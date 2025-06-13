未受電商衝擊 理髮店為何倒閉多? 問題出在這

山西太原的國營理髮店內，理髮師傅在給客人理髮。（中新社資料照片）

巷口的理髮店悄悄關門了，路上馳騁的送貨卡車改為自動駕駛，再也不需要司機…，這些改變透露中國人口及產業結構的趨勢，在這個瞬息萬變的時代，你是否已經準備好不被淘汰？

頭髮是三千煩惱絲，對絕大多數的人來說，頭髮長了就得理髮。如此說來，理髮算是剛性需求，但去年中國倒閉的理髮店據傳就有30萬家。這些理髮店之所以關門大吉，當然各有原因，但最根本的問題可能出在中國人口老化帶來的影響。

中國近5年，平均新註冊的理髮業者超過16萬家。 （中新社資料照片）

★去年倒閉 傳達30萬家

「正解局」報導，網路上許多分析文章認為，去年中國有30萬家理髮店倒閉的原因是理髮店「水太深」。去年就有一則新聞轟動一時，鎮江揚中一名女子本來只想剪個頭髮，卻被店家推銷紋眉、頭皮護理等套餐，前後花費高達5.8萬元人民幣（約8126美元），類似的消費爭議層出不窮，讓許多人因而卻步。

但是，這樣的歸因顯然有漏洞，畢竟頭髮長了，該去理髮還得理髮，就像肚子餓了要吃飯，理髮是剛需，不可能因為理髮店「水深」就不去理髮。

還有另一個觀點是電商 衝擊線下實體店。但線上沒辦法理髮，電商衝擊不到理髮店，可是很多理髮店為什麼還是關門了呢？報導指出，根本的原因可能出在人口結構。

通常來說，一個黃種人有10萬根頭髮，一根頭髮生長周期大概是三到五年，然後停止生長，幾個月後就掉了，掉了後又開始長出新頭髮。正常情況下，人一天要掉20到100根頭髮，新頭髮也照這個速度生長。

中國人口老化，相對也影響理髮業景氣。圖為北京一名老人正在理髮。（中新社）

★上了年紀 理髮需求少

但這並不是周而復始，源源不斷的。現實很殘酷：人的年紀愈大，毛囊愈少。正常情況下，人頭皮上的毛囊有10萬到15萬個。但是，人頭皮上的毛囊密度卻隨著年齡明顯地變化，孩子剛出生後，頭皮毛囊密度每平方公分能達到1100多個，而到了二、三十歲就只剩下600個出頭。過了30歲很快就奔著400個去了。年紀大，毛囊密度下降，「頭髮工廠」不斷休息，自然就長不出頭髮了。

而且，年紀愈大，頭髮長得也愈慢。一般認為，頭髮平均每天生長0.35毫米。在小孩中，男孩每天長0.34毫米，女孩每天長0.32毫米；但到了老年，頭髮每天只長0.308毫米，比小孩差不多慢了10%。上了年紀，頭髮少了，還長得慢了，自然理髮的需求就少了。

接著就要說到中國人口年齡結構的變化了。中國人口連三年負成長，從年齡中位數來看，近幾十年總體也呈現上升趨勢，1970年左右，中國年齡中位數只有十八、九歲，那時候全國到處都是即將成年的年輕人；2000年，年齡中位數來到29歲；2020年，根據七普數據，中國人口平均年齡是38.8歲；而現在已經奔著不惑之年而去，且未來很長一段時間裡，還會繼續升高。

到2024年底，中國60歲以上的老年人已超過3.1億，占總人口的22%。官方數據顯示，未來十年，全國60歲及以上的老年人口每年淨增加將超過1000萬人。中國人正在變老，這是個緩慢、靜悄悄的過程，卻深刻影響經濟社會生活的各個層面，也導致理髮需求減少。

對許多女性來說，定期上髮廊美髮是基本消費需求。（取材自小紅書）

★惡性競爭 生意不好做

即便如此，還是有很多人想開理髮店，賺美容美髮的錢。

去年，有專業數據公司發布報告，全中國理髮相關企業達129.13萬家。關鍵是，每年還有大量新註冊的理髮企業，例如2014年，只新增註冊8.58萬家。而從2018年開始，連續5年平均新註冊數都在16萬家以上。

理髮業競爭激烈，有業者主打兒童市場。（中新社資料照片）

在需求減少、供給增加的情況下，理髮店的生意可想而知不好做，也因此帶來了惡性競爭，甚至是「坑蒙拐騙」。店員不斷推銷各種充值卡，有的用卡將顧客「套牢」後再漲價，還有的理髮店還直接捲款跑路。有人因此不敢去理髮店，乾脆自己動手理髮。

也不是說，現在理髮業不能做。畢竟愛美之心人皆有之，隨著中國人整體生活水準提高，對個人形象也更加關注，理髮仍然是個有「前景」，也有「錢景」的行當，核心在於：要有性價比。

然而從理髮業的趨勢變化可一窺中國人口老化帶來的影響，這也可能是其他各行各業未來不得不面對的「灰犀牛」。

小馬智行旗下的自動駕駛卡車。（取材自微博）

●無人駕駛卡車 司機將大規模失業？

滿載貨物的大型卡車隆隆作響地駛在北京與天津港之間的高速公路上，這幅常見的風景卻有著不尋常之處──它們是自動駕駛卡車，司機將大規模失業嗎？

BBC報導，按照中國政府規定，車上仍配有安全駕駛員，但這些鋼鐵巨獸其實不需要人類駕駛。許多分析人士指出，距離真正取消駕駛員的日子恐怕已經不遠了。

32歲的霍康天是自動駕駛卡車的「安全駕駛員」，萬一遇上緊急狀況，他必須立刻接管車輛，確保所有人的安全。在旅程一開始，他仍然完全操控車輛，然後在某個時刻，他按下幾個按鈕，這台沉重而強勁的機器便自己開始行駛，在公路上快速奔馳前往天津。

他說，第一次開自動駕駛卡車的確有點怕，但經過長時間的觀察和測試後，「我覺得這些車其實挺不錯，也很安全」。

對駕駛員來說，自動駕駛的好處之一是能減輕壓力和疲勞，還能讓雙手雙腳空出來做其他事。他說，這並不會讓工作變得無聊，反而更有趣了。但被問到是否擔心這項技術將來會讓他失業時，他的回答是自己不太清楚。

無人駕駛技術公司「小馬智行」副總裁李衡宇表示，目前在這條測試路線上運行的一批無人卡車，僅僅是個開始。「未來一旦實現無人運行，我們的運輸效率一定會大幅提升。」他說：「不僅能減少人力成本，更重要的是可以更好應對惡劣環境與長時間駕駛的挑戰。」

上海交通大學教授楊睿剛分析，無人駕駛卡車可預見的未來榮景，終歸於節省成本。他說：「凡是能降低營運成本的東西，企業都會想要，因此投資全自動無人駕駛卡車，其實很好理解。」

不過，要讓無人卡車在世界各地真正上路，還有不少重大障礙尚待克服，其中之一便是公眾的疑慮。

報導指出，日前一輛處於自動駕駛模式的小米 汽車發生事故，導致三名大學生身亡，引發民眾對於無人駕駛技術安全性的討論。經濟學人智庫分析師李子謙（Chim Lee）指出，中國大眾對這項技術的接受度仍有一段路要走，「即使無人駕駛卡車目前主要運行於特定區域，公眾對其觀感仍對決策者和市場至關重要，甚至比私家車更為關鍵。」

楊睿剛認為，卡車司機在短期內大規模失業的可能性不大。但在物流配送領域，無人駕駛早已不是新鮮事。

報導稱，在安徽，就有數百輛無人駕駛配送車正穿梭於合肥郊區街道，無人駕駛車企白犀牛（Rino.ai）的總裁黃剛說，他們發現了一個市場缺口：讓無人配送車將包裹從快遞公司的大型倉庫運送至社區配送點，再由電瓶車駕駛員完成最後一段遞送。他說：「我們讓快遞員留在社區內完成收件與派件，而長距離、重複性的運輸交給無人車，這大大提升了整個配送系統的效率。」

白犀牛也與海外市場接洽，表示最快將於今年稍後在澳洲 推出業務，當地一間連鎖超市將使用他們的無人配送車。而在中國，他們已有超過500輛配送車獲准上路，遍及超過50個城市，其中合肥的進展最為領先。

除了白犀牛，當地政府也已開放讓其他無人配送車公司投入營運，你可以看到這些無人車在路上變換車道、打燈轉彎、停在紅燈前、避開其他車輛。白犀牛安徽省區負責人張琦琛表示，配送速度變快了，而且雇用三輛無人電動配送車連續運行數天的費用，與雇一名司機的成本相當。

張琦琛對產業變化的速度感到驚訝，並說未來五年內，如果看到在特定情況下，大型長途卡車實現自動駕駛，她不會覺得震驚。楊睿剛也同意這個論點，他說：「在高速公路上無限制地自動行駛的重型卡車，至少在五年後發生。」

業內人士指出，除了露天礦區或港口等封閉場域外，無人卡車最可能的應用場景是在偏遠、環境惡劣、路線筆直、行駛距離長的地區。當然，其中的技術挑戰不少。

報導指出，重型卡車需要更高性能的攝影鏡頭，以提前偵測更遠距離的潛在危險；一些複雜道路還可能須沿途加裝額外感測器；還有極端天氣、突發狀況或繁忙路段中的不確定風險，都可能成為障礙。此外，針對重型卡車的自駕技術成本仍高。目前市場上的無人卡車仍是傳統車輛改裝而成，尚非工廠生產的原生自動駕駛車型。

對力求成為科技領頭羊的中國來說，推動自動駕駛應用擴大仍須謹慎應對，一方面是安全風險，另一方面是民眾對這場轉變的觀感。「這不只是符合法規或建立形象的問題，」李子謙說，「更重要的是要讓公眾看到這項技術的實際好處，例如降低購物成本，或者視之為社會進步的象徵，而不是一項會導致車禍或剝奪工作機會的科技。」

楊教授則指出另一個問題，「人們可以容忍人類駕駛犯錯，但對無人駕駛卡車的容忍度遠低得多。因為機器不應該犯錯，所以系統必須極度可靠。」