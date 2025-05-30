我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

北京綠化帶華麗升級 一路繁花變「5A級景區」

中國新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年北京綠化帶華麗升級，讓許多人驚呼連連。（取材自小紅書）
今年北京綠化帶華麗升級，讓許多人驚呼連連。（取材自小紅書）

想擺脫工作的苦悶和一身班味？北漂年輕人發現北京綠化帶成了「5A級景區」，能讓自己一秒到法國，躺在草地上就能chill起來。你也可以奢侈一點給自己安排一趟旅行，只是在互聯網綁架下，所謂的網紅景點讓自己得到的是真正的放鬆，還是另一場跟風的競逐？

往年一進入夏天，各大城市的綠化帶就紛紛進入軍備競賽模式，上海出了名的豪橫，在南京西路種滿鬱金香；江浙地區綠化帶主打出片，批量製造了薔薇花海；安徽阜陽馬路上到處都是一座座莫內花園。向來在這波混戰中，只能沉默的北京年輕人發現，今年他們終於硬氣了一回，因為家鄉的綠化帶再也不是萬年不變的四季青和月季，一眼望去是全是不認識的花，「繁盛得像是不要錢一樣」。

進化後的綠化帶成為比景點還熱門的拍照地點。圖為三里河三區月季園。（取材自小紅書）
進化後的綠化帶成為比景點還熱門的拍照地點。圖為三里河三區月季園。（取材自小紅書）

★寫真自由 不用人擠人

鳳凰WEEKLY報導，在北京三里屯附近的步行道，沿途種滿了鈴蘭和薰衣草；西城的金融街綠化帶裡的花朵種類，堪比花店；連在朝陽區騎車隨便遛遛，都能偶遇大片野薔薇。北京的綠化帶進入一波升級，已經比景點都卷了。

如今，來打卡北京綠化帶的人比景點裡的遊客還多。這裡有其他城市看不到和腦袋一樣大的月季，還主打「命硬」，高速路上的月季花愈吸廢氣開得愈旺盛，「簡直就是京城一景」。曾經還會羨慕江浙滬綠化帶的北漂們，如今在北京感受到了同款的精緻。「今年北京的綠化帶強得可怕，這才知道原來北京不只能種月季，還能活虞美人、大飛燕和魯冰花。」

對北京的年輕人來說，他們從來不曾對綠化帶的美貌有太多期待，「因為大多數時候的綠化，就是一小叢的球形灌木和草坪，就算是能看見點兒花，也是開在高速路上的月季。」如今，北京的綠化帶被暴改成一座座移動花園。

騎車通勤的北漂露露表示，她每天都會路過朝陽公園，幾個月前還納悶路邊怎麼有這麼多環衛工人在拾掇草坪。直到花一夜之間盛開後，才知道北京綠化帶的進化原來已經蓄謀已久。「以前北京夏天到處都是月季，主打一個以量取勝的粗獷，今年就不一樣了，每一個花壇都像是花藝師精心插的。以往是大紅大綠，今年綠化帶的顏色則是淺藍、粉紅和鵝黃，一看就是花了心思打理的。」

報導指出，以前年輕人想跟風去賞花，只能不遠萬里跑去奧森或是景山公園，如今隨便一個北京綠化帶，就能實現寫真自由。而且在綠化帶裡拍寫真，不僅能拍出公園同款的花海，還不用人擠人去排隊，浪費了自己的好心情。

平時北漂們午休時，只能在寫字樓的咖啡廳裡放空自己，如今綠化帶的花都開好了，只等打工人們去享受。其他城市的年輕人，都用公園20分鐘效應去班味，北漂們則有自己的綠化帶20分鐘效應。趁著午休時間沿著綠化帶走一走，「簡直就是一路繁花的具象化」；而且很多綠化帶還有木椅供人休息，讓打工人們眼睛享盡福之後，還能順便在躺椅上瞇一覺再回去。

北京鳥巢附近的一處小花園也能出片。（取材自小紅書）
北京鳥巢附近的一處小花園也能出片。（取材自小紅書）

★花團錦簇 像像穿越出國

由於北京綠化帶裡的花花草草開得太好，一些被迷住了的北漂們，還會在綠化帶護理時，跑去那裡蹲點，期待市政人員們把換下來的花免費送給自己。但他們也相互提醒，無論被綠化帶迷得有多走不開，也千萬別去自己主動剪，「前幾年有人去綠化帶裡剪月季，轉頭就上了『法治進行時』。」

自從北京綠化帶變得花團錦簇，北漂們的精神狀態都悄悄好了不少。

報導稱，今年24歲的北漂小葵，每天下班後都會特意從西北四環的路騎車回家，就為了多看幾眼沿路盛開的月季。她說，「盡管我走五環回家更快，可以省下十幾分鐘。但容易在騎車時，想到許多讓人內耗的事情。比如今天工作是不是做得不夠好、明天匯報會不會被罵。但如果能在花海中回家，注意力就會集中在欣賞景色上，人便能自然地放鬆下來。」

以往許多老北漂只要一有空，就會想方設法逃離北京。但人們今年出門遛彎，看到家門口比人還高的花牆後，明明什麼也沒做，卻紛紛產生了一種已經離京的錯覺。「因為印象中，北京很難見到這麼漂亮的綠化帶。所以我才會懷疑，自己是不是穿越去了江浙滬，甚至是法國。」

就連許多在北京的中老年人，也被今年這波綠化帶，哄成了合不攏嘴的寶寶。家住望京的小徐說，自己老爸自從路邊的虞美人和魯冰花開了之後，就把壓箱底的單反相機重新翻出來，開始每天早上7時準時出門，趁著陽光最好的時候，對著綠化帶各種猛拍。「因為綠化帶裡的花朵，顏色豐富、布局有序，所以無論他從哪個角度拍，都能無死角出片。誰能想到，北京綠化帶的花開了，我爸的藝術細胞也綻放了。」

綠化帶的鬱金香配色粉嫩。（取材自小紅書）
綠化帶的鬱金香配色粉嫩。（取材自小紅書）

★草地午睡 直接打呼嚕

報導指出，去年夏天，北漂們還在羨慕滬漂能在午休時去綠化帶露營，今年終於輪到他們撒歡了。在國貿工作的文案小劉說，自從周圍綠化水平升級後，公司附近的草地沒到中午，就會「長」出一堆戴著墨鏡的北漂。「他們的鬆弛程度，甚至比當年的滬漂還chill。去綠化帶午睡時，連防潮墊都不帶，直接躺在草地上就能開始打呼嚕，十分愜意。」

還有一些自己養花養草總是失敗的北漂，看到綠化帶裡那些開得肆意的花兒後，甚至萌生了要把自家植物也帶去「寄養」的衝動。心想不管自己能不能上岸，都可以先送自家的盆栽去混個編制。「如果不是人不能進行光合作用，他們恨不得把自己也栽進綠化帶裡。不求飛黃騰達，只求在陽光雨露下，活得像是綠化帶裡的花草一樣健壯。」

巴塞隆納海灘上的「四個盒子」雕塑作品變成中國遊客必打卡地點。（取材自小紅書）
巴塞隆納海灘上的「四個盒子」雕塑作品變成中國遊客必打卡地點。（取材自小紅書）

●這些年 在中國社媒上暴紅的「世界景點」

BBC日前盤點了，那些近年在中國社媒上暴紅的「世界景點」。據報導，今年春節，家在北京的麥吉去了一趟西班牙旅行。在這趟為期一周的旅程中，她特地安排到巴塞隆納，專程去看當地一個叫「四個盒子」的雕塑。

她在去年底萌生了去西班牙旅行的想法，之後在小紅書上搜索旅遊攻略，頻繁刷到「四個盒子」。麥吉說，它出現的頻率堪比世界著名建築聖家堂（Sagrada Familia），「很多視頻確實拍得挺漂亮，我就把它加入了行程清單」。

西班牙的「四個盒子」其實是一件雕塑，由四個扭曲的立方體鋼塊疊加而成，高約十公尺，正式名稱是「受傷的星星」（L'Estel Ferit），由德國藝術家設計，矗立於巴塞隆納巴塞羅內塔海灘（Barceloneta Beach）上。四個立方體象徵著過去漁民居住的簡陋小屋。

近年來，這座雕塑在中國社交媒體上突然暴紅，特別讓年輕一代旅遊達人趨之若鶩，虔誠程度讓當地居民錯愕。根據新紅數據，在小紅書上，「四個盒子」相關話題自2023年8月以來開始活躍，過去一年中已有超過900條筆記，互動量達到14萬人。在366天裡，有294天都有相關內容發布。

不過，麥吉說，當她見到「四個盒子」的真容時卻頗為失望。雕塑在灰暗天色下更顯破舊，也不像照片中那樣高大。「上邊都鏽了，讓人有種疏於打理的感覺，就像是個廢棄的建築」。

即便如此，雕塑周圍仍擠滿了遊客，多數是華人面孔。而其他國際遊客大多在不遠處的沙灘上或鋪上野餐墊、或聊天曬太陽，幾乎沒人理會這個雕塑。麥吉和同伴停留片刻，便離開了。

新晉為網紅打卡地的還有冰島的一座小屋。埃德利紮島（Elliðaey）是座無人島，島上有一座狩獵小屋，四周是茫茫大海，從遠處望去，只能看到一座小房子坐落在大片綠色斜坡上，因此被稱作「全世界最孤獨的房子」。

90後的李小姐在小紅書上看到一組無人機拍攝的孤島圖片後，受到震撼。隨後，小紅書持續推送相關內容，甚至包括以這座小島為原型製作的蛋糕，因而勾起了她的好奇心。

去年7月，李小姐和先生前往冰島，他們攜帶無人機，特地安排了拍攝這個小島的行程。旅行歸來，他們把視頻和照片剪輯成vlog，3月在小紅書上發布後迅速吸引了超過5200人點讚，還有許多人留言或發私信詢問行程規畫、旅行預算等。這為她發展成業餘旅行博主奠定了基礎，目前兩人積累了5600多名粉絲，累計獲點讚近3萬，一些品牌商甚至主動聯繫她，洽談合作。

布達佩斯的紐約咖啡館被稱作世界上最美的咖啡館。（取材自小紅書）
布達佩斯的紐約咖啡館被稱作世界上最美的咖啡館。（取材自小紅書）

不只旅遊景點，中國旅客連餐廳、導遊、租車的選擇都仰賴社交媒體。35歲的周小姐坦言，她做旅行攻略幾乎全靠小紅書，「有圖有視頻，看著比較真實」。今年4月，她前往匈牙利的布達佩斯，特意去了小紅書熱推、號稱「世界最美咖啡館」的紐約咖啡館。至於如何在小紅書上挑選導遊，周小姐稱：「全憑感覺，找了個面相慈善的。」

相較於傳統大眾景點，被加以「最」字頭的小眾景點，往往更容易在社交媒體上暴紅。香港理工大學酒店與旅遊業管理學院副教授李恒雲分析，「這迎合了新一代中國遊客追求個性、獨特體驗的心理，他們通過這種旅行方式以及分享曬圖實現自我認同。」

李恒雲說，一些網紅景點之所以暴紅，很可能是藉助AI技術進行修圖和美化，增強了視覺衝擊力，從而提高了景點的吸引力。同時，與傳統廣告相比，社交媒體在資訊交流過程中的互動性更強，能提升用戶的社區感和歸屬感，使他們更願意採納博主的推薦和分享。「這也進一步加速了網紅景點在社交媒體上的傳播，形成滾雪球效應。」

當然，所謂的網紅景點中不乏有被誇大其詞的「坑」，有些遊客也開始留意到社交媒體上的行銷方式，主動避開這些地方。25歲的小航在俄羅斯念書，把空閒時間花在旅行上，多看看世界。不過，他說自己開始對標籤化的「網紅景點」抱有戒心。

去年春節，他和朋友在旅行途中去了在小紅書上名氣頗高的「世界盡頭的鞦韆」。這個鞦韆位在俄羅斯捷里別爾卡（Teriberka），背靠雪山、面朝太平洋，從特定角度拍攝，彷彿懸掛於天地之間。但小航到現場發現人滿為患，加上天氣嚴寒，他並未體驗鞦韆，只是遠遠拍了張照片就離開了。

相較於讓小航無感的鞦韆，當地自然公園的美景，以及北極圈的星空和極光，給他留下了更深刻的印象。小航直言，「很多網紅景點也就是拍照好看，有那點時間排隊，不如找找飯館」。

小紅書 春節 冰島

上一則

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

下一則

義烏聖誕出貨提前 5月飆高峰 美訂單僅占1成

延伸閱讀

CIA指中國為世界最大威脅 恐吸收美國失業探員情蒐

CIA指中國為世界最大威脅 恐吸收美國失業探員情蒐
華府擋不住技術外洩 自駕卡車公司商業機密傳北京

華府擋不住技術外洩 自駕卡車公司商業機密傳北京
中國整治「開盒」人肉搜索 點名抖音、小紅書等重點網站

中國整治「開盒」人肉搜索 點名抖音、小紅書等重點網站
新版「中國製造2025」起草中 彭博曝晶片技術優先

新版「中國製造2025」起草中 彭博曝晶片技術優先

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

2025-05-24 08:30

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」