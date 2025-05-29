成都連16年獲評「最幸福城市」 怎辦到?

無論在一座城市每天努力地生活，還是搭乘一輛公交車和陌生人一起唱歌，一種自娛自樂又治癒了他人的幸福感，正逐漸在愈來愈多人的心中蔓延開來。

在中國已連續16年獲評「最具幸福感城市」的四川省成都市，近來受到美國媒體紐約時報 的關注。紐約時報在一篇報導中指出，這座曾被描繪成懶人的避風港的城市，吸引愈來愈多年輕人來此定居，成為中國發展最快的城市之一。他們選擇成都的原因是，相較都會地區，在這裡能過上壓力更小、更放鬆的生活，更重要的是不用花很多錢就能「及時行樂」、「幸福滿滿」。

成都繞城綠道錦城湖段被兩旁金黃的樹木掩映，勾勒出了一道靚麗風景。（中新社）

★發展快速 具慢活特性

據紐約時報報導，中國西部城市成都正成為人口流動新熱點。盡管薪資水準低於東南沿海城市，且其常因其慢節奏和悠閒的生活方式被調侃，被稱做是懶人的避風港，缺乏上海、廣州和深圳等富裕沿海貿易中心那種不斷進取、勤奮工作的文化氛圍等。

但過去五年，成都人口激增30%，達到2150萬；房價 逆勢上漲，房地產 市場蓬勃發展，成為中國房地產危機中罕見的亮點，吸引大量年輕人移居或回流定居。

甚至在中國與美國的貿易戰前，就已經有更多的年輕人開始遠離一線城市高度競爭性的工作文化，選擇在成都過上更放鬆的生活，這座城市也因此贏得了「中國最具幸福感城市」的美譽。如今，成都已是中國發展最快的城市之一。

這其中還有一個大環境的背景。報導認為，美國總統川普政府對中國祭出高關稅同時，中國國內經濟陷入困境，消費者一直不敢消費，無休止的工作日和在擁擠、生活成本高昂的城市中掙扎，已經不能保證可以換來更高的薪水和成功的事業。過去四年，另一個內陸城市、湖北省會武漢的人口也顯著增長。

成都這座擁有2300多年歷史的古城的吸引力，反映出年輕人中逐漸萌芽的幻滅感：他們看到中國經濟已經無法像父輩時代那樣創造大量機會。成都的薪資水平普遍低於其他主要城市，職業晉陞機會也更有限，但這裡的生活壓力較小。

都江堰「自拍熊貓」雕塑的「放鬆感」吸引許多民眾來此打卡拍照。（取材自小紅書）

★三大優勢 注入新活力

報導分析指出，成都對年輕人的吸引力源自於三個優勢。首先，相較一線城市，這裡的生活成本低且壓力較小。

「成都在各個方面都對年輕人更友好，」澳門大學歷史教授王笛說，他撰寫過大量關於這座城市的著作。他將成都比作美國德州奧斯汀—另一座以擁抱藝術和反主流文化著稱的城市。

隨著外來人口和返鄉者的湧入，成都房價的漲幅超過中國其他所有主要城市。房地產研究機構中國指數研究院的數據顯示，自2021年以來，成都住宅每平方米均價上漲16.8%，而中國10個主要城市的平均漲幅為5.4%。

36歲的胡勝（音）從四川省內一個較小的城市搬到成都，從事建築和裝修行業。他一直在尋找一套三居室公寓，但他說，優質房源很快就會售罄，「現在買房的人很多，大家都在搶著買房子」。

但即使如此，房地產市場數據提供商中國指數研究院成都分院總經理黃雪（音）表示，相比其他城市，成都的房價與工資水平的匹配更合理。她也指出，歸根結柢，人們選擇成都的原因在於：在中國經濟充滿不確定性的當下，「人們應該及時行樂」。

其次，成都市的經濟結構更具抗風險特性，也吸引著在變動起伏的經濟大環境下，尋求穩定的年輕族群。

成都服務業占GDP比重達70%，在國際地緣政治波動中表現穩定。成都的娛樂產業也十分繁榮，今年上映後成為中國有史以來票房最高電影的動畫片「哪吒2」，就是由成都可可豆動畫影視有限公司製作的。隨著成都成為電子競技產業的中心，它也成為了電玩遊戲開發的樞紐，為就業注入新活力。

而且，成都長期在國家安全方面扮演重要角色。從20世紀60年代開始，政府大力投資，將國防和運輸製造業轉移到內陸，以保護這些關鍵產業免受潛在外國侵略者的威脅。

報導認為，中國最高領導人習近平承諾要加強半導體等尖端技術產業，並減少對外國公司的依賴。經濟學家推測，對國內戰略產業的類似關注可能會將更多企業帶到成都及其他內陸城市。而成都不像其他地區那樣依賴製造業，這使其在與美國的關稅戰中免受最具破壞性的影響。

第三個優勢是豐富的文化與生態資源所營造出的「幸福感」。

在中國政府的管控下，成都仍擁有活躍的LGBTQ群體、繁榮的嘻哈文化和許許多多的茶館。當然，還有大熊貓，成都生活著數以百計大熊貓。據中國官方媒體報導，成都大熊貓繁育研究基地去年吸引了超過1220萬遊客。成都的各種博物館也頗具特色，例如結合科技與來自各國骨董樂器的成都芯智慧音樂博物館就是其一。

成都房價漲幅超過中國其他所有主要城市，但仍是許多年輕人心目中的幸福宜居城市。圖為「五一」黃金周期間，成都舉辦房地產交易會，吸引購房者進場觀看樓盤模型。（新華社）

★巴蜀味濃 又有國際範

報導引述30歲的艾瑪·馬（音）說，三年前，她從北京搬到成都，與伴侶一起經營一家製作音樂影片的工作室，她租了一套兩居室，每月租金約2900元人民幣（約403美元），這筆錢在北京租合租房裡的一間臥室都勉強。她和伴侶還雇了一位「阿姨」幫忙做一些雜事，並給他們做晚飯。

艾瑪·馬說：「我覺得在這裡，獲得快樂不需要花很多錢。」

王笛表示，在新冠疫情期間上海等城市被封鎖數月後，中國人對慢生活的負面看法已發生改變。他說，成都的日常生活相對穩定，曾經被認為是枯燥的，如今卻愈來愈有吸引力。

特雷熱·吳（音）2018年離開成都，去上海做電腦程序員。他說在那裡的生活並不愉快：房租昂貴，聽不懂上海話，而那些著名景點他很快就厭倦了。兩年後，他搬回了成都。當時公司正在擴張，他獲得了調職機會。

特雷熱·吳說，2022年，他在成都買了一套公寓，花費約220萬元，同樣大小的公寓在上海的價格是這裡的三倍。「我在這裡的工資足夠我想買什麼就買什麼，」他說，「我在成都的生活幸福滿滿。」

另據成都日報報導，由新華社旗下瞭望東方周刊主辦的「2024最具幸福感城市論壇」去年選出「最具幸福感城市」，成都再度上榜，至此，成都已連續16年獲評「最具幸福感城市」。成都市委副書記、市長王鳳朝當時在現場致辭時表示，成都，一面是「快節奏」、一面是「慢生活」，快慢之間擊打出幸福的律動節拍；一面是「歷史感」、一面是「向新力」，新舊承轉鋪就了幸福的未來之路；一面是「巴蜀味」、一面是「國際範」，開放多元綻放出幸福的千姿百態；一面是「都市感」、一面是「自然美」，城園相融編織成幸福的錦繡畫卷。這座「平行城市」正因多姿多彩而幸福滿滿，快慢之間，展現更充實的「一城千面」幸福內涵。

乘客在張文匯的帶動下主動演唱義大利語的「我的太陽」。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

●乘客都是主唱 山東日照公交車「一元演唱會」火了

有些時候，心態好，就能覓得快樂，在擁擠的公交車上，也能拉著陌生人一起唱歌，獲得一種沒有距離的城市幸福感。38歲自稱「野生音樂人」的張文匯，日前就和幾個音樂夥伴大膽嘗試在公交車上帶領陌生人唱歌，幫「打工人」緩解壓力，沒想到，公交車上的「一元演唱會」火了，愈來愈多人加入這「音樂巴士」，相關視頻全網播放量超1.5億次。

據封面新聞報導，張文匯創作的歌曲曾被電影「烈火英雄」選為主題曲，也曾主演方言短劇「壞才劉科學」。目前，他在老家山東省日照市的一家傳媒公司上班，不過，他並沒有拋棄音樂。一個多月前，他和幾個音樂同好謀畫了一件事—在公交車上帶領陌生人唱歌，幫「打工人」解解壓。

張文匯（右）在公交車上帶領陌生人唱歌。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

4月中，他和朋友們登上日照6路公交。沒有事先溝通，張文匯開場就對著乘客說：「大家是不是剛下班啊？累不累啊？這樣，我唱一首『我的未來不是夢』，大家一起唱好不好？」

第一條視頻中，每個提問都無人回應。不過，他沒有給自己尷尬的時間，話音剛落就唱了起來，緊張感也在歌聲中慢慢緩解。回想起當時，張文匯事後說，「我沒麼『社牛』，當我舉起相機錄製的時候，是很緊張的」。

張文匯選擇的都是一些耳熟能詳且比較勵志的歌曲，比如，「我的未來不是夢」、「老男孩」、「凡人歌」或「真心英雄」，「有的人會唱就加入，有的可能不會唱就會當觀眾，給我們鼓掌」，讓他欣慰的是，大家都很接受這種形式，沒人排斥他們。

慢慢地，他的開場白有人回應了，加入唱歌的陌生人也愈來愈多了。

有一次，張文匯剛帶領大家唱完一首歌，一位來自天津的70多歲的老伯自顧自地唱起「我的太陽」，還是義大利語，把車上的人都震撼了。

「這讓我覺得做這件事特別有意義，」張文匯說，「你知道晚高峰的公交車上是很沉寂的，大家沒有任何溝通，很冷清，甚至死氣沉沉的，但是一首歌曲後，整個車廂就會熱鬧起來。」

不僅是在車裡，他拍攝「一元演唱會」視頻被發到網上後，也引起廣大網友的共鳴，很多人在評論區留言「聽哭了」。張文匯說，每個人或多或少都會有壓力，如果有個視頻可以讓大家掉眼淚，短暫地發洩一下，挺好。

從第一次帶著歌聲登上公交車至今，張文匯在個人社交平台發布了九條視頻，全網播放量超過1.5億次，其中一條視頻的點讚量超過96萬，「我沒想到大家麼喜歡，真的」。

現在，張文匯和夥伴們每周五的晚高峰，就會隨機登上一輛公交車唱歌，有時周二也去，他也成了公交車司機和當地市民熟悉的人。相關部門還將6路公交的一輛車打造成「拾光音樂巴士」，他們會在群裡發活動通知，感興趣的市民可以來參與。

「音樂是這個世界上最美妙的東西。」張文匯說，在他看來，音樂是全世界通用的語言，不管是哪個國家、麼職業的人，都能通過音樂交流。也是音樂，拉近了公交車上陌生人之間的距離。

張文匯表示，6路公交東西向穿越日照主城區，終點就在海邊，「希望大家不開心的時候，花一元坐上公交車，聽一首歌，到終點下車看到大海，所有煩惱都會煙消雲散」。

如果在周五的晚高峰坐上山東日照的公交車，那麼將有可能邂逅一場票價一元的演唱會，主唱就是車上的每一位乘客。