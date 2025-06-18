Labubu真成頂流了 這個醜東西到底在紅什麼？

Labubu沒有語言，卻穿透情緒、打動人心，被全世界記住。(取材自三湘都市報)

Labubu 等玩偶為何能走出中國，走向世界？似乎仍是個難以完全解開的謎。或許就如一些玩家所說，Labubu已是一種社交媒介和情感寄託，「我也許並不清楚自己想要什麼，但就是想抓住這個潮流」，「它也許是我心中的另一個自己」。

中國知名潮玩品牌泡泡瑪特旗下人氣IP─LABUBU，得到泰國官方授予的「神奇泰國體驗官」榮譽稱號。(歐新社)

「泡泡瑪特 」公司旗下的Labubu近日突然火遍全球，不僅全球排隊搶購還多地釀衝突，泡泡瑪特不得不暫停英國、南韓等地銷售，這也將Labubu再推上流量高峰。Labubu暴紅原因眾說紛紜，有人說它醜萌又搞怪的形象，治癒了許多年輕人和玩家的心；中國官媒則稱這是「情緒經濟」下，中國IP正快速走向世界。而對泡泡瑪特來說，一些看似笨拙的決策才是成功的關鍵。

搞怪、叛逆、怪得可愛

據三湘都市報報導，2025年6月10日，永樂2025春季拍賣會上，一款初代藏品級薄荷色的Labubu最終以108萬元(人民幣，下同，約15萬美元)拍賣成交，買家身分未披露，拍賣直播備註欄標註這款Labubu的尺寸為高131公分，是「全球唯一一隻」。另一款全球限量15版棕色Labubu則以82萬元成交。也讓更多人注意到這隻「怪物」。

Labubu是泡泡瑪特獨家IP「THEMONSTERS」精靈天團系列中的一個角色，由香港設計師龍家升創作，最初源於2015年的繪本「神祕的布卡」，其原型是一隻來自北歐森林的精靈。Labubu有著尖耳朵、圓眼睛、九顆鋸齒狀牙齒和「偷感」笑容。這種打破傳統審美的設計，既保留了毛絨玩具萌的一面，又賦予了其搞怪、叛逆的性格。

初見Labubu時，多數人都會經歷這樣的心理變化，先是皺眉疑惑「這小傢伙怎麽長得這麽怪」，忍不住多看幾眼後，「倒是怪得有點可愛」。2024年7月，泰國 官方還為Labubu舉辦了盛大的歡迎儀式，並授予Labubu「神奇泰國體驗官」的榮譽稱號。今年4月，Labubu3.0系列在全球發售，當日即登頂美國AppStore購物榜，並在各地引發排隊熱潮。

美國拉斯維加斯消費者凌晨排隊至次日7點領卡片，10點開售即搶空，英國倫敦、南韓等門店甚至因搶購引發混亂，部分產品被迫下架。在各大購物平台，紫色米蘭時裝周限定款Labubu售價1萬2989元，Vans聯名款更突破2萬8000元，二手市場溢價高達數十倍。這些話題使得其熱度被進一步推高，「包掛」設計也讓原本放置在家中的盲盒走出家門，擁有了社交屬性。

Labubu沒有語言，卻穿透情緒、打動人心，被全世界記住。(歐新社) Labubu沒有語言，卻穿透情緒、打動人心，被全世界記住。(路透)

年輕人的情緒消費

和各種潮玩「頂流」一樣，Labubu的走紅，也有幕後推手，集明星效應、社交傳播、盲盒玩法、二級市場、品牌聯名於一身，多重賦能推動迅速「出圈」。

數據顯示，2024年，泡泡瑪特公司總營收額達130.38億元，同比增長一倍多。其中Labubu所在的「怪獸」系列產品營收額達30.4億元，同比增長726.6%，成為該企業最具全球影響力的IP形象。

泡泡瑪特究竟賣什麽？在消費者眼中，是「可愛」，是「快樂」，也可能是「孤獨」。但潮玩正因為「無用」才讓它的單純為消費者提供情緒價值。這種單純，讓人覺得自己購買它只是為了取悅自己、滿足自己。而其中最受歡迎玩法之一要數「盲盒」，隱藏款的稀缺性和開盲盒的隨機性，使它們的「身價」水漲船高，且新品發售都會引來一波「掃貨」，常是剛上架就秒空。

數據顯示，2023年中國潮玩產業總價值已達到約600億元；有關機構預測到2026年這一數字將達到1101億元，年均增速超過20%。中國在2023年超越德國成為全球第四大IP零售市場，全年IP零售額接近1000億元。而從人均IP消費來看，中國遠低於市場總量排在前十的其他國家。這也意味著，還有很大增長空間。

潮玩品牌泡泡瑪特旗下的Labubu系列在全球引發搶購，公司股價跟著一路走高。(新華社) 這隻毛髮發蓬鬆、表情狡黠的 「齙牙小怪獸」，正成為當代年輕人情緒表達的出口。(取材自三湘都市報)

潮玩出圈 創意出海

中國市場學會金融委員付立春分析，近些年隨著跨境電商的不斷發展，愈來愈多的中國品牌借由這一通路走向全球，跨境電商正從單純的賣貨，走向全鏈路的綜合運營。

央視新聞評論指出，Labubu的爆火，是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利，是中國IP全球化浪潮的一個縮影。Labubu身穿不同文化元素設計的服裝，在泰國、美國、日本等市場推出限定款，成為當地消費者感知中國IP的載體。中國IP不再滿足於簡單的形象輸出，而是通過更多元的敘述策略與文化融合，為全球年輕人提供真正的情緒共鳴和價值認同。

報導指出，Labubu看似近一段時間才火起來，其實在潮玩這條年輕的賽道上，泡泡瑪特已經走了15年。從最初默默無聞的潮流玩具商店，到如今遍布全球的IP品牌矩陣，泡泡瑪特的成長路徑背後是一套清晰而堅定的長期主義邏輯。在熱潮頻出的消費時代，這家公司始終選擇做「慢公司」。

隨著愈來愈多網民在社交媒體上曬出Labubu產品，其熱度被進一步推高，擁有了社交屬性。(取材自三湘都市報) Labubu 3.0系列4月在全球發售， 當日即登頂美國App Store購物榜，並在各地引發排隊熱潮。(取材自三湘都市報)