文化「新三樣」走向全球 中國風受熱捧

小朋友在體驗VR遊戲項目。（中新社）

中國「90後」導演楊涵涵和團隊花48小時創作，製作出四分鐘史詩級戰爭題材AI電影「霍去病」，近日風靡海內外，馬來西亞雜誌「風采Feminine」發文驚呼：「好萊塢危險了」。這場看似偶然的創作突破，實則是網文、網劇、網遊──這組被業界稱為中國文化出海「新三樣」的數字文化產品，正打破地域與文化的壁壘，以前所未有的勢頭走向全球。

據大公報報導，不僅是AI電影「霍去病」，Webnovel（起點國際）上的修仙故事讓歐美讀者熬夜追更，「長月燼明」的東方美學在東南亞引發模仿熱潮，「黑神話：悟空」的遊戲畫面，成為全球玩家二次創作的靈感源泉等；國產爆劇「藏海傳」在190個國家和地區同步播出並登頂海外23國榜單，「重生之將門毒後」、「第一侯」等12部網文入藏全球最大學術圖書館—大英圖書館等，如今「新三樣」的頻頻出圈，改寫了世界看待中國文化的方式。

但網文、網劇、網遊行業蓬勃發展的同時，也面臨諸多挑戰。全國政協委員、北京大學中文系教授張頤武在人民日報上刊文表示，在激烈市場競爭和流量焦慮驅動下，一些從業者放棄藝術打磨，轉向可預測、低風險的模板化生產，內容出現同質化、套路化、獵奇化、低俗化傾向：知識產權、算法責任、監管協同等仍不完善，仍待全面性解決。

工業級水準 講好東方神話

細膩的角色建模、震撼的場景設計、流暢的戰鬥系統……，2024年，「黑神話：悟空」橫空出世，這款以「西遊記」為藍本的3A遊戲，自公布以來便在全球範圍內引發轟動，上線後更是迅速登頂多國遊戲銷量榜。今年2月10日，繼「黑神話：悟空」之後，「黑神話：鍾馗」首支實機短片正式發布，短短六分鐘內容滿載東方奇幻想像，讓海內外玩家為之振奮。

「黑神話：悟空」不僅精準契合全球玩家對高品質遊戲的需求，更重要的是，當海外玩家操控「悟空」在花果山、水簾洞等場景中穿梭，感受「大鬧天宮」的豪情與「真假美猴王」的思辨時，他們不僅體驗到遊戲的樂趣，更對「西遊記」所承載的東方哲學、英雄主義產生了濃厚興趣。

業內評論認為，「黑神話：悟空」成功的核心，在於打破了「東方神話=小眾題材」的刻板印象，用全球通用的遊戲語言，詮釋了東方文化的精神內核。「黑神話」系列在海外爆火，使國產電子遊戲、網劇逐步走向國際，證明東方神話並非文化出海的「絆腳石」，只要用符合全球審美與技術標準的方式進行包裝，就能成為跨越文化的「通行證」。

類型化敘事 傳遞中國文化

作為中國文化出海的「先行者」，網文近年來在全球市場的影響力持續擴大，中國網絡文學覆蓋200多個國家和地區，其中Webnovel平台在歐美市場累計用戶已突破1億。

對此，山東省政協常委、澳門科技大學鄭中教授表示，網文修仙、種田、宮鬥題材的流量密碼，本質是抓住了海內外用戶的共性心理：修仙的「凡人逆襲」契合自我價值實現的追求；種田題材則主打「慢生活」與「煙火氣」，適配當代社會的情緒需求；宮鬥的「中式智慧＋情節」則與海外觀眾喜愛的權謀劇內核相通。

網文平台通過「翻譯+本土化運營」的模式，讓中式故事更好地融入海外市場。比如，針對歐美讀者喜歡互動的特點，平台開設評論區、投票區，讓讀者參與到故事創作中，甚至出現海外讀者根據網文設定進行二次創作的現象。這種「雙向互動」的傳播模式，讓網文變成「全球讀者共同參與的文化產品」。

情感共鳴 打破文化壁壘

2025年中國短劇出海收入達30多億美元，中國團隊占近九成份額，在用戶份額上也占近七成。隨著中國短劇出海熱潮持續升溫，已開始吸引海外製作團隊直接來華，為其本土市場定製內容。目前中國微短劇海外應用已突破300款，預計2026年出海規模將達60至90億美元。

霞光智庫近日發布的「2025中國短劇出海報告」顯示，海外短劇市場在題材偏好上，不同區域市場呈現明顯分化特徵。北美與歐洲用戶偏愛「豪門總裁」、「大女主」、「隱藏身分」等強衝突、快節奏劇情；東南亞市場更傾向於「女傭逆襲」、「職場翻身」、「雙面背叛」等貼近現實且兼具戲劇張力的題材；日韓市場更青睞「校園青春」、「家庭倫理」類內容；拉美用戶則對「愛情」、「犯罪」、「復仇」等強情節類型短劇興趣濃厚。

報告還顯示，中國短劇出海已完成從萌芽探索到全面競爭的跨越式發展，正從「模式複製」向「深度本地化」轉型，成為中國文化「走出去」的新興力量。

圖為2024年8月，國外粉絲在德國科隆國際遊戲展「黑神話：悟空」拍照區拍照。（取材自環球雜誌）

英國倫敦大英圖書館收錄的部分中國網絡文學作品。（新華社）