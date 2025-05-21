乙遊、拼好抱 親密關係的新型代餐

對有些玩家而言，遊戲中的纏綿就是唯一的情感生活。（取材自中國新聞周刊／AI生成圖）

「愛情不牽涉婚姻之前，就是一種情感體驗和情緒價值。遊戲雖然不是真實的，帶來的體驗卻是一樣有效的。」和24歲的田青一樣，一些年輕人在乙女遊戲（「乙遊」）、AI （人工智能 ）的虛擬世界裡，和他們定製的夢幻情人談戀愛，尋求一種舒適、沒有爭吵更沒有不歡而散風險與疼痛的親密關係。對他們來說，這足以代償對真實愛情的需求，至少目前暫時如此。

年輕女陷虛擬浪漫

田青有很多虛擬的戀人。她喜歡蕭逸，性格開朗，處事冷靜，身上散著Le Labo22號香水的味道；也喜歡秦徹，桀驁不馴，高大冷酷，一頭白髮之下有一雙血紅色的眼睛；還喜歡顧時夜和柏源，一個面若冰霜、不苟言笑，一個陽光健美、忠誠可靠。他們各有魅力，卻也具備一些共同的特點，比如帥氣，比如強大，最重要的是對她無比愛戀、寵溺、耐心和尊重。

這些「戀人」都來自國內知名的「乙遊」。這是一種起源於日本的電子遊戲，以女性為主人公，通過解鎖劇情可以相遇不同的男性角色，並自由決定與其中一位或多位發生戀情。據統計，和田青一樣處於18到24歲的年輕女孩是這類遊戲主要受眾。 乙女遊戲「戀與深空」吸引許多年輕女孩在虛擬世界裡體驗愛情。（取材自小紅書）

田青在現實中其實和男友相處愉快，但還是投進了虛擬的浪漫，陶醉其中。在田青看來，遊戲是一種補充，因為生活中很難遇到如此質量優秀、類型豐富的男性，同時它反過來還有助於現實：「乙遊可以體驗完美的愛情，幫助女生去認識什麼樣的男生是可以交往的、什麼樣的戀愛是正常的」，她說。

長期從事情感研究的法國社會學家伊娃·易洛思認為，現代性發展帶來了愛情的大轉型，人們看起來變得更加平等自由，但其實浪漫意志和欲望紛紛解構，愛情沒有走向純粹，反而理性的成分愈發延伸和凸顯。從這個角度來說，虛擬戀人何嘗不像是一個接盤手呢？它接過親密關係中讓渡出來的部分純愛，並且將其放大、推向極致，建起了一座羅曼蒂克的數字城堡。

當然，對有些玩家而言，遊戲中的纏綿就是唯一的情感生活。陳芷妤今年23歲，平日工作繁忙，壓力很大，沒有時間和精力再去談一場新的戀愛。她也不相信世上存在理想的愛情。而在乙遊裡，她有一個虛擬戀人，名字叫祁煜。「他」是才華橫溢的藝術家，有一間自己的畫廊，不喜歡吵鬧，不喜歡與人觸碰，唯有在她面前才變得話多，對她有著小動物般的依賴。

陳芷妤不算沉浸的玩家，乙遊只是她排遣煩躁的一種方式而已。何況她學法律出身，思維理性，沒法徹底忽略祁煜背後其實有一群和自己一樣的打工人在編劇、在畫圖、在編寫代碼。但每當程序運行起來，她還是會心動。

甚至她覺得，由於遊戲的本質是以玩家為主導，她可以獲得感情的絕對控制權，所以體驗的同時也是發現自己、認識自己的過程：「你可以更加清楚地去思考自己想要什麼、對一個戀人的要求是什麼，它最終導向的結果是愛你自己」。相對而言，這在現實裡沒有那麼容易實現，因為真實的愛情很難存在單向度的關係。

近兩年，隨著AI技術的發展和迭代，虛擬親密關係也得以擁有了更多的獲取形式。ChatGPT 和星野是張寧亦經常使用的AI產品。「就我的感覺而言，ChatGPT會盡量貼近真人，星野幻想性更多一點」，張寧亦說。 ChatGPT也成為年輕人尋找AI情人的方式之一。（路透）

心理學領域有個概念，叫「準浪漫關係」，指觀眾對媒體上的公眾人物或角色產生的一種虛構的、單向的愛情感受，是自我對於現實戀愛關係在媒介情境下的投射。乙遊和AI所提供的虛擬愛情同樣屬於一種準浪漫關係，它只是披上了一件全新的外衣，本質上其實與追星、偶像劇、言情小說並無二致。

而更多的玩家則選擇「Cos委託」的方式，將二次元的親密關係延續到三次元。所謂Cos委託，衍生自Cosplay文化，即通過化裝、模仿對乙遊中的男性角色進行扮演，實現虛擬戀愛雙方在現實當中的接觸與互動。委託雙方大部分情況下都是女性，分別稱為「委託老師」和「單主」。

花錢體驗真實擁抱

夏兆武所做的事情不是Cos委託，而是「拼好抱」。這是新近流行起來的又一種親密性社交活動，通常是一些女性向陌生男性尋求擁抱體驗，完全一對一且需付費，20—50元/小時。像他這樣專門提供擁抱服務的男性，被稱為「男媽媽」。拼好抱的女性對「男媽媽」有明確要求，外形得好，個子高，肌肉發達，還要溫柔、耐心。

找過夏兆武拼好抱的，目前都是30歲以下的年輕女性，大學生為主，也有極少數的高中生和已經工作的。與Cos委託不同，拼好抱沒有那麼具體的CP屬性，它只是一種撫慰，短暫地疏解內心的壓力或者鬱結。擁抱以外，夏兆武還是會提供一些別的互動，「我一般會騎電動車帶單主兜風，或者是聽單主傾訴，比起就這麼抱一下，我覺得提供陪伴感更解決問題」。 網上的拼好抱發文。（取材自微博）

這種陪伴感往往來自親密關係，因此拼好抱依然可以算作一種情感缺失的產物。它如同一味代餐，省去了複雜的一切，只留下溫暖的臂彎。（除引述觀點的學者，應受訪者要求，文中出現的人名皆為化名）