畫基礎技法」、「動畫角色表演」、「動畫實例實訓」、「動畫技法實例」、「動畫短片創作」等多部高校動畫專業核心教材，被全國眾多院校選用，成為無數動畫學子的入門必讀。

翻開自己編寫的教材，吳雲初對其中用心的章節排布門道，作品列舉仍能娓娓道來，在一旁的老伴忍不住插話，「他是個停不下來的人，真的做了好多好多事」。

工具可變 靈魂不能丟

即便已經85歲高齡，吳雲初依然保持著對行業的關注與思考。他不排斥新技術，不固守老經驗，說起現在中國電影行業面臨的「寒冬」，他感到憂慮。對於AI（人工智能）技術對動畫及影視行業的衝擊，他則以開放理性的態度看待AI帶來的改變。

聊到AI，吳雲初語氣平和地說，「AI是很好用的工具，它能幫動畫人減輕很多繁瑣、重複的工作，也能給創作提供更多不同的選擇和路線」。但他同時強調，技術永遠只是工具。

「動畫最核心的東西，創意、審美、情感……，這些真正的靈魂，還是要靠人來完成」，吳雲初認為，「接下來的動畫人，應該把AI幫我們節省出的時間，更多地投入到創意性的創造上」。

「工具可以變，用心不能變」。這是一位走過手工時代、膠片時代、數字時代的老動畫人，給出的最清醒判斷。

吳雲初的意外走紅，也帶動國慢懷舊熱潮，除了吳雲初的簽繪邀約不斷，其他的老美影藝術家們也是接單接到手軟。3月19日上午，老美影約畫的粉絲群裡，突然貼出吳雲初等藝術家們暫停接單的公告；之後群主又公告，「黑貓警長」的主創印希雍也暫停了接單。

對此，吳雲初說，全網鋪天蓋地的消息，他覺得惶恐。自己並沒有正式地「接單」，網上的情況他始料未及；目前生活中還有許多其他的事，無法一一滿足大家的簽繪需求，他也感到抱歉。

同時，他也向廣大喜愛「葫蘆兄弟」和中國動畫的網友們表示感謝，「葫蘆娃過去這麼多年還一直受到追捧，離不開觀眾的喜愛，感謝大家一直支持葫蘆娃」。

雖然有些小失望，但網友們也紛紛表示理解，「希望老師保重身體」，「感謝老師給我們帶來美好的童年回憶」、「願意為自己的童年買單，願意支持自己童年的作品創作者」，「希望老師身體健康，繼續創作」。

對於網友們的理解，吳雲初表示感動和寬慰。「網上出現了這般情況，對振興國產動畫是利好，但我本人並不希望揚名，還是希望大家多多支持國產動畫」，他謙虛地說。

「葫蘆兄弟」融合了剪紙、水墨的美術風格。（取材自澎湃新聞）

還記得這些經典畫面嗎？（取材自澎湃新聞）

吳雲初繪製的葫蘆兄弟全家福。（取材自澎湃新聞）

吳雲初。（取材自澎湃新聞）

吳雲初曾登上央視節目向觀眾們講述動畫背後的故事。（取材自澎湃新聞）

吳雲初繪製的三毛和葫蘆娃共賀文藝創作繁榮的畫上，引來王蒙、賀敬之等眾多名家題字捧場。（取材自澎湃新聞）

七種顏色的葫蘆娃。（取材自澎湃新聞）

「黑貓警長」爺爺也接單了。（取材自澎湃新聞）

「葫蘆兄弟」4K修復版 電影海報。（取材自澎湃新聞）

吳雲初和他設計的葫蘆娃。（取材自澎湃新聞）

吳雲初繪製的「葫蘆娃」小畫。（取材自澎湃新聞）