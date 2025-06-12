三亞蛇出沒奪命 盤點中國10大毒蛇 都是什麼狠角色？

在安徽省祁門蛇傷研究所，工作人員取出五步蛇用於研究。（新華社）

在十二生肖中，許多人認為蛇是特別的存在，既畏懼蛇的致命毒性，也同時發展著因牠而來的文化、醫療及生物科技產業。與其夾雜著愛恨交織的偏見，不如認識蛇、與蛇和平共處並利用蛇的價值，造福更多人類。媒體整理了「中國致命率最高的十大毒蛇」，牠們都是什麼樣的狠角色？

近日，一名來自瀋陽的幼教女老師在海南三亞旅遊時，疑被蛇咬死事件引發全網關注。蛇咬傷人案例不少，有女子自曝被銀環蛇咬傷兩年後，仍留有視力下降等後遺症。相關案例敲響了夏日戶外活動安全的警鐘，但不是被蛇咬就會死亡，關鍵在認清蛇的種類爭取更多搶救機會。而中國致命率最高的十大毒蛇話題也衝上熱搜，網民好奇，牠們都是什麼樣的狠角色？

眼鏡王蛇。（取材自新民周刊）

1.眼鏡王蛇：致命率65.15%

據新民周刊整理出來的「中國致命率最高的十大毒蛇」，眼鏡王蛇排名第一。眼鏡王蛇是眼鏡蛇科眼鏡王蛇屬的毒蛇，分布於東南亞 及印度等地，主要棲息於熱帶雨林中。其平均體長為3.6到4米，壽命長達20年左右，主要食物竟是其他蛇類。

眼鏡蛇性情更凶猛，反應也極其敏捷，頭頸轉動靈活，排毒量大，是世界上最危險的蛇類之一。

銀環蛇。（取材自新民周刊）

2.銀環蛇：致命率27.97%

銀環蛇排名第二，俗稱過基峽、白節黑、金錢白花蛇等，屬於眼鏡蛇科環蛇屬的一種劇毒蛇類，身長0.6到1.2米，背部有黑白相間的橫紋。

銀環蛇一次排毒量4.6mg，人致死量1mg，是世界十大毒蛇之一。被銀環蛇咬傷的主要症狀為局部腫脹、運動神經失調、口吃、垂涎、惡心、嘔吐、昏迷、呼吸衰竭，如不加以有效治療，患者會在8到72小時內死亡。

泰國圓斑蝰。（取材自新民周刊）

泰國圓斑蝰排名第三，是蛇目蝰科蝰屬爬行動物，又稱金錢豹、金錢斑，黑斑蝰、鏈蛇等，其背面棕褐色，有三行較大的圓斑，主要分布在東南亞和南亞地區，在中廣東、廣西、福建等地也有分布。

泰國圓斑蝰的毒素有兩種，一種是出血性毒素，另一種是神經毒素，能具備這兩種毒素的蛇是十分少見的。牠的毒素會使中毒者出現像中風的症狀，令治療者未必能及時發現毒害，因而延誤治療。圓斑蝰咬死人的事例在亞洲蛇類中居冠。

海蛇。（取材自新民周刊）

4.海蛇：致命率22.47%

排名第四的海蛇為有鱗目海蛇科動物的概稱，別名平頦海蛇、平頦蛇，在中國分布於沿海地區。

海蛇的毒液屬於最強的動物毒，鉤嘴海蛇毒液相當於眼鏡蛇毒液毒性的兩倍，是氰化鈉毒性的80倍。海蛇毒液的成分是類似眼鏡蛇毒的神經毒，然而奇怪的是，牠的毒液對人體損害的部位主要是隨意肌，而不是神經系統。

海蛇咬人無疼痛感，其毒性發作又有一段潛伏期，被海蛇咬後30分鐘甚至3小時內都沒有明顯中毒症狀，但容易使人大意。海蛇的致命率能排到大名鼎鼎的蝮蛇、竹葉青和五步蛇之前，可見其可怕程度。

尖吻蝮（五步蛇）。（取材自新民周刊）

5.尖吻蝮（五步蛇）：致命率20.29%

尖吻蝮排名第五，俗稱五步蛇，是蝰科尖吻蝮屬的中大型管牙類毒蛇。頭大，明顯呈三角形，成年後頭背呈黑褐色，體背呈棕褐色。

尖吻蝮的毒液以血循毒素為主，主要為強烈的抗凝血和抑制血小板聚集的毒素，且排毒量巨大。被咬後通常傷口紅腫、疼痛、流血不止。不久後傷口周圍出現血水皰，全身出現內出血。嚴重者會出現組織壞死、休克，甚至死亡。

白唇竹葉青。（取材自新民周刊）

6.白唇竹葉青：致命率18.87%

白唇竹葉青排名第六，是有鱗目蝰科竹葉青屬爬行動物，俗名小青蛇、小綠蛇、綠牙蛇、青竹蛇等。頭呈三角形，頂部為青綠色，瞳孔垂直，呈紅色，生活於平原、丘陵或低海拔山區。

被竹葉青咬傷後傷口處理不當，能引起傷口劇痛，水腫，漸至皮下出現紫斑，最後導致心臟衰竭死亡。

金環蛇。（取材自新民周刊）

7.金環蛇：致命率17.55%

排名第七的金環蛇是體形較大的劇毒蛇。體長多在1到1.5米之間，屬於蛇目眼鏡蛇科環蛇屬，以身上具有均勻一致的黃色環紋得名。

金環蛇毒性含神經毒和心臟毒，對中樞神經系統、周圍神經、神經肌肉的傳導機能有選擇性損害作用，對循環系統主要呈現心肌損害，能引起心律失常，甚至心跳驟停。被咬的創面會出現壞死感染、壞疽、敗血症以及創口合並破傷風等症狀，呼吸麻痺後會引起積聚性肺炎、真菌感染等，從而導致受害者死亡。

舟山眼鏡蛇。（取材自新民周刊）

8.舟山眼鏡蛇：致命率11.87%

排名第八的舟山眼鏡蛇，又名中華眼鏡蛇，在廣東俗稱飯鏟頭，為眼鏡蛇科眼鏡蛇屬的中大型前溝牙類毒蛇。頭橢圓形，與頸不易區分。受驚時常直立起前半身，頸部平扁擴大，做攻擊姿態。頸後有一寬大的白色飾紋，多於白天活動，常見於農田、灌叢、溪邊等地。雖叫舟山眼鏡蛇，但長江以南大部分省區也均有分布。

舟山眼鏡蛇的毒液以細胞毒素為主，含突觸後神經毒素。被其咬傷後，傷口流血較少，局部疼痛腫脹、潰爛壞死。

原矛頭蝮。（取材自新民周刊）

9.原矛頭蝮：致命率8.44%

排名第九的原矛頭蝮也是一種蝮蛇，又名龜殼花，俗名烙鐵頭、筍殼班等，是蝰科原矛頭蝮屬的一種中型管牙類毒蛇。頭呈三角形，身體較細長，棲息於海拔1300米到2100米的山區、丘陵多草木之處，分布十分廣泛，長江以南大部分省區均有分布。

原矛頭蝮毒液以血循毒素為主，主要為出血和抗凝血毒素，同時會對組織細胞產生明顯的毒性作用，且排毒量較大。被咬後的表現通常為傷口疼痛腫脹、瘀血水泡，少數患者會出現消耗性凝血病。

短尾蝮。（取材自新民周刊）

10.短尾蝮：致命率7.65%

令人聞風喪膽的蝮蛇，在中國十大毒蛇排行榜中，僅排名第十。短尾蝮體型短粗，頭略呈三角形，是蝰科亞洲蝮屬的一種頭側具有頰窩的中小型管牙類毒蛇，通身背面黃褐色、灰褐色、黑褐色或肉紅色。身體兩側各具一行大圓斑。在中國除黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏、青海、新疆、廣東、海南、廣西、西藏無分布外，其餘各地均有分布。

短尾蝮毒液為混合毒，其中以血循毒為主。被咬後傷口周圍劇烈疼痛、紅腫、皮下瘀血。臨床表現為頭暈、視物模糊及復視、惡性嘔吐症狀，嚴重者會出現休克、呼吸麻痺和急性腎功能衰竭。

「中國第一蛇村」浙江省湖州市德清縣新市鎮水北村子思橋。（取材自上觀新聞）

●中國第一蛇村 巔峰時近百戶養300多萬條蛇

提到蛇，不少人的第一感受是害怕，但在「中國第一蛇村」浙江省湖州市德清縣新市鎮水北村子思橋，蛇卻是村民鍾愛的「搖錢樹」。他們以養蛇為業，把「有害」化為「有利」」在不到1平方公里土地上，最高峰時期，近百戶村民飼養著300多萬條各種蛇類。而目前全球抗蛇毒血清有70％原料都來自子思橋，蛇還能用來做藥酒、排毒面膜，且已經出口到了南韓 。

據潮新聞報導，水北村子思橋是德清縣有名的養蛇專業特色村，每個村民都能說一段「蛇經」，楊洪昌是其中的代表人物，他不僅是全村養蛇領軍人，還發明了人工孵化幼蛇技術，成立了莫干山蛇類實業有限公司和德清蛇文化博物館。「我1977年前後開始養蛇，已經養了幾十年了」，楊洪昌說，子思橋養蛇主要是藥用，有箱體養殖，也有仿生態養殖、溫室養殖等。

村民正在取蛇的毒液，做為蛇毒血清的原料。（取材自都市快報橙柿互動）

水北村黨委書記、村委會主任沈海良表示，現在子思橋養蛇的農戶從2000年高峰期的近百戶、300多萬條蛇，減少到40多戶、上百萬條，一方面是因為蛇的資源比以前少，另一方面則是養殖比以前更規範嚴謹，有不少新規，「比如和居民區要有多少距離，有些毒蛇不像以前一樣能養在家裡，需要規畫專門的養殖區域」。

楊洪昌也表示，相較以前，現在有很多養殖標準，比如除了取蛇毒之外，不建議養殖人近距離接觸蛇，不要用手去觸摸毒蛇，「通過規範標準化養殖，現在被蛇咬傷的很少」。沈海良說，1990年代，村裡曾經有人因被蛇咬而去世，那時村民意識單薄，就自己用草藥敷了一下，也沒去打血清，如今大家意識都提高了，對安全問題也愈來愈重視。

德清蛇文化博物館內，陳列著眼鏡蛇、蟒蛇、王錦蛇等活體蛇。博物館外的仿生態養殖區，資深養殖人用工具將不同種類的蛇放入單獨區域。

楊洪昌說，除了眼鏡王蛇等少數幾種，大多數蛇類都不會主動攻擊人類。「去野外一定要做好防護，穿比較厚的高幫鞋子，不然一不小心踩到蛇，蛇覺得痛了就會反過來咬你。一旦被蛇追，可以往地勢高的山坡上跑，因為蛇上撲的速度相對較慢」。

「在中國，大多數被蛇咬傷的情況，都是蝮蛇」，楊洪昌說，蝮蛇在中國的分布很廣，西藏、東北、內蒙古、長江中下游都有。被蛇咬了可用大量水沖洗，血液流出也會把毒液帶出，對身體的傷害也少，再及時去醫院就診，打相應的抗蛇毒血清。

楊洪昌說：「我們也要加強科普工作，教公眾識別哪些蛇是有毒的，哪些蛇是無毒的，知道一旦被蛇咬了之後要如何應對。」

「現在全世界的抗蛇毒血清，有70％的原料都是來自我們子思橋」，楊洪昌表示，如果到泰國去被眼鏡蛇咬到了，用的抗蛇毒血清可能也是中國產的，因為中國的血清已經出口到全世界了。

在他看來，蝮蛇等蛇類雖然有毒，但是另一方面，也有很多用處，尤其是在生物醫藥領域。

目前，楊洪昌的莫干山蛇類實業有限公司已與浙江大學簽訂項目協議，圍繞珍稀蛇類人工繁育與生物制品開發進行研究，以期解決珍稀蛇類人工繁育的關鍵技術難題，並研製開發高附加值的蛇類生化用品等。