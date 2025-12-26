海南「封關」 打造開放性經濟新樞紐

海南自由貿易港12月18日啟動全島封關後，一艘裝載著17.9萬噸石化原輔料的船舶泊入國投洋浦油儲碼頭30萬噸級原油泊位。（新華社）

前言：自由貿易港是目前世界最高水平的開放形態，在中共 中央和國家領導人寄予厚望下，這一重大使命賦予了中國這個最年輕的省份，海南再一次成為展示中國風範的靚麗名片。

2025年12月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關，這是中國推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。站在開放發展新的起點，海南因為其獨立的地理位置，面向東協的戰略樞紐地位，以及作為中國新一輪對外開放的試驗田和「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）區域中心的巨大潛力，被打造成為國際貿易與投資新高地，為何建、怎麼建，中國早有完整藍圖，海南也擁有面對灰犀牛「壯士斷腕」的實戰經驗，就看全球投資者買不買單。

因改革開放而生、而興

據觀察者網報導，作為中國唯一全境熱帶的省分，海南地處東北亞與東南亞的區域連接中心，也是太平洋與印度洋往來的關鍵通道。然而，自「伏波開瓊」將海南納入中華版圖以來，千餘年間，這座被南海浪濤環抱、椰林終年掩映的邊陲海島，往往沉寂無聞，只因中原逐臣的流放足跡，才偶見於史冊。唐代宰相楊炎被貶崖州司馬後，以「一去一萬里，千知千不還。崖州何處在，生度鬼門關」描述了他赴海南途中一路的凶險。

隨著中國歷代王朝對海南不斷加強開發和管理，至清末民初，海南已成為物產豐裕、良港星羅的寶島，孕育著百萬人口。中華人民共和國成立後，海南成為中國南大門的國防前哨。1987年，中國前領導人鄧小平曾對應邀來訪的南斯拉夫客人說：「我們正在搞一個更大的特區，這就是海南島經濟特區」，「那裡有許多資源，有富鐵礦，有石油天然氣，還有橡膠和別的熱帶亞熱帶作物。海南島好好發展起來，是很了不起的」。

因改革開放而生的海南，自1979年來的五年間邁出了三大步：轉變建島方針，實行準特區政策，並在1984年成立海南行政區人民政府，升格為副省級的「準經濟特區」。1988年4月13日，第七屆全國人大第一次會議審議通過「關於設立海南省的決定」和「關於建立海南經濟特區的決議」，標誌著海南省的建立和海南經濟特區正式誕生，並在不污染環境，不破壞資源，不搞低水平重複建設原則下，同時承擔起「保護區」與「試驗場」的雙重角色。

只有管得住 才能放得開

2020年6月，中共中央、國務院正式發布「海南自由貿易港建設總體方案」（下稱「方案」），專門擘畫發展藍圖與戰略路徑。「方案」要求，圍繞國家賦予海南建設全面深化改革開放試驗區、國家生態文明試驗區、國際旅遊消費中心和國家重大戰略服務保障區的戰略定位，充分發揮海南自然資源豐富、地理區位獨特以及背靠超大規模國內市場和腹地經濟等優勢；並提出在實現有效監管前提下，建設全島封關運作的海關監管特殊區域。

2025年12月18日開啟的「封關」並非封島，而是指將海南島全島建成一個海關監管特殊區域，實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。

「一線」 指海南與境外間，實施高水平貿易投資自由化便利化，多數境外商品免關稅 等。「二線」 指海南與內地間，對進出商品、人員等精準監管，防範大量境外商品無序沖擊內地市場。島內各類要素可相對自由流動。

「一線放開」 與 「二線管住」 相互關聯，「二線」守住安全底線是 「一線」 高度開放的前提。只有管得住才能放得開，完善監管的前提下實現各類要素流動的高度自由流動，這不僅是國內外各類自由貿易區的共同經驗，更是海南島從自身一波三折的發展歷程中提煉的深刻教訓與重要啟示。

三次教訓 勇於壯士斷腕

歷史是最好的老師。除了海內外自貿試驗區、自貿港，海南省自身一波三折的發展歷程也為自貿港的建設提供了經驗和教訓。

海南歷史上「大起大落」的教訓主要有三次，分別是：1985年的「海南汽車事件」，20世紀90年代初期的房地產 泡沫，以及2010年海南國際旅遊島建設初期的房價大漲。其中兩次都涉及房地業，令海南失去發展機遇，元氣大傷。如何避免歷史重演非常重要，海南省委、省政府因此對房地產的投機炒作十分警覺，對破除房地產業「一業獨大」態度堅決。

事實上，在中央宣布支持海南建設自由貿易港前夕，海南房地產業「一業獨大」問題仍十分突出。全省固定資產投資、稅收約有一半來自房地產業，有市縣甚至高達70%，重大經濟風險的「灰犀牛」近在眼前。2015年起，海南出台系列調控政策，下定決心「壯士斷腕」，不再做「房地產的加工廠」，審慎推進，確保「闖關」；與此同時，非房地產業加快布局，經濟並沒有明顯失速，海南走出破除「房地產依賴症」陣痛期，成功實現了「驚險一躍」。

圖為三亞中央商務區，是海南自貿港重點園區之一，截至2025年11月1日已入駐企業9678家，形成金融、商貿兩個人民幣千億級現代產業集群。（中新社）

海南省人大常委會專職委員、海南省社科院原院長鍾業昌在接受媒體採訪時曾表示：「我經歷了海南改革開放激蕩的40年，深深感到過去人們感歎的那種『政策+神話』現象不會在新時代的重現」。他強調，海南自由貿易港建設，重大改革事項由黨中央決定、整體工作進度由黨中央把握，頂格開放有頂格保證。

完善433現代化產業體系

對房地產降溫的同時，「海南自由貿易港建設總體方案」明確，海南將大力發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業。海南省委省政府更是將本省產業藍圖細化為「4+3+3」海南特色現代化產業體系。「4」是大力發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業和熱帶特色高效農業。「第1個3」是前瞻布局南繁種業、深海科技、商業航天「三大未來產業」，是新質生產力的重要實踐地。「第2個3」是做好高端購物、醫療、教育「三篇境外消費回流文章」。

圖為海南自貿港重點園區「三亞中央商務區」，號稱5年內吸引了上萬家企業入駐。（新華社） 圖為2025年12月7日，三亞國際免稅城三期項目建設現場。（中新社）

旅遊業方面，海南已在2024年實現年接待遊客超9720萬人次。產業方面，享受「零關稅」的商品增加到約6600個，涵蓋了幾乎所有的生產設備和原材料，進口設備企業可節省約20%進口稅收成本。生物醫藥、海上風電等超過1100個相關企業，可享受企業所得稅15%優惠政策。旅遊業、現代服務業和高新技術產業相關企業，可享受新增境外直接投資所得免徵企業所得稅優惠政策。所有行業的高端緊缺人才均可享受個人所得稅15%優惠政策。

現代服務業方面，海南正努力打造免稅購物、國際醫療和「留學海南」3大品牌，承接海外消費回流，讓中國人不用出國，在海南就能買到與境外品種、價同步的國際品牌免稅品，享受到與國際同步的醫療服務。教育方面，海南並已簽約引進國內外知名高校48所，進駐陵水黎安國際教育創新試驗區，獲得國際上高水平的理工農醫類大學教育。

圖為海南自貿港重點園區——陵水黎安國際教育創新試驗區。（新華社）