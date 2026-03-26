重慶江邊「貓國」 助625流浪貓重獲新生

一隻貓咪站在長江邊的欄杆上伸懶腰。（取材自南方周末）

重慶近年致力推動動物友善城市，不僅政府與專業機構合作打造江邊「貓國」，為流浪貓提供自由舒適的空間；當地動物園也因友善餵養獲好評，「高顏值」萌虎還帶來了人氣流量。

2026年元旦期間，重慶南岸區南濱路開設了一座流浪貓公園「螢火蟲港灣貓貓主題樂園 」，吸引大批市民和愛貓人士觀光打卡。這座占地約3萬平方米的樂園，以救助流浪貓為核心，目前收容了625隻貓，包括老弱病殘的貓，園內有寵物醫師和飼養員，靠著19.9元（人民幣，下同）門票收入運營。儘管收入遠無法覆蓋成本，園內40名工作人員仍堅持救助，甚至吸引國外遊客前來探訪，感嘆對流浪貓來說，「這裡就像天堂」。

據南方周末報導，在這座貓貓主題樂園裡，草地、步道、貓屋與醫療區錯落分布在江邊樹林間，貓可以自由活動，園區向遊客開放，門票定價19.9元，不少工作人員總開玩笑，說這些貓咪是在「自己打工賺錢」，只需每天曬曬太陽、散散步、被遊客摸一摸，就能換來糧食、疫苗和手術費。

收容+醫療 像避風港

這裡更像一座貓咪的避風港。黃小慫是樂園救下的第一隻貓，牠曾被車輛撞傷，下頜骨骨折，髖關節斷裂，一隻眼球因無法保住只能摘除，還伴有尿道堵塞、膀胱炎等病症，幾乎沒有活下來的可能，但經多次手術，黃小慫最終還是頑強地活了下來。如今的它依舊有些膽小，卻十分聰明，還會自己開門。

另一隻狸花貓名叫可樂。2025年3月，工作人員從菜市場將牠帶回樂園時，牠全身嚴重燒傷，毛髮與皮膚黏在一起，顯然是有人向牠潑了滾燙的熱油，工作人員每天為牠換藥、清創才慢慢癒合，現在已能在園區裡自由活動，會主動靠近遊客。

園區裡的貓咪各有特點，橘貓和狸花貓數量最多，性格也大多外向，十分喜歡和人互動；白貓和玳瑁貓則往往更為膽小，總躲在遠處悄悄觀察人群；三花貓被不少貓友稱作「貓界美女」，常常被遊客追著撫摸。工作人員表示，近年來，英短藍貓和布偶貓被大量繁殖售賣，也因此成為被遺棄最多的貓種之一，園區裡十分常見。

外國遊客 專程來探訪

這座江邊的流浪貓樂園，甚至吸引了國外遊客前來探訪。來自荷蘭的Melisa和丹麥的Laura，在網上了解到這裡後，特意飛到重慶。在她們看來，能在江邊的公園裡收容這麼多流浪貓，且救助條件如此完善，這件事本身就令人驚嘆，並感慨：「對流浪貓來說，這裡就像天堂」。

樂園不僅對遊客開放，也持續接收需要安置的流浪貓，但不是所有的求助貓咪都能接收。樂園負責人劉亞表示，受限於實際條件，基地有著明確的收容標準，健康的貓咪想要進入園區需要完成絕育手術，並通過貓瘟、冠狀病毒等檢測；未到絕育年齡的小貓也暫不接收，因園區目前沒有獨立的幼貓飼養區域；此外，對於一些病症，基地目前的醫療能力也難以應對，比如口炎、貓傳腹、貓瘟以及神經性癱瘓等。

在遊客看不到的區域，樂園還設有一片隔離區，這裡住著100多隻貓咪，大多是年邁或身患疾病的，正處於治療和觀察階段，這片區域更像是一座小型寵物醫院。

救助流浪貓從來都是一件耗資巨大的事，不少參與過流浪貓救助的人都有相同的感受：救助過程中最大的開銷並非貓糧，而是醫療費用，疫苗、手術、藥物，每一項都需要持續的資金投入。園區的工作人員每天都會巡查公共區域，仔細觀察貓咪是否出現生病的症狀，一旦發現異常，會立即將貓咪隔離治療。

未接受捐款 運營艱難

劉亞透露，目前園區每個月的支出在七、八十萬元，且園區從未接受過任何捐款。19.9元的門票收入，再加上園區內的商戶租金，遠遠無法覆蓋日常運營成本，其中很大一部分費用都花在了醫療上，比如腫瘤治療、截肢手術，以及貓咪的長期用藥。目前園區配備了四名持獸醫執照的專業醫師，還有專門的飼養員照料生病的貓咪。

截至目前，園區一共有625隻貓，其中372隻在公共區域自由活動。摘除眼球的、截肢的、缺耳朵的，這些曾遭遇不幸的貓咪，如今都在江邊這片土地上自由自在地生活著。

類似的病例，在樂園裡並不罕見。摘除眼球的、截肢的、缺耳朵的，這些曾遭遇不幸的貓咪，如今都在江邊這片土地上自由自在地生活著。在城市裡，流浪貓的平均壽命多數活不過三年；對人們而言，與流浪貓的每一次見面，都可能是最後一次。

中國不少流浪貓救助機構，都依靠社會捐助和周邊售賣維持開支。因此，在許多長期從事流浪貓救助的人看來，這座江邊的貓樂園並非解決流浪貓問題的完美答案，但至少在當下，是一種不錯的嘗試。對於一座擁有幾十萬隻流浪貓的大型城市而言，這幾百隻貓咪無疑過上了安穩舒適的生活。牠們正用自己的方式，在這座專屬「貓國」裡，掙得一個安穩的生活。

有遊客花兩元人民幣購買一根貓條來投餵貓咪。（取材自南方周末）

2026年3月11日，這一天，園區收容了10隻貓咪，都是市民在網上申請成功後送過來的。（取材自南方周末）

工作人員為一隻貓咪換藥包紮。（取材自南方周末）

螢火蟲港灣流浪貓樂園的工作人員每天早上10點半會對貓咪進行一次集體餵食。（取材自南方周末）

兩位遊客坐在長江邊的椅子上玩手機。（取材自南方周末）