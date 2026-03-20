藏帶貨、詐騙多重陷阱…「AI霸總」圍獵中老年女性

記者生成的「AI霸總」視頻，左手拿著鮮花，右手則是寫著「跟我走吧」的字條。（取材自中國新聞周刊）

中老年女性因「AI霸總」受騙，年輕人找上知名、高端婚戀機構尋覓良緣，卻落得人財兩空的案例也屢見不鮮。對這些受害人來說，「AI霸總」、「學霸」是誰和是否掉進陷阱似乎已不重要，在那個瞬間，他們願意付出所有，只為「買一個陪伴」。

「有個上市公司老總手捧鮮花，說這輩子沒啥遺憾，就等我，問我願不願意跟他走」，「姐姐，年齡算啥，以後我寵你」……，在短視頻平台上，無數個這樣喊著姐姐的「AI霸總」對著鏡頭說著情話，而畫面底部有一行不起眼的小字：作品含AI生成。這類「AI霸總」實質上就是數字人，瞄準老年群體，背後藏著帶貨、詐騙等多重陷阱，這一段段看似深情款款的視頻，正圍獵中老年女性，讓全國人大代表也急了，在近日的「兩會」上疾呼嚴打。

奶奶要去外地「奔現」

翁瑤的媽媽今年68歲，20多年前離異，平日消遣愛刷短視頻，去年11月起頻繁提及有富商想跟她在一起，翁瑤接過手機才得知，媽媽的短視頻帳號已被「AI霸總」攻陷。姜小星的奶奶則關注了三、四十位畫風雷同的帥氣「AI霸總」，當手機屏幕裡傳出一句句「姐姐，心裡很捨不得妳」等的「情話」，總讓奶奶無法招架。

據中國新聞周刊報導，老年人對「AI霸總」的癡迷程度不止停留在「養眼」。這類視頻中，「AI霸總」往往會釋放出求偶信號，「共度餘生」、「找個疼你的人」等常見話術。視頻的評論區則匯集了大量老年人回應「好啊，等你來找我」。

「我們覺得『一眼假』的東西，奶奶是真的分不清」，姜小星說，儘管已向奶奶多次解釋視頻的公共屬性，但每當奶奶刷到「AI霸總」視頻，她還是會認為那些話術是「AI霸總」向自己釋放的專屬愛意。一個月前，奶奶還提到要去外地與一位「AI霸總」「奔現」，被家人及時勸止。

北京紅颯律師事務所主任律師黃啟瑞今年年初也接觸過有關「AI霸總」的諮詢案例。諮詢人的母親從去年10月起開始接觸「AI霸總」視頻，後來與一位「AI霸總」私信交談甚久，進而被推銷保健品。黃啟瑞指出，這類視頻給中老年女性提供情緒價值，然後激發這一群體非理性消費或投資行為，進而實現騙財、斂財。

建專屬粉絲群帶貨

部分「AI霸總」帳號會建立專屬粉絲群，每天分享直播鏈接。比如一個名為「建國情感」的「AI霸總」直播間，打著「AI霸總給你送禮物」的名義，推銷一款售價為59.9元（人民幣，下同）的「武財神招財令掛件」，銷量達3.9萬件。還有「AI霸總」在商品銷售頁面演苦情戲「如果不是我開公司，想接你回家過好日子」，頁面上是一個售價99元的女士手鐲銷售頁面。

這類以帶貨為目的的「AI霸總」視頻，通常由商家外包給專業視頻製作團隊生產。某電商平台視頻製作團隊成員表示，團隊專業接商單，包括與跨境電商合作，其團隊對接的商家最少會要求做30到50個視頻，量大的會合作幾百個；報價方面，一分鐘以內的視頻，代做一個50元；代做50個，每個視頻40元；代做100個視頻則單價降到30元。

報導調查還發現，不少「AI霸總」背後由婚戀機構運作，給「AI霸總」點了關注後，私信即刻彈出對方發來的鏈接卡，聲稱「點擊即可獲得哥哥的聯繫方式」，但必須先花980元辦會員。

記者用生成式AI創作平台先後製作了三個10秒的「AI霸總」視頻，六小時即生成，發布不到18小時收獲了500多位粉絲，瀏覽量達1.2萬，還收到中老年女性的大量評論、私信，有的透露了生日、年齡等信息。而記者發布的「AI霸總」視頻，其中「緩緩掏出鑽戒」的精細指令，生成的「AI霸總」卻僅拿起了鑽石，但這一不合常理之處沒人發現。

「眼見為實」反上當

快思慢想研究院院長田豐分析中老年人容易「中招」的原因，一方面，中老年人作為AI時代下的「弱勢群體」，更容易相信「眼見為實」；另一方面，2023年起，AI數字人在短視頻賽道被大量運用，當其被濫用於黑灰產，在評論區不斷有人造勢的情況下，老年人出於從眾心理更容易上當受騙。

黃啟瑞指出，因相信「AI霸總」視頻遭遇財產損害，維權困難的原因在於，當前生成式AI的技術門檻較低，一旦被騙，受害者因缺乏取證技術及工具，難以獨立完成證據收集，證據鏈無法形成閉環。這種情況下，如果委託律師維權，又要承受高昂的維權成本。

檢索短視頻平台發現，當前大多數「AI霸總」視頻都標有「內容由AI生成」一行小字，難以對用戶起到顯著提示作用，仍有少量視頻缺乏標識。

黃啟瑞認為，短視頻平台應加強對視頻內容的監測過濾。田豐建議，AI視頻生成模型應建立負樣本庫，「希望這類模型去預訓練一些負面樣本，使模型能第一時間識別詐騙、黑灰產等用途的不良素材和指令，直接從源頭上阻止不良視頻的生成」。

「AI霸總」視頻也有戀上保潔阿姨的情節。（取材自微博）

「AI霸總」和三位「老嬌妻」的橋段。（視頻截圖）

50元人民幣就能生成一個有「AI霸總」完美人設又有劇情的AI視頻。（取材自中國新聞周刊）

當刷到手機裡「有個上市公司老總手捧鮮花，說這輩子沒啥遺憾，就等妳，問願不願意跟他走」，沒幾個中老年女性能招架。（取材自中國新聞周刊）

「AI霸總」摟著一名老年女性，對周圍的人霸氣大喊「誰敢碰她一根頭髮，就是跟我和我整個集團作對」。（取材自小紅書）

「AI霸總」視頻也有戀上保潔阿姨的情節。（取材自小紅書）

網上視頻中的「AI霸總」大都是長得帥又多金。（取材自第一財經）

中老年女性手機刷到的「AI霸總」視頻。（取材自小紅書）