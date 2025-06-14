高招網紅賺志願報考信息差 商機數十億

高考雖然落幕，但如何填寫志願是家長和考生下一步面臨的考驗。（香港中通社）

高考 落幕，但考生和家長的戰鬥還沒結束，為確保能就讀能力所及的最好學校，又要保證所學能迎合市場就業需求，「高考志願規畫師」儼然成為考生明燈。然而不論是社群平台上販賣信息差的「高招網紅」，或是隨處可見的高報師培訓班，說穿了都是一場場販賣焦慮的商業秀。

近期和高考話題一樣熱的，大概就是「高招網紅」張雪峰了。一直以來，他靠著爭議與話題維持流量，從「新聞無用」、「文科都是服務業」到「讓女兒帶存款進銀行」，頻繁引發熱議；近日他以「自曝可能告別直播」話題衝上熱搜，並稱自己「動了太多人的蛋糕」。但有人認為，這一切不過是一場精心策畫的營銷。

教育網紅張雪峰。（取材自微博）

★憑解讀高校 張雪峰暴紅

南方都市報報導，張雪峰2021年創立公司，主攻人才培育、升學 規畫，年營收高達數十億，其中最熱門的便是高考志願填報。這名年入上億的「高招網紅」日前在直播間哽咽鞠躬，稱「這可能是你們最後一次見到我」，還說「幹這個行當不容易的，我動了太多人的蛋糕了」。

這一幕迅速登上熱搜，引發全網熱議，支持者稱他為「寒門貴子」，反對者嘲諷他「含淚賺了幾億」。但張雪峰究竟動了誰的蛋糕？

在網路上，張雪峰擁有兩極化的口碑。反對者認為他所提倡的就業導向思路過於功利主義，嘲諷他是個精明的商人；支持者則認為他為普通家庭孩子打破了教育菁英化的信息繭房，提供了一條普娃通往世俗成功的捷徑。

2016年，張雪峰以「7分鐘解讀34所985高校」走紅網路。微博坐擁近800萬粉絲的他，一句話就能引發高校招生地震。當年一句「普通家庭別學新聞」，直接導致某高校新聞系報考人數斷崖式下跌，氣得重慶大學、廈門大學的新聞系教授們集體下場砲轟他的「新聞無用論」。

報導指出，大談出路與謀生，以「草根實用主義」為普通家庭考生規畫志願，是張雪峰在直播間傾力塑造的「底層代言人」形象。他在直播間免費提供大量擇校建議，這類營銷手法不可避免地擠壓到部分靠信息差盈利的中小諮詢機構生存空間；此前張雪峰更曾直言「考研圈名師塌房」現象，批評部分同行「炫技投機」，這種「同行揭短」也易招致競標對手的反制。

張雪峰自曝可能告別直播，並向觀眾鞠躬。（視頻截圖）

★圓夢卡套餐 賣到上萬元

但面對張雪峰的「停播」，有人認為，這次「告別」可能是精心策畫的行銷策略。

一直以來，張雪峰最大的爭議就是課程定價。 1萬1999元人民幣（約1679美元）的夢想卡、1萬7999元的圓夢卡，最便宜的套餐也要8999元。有人質疑，這到底是值得埋單的專業服務，還是榨取焦慮價值的名人溢價與飢餓行銷？

而隨著高考登場，中國教育部 正式啟動「2025高考護航行動」，眼下正是教育、網信、公安等部門集中整治「有害信息」、「高價諮詢」的敏感期，身為頂流教育網紅的張雪峰，自然可能被推上風口浪尖。

報導稱，此前，教育、市監等多部門曾聯合梳理過志願填報市場上的典型問題，其中包括：內部資料並不神祕、專家團隊並不專業、服務品質難以保障，以及過度行銷、渲染教育焦慮等。

早在2022年，教育部也曾提醒家長，警惕「高價」志願填報諮詢活動，並表示相關部門從未發放過「高考志願規畫師」這類職業資格證書，相關機構的「志願規畫師」都是臨時招募的社會人員。為了減少「考得好，不如報得巧」、「三分靠考，七分靠報」等行銷干擾，政策端對相關市場亂象的整治，或許會讓張雪峰的業務面臨監管趨緊的壓力。

張雪峰考前宣布停播、開學後計畫復播的操作，讓部分網友猜測他是否在暫避監管鋒芒的同時，為線下高考志願填報服務留出時間。畢竟在2024年高報季，他的服務套餐價格漲了1000元卻依然售罄。甚至在高考結束當晚，其售賣志願填報套餐的直播間，短短3小時就吸金2億元。而這次高考前夕的停播預告，更讓張雪峰再次輕鬆收割全網熱搜流量。

一年一度的高考衍生出許多商機。圖為考生準備鮮花和各種祝福條幅的商家。（中新社）

★家長買服務 盼改寫命運

是真坦誠，還是賣人設？盡管無法判斷張雪峰口中的「蛋糕」究竟為何，但無論這次是行銷策略還是真心告別，他在高招諮詢行業打破的生態平衡已不可逆轉。

公開資訊顯示，盡管2025年高考報名人數下降，但龐大的總數和就業焦慮，仍讓考生家長們對於付費志願填報服務「如飢似渴」。張雪峰的爆火，點燃了整個高考諮詢行業的熱度，讓更多考生家庭把希望寄託於專業諮詢服務「改寫命運」，也吸引了大量從業者入局。艾媒諮詢數據顯示，有超過九成高考生願意選擇這項服務，志願付費顧問業的市場規模預計在2027年將增加至12.2億元。

分析認為，伴隨著新高考改革的深入，選科組合越發靈活，填報規則更加複雜，高招季集體焦慮的情緒越發濃郁。在志願填報的熱搜新聞背後，凸顯的是普羅大眾對不確定性的恐懼，還有對下一代人生規畫乃至家庭階層滑落的不安。在流動性越發緊縮的時代風向中，張雪峰的課程，本質上更像在販賣一種「確定性」—用高價服務，為孩子的未來增添一份「保障」。

而張雪峰的事業版圖，也只不過是目前中國國內付費填報產業的縮影；在張雪峰身後，是近年來極速膨脹的志工諮詢生意，更是社會大眾集體焦慮的氾濫。不難發現，「張雪峰們」將志願填報變成高回報生意的背後，折射的是教育與就業如何掛鉤的議題。

某社群平台上搜尋到的「高報師」引流帖。 （社群平台截圖）

●零門檻、花錢可拿證 高報師產業亂象多

全國高考落幕，在經歷重要戰役後，志願該怎麼填寫成為考生及家長下一步關心的焦點，隨著高考志願填報服務市場升溫，「高考志願規畫師」（下稱「高報師」）這一「職業」也應運而生，甚至衍生出培訓、考證的一條龍產業鏈，然而在商機背後，更隱藏著諸多亂象。

新京報報導，想成為高報師幾乎零門檻，只要花一筆錢就能在短期內「速成」拿到一張高報師相關證書，並無學歷和專業限制。但值得注意的是，高報師並未被列入人社部公布的國家職業資格目錄，市面上相關的「證書」本質上並非職業資格證書，而是一紙培訓證書，很難證明持證人的專業能力和水平。

事實上，教育部更多次發文提醒，有關部門從未發放過高報師這類職業資格證書，呼籲廣大考生及家長不要迷信志願填報諮詢服務。

然而，官方呼籲擋不住家長想替孩子搏個好前程的心，高報師需求愈來愈火熱，在社交平台上，不少自媒體、個人博主發帖稱，高報師是當下一項熱門的「副業」，「為什麼我強烈建議你成為高報師」、「手把手教你從0到1當高報師」、「高報師入行指南」之類的貼文隨處可見，其中一篇按讚、收藏數更超過2000，留言區留言諮詢量超過400條。

不少人說現在是進入高報師領域的好時機，因為目前對於從業人員幾乎沒有門檻限制，這也成為培訓機構口中的「優點」。機構宣稱基礎小白也能入行，只要有大專學歷就可以，無專業限制；且工作地點靈活，既能照顧家庭又能增加收入，適合家長、上班族，學會之後可以線上線下接單變現，發展成副業，在家做一對一諮詢。

這樣的宣傳話術讓不少不明真相的民眾心動。實際上，這些宣傳背後是機構或個人部落客為培訓課程引流。當有人諮詢時，對方就會以「免費試聽課」、「免費體驗課」為由，邀請你入群後，引導聽眾進一步報名「高級實操班」等付費課程。

報導指出，在電商平台輸入「高考志願填報規畫師」、「高報師」之類的關鍵字，也能找到多個商家相關商品連結。有一間線上店鋪客服表示，報考費用為700元，包含線上學習考試及服務費用，繳費後每周二、周四開通考試帳號，帳號開通七天後可以考試，考試合格一個月左右可以郵寄證書。

另一家名為智行教育網校證書報考的工作人員則表示，周期較快的15天左右下證，「不用上課，需要考試，我這邊可以全包。」至於價格分為高級600元，中級550元，初級500元，自己考的話高級500元。

對於考試難度，他說，考試是線上模式，在家用手機就可以參加，只考一門理論知識，「考前給您提供精準題庫，開卷考。不用擔心的，包拿證。」

有機構建議學員一定要考證書，強調想對接優質平台，證書是它們重點看的部分，且未來想打造個人IP，也需要證書讓客戶信服。而這些商家所提供的「證書」，頒發單位五花八門，但其實都不是職業資格證書，而是一紙培訓證書，僅能證明學員完成相關課程培訓或者通過考核，很難證明持證人的專業能力和水平。

有機構工作人員直言，「如果就是給家長證明能力的話，300元的就行。因為家長屬於行業外的人，不太懂這個東西，有個證能查到就行。」

然而，業內對於證書的含金量看法不一，多位從業者透露，「證書在這一行是最不重要的，目前這一行沒有官方認證的證書，目前市面上的證書普遍含金量不大，如果真的專業技能很強，即便沒有證書，也是可以做的。」

「業界門檻的確很低。」一位不願具名的專家指出，透過短時間速成培訓來入門，加之大數據志願卡的輔助，套用一些程式化的服務模式，做一個高報師很容易。但是，短時間速成培訓只能入門，一個專業資深的高報師，還需要多年的經驗積累、對招錄政策的敏銳觀察，才能幫考生規避風險，這不是短時間的培訓能夠達成的。

專家建議，家長在面對志願填報這件事時應當理性，不是必須要付費進行志願填報，只要自己肯研究規則，也一樣可以信任自己。若要選擇填報機構，一要留意機構本身的從業資歷，二要看諮商師本身經驗是否豐富。