朱䴉「平平」傳奇一生 活40年創吉祥鳥最長壽

「平平」和伴侶「青青」。（取材自新京報／北京動物園供圖）

北京動物園在12月1日微博 發布消息稱，「平平」這位創造了近40歲全球長壽奇蹟的朱䴉，已在安詳中走完了牠傳奇的一生。瀕危的朱䴉被譽為「東方寶石」、「吉祥之鳥」，園內飼養員把天生神經質的「平平」當成老朋友般尊重與照顧，進房間前先敲門並送上見面禮，還為牠制定尊寵的養老方案，「平平」和「青青」這對「功勳夫妻」在良好的居住環境裡誕下27隻後代，為中國朱䴉人工種群奠定了堅實的基石，牠的離世，格外令人不捨。

傳奇一生 繁衍27隻後代

綜合香港 01、據新京報報導，北京動物園在微博寫道：「平平」這位創造了近40歲長壽奇蹟的朱䴉，已在安詳中走完了牠傳奇的一生。

朱鹮「平平」走完傳奇一生。（取材自新京報／北京動物園供圖）

朱䴉在「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN）中被列為瀕危物種，並在中國「國家重點保護野生動物名錄」中被列為一級保護動物。北京動物園官方介紹稱，朱䴉是最古老的鳥類之一，是東亞特有種，曾廣泛分布於亞洲東部，因戰爭、自然災害和棲息地被不斷破壞，至20世紀70年代在野外幾乎滅絕。轉機出現在1981年5月，中國鳥類學家劉蔭增在陝西省洋縣發現了2對成鳥，其中一對成鳥繁殖出了3隻幼鳥，是全球發現僅有的7隻朱䴉。

「平平」是1986年從洋縣送來，在北京動物園建立的朱䴉遷地保護第一個人工種群安居，成為世界上最長壽的人工飼養朱䴉。在近40年的生命中，牠見證了：從7隻到超過萬隻的種群奇蹟；從洋縣一隅到遍布多省的野化放歸；從瀕臨滅絕到翱翔藍天的東方寶石重生。

幾年前，「平平」超越了日本 朱䴉「金」的存活年限；在牠生命的最後一個春天，動物園為牠慶祝了39歲生日，這對於平均壽命遠低於此的鳥類而言，是一個不可思議的奇蹟。

天生神經質 進房先敲門

北京動物園飼養員毛宇回憶，「平平」來的時候，園裡已經有了人工飼養朱䴉的經驗，不過因為朱䴉天生「神經質」，長長的喙極易在傳統籠舍中撞傷，因此朱䴉繁育中心所有的玻璃前都裝上了尼龍紗窗，籠舍頂設有尼龍防護網，暖氣管也都包裹起來，還對雙扇門門鎖進行了改造。

初來乍到的「平平」很警覺，總愛躲在籠舍的角落，任何細微聲響都會讓牠驚慌躲藏。為保障牠的安全，除盡快熟悉、接受人工飼料外，就是讓牠盡快對人聲脫敏，適應人工飼養環境。毛宇說，園裡資深飼養員教他，每次進朱䴉房間都要先敲門，壓低嗓音的問候：「『平平』，吃飯了」，協助牠進行「脫敏」訓練，後來更像老朋友之間的默契；他還藉著每日送餐的機會，用牛肉和麵包蟲作「見面禮」，努力與「平平」和牠的伴侶「青青」拉近距離。

隨著時間的流逝，毛宇與「平平」、「青青」建立起信任，奇蹟漸漸發生。「『平平』非常親人，只要我敲門喊牠，無論牠在運動場的哪個角落，都會立刻飛回來迎接我」，他說，「青青」則會安靜地注視他的一舉一動，心情好時，甚至允許他輕輕撫摸自己的腳或背。

專屬養老方案 精準護理

在中國朱䴉保護史上，「平平」和「青青」的名字是緊緊連在一起的。牠們不僅是相依相伴的「䴉夫妻」，更是創造歷史的「功勳父母」。1989年6月，「平平」和「青青」成功孵化出全球第一隻人工飼養下的朱䴉雛鳥，震驚世界。此後，牠們共同孕育的27隻後代，為中國朱䴉人工種群奠定了堅實的基石。

「平平」37歲生日。（取材自新京報／北京動物園供圖）

2020年6月，「青青」以35歲高齡離世。毛宇擔心「平平」無法承受離別之痛，卻看到形單影隻的「平平」，依然隔著玻璃跟隔壁一對年輕朱䴉打架宣示領地。毛宇這才放下了心，知道「平平」依然在堅強地生活。

「平平」能創造近40歲的長壽奇蹟，背後是北京動物園數十年如一日的精準護理。隨著年事已高，一套量身定製的「老年康養方案」全面啟動：從50厘米一路降至5厘米的矮棲架，保護牠衰老的關節；地面鋪上柔軟地墊，棲槓被削去一半，以減少腳底磨損；通風極為講究，永遠避免直吹，冬季室溫精準恒定在18至20℃。

飼養員們將牛肉剪裁成5厘米左右的小段，便於年邁的「平平」吞嚥；班組還不時提供蛐蛐、蚯蚓、大麥蟲、小紅魚等「特色小吃」，在保證營養的同時，也給予牠味覺上的愉悅；獸醫也加大了巡檢頻次，在食物中逐步增加了多種維生素和蜂王漿。

在北京動物園的歲月裡，「平平」的生活總有一些小驚喜。2023年4月9日，北京動物園給「平平」舉行了37歲生日會，朱䴉班的4位飼養員從1個多月前就開始準備，慶祝字體的大小、顏色、材質等都要有氛圍感，也要防止太突兀嚇到「平平」，當天他們還送上幾隻顏色喜慶漂亮的紅魚當做生日禮物。在這一天，「平平」超過了世界䴉類人工飼養最長紀錄保持者——36歲的日本朱䴉「金」，成為最長壽朱䴉。

回憶這兩位「故友」，毛宇的語氣裡仍帶著懷念。而「平平」和「青青」的一生，助力著中國的朱䴉數量已從1981年的7隻增至7000餘隻，野生種群棲息地面積由不足5平方公里擴大到1.6萬平方公里。