平均月需560卻只給163元 中國農民養老金凸顯經濟不平等

除了養老金，也應建議良好的老人醫療體系。圖為山西省一名村醫為老人看病。示意圖。（新華社）

中國養老金再調高有多迫切？在部分美國媒體和學者看來，養老金的微薄是中國經濟巨大不平等的明證之一，在其高科技領域備受讚譽的進步下，許多助力中國經濟崛起的勞動者，如農民和低端製造業工人，仍深受工資停滯和殘酷競爭之苦。提高農民養老金非常緊迫，否則可能錯過推動經濟轉型的「寶貴時間窗口」，進而引發社會動盪。

據紐約時報報導指出，在今年的「兩會」中，中國政府勾勒出了宏大的雄心，它將繼續增加軍費開支，將努力主導人工智慧領域，它將強化其製造業實力。但在涉及該國一些最脆弱的公民時，計畫顯然沒那麼遠大，比如，對農村居民的基礎養老金最低標準，每月只提高了20元（人民幣，下同），總額達到每月163元，老農們可花費的養老金，每月200元都不到。

這一承諾的增幅是如此微薄，以至於引發了要求增加的廣泛呼聲，甚至包括通常在這場年度會議上都在讚美北京的立法機構代表們。據統計，對於許多中國農民來說，這筆支出遠不足以維持生活，早在2024年發布的一份政府報告就指出，農村老年人平均每月在常規支出上花費約560元。

報導稱，養老金的微薄是中國經濟巨大不平等的明證之一，也是一個根深蒂固的挑戰，而這些挑戰往往被其在高科技領域備受讚譽的進步所掩蓋。雖然在機器人或電動汽車等行業領先世界，但許多助力中國經濟崛起的勞動者，如農民和低端製造業工人，正深受工資停滯和殘酷競爭之苦。

但即使代表們對提高養老金的呼籲引人注目，中國主要的官方媒體仍多維持對其正面評價或謹慎評論的立場，有的更只是輕輕帶過。於是，有支持提高養老金的學者表示，有了更多的錢，居民將願意花更多的錢，這反過來將有助於政府實現增加國內需求的主要目標。

然而，對許多人來說，主要的論據與其說是務實的，不如說是道德上的。他們說，中國的農民曾幫助建設這個國家，當時毛澤東時代的政策，要求他們以人為壓低的價格出售農作物，將土地交給國家並繳納農業稅。他們承認，城鎮居民向養老系統繳納的費用比農村居民多，但他們表示，該系統沒有考慮到農民的歷史貢獻。

「這些貢獻不能通過簡單的繳費紀錄來衡量」，上海媒體「第一財經」的一篇評論稱，「給農民漲養老金不是給農民發福利，而是在還帳」，稱給農民漲養老金，表面看是民生問題，實際上也是經濟問題。經濟學上有一個邊際消費傾向的概念，通俗講就是收入每增加一塊錢，有多少會被花出去。

農村老人正是邊際消費傾向最高的群體，如果他們的養老金增加，這些錢會很快進入市場。買點肉，添件衣服，換個家電，或者去鄉鎮看個病。這些消費雖然單筆不大，但聚沙成塔。目前全國有超過1.2億農民領取城鄉居民基礎養老金，他們每月多領兩、三百元，一年就是幾千億元的增量。

據中國農業大學經管學院教授鞠榮華去年測算，如果農民養老金提高到每月500元，年新增支出約7300億元，直接消費增量可達約5000億元，加上減輕子女贍養壓力帶來的間接消費，每年消費總增量約7000億至8000億元。國務院發展研究中心原副主任劉世錦也曾提出，農村居民養老金支出增加1萬億元，可拉動GDP增長約1.2萬億元。

BBC報導引述浙江大學跨學科中心特約研究員賈擁民博士撰文稱，「假如只是一次性地給一位農村老人一筆錢，他可能會存下來，因為擔心以後不會再有了。相反，如果他有了明確的預期，知道以後每個月都有一筆可以維持基本體面生活的養老金，老人們當然是願意花錢的」。 賈擁民形容提高農民養老金非常緊迫，否則可能會錯過通過補貼農村老人來促進消費，進而推動經濟轉型的「寶貴時間窗口」。

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