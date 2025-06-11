商拍、地攤野蠻生長 景區「野生意」抓不完

一名女子手裡舉著手寫的廣告牌和客片，胸前掛著微信支付收款碼，胳膊上掛著拍立得相機，正衝著過往人群招攬生意。（取材自北京日報）

每到旅遊旺季，中國景區、酒店和餐廳就「順勢」漲價，景區內外「野蠻生長」的攤商與遊客爭道、爭執的亂象，多年來一直未解。整治要有效果，其實只有幾個字：是不是真誠，有沒有用心。

「您好，拍照嗎？」、「香灰琉璃手串，看看嗎？」、「網紅冰箱貼要嗎？」……走訪北京一些熱門景區，現場常有各式各樣的地攤，即便明令禁止擺攤，依然有此類「野生意」存在，有人5小時就能進帳800元（人民幣，下同）。然而，這些買賣不僅暗藏服務和質量問題，還影響遊客正常遊覽，但在利益驅使下，相關單位仍抓不勝抓。

據北京日報記者實地走訪，傍晚時分來到前海東沿，耳畔立即傳來吆喝聲。「拍立得，需要拍照嗎？即拍即得。」一名女子手裡舉著手寫的廣告牌和客片，胸前掛著微信支付收款碼，胳膊上掛著拍立得相機，正衝著過往人群招攬生意。「這是3吋的拍立得，15元（人民幣，下同）一張，25元兩張，還有5吋的，25元一張」。

公共區域變私人攝影棚

在她身旁，一名男子裝備更加齊全，脖子上掛著兩台拍立得相機和一台單反相機，手裡還用平板電腦展示著照片。「單反相機可以現場根據要求修圖，20元一張，給你電子版」，男子透露，周末和節假日是拍照生意高峰期。不遠處，一名男子正指導遊客擺出不同姿勢拍照，在他的背包裡，還裝有冰糖葫蘆、花束等道具，「馬上是藍調時刻，拍出來效果最好」。

什剎海附近的商業拍照服務（以下簡稱「商拍」）更異常火爆，從事商拍的流動攤主足有數十家。「好位置基本都被他們給霸占了，拍完一個還有下一個，明明是公共區域，結果快成了私人攝影棚，等半天都輪不上」，遊客張女士本想拍照留念，但遲遲找不到合適機會。

在前海北沿，還有人支起固定的「攝影小攤」，一名女子指著不同風格的客片賣力推銷，一名男子則負責拍照，前來諮詢的遊客絡繹不絕。後海南沿同樣有不少攤主經營拍照業務，「這附近拍照的多著呢，特別卷」，一名給客人拍照的男子顯然有備而來，電動自行車後備廂上，擺放著油紙傘、透明傘、向日葵等多種道具，「一天能拍多少也不好說，還得看有沒有人管」。 在前海北沿，有人支起固定的「攝影小攤」，指著不同風格的客片賣力推銷。（取材自北京日報）

「現場選片，不滿意立即重拍」、「百種POSE（姿勢）教學，張張出片」……社交平台上，有博主記錄下自己擺攤拍照的經歷並打起了廣告，她自稱其中一天出攤5個多小時，收入近800元。

「你好，拍照嗎？公主照，來，可以看看效果。」天壇北門，網約車集中停車的位置，時不時有兩三個中年男女，湊到帶孩子的遊客面前，低聲推銷商拍服務。這些人就拿著一個手機，有遊客表現出意向，他們就拿出手機的客片提供參考。

2024年12月，包括天壇公園在內，北京市屬公園開始嚴管商拍擾序行為。祈年殿、回音壁、圜丘等古建院落以及疏散通道、狹窄道路等區域均謝絕商拍行為，以防止擁堵，保護文物古蹟與遊客安全，且堅決制止商拍攬客、擺攤、圈地、占點等經營行為。2025年初再提醒遊客，公園未授權任何第三方機構或個人進行現場化妝、換裝、拍攝、講解等收費業務，請勿接受邀約。

在遊客最多的天壇東門和南門並未見商拍攬客現象，但天壇北門和西門依然有商拍攬客。「拍麼？古裝拍照需要來一套麼？款式多」，有商拍小心翼翼地詢問，並稱他們不是商拍，而是先在附近的工作室化妝、換裝後再進去園內找攝影師拍照，並開出30張底片、5張精修優惠，還主動將套餐價格從299元降到200元。 商拍攤主拿著看板招徠生意。（取材自北京日報）

國子監周邊，是另一個商拍聚集的網紅景區。雍和宮遊客眾多，整條雍和宮大街管理嚴格，密布著執法人員，地攤無影無蹤。轉到國子監街，開始出現零散兜售雍和宮香灰琉璃手串的地攤，商拍也多了起來。孔廟和國子監博物館的紅牆尤其受歡迎，整條紅牆約200米，密密麻麻布滿拍照打卡的遊客和商拍，占據了人行道，遊客和機動車混雜在機動車道上，很不安全。

「這生意好像也沒什麼門檻，只要有相機就敢說自己是攝影師，至於光線、構圖，很難談得上專業，水平差別也挺大的」，對於這樣的拍照服務，遊客徐女士有些不放心。社交媒體上，有很多外地遊客對此類商拍不滿的控訴，有人購買商拍的拍立得服務，結果得到了曝光過度的廢片；還有人抱怨拍立得存在最低消費，一買就得5張起跳。

在走訪中，有些攤販明知自己做的是違法生意，但依然受利益驅使，不肯罷手。有攤販聲稱，自己賣的香灰琉璃手串跟雍和宮是一個供貨渠道，而且更便宜。而在前海北沿，燈桿上掛著「禁止擺攤設點」的牌子，仍有一名男子就站在牌子下，擺攤售賣「老北京手工捲菸」，打開的手提箱裡，擺放著鐵盒裝、紙盒裝及散裝的手工捲菸。 北京前海，一男子在「禁止擺攤設點」的牌子下擺攤賣菸。（取材自北京日報）

流動攤販跑給城管追

記者和後海南沿一個攤販談到出攤時間，他笑著說，「沒準兒，管得可嚴了」，「老得準備著，大老遠看見（城管）就得趕緊跑」。

有些攤販在社交媒體上發文，分享「創業」和躲避城管的經驗，有博主曬出自己在什剎海擺攤賣景德鎮陶瓷手串、發光髮簪，單日流水861.4元的經歷。網民在評論區詢問「沒有人管嗎？」，博主答覆稱，「有呀，跑，玩的就是刺激」。也有博主曬出自己當場被抓的經歷。「第一次擺攤，發現城管走來，正打算捲起墊子，結果動作還是太慢」。

報導指出，攤販售賣的很多是質量不可靠或者存在明顯瑕疵的商品，比如在天壇南門一個地攤，其售賣的「北京印象」冰箱貼中有中央電視台總部大樓，直接叫「中央大廈」。在社交平台上，有遊客在天壇購買的冰箱貼印著「天壇」主題，但主體建築是故宮太和殿。還有遊客曾在什剎海附近購買3D打印龍，結果孩子拿回去一天就斷了。

「和一次性用品差不多，買來給孩子玩的注意避坑了」，這名遊客說。 攤販售賣的很多是質量不可靠或者存在明顯瑕疵的商品。（取材自北京日報） 國子監街出現零零散散兜售雍和宮香灰琉璃手串的地攤。（取材自北京日報）

從破產到暴紅 龍潭大峽谷靠良心出圈

今年「五一」假期，河南省洛陽市「龍潭大峽谷」5A景區創下單日最高遊客接待量2.3萬人紀錄，而2017年其接待量不足30萬人次，還因營運問題宣告破產。龍潭大峽谷景區如何從破產到逆襲出圈？學者和一些遊客認為，景區平易近人且不隨意調漲的物價，以及自身監督機制，讓遊客看到真誠和用心，希望其他景區也能參考其「平價旅遊」模式，展現業者的「良心」。

1元冰棍 性價比超高

據華西都市報報導，龍潭大峽谷全長12公里，融合生態觀光、休閒度假與現代農業，現存黛眉山地質博物館、五龍潭瀑布群、龍山天池等地質奇觀。

2025年5月1日，龍潭大峽谷憑藉「1元（人民幣，下同）冰棍、2元礦泉水、2.5元黃瓜」、「一張門票用一年」在網路上「出圈」。次日，景區便因遊客達到最大承載量而發布限流公告並停售當日門票。有遊客在網上分享了在該景區遊玩的經歷，稱景區內售賣的商品價格親民，不少網民紛紛感歎「性價比超高」、「良心景區」。 物超所值的冰棍。（取材自小紅書）

「一個景區靠平價『出圈』不多見，我們就是衝著2元礦泉水去的」，剛從龍潭大峽谷遊玩回來的鄭州市民王女士說，景區內遊玩項目很豐富，門票只需要75元，如果實名辦理年卡，還可無限次入園。

王女士表示，相比全國同類景區，龍潭大峽谷的風光並非獨一無二，但和其他景區礦泉水10元、烤腸15元的價格相比，她和家人在節假日更願意選擇這樣平價的景區出遊。

與王女士有同樣感受的還有大學生丹丹。「端午假期，我和同學到龍潭大峽谷遊玩，120元的套票包括了景區門票、觀光車和崖壁漂流項目，價格合理」，丹丹說，除了門票價格，讓她印象深刻的還有1元錢的綠豆冰棍，「從未在旅遊景區買到過如此便宜的冰棍」，她希望其他景區也能參考一下這種「平價旅遊」模式。

據了解，龍潭大峽谷景區的營運公司曾在2017年進入破產程序，之後通過遊步道整修、提升服務質量等，直到2022年6月才逐漸步入正軌。此番走紅，有網民稱靠的是「良心價」，也有網民認為靠的是真誠。 河南洛陽龍潭大峽谷景區遊客爆滿。（取材自新京報）

景區負責人對此表示，以被網民熱議的親民商品價格為例，景區商業管理部專門配置兩名人員，針對市場經營秩序、物價監管及服務規范工作開展常態化檢查。針對峽谷核心區域，每周開展不少於3至4次巡查。

「除了礦泉水、冰棍，目前景區內住宿標間旺季價格定在80元至200多元不等，與鄉鎮價格基本保持同步」，該負責人表示，通過景區設立的「開放式定價機制」，在保證經營者合理利潤的基礎上，規範定價區間，有效扭轉遊客對景區物價偏高的固有印象。

「這樣做，不僅不會對景區盈利造成壓力，還能憑藉高性價比的服務吸引回頭客帶動二次消費增長，對景區創收及品牌傳播起到一定的助推作用」，該負責人說。

一組數據說明了龍潭大峽谷從破產到逆襲出圈的蛻變。龍潭大峽谷景區從2017年接待量不足30萬人次，到2024年突破百萬達102.89萬人次。今年「五一」假期，該景區接待遊客9.6萬人次，單日最高接待量達2.3萬人次，創歷史峰值。

物有所值 成功獲口碑

在四川（西部）研究院投資與可持續發展研究中心主任、研究員王小琪看來，龍潭大峽谷之所以出圈，關鍵在於精準把握了文旅市場的核心——遊客體驗。「急遊客所急，想遊客所想。消費者在這裡不僅感到物有所值，更能體會到景區的真誠與用心，這正是口碑建立的根本」，王小琪說。

從長遠的可持續性發展來看，王小琪建議，景區未來還需在政府引導下吸引更多社會資本參與，以更開放的思維推動市場化營運，帶動相關餐飲、住宿、交通、娛樂等多個環節協同發展。

「短期來看這種營銷策略具有市場合理性」，四川大學旅遊學院教授、中國休閒與旅遊研究中心主任楊振之認為，景區通過1元冰棍、2元礦泉水的基礎商品定價及年票制營運，對區域性客群可以形成較強消費吸引力。不過，此類策略只能作為階段性引流手段，從長遠發展來看，景區的重點應該聚焦文化IP打造與深度體驗產品的開發。

「差異化不是簡單複製紅元素，而是要探索景區的獨特性」，他表示。