5歲娃宮鬥、童化身商界「大老」…兒童微短劇爆火

學者認為追求「爽感」的微短劇會傷害兒童演員和兒童觀眾的身心健康。圖為一女童演員演出吐血的拍攝現場，示意圖。（取材自小紅書）

社群平台、新技術、新業態的興起，讓中國文化正以不同於以往的方式走向國際，也推動中國新大眾文藝從「內容輸出」向「生態共建」升級。但無論是出海「新三樣」或是愈來愈夯的兒童微短劇，在追求流量的同時，更需要實現質量。

小宮女倒在血泊中奄奄一息，三皇子前來探望，卻被背後的太子一劍刺中，吐血而亡，開篇即是殘忍兇殺場面；五歲「股神」狂賺20億（人民幣，下同）；看到面前五個20多歲的「長腿美女」未婚妻，他的眼神瞬間「拉絲」、嘴角直流……以上這些微短劇裡的情節，均由年齡五歲到十幾歲的未成年人扮演，中國大量兒童微短劇因近年融入甜寵、復仇、宮鬥、金手指等少兒不宜元素，暴露出的成人化、娛樂化、工具化問題令人擔憂。

人設反差 萌娃像大人

據北京晚報報導，隨著未成年人成為微短劇市場常客，以兒童為主角的劇集在各大平台比比皆是。軟萌的臉蛋、稚嫩的嗓音，搭配與年齡極不相符的狠戾行為或腹黑台詞，這種強烈反差成為吸引點擊的「流量密碼」，也引發不少家長和觀眾不適。

「雖然小演員們都挺可愛，演得也不錯，但這種暴力、血腥情節，真的適合孩子扮演嗎？」市民武女士閒暇時刷到短劇「偷宮」，最初被小演員精緻妝造吸引，但愈來愈彆扭，「一個個都是『小大人』，說話做事和成人一樣，這還是孩子嗎？」

不只是復仇、宮鬥與權謀，成人劇常見的甜寵元素也頻頻出現在兒童微短劇中。「偷宮」劇中雖無出格親密戲分，卻不乏同床而眠、寬衣上藥等情節。看著兒童演繹甜寵劇情，彈幕及評論區不時出現「霸道女總裁愛上小嬌夫」、「小時候看大人談戀愛，長大了看小孩子談戀愛」、「這男孩從小就護妻」、「兩個小傢伙還挺有夫妻相」等言論。

還有微短劇讓兒童化身商界「大老」，舉手投足刻意模仿成人姿態，將身邊人玩弄於股掌之間。「這隻股票一小時內會漲停，我全倉買入，再加100倍槓桿」，微短劇「拜託爹地，咱家真不普通」中，五歲小演員在電腦前手指翻飛，替父親操控股票，片刻便「賺了20億元」。

「打著兒童旗號，拍給成年人看的爽劇，這樣的作品根本不是為孩子創作的」，有網友直言。

博眼球 爽劇獵奇情緒滿

早期微短劇裡也有兒童角色，多數是男女主角愛情婚姻的「神助攻」，隨著類型分化，「萌寶」逐漸走入獨立賽道，以兒童為主角的微短劇扎堆出現。但成為主角後的「萌寶」形象大為改變，當前兒童微短劇陷入高度同質化，「爽文邏輯」成為創作「萬金油」，大量作品離不開「金手指」、「開掛逆襲」等設定。

這類微短劇中，兒童主角往往擁有超越年齡與認知的「超能力」：有的天生會「讀心術」，一眼看穿陰謀詭計；有的精通獸語，與動物對話尋得藥材，化解家人乃至全村危機；有的帶著「前世記憶」，深諳商界、官場規則，小小年紀便能指點江山、扭轉乾坤等。

某微短劇平台熱播榜設有單獨「萌寶」系列 ，平台上熱度靠前劇集包括「別惹冥王崽崽，她全家都是女兒奴」、「六零柴房通現代，萌寶撿菜把家養」、「偷聽我心聲後，全家都想逆天改命」、「狀元爺他才12歲」等，主角兒童均以超乎常理的方式「逆天改命」，令人啼笑皆非。

此外，部分劇集還夾雜「天降災星」、「閻王現世」等封建糟粕。為放大逆襲爽感，前期孩子常被汙衊為「災星」、任人打罵，後期被救後又成「福星」、助家致富。

「微短劇創作有固定套路」，一位編劇透露，要盡可能獵奇、炸裂、情緒拉滿。一部短劇爆火後，很快會出現大量跟風模仿作品。

孩子模仿 影響價值觀

「有段時間，孩子總對我們說『你這個壞人，我要報復你』，眼神兇狠。後來我才發現，這是跟微短劇學的」，市民范女士的兒子剛上五年級，平時上網課後會刷短視頻，愈看愈上癮。「遇到難題，他第一反應是抱怨沒有超能力，想『開掛』通關，實在讓人無語」。

另據上觀新聞，刁璐璐是最早拍攝萌寶短劇的導演之一，他透露，合作的一名兒童演員在劇中飾演「老祖」（外表年輕，其實活了數百上千歲，能力強大）後，其父母稱，孩子拍完戲回到學校，整個人的言行都帶著上位者的氣息，動輒就對同學揚言「小心我滅你全家」，「這孩子真的不能再演豎屏了」。

北京晚報引述中國傳媒大學戲劇影視學院教授、視聽藝術研究中心主任趙暉表示，不少兒童微短劇在題材選擇和主題立意上存在偏差。「首先，小演員年紀尚小，演繹甜寵、復仇、豪門等劇情，會直接衝擊自身價值觀；其次，觀眾中不乏少年兒童，沉迷此類劇情也會受到不良影響」，她認為，「爽點」固然重要，但更應凸顯親子溫情。

此外，拍攝過程也影響小演員身心健康。「一方面，拍攝內容可能超出兒童認知與身心承受範圍；另一方面，微短劇拍攝節奏快，部分劇組十五、六個小時連軸轉，兒童淪為流量生產的『螺絲釘』、『工具人』，這種傾向必須遏制」，趙暉說。

但趙暉也認為，不應「一刀切」禁止兒童題材創作，而應鼓勵扎根現實、關注成長、傳遞愛與希望的優質作品。微短劇不應只提供「爽感」，還應給家長提供可借鑑的教育經驗，從成長故事中學習陪伴、教育與溝通。

圖為微短劇中兒童遭捆綁及持刀威脅的場景。（取材自小紅書）

圖為微短劇拍攝現場。（取材自小紅書）

圖為微短劇中兒童遭挾持場面。（取材自小紅書）