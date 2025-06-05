美少女手辦帶色情元素 涉黃、淫穢？模糊界線在哪？

民眾在成都天府國際動漫城中的一家模玩收藏館觀賞手辦。（中新社資料照片）

身材姣好的美少女手辦、情感濃烈的耽美文學…，這些次文化是許多人的心靈糧食，但在法律未有清楚界定的情況下，單純享樂也可能一夕之間被打成涉黃、淫穢，進而因此面臨牢獄之災。不論是玩家、商家、作者，他們想問的是那條模糊的界線到底在哪裡？

預定了手辦後，胡晴滿心期待地等了好幾個月，卻在準備付尾款時，被告知商品無法繼續產出，因為設計師和廠商出事了。

妖精騎士蘭斯洛特手辦。（取材自小紅書）

★手辦內衣褲 可脫卸式

廣州日報旗下「南風窗」報導，上海寶山區人民法院4月對一起涉黃手辦案件做出一審判決，從工廠老闆到文員共12人因涉販賣淫穢物品牟利罪被判刑。當愛好被認定為「淫穢物品」並涉嫌違法，手辦圈如聞警鐘。他們想知道，到底什麼樣的物品會被認定為淫穢？

具爭議的手辦出自於遊戲「Fate/Grand Order」中的角色─妖精騎士蘭斯洛特（簡稱「妖蘭」），跪在地上的女性上身和下體都穿有可脫卸式內衣褲，背後有一對翅膀，胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。

在玩家小魷看來，妖蘭手辦雖「可脫」，但與一般觀賞性手辦無異，「擺在明面櫥櫃之類的地方，只要看到就會心情很好的感覺」。小魷自己也有收藏這款妖蘭，有朋友來家裡時，他會向對方介紹，並不感到羞恥；他覺得，這款手辦「只憑工藝就足以稱得上佳品，不需要噱頭和誘惑」。

對玩家來說，妖蘭手辦是否淫穢還有討論空間，但不能否認的是，隨著中國手辦市場野蠻生長，部分商家為吸引眼球、追求利益，將手辦設計與「軟色情」元素捆綁，涉嫌盜版的「三無」產品更是橫行。

對許多玩家來說，作工精美的手辦是一種藝術品。（取材自微博）

★賣家自保 未成年禁買

根據中經指南發表的「2025-2029年中國手辦行業發展前景與投資戰略規畫研究報告」，2018年至2024年市場規模由4.35億元人民幣(約6042萬美元)增長到126億元。

然而，在產業長期處於標準與監管都缺位的狀態下，商家「擦邊」的情況也頻繁出現。2023年，央視「焦點訪談」曝光直播平台大量銷售「媽見打」手辦，部分產品接近全裸，或可拆卸、脫衣。在實際販售時，也很難避免未成年人購買。

在央視進行報導後，不少商家開始對產品購買年齡「設限」，在商品表述或客服交流中增加「未成年人禁止購買」的提醒，產品相關的宣傳圖和視頻也變得更加謹慎，避免使用可能引發爭議的標籤。問題是，賣家通常無法精準判斷購買者的年齡。

手辦代理商林海表示，在買家繳納訂金後，他會聯繫買家核實信息，例如收貨地址、手機號、年齡之類，等到工廠完工才會補款發貨。但若要求對方提供身分信息，容易引發竊取隱私等質疑。於是，他往往只能直接詢問，只要對方回答已成年，便不再深究。

也有賣家「憑感覺」，另一名手辦賣家鄭源浩說，他靠「聊天的感覺」推測買家年齡，「比如總是問『可不可脫』，問『真不真實』，總之一切很感興趣的樣子」，這樣的買家就很有可能是未成年人。

可脫衣手辦和常規手辦一樣，通常納入玩具、手辦類目，而非屬「成人用品」，誰都無法保證這些產品沒有流向未成年人。「未成年人禁止購買」提示，是賣家們的自保方式，也是對購買者的提示及「勸阻」。然而手辦行業缺乏監管和標準，准入門檻低，玩家和賣家都清楚，「不排除某些商家為了利益，而出售給未成年人」。

為了吸引男性玩家，許多美少女手辦大多穿著清涼。（取材自小紅書）

★害怕踩雷 盼紅線清晰

然而，即便是可脫衣手辦，也有不同類型。林海介紹，目前市場上的可脫衣手辦大致分為兩類。一類是帶正常衣物的產品，在日常展示時「看起來完全適合全年齡段」，「無論是表情、姿勢，還是衣裝都簡單健康」，而衣物配件能夠拆卸；第二類則被稱為「恥物」，顧名思義是令人感到羞恥的產品，其從表情、動作到裝扮都較為露骨，不適合日常展示，通常僅作收藏之用。林海認為，「真正需要限制的，應該是具有不良影響的『恥物』。」

在判決出爐後，手辦圈經歷了一波震盪，很多商家主動下架了可脫衣手辦。林海稱，「因為現在無法出售可脫衣類的手辦，近期業績下滑相當嚴重，已經不足以前正常時期的四分之一了。」

部分廠商和工作室停止設計、生產可脫衣手辦及具有人體細節的手辦。一些手辦因此成「稀有款」，吸引黃牛大批購入並高價倒賣，原本100元左右的商品，漲價至四、五百元，甚至更高。

也有許多產品訂金已收，製作進行到一半，為應對限制，部分廠家決定對後續產品進行「改造」，如磨平隱私部位，將服飾與人物主體「粘死」等。

事實上，什麼樣的手辦會被認為淫穢物品，市場並未有明確標準。按照網路平台對於這類手辦的圖片發布要求，只要有完整遮擋即可發布，這給了一些手辦商販「擦邊」的可乘之機。於是部分商家會用文字語音，搭配性感手辦畫面進行「擦邊」宣傳，以吸引更多流量。

行業標準和行政監管的缺失，也導致部分商家不確定自己的產品是否「違規」，不少人因此感到悲觀。

隨著中國動漫市場發展，手辦銷售也節節升高。圖為工人在製作「哪吒2」的敖丙手辦。（新華社資料照片）

林海身邊有不少20來歲的年輕代理，因為熱愛動漫進入這行，該案件判決後，部分人有了離職的打算，「大家都覺得實在沒辦法就只能轉型，或許轉到成人用品，也或許直接關店，因為如果單賣全年齡手辦是完全沒辦法正常支撐公司的開支的。」

為了消除不知什麼時候會踩雷的恐懼，手辦圈正期待一條清晰的法律紅線。

中國許多耽美作家被捕，引發涉及成人內容的文學作品算不算淫穢物品的討論。示意圖。（新華社資料照片）

●上百耽美作家被捕 掀淫穢與文學爭論

中國大陸耽美作家在去年6月遭遇了一場毀滅性打擊，有50多名作者因在台灣的海棠文學城網站發表作品被捕判刑。當大家以為風波日漸平息，近日又傳出蘭州警方跨省抓捕了上百人，其中不少是在校大學生。北京、上海等地有律師為此出面集體提供援助，希望這些作家能「看到海底黑暗中的光亮」。

綜合中央社等媒體報導，「耽美」指的是「男男戀」的唯美情欲作品，近年在中國遭嚴格審查取締後，中國耽美作家紛紛轉往海棠文學城成人付費網站發表作品；這些作家大多是20多歲的年輕女性，2024年6月安徽警方跨省抓捕，近期傳出蘭州警方也開始抓人，年紀最小的還不到20歲。

有多名疑似被捕的作家在微博 自述得知犯法後的處境，這些文章多數已被下架，但仍有部分文章的截圖在微博、小紅書、微信 上流傳。有作家表示，原想寫文章替家裡分擔經濟壓力，沒想到4000元的稿費卻成為犯罪證據，盼法院能給出公正結果。

也有人寫道，自己是就讀985、211的名校，雖然大學學歷暫時保住，但好不容易考上的研究生資格被撤銷。有多名作家表示，在得知自己犯法後，出現憂鬱症狀、想自殺的念頭。

不少文章提到，「跨省辦案」使他們得緊急籌錢遠赴他省到案說明。有作家提到，遠赴蘭州到案說明的旅費，是靠賣平板、遊戲帳號湊出來的，身上僅剩數百元，警察建議主動退贓款減刑，發文是為了向網友借錢。更有不少文章提到，沒錢聘請律師打官司。

這幾篇文章在微博引發討論，有部分律師表示將提供免費法律援助。北京一家律師事務所律師透過微博發文，指注意到「蘭州遠洋捕撈海棠作者」事件，作家多為年輕、貧困的弱勢群體，一些在北京、上海等地工作的刑事辯護律師已自願組成法律援助團隊，優先為已被羈押、處境更為艱難的作家提供法律援助。

這名律師表示，此舉無意引發性別對立，且援助本案也並非預設海棠作家無罪。介入原因為目前瞭解的訊息顯示，蘭州警方在刑事追訴過程中，在程序、事實、證據及法律適用等方面存在值得關注的問題。

律師趙一婕也在微博發文力挺海棠作家，她認為此事件明顯刑責不適當，大多數作家寫文章是出於愛好，且沒有收益，形容是「你偷了鄰居100元，盜竊不對，是違法，但是現在要拉你去槍斃」。

海棠事件也引發「淫穢」與「文學」如何清楚界定的討論，公眾號「李宇琛笑誕記」直言，文學創作涉及成人內容的部分，與法律明確禁止傳播的「淫穢物品」之間，往往存在一條模糊且充滿爭議的界線。如果僅僅因為文章題材敏感或包含露骨描寫，就被打成法律意義上的淫穢物品，「那文學還有出路嗎？」

蘭州官方的遠洋捕撈也引發網友質疑根本是為了「創收」。近年不少中國地方政府因為財源緊缺，跨省抓捕、查封異地企業財產，甚至還有警察帶走企業家並勒索取財的醜聞。

相較於前幾年主要是頭部作家被捕，這次蘭州傳喚的都是小作者，很多根本也沒有因寫文獲利，因此目前不再依照獲利金額入罪，而是以點擊量及傳播量進行處罰，更傳出「給錢的就取保，不給錢的就把程序繼續推下去」。不少人感嘆，「如果窮到對文學青年下手，那距離大麻 煩也就不遠了」。

許多人對此也感到悲哀，認為耽美文學只是「女性寫給女性的性幻想」，不曾傷害真實的人，讀者也是自願付費閱讀，作者不該因為「沒有受害者」的罪名而入獄；且以往曾有作者被判了十年重刑，「比強姦犯判得還重」，也引發許多不滿。

有人感慨，一直以為微博大V是高危職業，原來網文作者、尤其是女性向的作者才是高危險群，道盡女性作家的不易。「虐男主，可能被舉報；虐女主也可能被舉報；寫女主殺伐果斷，容易被舉報；寫女帝題材更是舉報重災區…一言不合就舉報。」

據了解，如果耽美小說被司法機關認定是淫穢物品，就會涉及到傳播淫穢物品牟利罪，最重可能判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，傳播數量愈多判得愈重，而網路小說是分章節賣的，有的小說是1000多章，就相當於1000多個淫穢物品，相對於未遂的強姦罪，可能罰得更重。