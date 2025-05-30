北京綠化帶華麗升級 一路繁花變「5A級景區」

今年北京綠化帶華麗升級，讓許多人驚呼連連。（取材自小紅書）

想擺脫工作的苦悶和一身班味？北漂年輕人發現北京綠化帶成了「5A級景區」，能讓自己一秒到法國，躺在草地上就能chill起來。你也可以奢侈一點給自己安排一趟旅行，只是在互聯網綁架下，所謂的網紅景點讓自己得到的是真正的放鬆，還是另一場跟風的競逐？

往年一進入夏天，各大城市的綠化帶就紛紛進入軍備競賽模式，上海出了名的豪橫，在南京西路種滿鬱金香；江浙地區綠化帶主打出片，批量製造了薔薇花海；安徽阜陽馬路上到處都是一座座莫內花園。向來在這波混戰中，只能沉默的北京年輕人發現，今年他們終於硬氣了一回，因為家鄉的綠化帶再也不是萬年不變的四季青和月季，一眼望去是全是不認識的花，「繁盛得像是不要錢一樣」。

進化後的綠化帶成為比景點還熱門的拍照地點。圖為三里河三區月季園。（取材自小紅書）

★寫真自由 不用人擠人

鳳凰WEEKLY報導，在北京三里屯附近的步行道，沿途種滿了鈴蘭和薰衣草；西城的金融街綠化帶裡的花朵種類，堪比花店；連在朝陽區騎車隨便遛遛，都能偶遇大片野薔薇。北京的綠化帶進入一波升級，已經比景點都卷了。

如今，來打卡北京綠化帶的人比景點裡的遊客還多。這裡有其他城市看不到和腦袋一樣大的月季，還主打「命硬」，高速路上的月季花愈吸廢氣開得愈旺盛，「簡直就是京城一景」。曾經還會羨慕江浙滬綠化帶的北漂們，如今在北京感受到了同款的精緻。「今年北京的綠化帶強得可怕，這才知道原來北京不只能種月季，還能活虞美人、大飛燕和魯冰花。」

對北京的年輕人來說，他們從來不曾對綠化帶的美貌有太多期待，「因為大多數時候的綠化，就是一小叢的球形灌木和草坪，就算是能看見點兒花，也是開在高速路上的月季。」如今，北京的綠化帶被暴改成一座座移動花園。

騎車通勤的北漂露露表示，她每天都會路過朝陽公園，幾個月前還納悶路邊怎麼有這麼多環衛工人在拾掇草坪。直到花一夜之間盛開後，才知道北京綠化帶的進化原來已經蓄謀已久。「以前北京夏天到處都是月季，主打一個以量取勝的粗獷，今年就不一樣了，每一個花壇都像是花藝師精心插的。以往是大紅大綠，今年綠化帶的顏色則是淺藍、粉紅和鵝黃，一看就是花了心思打理的。」

報導指出，以前年輕人想跟風去賞花，只能不遠萬里跑去奧森或是景山公園，如今隨便一個北京綠化帶，就能實現寫真自由。而且在綠化帶裡拍寫真，不僅能拍出公園同款的花海，還不用人擠人去排隊，浪費了自己的好心情。

平時北漂們午休時，只能在寫字樓的咖啡廳裡放空自己，如今綠化帶的花都開好了，只等打工人們去享受。其他城市的年輕人，都用公園20分鐘效應去班味，北漂們則有自己的綠化帶20分鐘效應。趁著午休時間沿著綠化帶走一走，「簡直就是一路繁花的具象化」；而且很多綠化帶還有木椅供人休息，讓打工人們眼睛享盡福之後，還能順便在躺椅上瞇一覺再回去。

北京鳥巢附近的一處小花園也能出片。（取材自小紅書）

★花團錦簇 像像穿越出國

由於北京綠化帶裡的花花草草開得太好，一些被迷住了的北漂們，還會在綠化帶護理時，跑去那裡蹲點，期待市政人員們把換下來的花免費送給自己。但他們也相互提醒，無論被綠化帶迷得有多走不開，也千萬別去自己主動剪，「前幾年有人去綠化帶裡剪月季，轉頭就上了『法治進行時』。」

自從北京綠化帶變得花團錦簇，北漂們的精神狀態都悄悄好了不少。

報導稱，今年24歲的北漂小葵，每天下班後都會特意從西北四環的路騎車回家，就為了多看幾眼沿路盛開的月季。她說，「盡管我走五環回家更快，可以省下十幾分鐘。但容易在騎車時，想到許多讓人內耗的事情。比如今天工作是不是做得不夠好、明天匯報會不會被罵。但如果能在花海中回家，注意力就會集中在欣賞景色上，人便能自然地放鬆下來。」

以往許多老北漂只要一有空，就會想方設法逃離北京。但人們今年出門遛彎，看到家門口比人還高的花牆後，明明什麼也沒做，卻紛紛產生了一種已經離京的錯覺。「因為印象中，北京很難見到這麼漂亮的綠化帶。所以我才會懷疑，自己是不是穿越去了江浙滬，甚至是法國。」

就連許多在北京的中老年人，也被今年這波綠化帶，哄成了合不攏嘴的寶寶。家住望京的小徐說，自己老爸自從路邊的虞美人和魯冰花開了之後，就把壓箱底的單反相機重新翻出來，開始每天早上7時準時出門，趁著陽光最好的時候，對著綠化帶各種猛拍。「因為綠化帶裡的花朵，顏色豐富、布局有序，所以無論他從哪個角度拍，都能無死角出片。誰能想到，北京綠化帶的花開了，我爸的藝術細胞也綻放了。」

綠化帶的鬱金香配色粉嫩。（取材自小紅書）

★草地午睡 直接打呼嚕

報導指出，去年夏天，北漂們還在羨慕滬漂能在午休時去綠化帶露營，今年終於輪到他們撒歡了。在國貿工作的文案小劉說，自從周圍綠化水平升級後，公司附近的草地沒到中午，就會「長」出一堆戴著墨鏡的北漂。「他們的鬆弛程度，甚至比當年的滬漂還chill。去綠化帶午睡時，連防潮墊都不帶，直接躺在草地上就能開始打呼嚕，十分愜意。」

還有一些自己養花養草總是失敗的北漂，看到綠化帶裡那些開得肆意的花兒後，甚至萌生了要把自家植物也帶去「寄養」的衝動。心想不管自己能不能上岸，都可以先送自家的盆栽去混個編制。「如果不是人不能進行光合作用，他們恨不得把自己也栽進綠化帶裡。不求飛黃騰達，只求在陽光雨露下，活得像是綠化帶裡的花草一樣健壯。」

巴塞隆納海灘上的「四個盒子」雕塑作品變成中國遊客必打卡地點。（取材自小紅書）

●這些年 在中國社媒上暴紅的「世界景點」

BBC日前盤點了，那些近年在中國社媒上暴紅的「世界景點」。據報導，今年春節 ，家在北京的麥吉去了一趟西班牙旅行。在這趟為期一周的旅程中，她特地安排到巴塞隆納，專程去看當地一個叫「四個盒子」的雕塑。

她在去年底萌生了去西班牙旅行的想法，之後在小紅書 上搜索旅遊攻略，頻繁刷到「四個盒子」。麥吉說，它出現的頻率堪比世界著名建築聖家堂（Sagrada Familia），「很多視頻確實拍得挺漂亮，我就把它加入了行程清單」。

西班牙的「四個盒子」其實是一件雕塑，由四個扭曲的立方體鋼塊疊加而成，高約十公尺，正式名稱是「受傷的星星」（L'Estel Ferit），由德國藝術家設計，矗立於巴塞隆納巴塞羅內塔海灘（Barceloneta Beach）上。四個立方體象徵著過去漁民居住的簡陋小屋。

近年來，這座雕塑在中國社交媒體上突然暴紅，特別讓年輕一代旅遊達人趨之若鶩，虔誠程度讓當地居民錯愕。根據新紅數據，在小紅書上，「四個盒子」相關話題自2023年8月以來開始活躍，過去一年中已有超過900條筆記，互動量達到14萬人。在366天裡，有294天都有相關內容發布。

不過，麥吉說，當她見到「四個盒子」的真容時卻頗為失望。雕塑在灰暗天色下更顯破舊，也不像照片中那樣高大。「上邊都鏽了，讓人有種疏於打理的感覺，就像是個廢棄的建築」。

即便如此，雕塑周圍仍擠滿了遊客，多數是華人面孔。而其他國際遊客大多在不遠處的沙灘上或鋪上野餐墊、或聊天曬太陽，幾乎沒人理會這個雕塑。麥吉和同伴停留片刻，便離開了。

新晉為網紅打卡地的還有冰島 的一座小屋。埃德利紮島（Elliðaey）是座無人島，島上有一座狩獵小屋，四周是茫茫大海，從遠處望去，只能看到一座小房子坐落在大片綠色斜坡上，因此被稱作「全世界最孤獨的房子」。

90後的李小姐在小紅書上看到一組無人機拍攝的孤島圖片後，受到震撼。隨後，小紅書持續推送相關內容，甚至包括以這座小島為原型製作的蛋糕，因而勾起了她的好奇心。

去年7月，李小姐和先生前往冰島，他們攜帶無人機，特地安排了拍攝這個小島的行程。旅行歸來，他們把視頻和照片剪輯成vlog，3月在小紅書上發布後迅速吸引了超過5200人點讚，還有許多人留言或發私信詢問行程規畫、旅行預算等。這為她發展成業餘旅行博主奠定了基礎，目前兩人積累了5600多名粉絲，累計獲點讚近3萬，一些品牌商甚至主動聯繫她，洽談合作。

布達佩斯的紐約咖啡館被稱作世界上最美的咖啡館。（取材自小紅書）

不只旅遊景點，中國旅客連餐廳、導遊、租車的選擇都仰賴社交媒體。35歲的周小姐坦言，她做旅行攻略幾乎全靠小紅書，「有圖有視頻，看著比較真實」。今年4月，她前往匈牙利的布達佩斯，特意去了小紅書熱推、號稱「世界最美咖啡館」的紐約咖啡館。至於如何在小紅書上挑選導遊，周小姐稱：「全憑感覺，找了個面相慈善的。」

相較於傳統大眾景點，被加以「最」字頭的小眾景點，往往更容易在社交媒體上暴紅。香港理工大學酒店與旅遊業管理學院副教授李恒雲分析，「這迎合了新一代中國遊客追求個性、獨特體驗的心理，他們通過這種旅行方式以及分享曬圖實現自我認同。」

李恒雲說，一些網紅景點之所以暴紅，很可能是藉助AI技術進行修圖和美化，增強了視覺衝擊力，從而提高了景點的吸引力。同時，與傳統廣告相比，社交媒體在資訊交流過程中的互動性更強，能提升用戶的社區感和歸屬感，使他們更願意採納博主的推薦和分享。「這也進一步加速了網紅景點在社交媒體上的傳播，形成滾雪球效應。」

當然，所謂的網紅景點中不乏有被誇大其詞的「坑」，有些遊客也開始留意到社交媒體上的行銷方式，主動避開這些地方。25歲的小航在俄羅斯念書，把空閒時間花在旅行上，多看看世界。不過，他說自己開始對標籤化的「網紅景點」抱有戒心。

去年春節，他和朋友在旅行途中去了在小紅書上名氣頗高的「世界盡頭的鞦韆」。這個鞦韆位在俄羅斯捷里別爾卡（Teriberka），背靠雪山、面朝太平洋，從特定角度拍攝，彷彿懸掛於天地之間。但小航到現場發現人滿為患，加上天氣嚴寒，他並未體驗鞦韆，只是遠遠拍了張照片就離開了。

相較於讓小航無感的鞦韆，當地自然公園的美景，以及北極圈的星空和極光，給他留下了更深刻的印象。小航直言，「很多網紅景點也就是拍照好看，有那點時間排隊，不如找找飯館」。