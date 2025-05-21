不嚴肅相親當紅 直播間主打鬆弛感

「活不膩來相親」直播間。（取材自小紅書）

在充滿了不嚴肅和抽象氣息的直播間九宮格裡，相親被轉化成一場兼具娛樂性與實驗性的社交實驗，有人意外遇見對的人。而對身處虛擬愛情裡的一些年輕人來說，愛自己，才是他們的最終目的。

直播間相親最近火了起來。年輕的「95後」、「00後」們在短視頻平台的群面相親直播間裡，無論才藝展示、即興脫口秀還是深夜情感話題，似乎成了他們對「大廠表格式相親」和「公園相親角」刻板敘事的反叛。20出頭的大學生、金融白領、二次元的coser……直播間的基因裡天生帶有互聯網的包容，讓他們從容地把傳統婚戀的「條件博弈」用解構主義的狂歡重新書寫。

「活不膩來相親」的主播「活老師」是個「00後」，以前網名叫「活膩了去考研」。那是2023年，活老師正備考法學碩士，是小紅書學習博主，也拉了學習群，群裡幾千個考研搭子們多數為女生，學習累了都嚷嚷著說想談戀愛，活老師就在研究生初試結束第二天開了相親直播，名字就叫「考研人的相親局」。2024年過年時觀看人數一度突破50萬。

年輕人自我釋放

說是相親，其實更多是年輕人們繃緊的神經終於放鬆後的自我釋放，喊麥、跳科目三、唱K，整活不斷。隨著直播次數增加，來的人愈來愈多，話題也不再局限於考試，生活中的壓力、過去的感情經歷甚至童年創傷，都可以對彼此傾訴。「文藝說媒」帳號的主播文藝開播的過程，也和活老師差不多，從學醫、考研到閒聊、相親。

直播間相親就這麼火了起來，「活不膩來相親」和「文藝說媒」成為平台上排名前兩位的相親直播間，粉絲量分別為13萬和7.9萬，其中什麼性格的人都有。文藝直播間裡曾有位男士一上麥就說：「我想跟5號說一句，我願意給你花100萬（人民幣，下同），去追你」；還有一位男嘉賓，大專畢業在家啃老，要求女方學歷本科以上，買化妝品價格不能超過1000元。

「直播間裡的人，每個人的價值觀、人生觀都不一樣，我會控場，會提醒大家甄別對方話語的真實度，也會引導說，先對自己有點要求再去要求別人，但是我不會去評判任何人」，文藝說，例如規勸那位沒工作的男生「自己先找個工作吧」；願意花100萬的男嘉賓則很快被5號女嘉賓以「你用金錢來衡量，說明我們三觀不是很適合，我明確拒絕你」婉拒。

葉琳琳在幾個月前勇敢地進入直播間。葉琳琳是西北人，大學畢業後留在廣州工作，遠離老家的熟人網絡，戀愛成了難題。直播間相親是平台推送給葉琳琳的，旁觀兩周後，直播間裡的鬆弛自由感染了她：「有人邊刷牙邊參加直播，還有人洗臉，有人刮鬍子，活老師經常穿著睡衣播，好像回到了大學時候的寢室聊天會」。 愈來愈淡化相親符號的「輕相親」是年輕人喜愛的形式。（取材自中國新聞周刊／AI生成圖）

在「活不膩來相親」的首頁介紹裡就寫著：這是個「不嚴肅相親」直播間。

在北京郵電大學數字媒體與設計藝術學院傳播學教授劉勝枝看來，相親這一傳統民俗本身是隨著時代而演變的，而直播相親可以說是社會發展和媒介化進程的必然結果。20世紀90年代，電視相親類節目受歡迎，但其入選嘉賓往往顏值高、表達能力強，注重展演性和「打造人設」，因此，並不是誰都可以參加的。

2024年3月，河南省開封市萬歲山大宋武俠城線下相親欄目「王婆說媒」走紅網路，被網友戲稱「接地氣版『非誠勿擾』」。劉勝枝認為：「王婆說媒」爆火，就是因為相對於電視相親節目，它是普通青年可以登上的相親舞台，並發展成為一個真實、高效的相親活動。 河南省開封市萬歲山大宋武俠城線下相親欄目「王婆說媒」走紅網路，後來還加了「謹防詐騙」的警語。（視頻截圖）

而互聯網更加便捷、公開、互動、去中心化的特徵，使得直接高效的直播相親乃至「群面式」相親應運而生，既可讓人在不同選擇間進行比較，避免了一對一的尷尬，還是零成本，且不必背負傳統相親模式中被安排的客體壓力，完全符合當下年輕人「低能耗社交」的需求。

失敗也能找搭子

不嚴肅的「直播間群面」像是年輕人在原子化社會的當下，給自己的情感自救，因為直播間用遊戲化交互重構了親密關係的建立邏輯，它不再承諾「精準匹配」，而是提供「可能性礦場」：相親失敗者可能收獲友情，整活顯眼包或許意外展露柔軟內心，甚至催生出「直播間過生日」、「上班搭子」等衍生社交形態。

雖然「不嚴肅」，但它的成功率並不低。活老師直播間裡成功牽手的情侶，已經有人到了見家長這一步。今年2月，文藝收到了結婚邀請，當時是女方在直播間介紹自己的經歷——30多歲，靠自己努力工作買了房子，也努力生活，有一位男嘉賓進入直播直接就跟她表白，倆人很快奔現，最後步入了婚姻殿堂。