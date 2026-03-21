受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

一群市井小民憑藉「終究是條命」的樸素信念，與一隻生活在井底的小狗，展開了一場「傻人」與「傻狗」的對決。地面上的三年，按照狗的時間紀元計算，它相當於在井下度過了20年。小狗在絕境中胖起來的荒誕反差，恰成為人性微光的最佳見證。

在山東煙台一處陰冷的井底下水管道裡，一隻黃毛土狗意外墜井後，靠著路人投餵熬過三個冬天，前後累計熱量超50萬卡路里的食物，讓它的體重反而增至20斤，連「與狗共生」的老鼠都被養成了七八兩重的肥碩體態。小狗最終在2026年初被救援人員用「雪塊機關」救出井，這場持續三年的生命奇蹟背後，是市井普通人未曾間斷的善意接力。這隻「井底之狗」的「幸福肥」，藏著整座城的溫柔。

故事要從2024年說起。這口井在山東省煙台市芝罘區萬科青年特區東門的花壇附近，井口上有個井蓋，那年，臨街門店的理髮師小王的老丈人來過春節，發現井底有隻小狗。人們研判，這隻狗從第一個洞口墜落，自由落體2米左右硬著陸後，再橫向往裡鑽10米，上方是兩個連通地面的洞口，再往裡走是一片黑色神祕區域，狗就趴在這40米的神祕區域裡。管道直徑只有60公分，相當逼仄。

人與狗的心理戰

花臂救援隊趙明菲曾救援幾十次，熟練使用無人機、平衡車、吹麻等救援操作，他萬萬沒想到，和一隻狗的較勁，竟遭遇了持續兩個多月的接連慘敗。

某日，趙明菲接到來自民間流浪動物助養基地的電話，得知「有條狗已經在井底待了好幾年」。不過讓他犯難的是，他體重200斤，肩寬85厘米，鑽不進這個管道。管道裡全是油汙，「一蹭，身上是黏糊糊的，是青苔那種黏黏的油」，趙明菲說，他爬過類似的管道，水從胸口往衣服裡灌成全身濕，冬天刺骨得很，且管道救援時，人最多往裡爬25米，再往裡，缺氧、沼氣等情況都可能出現，人的安全堪慮。

最初接到救助電話，他挺樂觀想著，小狗看到人特親，就用食物引誘出來，但小狗不信任人，見到人往別處鑽，他就做了個食物誘捕籠用撈的，過了很久，籠子提上來了，另一端門扣上了，就是狗不見蹤影。某次，趙明菲想把牠從井底下拽上來，通過攝像來同步動作，結果設備延遲，慢一拍，「原本是能套到脖子，但已經套到屁股了」，受驚嚇的小狗就往深處跑了。後來用上經過改裝的老鼠捕捉器嘗試幾十次，小狗都不上套。

就像是一場人與狗之間的心理戰。偶爾，趙明菲會被井下這條狗給氣夠嗆。有次拿了兩個香腸「嘣地一聲扔下去了」，人在遠處盯著屏幕，等了好久都沒動靜，偏偏他去買包香菸的工夫，狗出來了，叼著腸，往上看一眼，低著頭走了。「你一點辦法都沒有，我說你是傻狗，牠說我是傻人」，趙明菲說。

其實，小狗並沒有那麼渴望食物，而且挨餓的滋味屬實是有些遙遠了。趙明菲每次打開井蓋，底下口糧豐富，香腸、豬臉肉、雞蛋。因此，牠慢悠悠地在裡頭蜷著、睡著、等吃的。這些食物來自附近商業街商戶和民眾的投餵。

「畢竟是一條命」

許多商戶的廚餘垃圾，恰好被歸置在小狗所在井邊的垃圾桶裡，可謂重要糧道。街上一家南京灌湯包的門店老闆娘呂姐，和管著這條街的 「環衛大叔」的韓大叔，因2025年的冬天一起掀開了下水道的井蓋為小狗餵食而相識，他們認為，「畢竟這是一條命」；理髮店小王也說，「咱不能說眼瞅著它在裡邊就餓死了」。

韓大叔的食物來源很隨機，有時是旁邊垃圾桶裡的剩餘食材，熟食店丟掉的豬心肺，有時是自家晚飯，有時是走進附近餐館裡要來的吃的，後來，街坊們也記得留點東西，給他餵狗。附近有個超市老闆，店裡饅頭賣不出去就喊韓大叔，連同豬肺、大叔家裡的剩飯進了小狗嘴裡。

韓大叔養過一條泰迪，後來吃了家門口放的耗子藥被毒死，他傷了心，從此不再養狗，但他待這條街上三五條流浪狗不薄，它們時不時就有飯吃。呂姐也喜歡狗，看到流浪的小貓小狗會餵一把。開著「Old Boy形象設計」小店的小王，因惦記著井底下那條命，餵出了感情，還給它起了名，叫小白。

三個人偶爾能在井口碰到，對話有些像黑幫接頭，「還活著沒？」，「活著」，又掉頭各自奔忙。去年夏天，小王在店裡忙活著，看到外頭「嘩嘩淌水」，大雨都往井裡灌，聽見小狗在裡頭受不了了，嗚嗚的低叫混雜在雨聲中。他心想這下狗夠嗆了，結果是，小傢伙挺了過來。

是不是就這樣餵著，也挺好？大傢伙兒心裡都有過這個念頭，有證據表明，狗大概也有這個念頭。證據一，它胖了一圈。甚至底下一起被迫做伴的老鼠藉著小狗的光，也胖了一圈，趙明菲通過井底的攝像頭，看到那老鼠「能有七八兩，又粗又大又長」。證據二，它面前曾不止一次擺過各種由民眾自製通往地面的梯子，但直到雨把紙板糊的樓梯給澆得透爛，它也沒藉著往上蹦過。

風涼話與搭把手

投餵之路也遇到了阻隔，2025年12月，井蓋被物業扣死了。呂姐擔心小狗被憋死，開始和韓大叔合力掀開井蓋餵，小王也是這麼幹的。但很快，物業又換了個更嚴實的井蓋，上面還壓了塊大板。對於城市管理來說，那畢竟是個洞，如果跌落的不是狗，問題就嚴重了。

沒多久，風涼話順著網路颳了起來，先是呂姐每天發出的餵狗視頻，底下有留言說她作秀，有人問為啥就餵小狗，不餵小牛、小羊？她最初還打好多字解釋，愈解釋愈委屈；她和趙明菲說，自己不想管狗了，趙明菲勸她，大姐，不用理這些人，他們的心眼比針眼兒還小。同樣的質疑也落在趙明菲的身上，有時趙明菲救狗，媳婦幫他開著直播，有人說他們博流量、自導自演。

不過也有人願意搭把手。順著網線，呂姐找到了借山別院的寶姨，這是一個在山上有50畝地的民間流浪動物助養基地，65歲的寶姨每天走三萬步，挨個檢查基地上千條狗；寶姨又呼來了花臂救援隊的趙明菲，接著一個四川的姑娘又叫來了煙台本地的宇傑大哥來現場幫忙。人類泛泛的善意，持續不斷地流向井底這條小狗。

趙明菲在直播時，有人給他出主意，在第二個洞口處往下丟個沙包，讓狗無法進入後面40米的深處，相當於限制小狗在前兩個洞口之間的10米範圍內。一月，煙台下了場大雪，趙明菲掃著雪做了個沙包，想著等狗來吃東西的時候就鬆手，把雪沙包放到第二個洞口裡。但就跟作對似的，狗就在40米的那一頭，晃晃悠悠入定了，第三個冬天就快過去，狗還是沒出得來。

「湯圓」出來了 毛少腳墊嫩 近乎失明

趙明菲也在琢磨，這狗自己可能也真不願意出來，是可以躺平，但這井口萬一被封死了呢？趙明菲心想，還是撈吧。他從小就愛養狗，小時候撿的狗被車撞了，他哭得「大鼻涕老長，來不及擦」，自己找來了針線，把小狗被撞出來的直腸縫一縫，找來被子蓋上，竟一點點地又把小狗餵活了。

正月十二（2月28日），他把「機關」改良為自動觸發，狗一旦經過觸動，就無法再返回到40米深處，留在那10米的範圍。這個機關和沙袋的區別在於，人不必被動守在那裡。到了春節，小街安靜了，投餵的食物不如原來多了。也許是能吃的食物少了，2026年元宵節前一天，機關被觸發了，小狗被限制在10米範圍內，身材相對纖細的宇傑大哥鑽進井底，把小狗攆到井口，進一步縮小範圍。

趙明菲站在井口外，身上穿著的羽絨服被雨浸得半透，此刻他和井底之狗開始了真正的較量。快到中午的時候，他拿著一根套繩，終於圈住了底下的小狗，小狗狂甩著頭，旁邊的人很快從車裡取來一條紅色的毯子，跳下管道把狗摟了上來，擔心小狗突然見光不適應，紅毯包裹牠的全身。

這一排商戶的人圍觀著，許多人有點激動，喊了出來，其中就包括呂姐。呂姐激動說，「咱放個鞭炮慶祝一下吧」，邊上的人馬上提醒她，這狗現在可聽不得鞭炮。

牠是一隻發黃的小土狗，是一位堅韌的女士。趙明菲從小狗的身體特徵推測，牠應該生產過一到兩次，用生育年齡疊加在井裡頭的年頭，牠大概四到五歲，相當於活到現在一半的時間都生活在井底。牠在趙明菲的寵物醫院裡做完體檢，截至目前的這半生，在牠身上留下不少印記。

牠的腳墊就像剛出生的小狗，是嫩的，長期踩在水底，「可能是泡的，像咱的手，比如說有手繭，經常洗手、泡手的皮膚會特別嫩」，趙明菲說，雨季，管道裡頭積水能有三、四十公分，小狗身高也就50公分，「就水在裡邊泡著，你說牠咋睡？」，他推測，小狗腿上毛很少，和泡水也有關係。

牠的四條腿往外撇著，牠的腳長期踩在管道的弧線裡，姿態發生變化。其他小狗有黑黑的眼線和鼻子，是黑色素沉澱所致，但牠沒有；牠不會吐舌頭排汗，不會汪汪叫，也不咬人。牠身體的肌肉量極少，在下邊一直也沒有奔跑過，「摸腿的時候，只能摸到骨頭和皮，肌肉少得可憐，萎縮了很多，摸著它，心裡很酸」，趙明菲說。

還有，常年和排煙管道作伴，牠身上有「臭不拉嘰的那種排煙的臭味」。牠眼睛近乎失明，只有些許光感，但耳朵特別靈敏」。各項驗血指標正常，但暫時還不適應人間，要是隔著四、五米的衛生間有人沖水，牠會啪地一下站起來，趙明菲琢磨，可能因為井底經歷，牠對水聲極為敏感。目前，牠正接受著脫敏訓練，偶爾願意靠近人類。

小狗救上來的時候，網友在趙明菲的直播間裡為牠取名，有「重生」、「新生」、「光明」等，趙明菲想了想，元宵節快到了，就叫湯圓吧，看著牠這個顏色，還是花生餡兒的。

如今，牠的聲名可大了，為牠評論的IP地址西到新疆，北到遼寧，南到香港，東邊能跨過遼遠的太平洋直到加拿大。湯圓，終於扎扎實實地，用20斤的身體，四足踩在了土地上，活著。

小狗「湯圓」墜井位置圖。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

在趙明菲的獸醫院裡，「湯圓」經常瑟縮在房間角落。（視頻截圖）

趙明菲和「湯圓」。（視頻截圖）

在趙明菲的獸醫院裡，「湯圓」經常瑟縮在房間角落。（視頻截圖）

在井底看到小狗。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

趙明菲要將「湯圓」套住撈上來時，它多次極力甩頭想掙脫。（視頻截圖）

呂姐為小狗投餵蛋。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

趙明菲在籠子裡放了豬蹄，試圖引誘小狗上來。（視頻截圖）

「湯圓」目前在寵物醫院，偶爾願意親近人類。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）