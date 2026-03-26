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龍鳳胎虎兄妹暴紅 一金一白藏基因奧秘

中國新聞組／整理
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白虎的出現，是由一種隱性基因控制。（取材自微信）
白虎的出現，是由一種隱性基因控制。（取材自微信）

近日，重慶永川樂和樂都動物主題樂園的兩隻老虎，因表情「反差感十足」在網路暴紅，被網友戲稱為「沒頭腦」和「不高興」，更有意思的是，兩隻老虎體色一金一白，是一對兄妹，還是「龍鳳胎」。事實上，不僅牠們不同的毛色和表情都有著科學解釋，牠們的爸媽更是不簡單。

綜合騰訊新聞「徐蝦客」、上游新聞報導，在該動物園裡，這一對雙胞胎老虎，金虎哥哥編號14，白虎妹妹編號13，牠們出生於2024年5月，屬於孟加拉虎的基因變種。這對小老虎一出生就吸引無數遊客的目光，尤其是牠們那逗趣的表情，讓人忍俊不禁。

「完全是老虎界的『沒頭腦』和『不高興』啊，這兩隻老虎，一點兒老虎的樣子都沒有。『沒頭腦』金虎喘著粗氣，齜著個大牙樂呵呵的，而一旁的『不高興』白虎，就這樣冷萌地看著，彷彿對周圍的一切都不感興趣……」。

隨著牠倆持續走紅，不少網友被逗樂了，但也對這對兄妹充滿好奇：那隻金虎是不是真的「沒頭腦」？白虎又是否整天「不高興」？

出生就被虎媽棄養

對此，樂和樂都動物主題樂園飼養員石如強表示，「沒頭腦」和「不高興」確實是雙胞胎，牠們屬於孟加拉虎的基因變種，分別是金虎哥哥和白虎妹妹，「牠們是同胎所生，但出生沒幾天，虎媽媽就不肯帶了，於是我們轉為人工餵養」。

面對網友「牠們是不是真的沒頭腦、不高興」的疑問，石如強笑著解釋：「老虎其實是很聰明的。牠們雖然表情看起來那樣，但實際上並不是真的沒頭腦或不高興」。石如強還透露，這兩隻小老虎外出活動時非常開心，「經常和同伴互動、玩耍、追逐，性格都很活潑開朗」。

那麼，為什麼同一對老虎父母，能生出顏色差異這麼大的小老虎？又為什麼這兩隻小老虎會表現出這樣的反差萌表情？這背後其實有著科學的解釋。

首先要明確，這兩隻老虎本質上都屬於孟加拉虎。孟加拉虎原本生活在南亞次大陸，主要分布於印度、孟加拉國以及尼泊爾南部的熱帶森林和河流平原，這些地區氣候溫暖濕潤，植被茂密，橙黃色的毛色有助於牠們在高草和林地中隱蔽捕獵。

老虎的毛色並不是由單一基因決定，而是由多個基因共同控制，這就給「同窩不同色」提供了可能。動物界所謂的「龍鳳胎」，大多數屬於異卵雙胞胎，牠們在基因組合上本就存在差異，因此不僅毛色可能不同，體型、性格也可能各有特點。

具體來看，白虎的出現，是由一種隱性基因控制的。只有當幼崽同時從父母雙方各繼承一份這種基因時，毛色才會變成白色。白虎並不是「白化病」，牠依然保留條紋，只不過整體看起來更偏「銀白」。

而金色老虎的形成，則更複雜一些。牠通常是在攜帶白虎基因的基礎上，又疊加了一種被稱為「寬帶基因」的隱性基因。簡單來說，老虎每一根毛髮其實是分層著色的：靠近根部顏色較淺，中間偏橙色，末端較深。當深色末端大量疊加，就形成了明顯的黑色條紋；而寬帶基因會讓淺色部分變長、深色部分縮短，於是條紋變淡甚至減少，整體呈現出柔和的金黃色。

正因為這兩種性狀都屬於隱性遺傳，只有當父母雙方都攜帶相關基因時，一窩幼崽中才有可能同時出現白色和金色個體。

由此來看金虎哥哥，金虎的毛色是由於基因突變導致，這並不影響牠們的智力和行為表現。金虎哥哥之所以總是樂呵呵的樣子，可能是因為牠天生樂觀，喜歡與人和其他動物互動，這種性格特點使得牠在動物園中非常受歡迎，也更容易獲得遊客的喜愛。

白虎同樣是孟加拉虎的一種變種，數量非常稀少，因此顯得尤為珍貴。白虎妹妹總是冷萌地看著周圍的一切，可能是因為牠的性格比較內向，更喜歡靜靜地觀察，但這並不意味著牠不開心或者不喜歡與人互動。實際上，白虎妹妹也非常活潑，只是表達方式不同而已。

高顏值但不利生存

那麼，為什麼我們常見的白虎和金虎幾乎都來自孟加拉虎，而不是東北虎呢？報導指出，這背後其實也有地理和種群歷史的原因。

東北虎主要分布在中國東北和俄羅斯遠東的寒溫帶針葉林地區，長期處於相對獨立的生態環境中，其種群基因中並不常見這些特殊毛色基因。

而目前世界上大多數白虎的血統，都可以追溯到1951年在印度發現的一隻野生白虎個體。由於最初基因來源單一，後續人工繁育中不斷強化這一基因，使得白虎和金虎幾乎成為「孟加拉虎專屬」的變異類型。

從更宏觀的角度看，這類特殊毛色其實並不利於野外生存。在熱帶或亞熱帶森林中，過於顯眼的體色會降低隱蔽性，影響捕獵成功率。因此，這些「高顏值」老虎更多是人工繁育環境下的產物。

所以，這對「沒頭腦」和「不高興」的走紅，背後不僅是有趣的表情和反差，更是一段關於遺傳學、進化以及地理分布的故事。

永川老虎。（取材自微信）
永川老虎。（取材自微信）

一窩幼媤中可能同時出現白色和金色個體。（取材自微信）
一窩幼媤中可能同時出現白色和金色個體。（取材自微信）

「沒頭腦」和「不高興」是一對兄妹，還是「龍鳳胎」。（取材自微信）
「沒頭腦」和「不高興」是一對兄妹，還是「龍鳳胎」。（取材自微信）

「沒頭腦」和「不高興」。（取材自上游新聞）
「沒頭腦」和「不高興」。（取材自上游新聞）

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