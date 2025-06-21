景區帥哥NPC販賣戀愛幻想 1天「壁咚」300人

近年來景區NPC的肌肉男變多了。（取材自小紅書）

在這個娛樂爆炸的年代，各大景區為了攬客，開始賣起情緒價值；專門招聘一群帥哥NPC(Non-Player Character，非玩家角色)，不但顏值高、身材好，還能和你牽手擁抱借位接吻；在販賣戀愛幻想的同時，他們也證明了，長得帥真的能當飯吃。

河南 洛陽一景區月薪3萬元人民幣（約4204美元）招聘帥哥NPC的訊息發布後，立刻引起熱烈討論。這份工作要找18至28歲的陽光帥氣大男孩，要求體力好、顏值高、會拍照，還得是「社牛天花板」。除了有素人帥哥投履歷，據說還有不少網紅偷偷報名。

帥哥NPC帶給遊客虛擬的戀愛體驗。（取材自微博）

然而高薪背後也隱藏不少辛苦，每日人物報導，當帥哥NPC賽道也開始卷起來，顏值也不再只是唯一的賣點，大塊肌肉和裸露逐漸成為主流，「媚粉」變成工作主要內容，有的一天得「壁咚」300多人，有的用嘴巴餵棒棒糖，有的要當眾和遊客卡牌接吻，「親完一個還有下一個」。

帥哥NPC們與遊客的互動，開始在親密與擦邊間遊走。為了在激烈的競爭中站穩地位，他們徹底執行人設，也各有各的無奈。

熠南（右）因為壁咚視頻暴紅。（視頻截圖）

★熠南 霸總NPC受歡迎

因為「壁咚」的視頻，讓熠南的粉絲量翻了好幾倍，衝上10幾萬。他工作的地方是橫店的霸總片場，化身古裝霸總的他會把遊客壓在牆上「壁咚」，身體迅速逼近。很多女生會害羞地慌亂躲開，熠南則會強勢將對方的臉擺正，與其深情對視。這樣的沉浸式互動讓熠南在網路上暴紅，有很多人看了視頻後坐飛機來和他互動，甚至還有新加坡 、越南的粉絲專程前去體驗，因為「當地沒有這種玩法」。

熠南表示，和他互動的大多都是女性，每天差不多有幾百名遊客，各個年齡段都有。互動得多了，他漸漸發現不同年齡段的女性反應有很大不同，也會根據對方的年齡做出調整。如果來的是20歲左右的女生，熠南不會靠她們太近，也會盡量避免肢體碰觸；遊客年齡大一點的話，互動就會增加很多曖昧氛圍，臉湊得也會更近，「對於她們來說，我更像是提供一種戀愛體驗」。

熠南遇過最放得開的是60歲以上的夕陽團姐姐們，當其中一個人和他互動，其他人會在旁邊鼓掌起鬨，說「帥小夥，再來一遍」。遇到還想要更刺激的遊客，熠南會把壁咚直接換成「床咚」，甚至鼻尖對著鼻尖，這招「大絕招」能讓連原本說不夠刺激的人立刻低下頭，不敢與其對視。

對於霸總的詮釋，熠南有自己的看法。學表演出身的他特別講究眼神，要在霸氣之下帶有溫柔，才能顯得不油膩。他說，霸總代表的是堅定的選擇和絕對的愛，一些長輩可能沒有體驗過被堅定愛著的感覺，很多年輕人對於婚姻和戀愛也有些悲觀，而他的存在讓這些人能尋求一些戀愛體驗，「畢竟我就是個NPC，除了互動的幾分鐘，沒有過多的交流，也不會傷害她們」。

廖健淇。（取材自每日人物）

★廖健淇 卡牌接吻出圈

在社交平台上搜索廖健淇的名字，可能就會出現好幾個卡牌接吻視頻。他靠著和遊客隔著一張薄薄的卡片接吻而爆火，但廖健淇坦言，自己其實不想藉這樣的方式出圈。

廖健淇在讀大學的時候，會偶爾拍自己的眼睛發在社交平台上，突然有條視頻就爆了，後來成為顏值博主，更在去年11月跨入景區NPC的領域。

廖健淇是歡樂谷NPC，在剛開始做NPC的時候，對這個行業不了解，很多互動都是由遊客引導的。當時有人提議要拍卡牌接吻，他以為做NPC都要拍這些橋段，就答應了。後來視頻火了，愈來愈多人專門排隊來和廖健淇接吻。

廖健淇坦言，在大庭廣眾之下，做這麼親密的舉動是有些尷尬的，兩個陌生人當著許多陌生人的面，直接隔著張卡片就開始接吻，他的笑容其實更多是尷尬的笑，「我後來甚至都有些機械化了，親完一個接著親下一個」。

這些類似親吻的舉動有點像擦邊，廖健淇本意其實不想這樣做，偶爾會刷到自己借位接吻的視頻，心裡也會隱隱覺得不舒服。後來他才知道，如果有自己不舒服的互動是可以拒絕的，從此以後他開始變得有邊界感，往後都是比愛心、牽手，太過親密的舉動都會拒絕。

廖健淇說，現在的景區都很看重臉，只要是做NPC的，大家都會卷顏值，基本上都會定期維護皮膚，或者做醫美微調臉部細節。畢竟遊客的眼睛沒有任何美顏和濾鏡，「既然靠臉吃飯，就必須要帥」。

蒯家樂在歡樂谷表演。（取材自每日人物）

★蒯家樂 地下偶像轉型

對在上海當地下偶像的蒯家樂來說，NPC的工作已經明星化了。他從2021年開始當過3次景區NPC，三次間隔的時間很久，每一次都有不同的感覺，「現在很多人好像追星一樣在追NPC」。

今年5月，蒯家樂被邀請去歡樂谷表演節目，也作為NPC和遊客互動。他感覺遊客分成了不同的粉絲陣營，很多人是專程來找不同的NPC的，甚至還有的NPC周圍會跟著一圈人。遊客們的設備也變專業了，原本人們大多用手機拍拍照；這次再去遊樂場，發現很多人都拿著單眼相機，還有人自帶打光燈。

除此之外，這些「專業遊客」還掌握了不同的NPC分別能產出哪些物料，彷彿在來景區前就構想好了腳本，「一過來，找誰拍，拍什麼素材，從哪個角度拍好看，全都想好了」。

因為這次經歷，讓蒯家樂對NPC的想法發生了轉變。原本專心做地下偶像的他，開始把精力分到景區NPC上，積極地和那些粉絲量大的博主交朋友，遇到了工作人員也會積極認識，主動遞資料。

他分析，在某種程度上，地下偶像和景區NPC有相似之處，線下積累的粉絲黏性都很強，一旦收穫了粉絲，她們就會跟著去其他的活動，而只要粉絲量愈高，NPC工作的報價也就愈高。

在景區垂釣的「姜太公」們。（取材自瀟湘晨報）

●不靠顏值 野人、孫悟空、姜太公也能引流

近年來景區NPC似乎成了一門好生意，為了吸引更多遊客，各大景區頻出奇招，除了高顏值NPC，還找人扮演野人、孫悟空、姜太公。

綜合大河報、澎湃新聞等媒體報導，今年3月，歡樂谷集團就在微博發布多條招聘通告稱，天津歡樂谷、重慶歡樂谷，深圳歡樂谷等招聘高顏值門面擔當，年齡在18歲以上，男女不限，顏值能打，鏡頭感足、善於社交等。河南洛陽重渡溝景區招聘的帥哥NPC要求陽光帥氣「社牛」男生，主要工作內容是和遊客拍照互動，月薪更達3萬元。當打工人還在為「月薪過萬」衝刺時，已經有這麼一撥人靠臉吃飯了。

然而當帥哥NPC賽道開始卷起來，只單純靠臉也可能很快被淘汰，為了博流量、拚出圈，一些借位接吻、用嘴巴餵棒棒糖的擦邊舉動也開始出現。身為NPC的廖健淇透露，其實很多景區也不想靠這些親密視頻火起來，有遊樂園的官方人員就曾經告訴他：「禁止NPC男模化，該拒絕就拒絕」。

河南雲台山的男妲己NPC曾因為與遊客親密互動，引發爭議。（取材自新民周刊）

事實上，就有景區曾因NPC扮演涉嫌違背公序良俗，而陷入輿論風波。去年1月，河南雲台山冰雪節宣傳推廣活動中「男女妲己」與遊客互動，視頻中可看到兩名「妲己」並不是大大方方地展示自身的裝扮和形象，體現人物之美與景色之美的融合，而是靠「特殊互動」作為引流點，鏡頭著意放大他們搔首弄姿，眼神迷離的挑逗姿態，還與拍攝者做出摸手摸臉，隔空親吻等親密動作。

不少網友表示，在老少皆有的公共景區，進行這樣的表演，的確很博人眼球，但也讓一些遊客覺得尷尬不適，擔心會對未成年人有不良示範。隨後，雲台山景區管理局發布道歉聲明，男妲己的扮演者還因此暫停工作。

讀特新聞評論指出，當前旅遊市場激烈的競爭環境，讓各地景區和文旅部門都開始絞盡腦汁「下場整活」，想要在短視頻稱王的社媒時代博得流量青睞。也因此，好看好吃的文旅特色已經遠遠不夠，「愈會玩才愈討喜」。

然而，培養NPC化作景區形象代言人，關鍵在於傳遞景區服務溫度的同時，還要把握好與遊客互動的邊界感，找準長久曝光的生命力所在。單純指望好看的皮囊引流，否則景區一帥哥也莫過於景區一花瓶，難免有看膩的一天。

其實，中國各大景區的NPC也不單單只有帥哥美女，遼寧本溪關山湖景區就有「野人NPC」，一天工資200元，中午可以搶遊客的午飯，工作內容就是扮野人嚇遊客。

據了解，野人NPC的工作並不輕鬆，工作時間是從上午10時到下午3時，每天大概有三到四場表演，每周五到周日還有夜場，「野人」需要在表演中扮演好角色，所以需要有一定的表演基礎。

除了在景區裡演「野人」，還有「孫悟空」、「姜太公」等NPC職位。河北邯鄲的太行五指山景區曾招募孫悟空扮演者，內容為「吃東西，每一小時換一次崗」，每月工資為6000元。工作條件看似優渥，但對於扮演者也有相當程度的要求：演員要喜歡孫悟空，會模仿孫悟空的一些動作和聲音，個性要開朗、有親和力，會和遊客互動。

扮演孫悟空還有另類職業傷害，因為得扮演被壓在五指山下的孫悟空，在洞裡趴一會兒就累了，還會有遊客投餵食物，雖說景區不會強迫演員去吃，但為了維持互動，扮演者每天都得吃很多遊客投餵的食物和飲料，「入職至今，胖了不少」。

在湖南寧鄉市炭河古城則有景區尋找姜太公釣魚 ，要找身體健康、會釣魚的60歲以上農民，年齡愈大愈容易被選中，上班時間可以睡覺、發呆、打盹、閒聊，每天工作兩到四小時，時薪20元還包吃，職缺一釋出馬上吸引超過千人報名。

成功上崗的姜立陽工作當天頭戴竹編斗笠，身披蓑衣，手持釣竿，穩穩地坐在湖南省寧鄉市炭河古城景區的情橋碼頭上。他時而全神貫注盯著水面，時而與往來遊客互動閒聊；兩小時後，姜立陽當天的工作結束，排隊領到了40元報酬，釣到的水產還可以自己帶走。