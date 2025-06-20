特級大師行賄買棋 中國象棋界最大醜聞拉下多位棋王

2012年10月19日，全國象棋個人錦標賽，孫逸陽執紅對陣王天一的棋譜。（取材自廣象網）

棋盤上的你來我往，原本是棋手間的智力鬥爭，但隨著一場場賽事帶來龐大的名利誘惑，楚河漢界上的君子之爭變成金錢遊戲，更衍生成中國象棋界史上最大醜聞……。

為了穩定取得積分，許多選手竟選擇以錢買勝；示意圖。（中新社資料照片）

在「錄音門」事件後，中國象棋界簡直像經歷了一場團滅，包括曾被譽為「中國象棋第一人」的王天一在內，至少有八名象棋冠軍涉及「買賣棋」，遭起訴的六人中統統都是特級大師。隨著法院公開審理，這場象棋界最大醜聞的細節也被一一揭露。

王天一曾被譽為「中國象棋第一人」。（取材自廣西象棋網）

錄音門曝驚天大案

所謂的「錄音門」是指2023年4月，網傳中國象棋特級大師王躍飛、郝繼超的一段涉買棋、操縱象棋比賽通話錄音，其中提到提到他們疑使用「特殊手段」在比賽中作弊，進而牽扯出象棋界的驚天大案。

經濟觀察報報導，2025年5月9日，浙江省杭州市上城區人民法院公開開庭審理六名中國象棋原特級大師趙鑫鑫、王天一、洪智、徐超、謝靖、王躍飛的「買賣棋」案。檢方指控，王天一涉嫌對非國家工作人員行賄22筆，共計金額94.2萬元（人民幣，下同，約13.2萬美元）；並涉嫌非國家工作人員受賄2筆，共計金額11.6萬元。

王天一行賄買棋要從2012年說起。當年10月，中國全國象棋個人錦標賽在浙江省金華市磐安縣舉行，這場賽事始於1956年，是中國象棋諸多賽事中最重要的比賽，獲冠軍者將榮膺「棋王」之譽。

時年23歲的王天一在前五輪比賽4勝1和，隨後，他連續戰平4位名將許銀川、趙鑫鑫、申鵬和洪智，積分達到13分，與洪智、許銀川並列第一，比賽態勢相當膠著。

對手下半場連出昏招

報導指出，在關鍵的第10輪比賽，王天一對上江蘇棋手孫逸陽。1995年出生的孫逸陽當時被認為是中國棋壇冉冉升起的一顆新星，比賽開始，執紅的孫逸陽先行，並一度取得優勢，但隨著賽事進行，孫逸陽開始失去水準。一名中國象棋行業的資深從業者回憶說，「我當時看了現場比賽。那個情況下，感覺我（替孫逸陽）上，也能贏下了王天一。但沒想到，後半段，孫逸陽跟走了魂一樣，連出昏招。」

到了第88手，孫逸陽投子認負，王天一積分達到15分，如果算上「累進分」（選手在比賽中遇到高積分對手並獲勝，其累進分會相應提高，累進分制適用於在比賽積分相同的情況下，確定最終的排名情況。）最後一輪比賽只要不輸棋，就可穩獲冠軍。

王天一被指行賄22筆，共計金額94.2萬元。（取材自經濟觀察報）

連續反常賽事惹議

與此同時，本屆賽事「買賣棋」的傳聞也散布開來。當時新浪體育刊登了一篇題為「個人賽王天一領跑 象棋協會重拳出擊保證公平競賽」的報導，稱該屆賽事連續出現反常情況，引起中國象棋協會高度重視；中國象棋協會官員李鵬強調，「如果有誰做出了違反的事情，一經查實，協會就會給予最嚴厲的懲罰，對於當事的雙方，終生禁賽」。

隨後，棋手許銀川也發了一條耐人尋味的微博 ：「全國賽應該是象棋中一座神聖的殿堂，對於那些為實現夢想而奮力拚搏的棋手，不管比賽結果如何，都會贏得人們的尊敬。反之，如果榮譽不是自己努力得來的，那就不能稱之為榮譽，這樣的『榮譽』留在人生的記憶裡，簡直就是魔魘了。」

最後，該屆錦標賽由王天一獲得冠軍，他因此成為中國象棋的第16位棋王，還憑藉這個冠軍晉升為中國象棋特級大師。然而，孫逸陽的「反常表現」、許銀川微博的「意味深長」、王天一的「新王加冕」，被眾多中國象棋迷們議論紛紛。

王天一的這個冠軍究竟是不是靠自己的實力得來的？他和孫逸陽的那盤比賽有沒有貓膩？這些問題都得等13年後才有確切答案。

22筆行賄 登上棋王位置

根據檢方指控，王天一的22筆行賄中，就包括2012年全國象棋個人錦標賽期間，王天一送給孫逸陽的2萬元，以此換來了孫的「讓棋」，且這不是王天一唯一一次向孫逸陽行賄。在2025年5月9日的庭審現場，王天一明確表示，對檢方的指控沒有異議，並且認罪認罰。

報導稱，王天一的22筆行賄中，有19筆是通過「中間人」王躍飛進行的。1983年出生於天津的王躍飛，在2013年晉升為中國象棋特級大師，他和王天一在2024年4月23日同被杭州警方刑事拘留。

根據檢方披露的信息，王天一獲得的其他多項重要比賽的冠軍，以及至少2次象棋甲級聯賽的「射手王」榮譽，均存在向對手「買棋」的行為。

汪不走、鄭不和 露端倪

2019年在江蘇無錫舉行的全國象棋個人錦標賽，王天一送給對手徐崇峰1.5萬元，以換得後者的「讓棋」，最終讓王天一獲得冠軍。這屆比賽的決賽還有一個小插曲：王天一的對手汪洋在殘局時靜坐十多分鐘不走棋，直至超時判負。這就是棋迷津津樂道的「汪不走」事件。

除此之外，包括2015年「高港杯」第二屆全國象棋青年大師賽、2016年第七屆「楊官璘杯」全國象棋公開賽、2017年第六屆「碧桂園 杯」全國象棋冠軍邀請賽等六場比賽，王天一都透過行賄贏得比賽、獲得冠軍。

象棋行業的資深從業者表示，在2016年的「楊官璘杯」全國象棋公開賽，還發生了讓王天一在過往直播中經常提及的「鄭不和」事件。其中一局，鄭惟桐執紅對陣王天一，在殘棋階段，如果雙方不發生低級失誤，這盤棋必然會成為「和棋」。但鄭惟桐依然枯燥地與王天一走了17回合，被網友稱為「鄭不和」。並且，鄭惟桐還一度起身走到王天一的身後，以觀察王天一是否存在作弊的行為。這個舉動被網友戲稱為「鄭過河」。

2017年，第六屆「碧桂園杯」全國象棋冠軍邀請賽由王天一（右二）獲得冠軍，並贏得70萬元獎金。（取材自廣東省象棋協會）

賽事防弊 調降冠軍獎金

2018年的第七屆「碧桂園杯」全國象棋冠軍邀請賽，同樣有多場比賽出現異常，鄭惟桐為此多次找到比賽的主辦方要求防止作弊。此後，該賽事的冠軍獎金大幅下降。

然而，鄭惟桐在這波買賣棋醜聞中也未能置身事外。在2025年1月12日中國象棋協會的通報中，鄭惟桐也被處以終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號等處罰。

在杭州上城檢方起訴的6名被告人中，趙鑫鑫（左）被指控受賄的金額最高，達167.3萬元。圖為趙鑫鑫在杭州亞運對奕。（新華社資料照片）

特級大師行賄 在父母面前捧杯

象棋界的這場驚天一案，檢方起訴的六人統統都是特級大師，令人不免懷疑所謂的高手對決，是不是只是一場暗藏金錢交易的「互相成就」？

在杭州上城檢方起訴的6名被告人中，趙鑫鑫被指控受賄的金額最高，為167.3萬元。1988年出生的趙鑫鑫，在2007年奪得全國象棋個人賽冠軍，晉升為中國象棋特級大師；2008年進入浙江大學運動訓練專業就讀。畢業後，在當隊員的同時，趙鑫鑫還兼任了浙江省中國象棋隊男隊主教練一職。但其實早在2005年，趙鑫鑫就因為買棋被禁賽1年，這也是中國象棋史上第一次因為買棋而產生的禁賽，一時震動四方。

中國象棋界爆出買賣棋大案，2025年1月有41人因違規行為遭處罰。圖為趙鑫鑫（左）在2023年杭州亞運與鄭惟桐對弈。 （新華社資料照）

趙鑫鑫被控對非國家工作人員行賄和非國家工作人員受賄兩樁罪，檢方給予他的量刑建議為有期徒刑4年9個月，是檢方給出5名被告的量刑建議中，刑期最長的。知情者透露，在檢方起訴之初，趙鑫鑫沒有認罪認罰，但在2025年5月9日開庭前幾天，趙鑫鑫才轉而做了認罪認罰。

報導指出，同被起訴的洪智於1980年出生於湖北武漢 ，他在2005年獲得全國象棋個人錦標賽冠軍，晉升為中國象棋特級大師。檢方指控，2018年王天一透過王躍飛向洪智行賄，但洪智是六名被告中唯一未做認罪認罰的；不過檢方認可，洪智構成自首。

根據檢方起訴書，這些買賣棋交易並非僅王天一的單向行賄，他亦被指控有2筆「賣棋」。其中一筆是2017年在深圳舉行的全國象棋個人錦標賽的男子甲組決賽，王天一對陣1981年出生的徐超。徐超在兩盤慢棋中「逼和」王天一，並在加賽快棋中「戰勝」了王天一，從而獲得冠軍，並因此成為第19位中國象棋的「棋王」，並晉升為特級大師。檢方指控，這場比賽，王天一收受了徐超10萬元的賄賂。

另一筆「賣棋」發生在2018年第六屆「溫嶺杯」全國象棋國手賽，該屆比賽在浙江台州溫嶺舉行，而趙鑫鑫正是溫嶺人。

半決賽時，趙鑫鑫對陣王天一，兩人在慢棋、快棋皆弈和的情況下，在附加賽（和棋黑勝）比賽中，趙鑫鑫執黑和棋，晉級決賽。決賽裡，趙鑫鑫對陣洪智，兩人同樣在慢棋、快棋比賽中均弈和，雙方在超快棋首局再度戰和，超快棋第2局，趙鑫鑫戰勝洪智，獲得冠軍。

事後，檢方指控趙鑫鑫在比賽期間向王天一行賄1.6萬元，以換來了後者的「讓棋」，並最終在家鄉父母面前實現「捧杯」。

許多人不解，為什麼象棋界的買賣棋亂象會如此嚴重？據了解，象棋運動採等級分制度，等級分由中國象棋協會負責統計，每半年公布一次排名。而中國象棋等級積分制度相對複雜，簡單來說，高排名選手贏下排名靠後的選手，只能贏得很少的等級分，而一旦戰平或負於排名靠後選手則會損失大量等級分，嚴重影響選手的年度等級分排名情況。

商業價值與等級分綑綁

且象棋和圍棋不同，會出現和棋的情形，即便是等級分排名靠前的選手，如果遇到排名靠後卻一心求和的對手，也無法保證穩定贏棋，因而無法獲得理想的等級分。因此，就出現「高手」花錢買贏的情況。

另外，棋手的商業價值與等級分綑綁，甚至可以說等級分就是決定一個選手身價最重要的依據。在等級分與利益掛鉤的情況下，進而衍生出買賣棋這門複雜的生意。

接近案情調查的知情人士表示，杭州上城法院庭審披露的情況，只是過去十幾年裡，中國象棋界「買棋」、「賣棋」現象的冰山一角，還有一些全國比賽，包括全國象棋個人錦標賽的冠軍爭奪戰中，也存在情節各異的「買棋」、「賣棋」行為。

根據2024年9月和2025年1月，中國象棋協會公布的對43名中國象棋選手的處罰結果通報，2011年以來中國象棋的7名歷任「棋王」，孫勇征、王天一、謝靖、鄭惟桐、徐超、汪洋、王廓，均被撤銷中國象棋協會技術等級稱號，並處以不同時間期限的禁賽處罰。然而官方的懲處能不能就此杜絕歪風，恐還需要時間驗證。

謝靖因買賣棋案遭起訴。圖為謝靖與AI下棋機器人對弈。（取材自中新網）