宋元明清名家真跡進4博院 龐萊臣「虛齋珍寶」公諸於民

南潯龐氏史跡陳列館。（取材自九派新聞）

南京博物院涉倒賣文物事件正由官方調查，而巧合的是，日前，南潯龐氏史跡陳列館（龐萊臣舊宅）正式揭開面紗。館內精心陳列龐萊臣書畫珍品「隸書七言聯」、「歲朝清供圖」，以及其自用螭鈕翡翠印章等9件真跡與珍貴文物，讓觀眾得以觸摸這位著名藏家的藝術溫度與文化厚度。有遊客感嘆，南潯龐氏史跡陳列館讓大家免費參觀，像一把鑰匙，提醒每一個中國人銘記這些以以熱忱傳承文化的愛國先賢。

「虛齋」收藏甲江南

據九派新聞報導，龐氏舊宅始建於清末同治年間，2011年2月被湖州市政府公布為市級文物保護單位，寬綽的院落以東、中、西三條軸線而分，每條軸線各有三進，設計講究、雕刻精美。進門左側展覽前言介紹道：「於後世影響而言，龐萊臣無疑是其家族擔當，他亦儒亦商，一則致力於民族工業之開拓，另一方面潛心書畫收藏與鑑賞，於晉宋唐元及南宋文人畫尤為傾心，被鑑藏界的王季遷稱為『全世界最大的中國書畫收藏家』」。

公開資料顯示，龐萊臣以「虛齋」為號，自幼愛好收藏，畢生收藏包含歷代瓷器、書畫、玉器等諸多文物，其中尤以古代書畫名跡最精，數量多達上千件，涵蓋唐宋元明名家真跡與清代「四王吳惲」精品，幾乎勾勒出中國古代書畫史的核心脈絡，享有「江南收藏甲天下，虛齋收藏甲江南」的讚譽。

他還將私家園林宜園內和上海寓所中收藏歷代名畫之地命名為「虛齋」，凡經他收藏的作品，都會蓋上「虛齋」印章以示鑑藏，對於鍾愛的藏品，往往還會加蓋不同的鑑藏印，以至於「虛齋」印章成為收藏界公認的鑑定中國古代書畫真偽的權威參考，連海外收藏家都願重金求購帶有此印的作品。

介紹龐氏後代向南京博物院捐獻「虛齋」藏品的展牆。（取材自九派新聞）

龐家舊宅 展書畫珍品

而今，陳列館內專門開闢了一個展廳展出「虛齋之境——龐萊臣收藏專題展」，其中展陳著不少「虛齋舊藏」的復刻書影，讓遊客沉浸式感受其「收藏甲江南」的盛名。工作人員說，這裡陰雨天較多，濕度、溫度都不適合保存書畫，目前展陳書畫多是仿製品，少數是龐左玉和龐萊臣本人書畫的真跡。

在陳列館的本地人，在瀏覽時都會提及「四象八牛十二金狗」這句話。「四象八牛，其實是我們這兒的一種民間說法，代表著當年的小鎮繁華」，南潯文史學者錢勇強表示，南潯「四象八牛」是清末浙江湖州南潯鎮以絲業致富的商人群體，其稱謂源於光緒年間民間對其財富的等級劃分：資產達千萬兩白銀者稱「象」，五百萬兩稱「牛」，百萬兩稱「狗」。

當地關於「四象」的民諺云：「劉家的銀子、顧家的房子、張家的兒子、龐家的面子」。龐氏家族的崛起，始於開創者龐雲錚的商海經略。上海開埠後，他敏銳捕捉商機，將湖絲經由上海遠銷歐洲，積累起雄厚資本，逐步發展為富甲一方的商業巨擘，也由此奠定「四象」之一的基業。

龐萊臣與弟弟龐元澄繼承父親龐雲錚的事業後，受「實業救國」思想影響，創辦了杭州世經繅絲廠、上海龍章造紙廠等數十家企業，並投資潯震電燈公司、浙江興業銀行等金融機構。龐家始終心懷家國，曾以家族財力鼎力資助辛亥革命，並出資興辦公學、醫院。

陳列館工作人員表示，陳列館是龐氏舊宅，龐氏家族原是本地的名門望族，在遷往上海、蘇州等地之前，他們就住在此處。2013年舊宅曾全面修繕，後空置多年，如今對外開放是為了讓大家了解龐家的歷史。

來到龐氏舊宅中軸線，便是展有「公諸於民——虛齋名畫歸藏專題展」的展廳。正如龐萊臣在「虛齋名畫錄」序言中寫道，對他而言，收藏不僅是愛好，更是一種文化責任，其後代也在文化名人的推動下，將「虛齋」內的絕大部分藏品以徵集、捐獻等各種形式，入藏於多家國內公立博物館，對江南地區，乃至中國的近現代文化、文物事業產生了重要影響。

「虛齋」印章。（取材自九派新聞）

歐美博館也有虛齋藏品

當時「虛齋」的藏品主要落地於故宮 博物院、上海博物館、南京博物院、蘇州博物館四地，海外則以歐美的一些博物館和藝術館為主。目前館內有數十件藏於各大博物館的仿製版「虛齋」書畫，如現藏於故宮博物院的「曲港歸舟圖」、「梧竹秀石圖」，南京博物院的「松泉圖」、「鴝鵒圖」、「中庭步月圖」，美國弗利爾美術館的「呈馬圖」等。

據了解，當時龐氏後人向南京博物院捐獻的137件（套）藏品，捐獻數量之多、質量之高，引起全國文博界的矚目。展廳的牆上還印有江蘇省人民委員會為褒獎龐萊臣孫子龐增和將上述藏品捐獻給國家的獎狀圖片，落款時間為1962年11月。

如今，收藏虛齋藏品的4家博物館頻繁舉辦以「虛齋」為主題的展覽，實現了龐萊臣 「捐獻國家、公諸人民」的夙願，也賦予它們傳承記憶、凝聚精神和傳播文明的深層意義。