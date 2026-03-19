養老金提高20元 農民生活能改善？
每個月163元人民幣的養老金，其中一部分還要自行先墊，你覺得有辦法讓自己過上有尊嚴又寬裕的老年生活嗎？很多人的答案是不行。也難怪知名主持人白岩松一句「農民養老金每月200元的標準，確實偏低了」引爆全網共鳴。只是，經濟面臨內憂外患的中國，目前想到的「破解之道」，是暫時先把養老金調高20元。
今年中國全國「兩會」，總理李強在全國人大會議開幕式發表的政府工作報告中，宣布將「城鄉居民基礎養老金」最低標準提高20元（人民幣，下同）至每月163元；按全國約1.8億人領取計算，涉及年均財政432億元。這20元的調高幅度引發熱議，有人大代表說「這對農民有點兒太虧了」，還有人代為奉獻國家一生的老農淚灑會場。外媒觀察，「20元」的背後，是中國養老金制度可持續性的警示，以及實現老年人「共同富裕」不容小覷的壓力。
20元成熱議話題
據BBC報導，在3月5日發表的政府工作報告中，總理李強還表示，要擴大普惠養老服務供給，積極發展農村養老服務，制定推進銀髮經濟高質量發展的措施，並提出要「突出推進全體人民共同富裕」，當中包括「人均預期壽命提高到80歲」，「積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位占比提高到73%」，「完善收入分配制度，健全社會保障體系，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果」。
這在隨後的討論中，被視為「投資於人」政策的一部分。目前中國約有1.8億人每月支取城鄉居民基礎養老金，其中農民占比超過70%。官方貴州日報對此正面評價稱：「一杯奶茶，一次短途打車……，對很多年輕人來說，20元或許有些微不足道，但對偏遠地區、低收入老年群體而言，這20元卻有實實在在的民生改善價值：或是一斤鮮肉、一板雞蛋，又可能是一周購買基本蔬菜的開銷、是幾斤平價大米的價錢」。
報導稱，但這似乎不足以掩蓋憂慮。新京報並引述山西人代郭鳳蓮說：「每月200塊錢的養老金，而且還自己先出一部分，對農民有點兒太虧了」；湖北全國人代畢利霞在分組討論的發言更在微博上成為了熱門內容，媒體形容她哽咽著說，希望當局將農村70歲以上老人的養老金每月提高到400元。湖南人代，零食商人張學武則建議，從2026年到2030年，逐步將中國農民的養老金，提高至每人月均1000元的水平。
中國全球化智庫副秘書長王子辰在一篇英文博客中說，基礎養老金最低標準確實從2009年的每月55元提高至今天的163元，「但這種提升是從一個低得近乎侮辱的基礎上開始的」；若維持每年20元的增幅，要想實現農村養老金每人月均1000元，恐怕要到2068年方能達標，「許多如今成為這場爭論核心的年長村民，恐怕無緣等到那一天。也正因如此，這個問題才格外觸動人心」。
城鄉差距12倍多
農民基礎養老金金額偏低之餘，「經濟觀察報」指出，整個養老金制度還存在著職業與區域失衡。其中，2025年，全國城鄉居民月均養老金287元，而城鎮職工養老保險月均3498元，待遇相差12倍多；上海基礎養老金每月1555元，甘肅249元，東西部地區差距達6.2倍。
山西運城人代雷茂端對「財經」雜誌評論說，農民基礎養老金的絕對增長額和增長率，均顯著滯後於城鎮職工養老金及社會平均工資的增長速度，導致相對差距持續拉大，不僅體現在當期收入上，更削弱了農民未來的消費能力和抵禦風險的能力。
差距還體現在養老金偏低所牽連的開銷負擔問題上。上海新民晚報上觀新聞一篇評論指出，在這次全國「兩會」上，多位代表委員直言，部分農業大省農村老人養老金難以覆蓋醫療、照料等日常需求；「許多交過公糧、繳過農業稅、出過義務工，為國家糧食安全和工業化、城鎮化發展作出貢獻的老農民已經年事已高。以目前農村養老金最低標準的上漲速度。他們中的許多人恐怕難以享受到較為寬裕的生活保障」。
BBC報導稱，這裡所描述的，是1949年中共建政後，農民透過無償上繳糧食來繳納農業稅、給基礎建設項目義務勞動等集體經濟措施。農業稅制度已於2006年廢止。
全國人大常委鄭功成對南方都市報說：「在農村調查發現，80歲以上的老人還在勞作的現象並不罕見，而城鎮退休人員平均不到60歲就開始享受生活，因養老金待遇差距巨大而導致的這種局面需要盡快改變」。他進一步提出，「十五五」期間，中國應當以逐步縮小機關事業單位、企業職工和城鄉居民三大群體的養老金待遇差距，以及同一群體在不同層級、不同地區之間的養老金待遇差距，為重要任務，並制定清晰的時間表與路線圖。
養老金制壓力大
據中國國家統計局數據，中國60歲及以上人口於2024年底首次突破3億人大關，達3.1億人；聯合國世界衛生組織（WHO）預測到2040年將達4.02億人，占總人口28%。2025年3月，時任中國民政部副部長唐承沛說，未來10年內，中國60歲及以上的老年人口每年淨增超過1000萬人。
美國外交關係協會（Council on Foreign Relations；又譯外交關係委員會）高級研究員劉宗媛博士去年在一篇博客文章中指出，中國基礎養老金以及其所關聯的社會保障制度，還面對著企業養老金供款率偏高的問題。中央政府在2015至2019年間，六度下調企業供款率上限，旨在降低企業成本，卻同時加劇了養老金儲備下降的問題。
劉宗媛的文章說，當前中國養老金制度承受著額外壓力，因為新冠疫情後經濟復甦乏力，疲軟的勞動市場導致養老金繳費減少、支出增加。在黑龍江等「鐵鏽帶」地區，或寧夏等西部內陸省份，地方政府難以支撐養老金支出，被迫透過具爭議性的舉債方式來支付養老金。
在今年的政府工作報告中，經濟增長預期從過去兩年的5%換成了「4.5%至5%」的區間值，數字為1991年以來最低。這再次引起外界對中國經濟狀況的憂慮。
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