養老金提高20元 農民生活能改善？

圖為北京「重陽節」為老年人免費拍攝肖像。 （中新社）

每個月163元人民幣的養老金，其中一部分還要自行先墊，你覺得有辦法讓自己過上有尊嚴又寬裕的老年生活嗎？很多人的答案是不行。也難怪知名主持人白岩松一句「農民養老金每月200元的標準，確實偏低了」引爆全網共鳴。只是，經濟面臨內憂外患的中國，目前想到的「破解之道」，是暫時先把養老金調高20元。

今年中國全國「兩會」，總理李強在全國人大會議開幕式發表的政府工作報告中，宣布將「城鄉居民基礎養老金」最低標準提高20元（人民幣，下同）至每月163元；按全國約1.8億人領取計算，涉及年均財政432億元。這20元的調高幅度引發熱議，有人大代表說「這對農民有點兒太虧了」，還有人代為奉獻國家一生的老農淚灑會場。外媒觀察，「20元」的背後，是中國養老金制度可持續性的警示，以及實現老年人「共同富裕」不容小覷的壓力。

20元成熱議話題

據BBC報導，在3月5日發表的政府工作報告中，總理李強還表示，要擴大普惠養老服務供給，積極發展農村養老服務，制定推進銀髮經濟高質量發展的措施，並提出要「突出推進全體人民共同富裕」，當中包括「人均預期壽命提高到80歲」，「積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位占比提高到73%」，「完善收入分配制度，健全社會保障體系，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果」。

這在隨後的討論中，被視為「投資於人」政策的一部分。目前中國約有1.8億人每月支取城鄉居民基礎養老金，其中農民占比超過70%。官方貴州日報對此正面評價稱：「一杯奶茶，一次短途打車……，對很多年輕人來說，20元或許有些微不足道，但對偏遠地區、低收入老年群體而言，這20元卻有實實在在的民生改善價值：或是一斤鮮肉、一板雞蛋，又可能是一周購買基本蔬菜的開銷、是幾斤平價大米的價錢」。

報導稱，但這似乎不足以掩蓋憂慮。新京報並引述山西人代郭鳳蓮說：「每月200塊錢的養老金，而且還自己先出一部分，對農民有點兒太虧了」；湖北全國人代畢利霞在分組討論的發言更在微博上成為了熱門內容，媒體形容她哽咽著說，希望當局將農村70歲以上老人的養老金每月提高到400元。湖南人代，零食商人張學武則建議，從2026年到2030年，逐步將中國農民的養老金，提高至每人月均1000元的水平。

中國全球化智庫副秘書長王子辰在一篇英文博客中說，基礎養老金最低標準確實從2009年的每月55元提高至今天的163元，「但這種提升是從一個低得近乎侮辱的基礎上開始的」；若維持每年20元的增幅，要想實現農村養老金每人月均1000元，恐怕要到2068年方能達標，「許多如今成為這場爭論核心的年長村民，恐怕無緣等到那一天。也正因如此，這個問題才格外觸動人心」。

城鄉差距12倍多

農民基礎養老金金額偏低之餘，「經濟觀察報」指出，整個養老金制度還存在著職業與區域失衡。其中，2025年，全國城鄉居民月均養老金287元，而城鎮職工養老保險月均3498元，待遇相差12倍多；上海基礎養老金每月1555元，甘肅249元，東西部地區差距達6.2倍。

山西運城人代雷茂端對「財經」雜誌評論說，農民基礎養老金的絕對增長額和增長率，均顯著滯後於城鎮職工養老金及社會平均工資的增長速度，導致相對差距持續拉大，不僅體現在當期收入上，更削弱了農民未來的消費能力和抵禦風險的能力。

差距還體現在養老金偏低所牽連的開銷負擔問題上。上海新民晚報上觀新聞一篇評論指出，在這次全國「兩會」上，多位代表委員直言，部分農業大省農村老人養老金難以覆蓋醫療、照料等日常需求；「許多交過公糧、繳過農業稅、出過義務工，為國家糧食安全和工業化、城鎮化發展作出貢獻的老農民已經年事已高。以目前農村養老金最低標準的上漲速度。他們中的許多人恐怕難以享受到較為寬裕的生活保障」。

BBC報導稱，這裡所描述的，是1949年中共建政後，農民透過無償上繳糧食來繳納農業稅、給基礎建設項目義務勞動等集體經濟措施。農業稅制度已於2006年廢止。

全國人大常委鄭功成對南方都市報說：「在農村調查發現，80歲以上的老人還在勞作的現象並不罕見，而城鎮退休人員平均不到60歲就開始享受生活，因養老金待遇差距巨大而導致的這種局面需要盡快改變」。他進一步提出，「十五五」期間，中國應當以逐步縮小機關事業單位、企業職工和城鄉居民三大群體的養老金待遇差距，以及同一群體在不同層級、不同地區之間的養老金待遇差距，為重要任務，並制定清晰的時間表與路線圖。

養老金制壓力大

據中國國家統計局數據，中國60歲及以上人口於2024年底首次突破3億人大關，達3.1億人；聯合國世界衛生組織（WHO）預測到2040年將達4.02億人，占總人口28%。2025年3月，時任中國民政部副部長唐承沛說，未來10年內，中國60歲及以上的老年人口每年淨增超過1000萬人。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations；又譯外交關係委員會）高級研究員劉宗媛博士去年在一篇博客文章中指出，中國基礎養老金以及其所關聯的社會保障制度，還面對著企業養老金供款率偏高的問題。中央政府在2015至2019年間，六度下調企業供款率上限，旨在降低企業成本，卻同時加劇了養老金儲備下降的問題。

劉宗媛的文章說，當前中國養老金制度承受著額外壓力，因為新冠疫情後經濟復甦乏力，疲軟的勞動市場導致養老金繳費減少、支出增加。在黑龍江等「鐵鏽帶」地區，或寧夏等西部內陸省份，地方政府難以支撐養老金支出，被迫透過具爭議性的舉債方式來支付養老金。

在今年的政府工作報告中，經濟增長預期從過去兩年的5%換成了「4.5%至5%」的區間值，數字為1991年以來最低。這再次引起外界對中國經濟狀況的憂慮。

為國家辛勞一生的老人們，老年生活的願望無非就是有足夠的養老福利和養老體系能讓他們無憂安享晚年。示意圖。（中新社）

農村老人不僅需要更多的陪伴，還需要寬裕的養老金。示意圖。（新華社）

一名老人展示他寫的日記，裡面記載了第一次領種糧補貼，醫保報銷、領取養老金等事件。示意圖。（中新社）

兩會通過將城鄉居民基礎養老金最低標準每月提高20元人民幣，網友批評不夠用。圖為農民在採收花生。（新華社資料照片）

全國人大代表郭鳳蓮。（中新社資料照片）

老人帶著孫子在街頭散步。示意圖。（中通社資料照片）

湖北全國人大代表畢利霞在北京人民大會堂出席分組審議時，哽咽發言為提高養老金請命。（取材自微博）

中國養老金的多寡，攸關經濟前景。示意圖。（取材自新華網）

在中國，仍在從事農業的老年人口不少。示意圖。（新華社）

一位老農正在修剪枝條。（新華社）

湖北全國人大代表畢利霞在北京人民大會堂出席分組審議時，哽咽發言為提高養老金請命。（取材自微博）

圖為一位老人在安養院。示意圖。(新華社)

湖北全國人大代表畢利霞。（取材自湖北日報）

全國人大代表們在十四屆全國人大四次會議在北京人民大會按下表決器。（香港中通社）

世報50周年