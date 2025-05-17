上門私廚火了 五星主廚也入行 「燒飯阿姨」也很夯

許少武在廚師行業打拚十年。(取材自封面新聞)

靠著一道道好菜與真誠服務，愈來愈多廚師走出餐廳，走入民宅成為「上門私廚」。有網紅廚師穿著輕便瑜伽褲，為老客戶端上家常小菜；也有五星大廚拉來專業團隊，商業宴席也能豪華上菜。月入萬元的新型「燒飯阿姨」，正在改變大眾對「廚師」的想像。

近年來，「上門私廚」像旋風一樣席捲了社交平台。這股風潮吸引不少擅長料理的素人廚師投身其中，轉型為炙手可熱的「網紅」職業者。許少武是成都一名「95後」，他憑著十年廚藝經驗，從酒店廚師華麗轉身，成為全職上門私廚，開啟截然不同的職涯旅程。

封面新聞報導，1997年出生的許少武是廣東珠海人，在廚師行業打拚十年的他，因為愛情，來到了成都。

剛來成都，他選擇在一家酒店做廚師，一次偶然的機會，他「邂逅」了就業新賽道。許少武說，這幾年來，自己收入相比之前翻了幾番，每月收入能穩定地達到數萬元。

「在一場商務宴請上，有位客人問我願不願意去他家做宴席，我就答應了，反響很不錯，之後他也多次找我上門做菜。」隨著業務愈來愈多，新的想法在他心中萌芽，他開始在社交平台上發布自己上門做菜的視頻，收穫了不少粉絲。

許少武做的浪漫晚餐。(取材自封面新聞)

2020年，以此為契機，許少武辭去酒店工作開始創業，一心一意深耕上門私廚行業。一年後，他成立了自己的團隊，高峰時期，團隊全職上門私廚大概有10多個，兼職的有幾十個，還有兼職服務員，負責上菜和宴席服務，商務宴一次會去兩個廚師和兩個服務員。

競爭太大 價格更實惠

「客戶一般提前一天預約，節假日則需要提前三、四天預約。現在生意很好，每天都有穩定接單。家庭商務宴請數量最多，在生日和節日時居多。」他介紹，客戶以老客戶為主，很多人從新客戶變成了老客戶。宴席以融合菜、粵菜、川菜等菜系為主，負責商務宴請的廚師都需具備豐富的從業經驗和相應的資格證書。

他透露，團隊的服務形式主要有兩種，客戶自備食材和廚師包工包料。按照以前的價格，如果客戶自備食材，一般8到10人一桌收費是680元到880元（人民幣，下同，約122美元），廚師包工包料則按中餐最低200元每位，西餐最低400元每位的餐標進行收費。「現在競爭太大了，價格會更實惠一些。」

「下班，明天又是爆單的一天」、「這個點才下班，睡三個小時繼續幹」，這是許少武的朋友圈常態，忙碌的他和火爆的訂單早已是家常便飯。

報導指出，作為入行十餘年，從事上門私廚五年的從業者，許少武感覺到這兩年行業產生了巨大變化。「競爭更加激烈了。」他坦言，兩年前，上門私廚還算新興行業，那時候從業人員並不多。而現在，選擇上門私廚做菜成了一種普遍的生活方式，愈來愈多的廚師從飯店或酒店出來單幹，靠技術做上門廚師，兼職和全職的都有。「我了解到的是五星級大廚愈來愈多了。」

他表示，由於入行者增多，也促使自己開始不斷優化服務。「以前就是單純地做好飯、收拾好廚房就離開，現在服務更加完整了，還會為客戶提供餐具等，收拾和整理也更加徹底。」

許少武在工作中。(取材自封面新聞)

這也為他留住了一大波老顧客，收入和訂單量愈來愈可觀，甚至經常出差接省內其他城市的單子。「以前是家庭宴請為主，這兩年以商務宴請為主，收入比兩年前翻了幾番，月入幾萬塊是沒問題的。」許少武表示。

不過，相比之前，團隊的人員卻有所精簡。「這是為了保持做菜的水準和品質。」他解釋，以前有訂單就派廚師過去，但客戶反饋參差不齊，所以後面決定優化團隊，保持技術的穩定性，只選擇資深廚師，也是為了保證品牌的口碑。

許少武準備的宴席菜品。(取材自封面新聞)

他還談到，行業的機遇與風險並存，從業者與客戶之間也有「灰色地帶」。

「上門做飯過程屬於食品生產環節，如何保障服務品質和食品安全，是所有從業者面臨的考驗。此外，我們和客戶目前主要依託社交平台私信建立聯繫，實際上對廚師和消費者雙方都缺乏人身安全保護。」他希望，未來行業能愈來愈規範，可以參照網約車 、家政等成熟的服務管理模式，確定行業准入門檻，完善支付方式、糾紛解決路徑等事項，對整個服務過程量身定做質量評價和管理辦法，推動行業長遠發展。

上門做菜夯 家政公司搶

上門做菜的需求愈來愈多，潮新聞報導，在杭州，不少家政公司推出了相應的「上門燒菜」服務。比如三替集團組建了一支超百人的「做飯師」隊伍，平均年齡約40歲，為杭州地區客戶提供上門做飯服務。

做飯師單次服務時間為四小時，分上午和下午兩個時間段。除洗菜、備菜、做飯和洗碗外，燒飯師還需在服務時間內合理安排餐廳、客廳等區域的地面清潔與家居除塵。根據套餐不同，每次服務價格在200元以上。

「和傳統意義上的保母不同，做飯師是三替員工制的服務產品，工作內容以做飯為主，保潔為輔，工作內容比較明確。也正因為如此，這支隊伍更加容易做到規範化、職業化。 」 三替集團保母事業部負責人何迪汝說，為保證最重要的食品安全，公司不允許燒飯師自帶食材或替客戶代購食材，且在上門服務時須穿著統一的工作服，包括廚師帽和一次性口罩、手套、鞋套。

無論是家政服務公司推出的上門燒菜服務，或是上門燒菜的「個體戶」，都是在填補客戶們對上門做菜的需求。「要根據實際需求去選燒飯師，衛生和口味以及食品安全是最重要的。」市民葉女士請過家政公司的燒飯阿姨，也找過年輕的上門燒菜師，但一直沒有找到特別合適的，現在都是自己動手燒：「每個人需求不同」。

潘來兮喜歡穿著瑜伽服上工。(取材自潮新聞)

女穿瑜伽服上門燒飯 3菜1湯月入2萬

清晨6點多，33歲的浙江姑娘潘來兮打車從九堡趕往濱江的一位客戶家中，她要在7點前趕到客戶的家，並為對方做一份三明治和一個減脂的蔬菜沙拉便當。她大大的帆布包裡裝著一次性防油煙口罩、手套、圍裙和充電寶等裝備。

登上熱搜 也引來質疑

潮新聞報導，在網上，潘來兮被稱為「阿綠」。關於她的「杭州姑娘上門燒菜月入兩萬」的標籤意外暴紅，相關話題一度登上熱搜，也為她帶來大批關注與詢問，同時也引來不少質疑與非議。

潘來兮的老家在麗水龍泉，目前她定居杭州九堡。從去年12月開始，她踏上上門做菜這條職業路，服務範圍以杭州濱江、蕭山一帶為主，主要客群鎖定在20至30多歲的年輕女性。

這天中午11點多，潘來兮趕到杭州濱江長河一個小區為她的第一名客戶做飯。

兩人結緣於小紅書 的廣告貼文，對方是第一位主動聯繫她的人。初次合作後，客戶當場支付了半個月定金，原因是一道紅燒羊排太讓人驚豔。從此，她們建立起穩定合作關係，至今，潘來兮每周要到這家做四次菜。

「她幫我介紹了不少客戶。現在我的客戶群比較穩定，一般每天只會排一到兩單新客戶，其他全是熟客。」她的客戶中，有做自媒體的女主播，也有自由職業的年輕人，作息時間有差異。「有的通宵工作，睡醒是下午1、2點，我做好飯正好到了她的用餐時間。」熟客甚至會把家裡的進門卡交給她。

潘來兮正在做菜。(取材自潮新聞)

從早到晚，潘來兮不是燒菜就是在燒菜的路上。平時，潘來兮的通勤方式是「地鐵 +步行」，實在趕不及才會打車：「我喜歡在大街小巷穿梭，像現在路邊的花就很美，我覺得這些都能給我帶來能量。」

「我沒覺得辛苦，對我來說，做菜是一件很快樂的事。」她說。這份熱情從她的朋友圈文字中可見端倪：「我應該就是天選做飯人吧。」

5月13日這一天，她完成7筆訂單，6單是「三菜一湯」，1單是「四菜一湯」，到手646元。「訂單一直是排滿的，我一周只休息半天，每周還有一些團餐的訂單。」

她入行第一個月收入是8000多元，此後月收持續破萬，有時超過2萬元。

報導指出，每天出門，潘來兮都會化上美美的妝，穿上瑜伽服。

她的社交帳號之下，不乏惡意評論，有人質疑她作秀、演劇本，也有人用低俗的文字攻擊她。「我之前做過網路主播，這些已經能坦然面對，反而是我的朋友們會忍不住會去評論區回懟。」她說，無法改變所有人的想法，做好自己就好。對她來說，瑜伽服只是單純的日常穿搭，「瑜伽服穿著很舒適，僅此而已。」

她坦言，社交平台上記錄上門做菜就是想要曝光度、想要流量，想把生意做更大。「這些流量，能讓我更有動力工作，我會一如既往地認真做好每一道菜，服務好我的每一個客戶，踏踏實實地去掙錢。」

潘來兮做的飯菜。(取材自潮新聞)

單槍匹馬 接單量有限

潘來兮目前沒有團隊，每天接單量有限，新增客戶也需在不影響原有服務品質的前提下安排。

去年底，她曾接下公司聚餐的訂單，是唯一一次請男友協助。「本來想推掉，但客戶執意要我去做，最後我們兩人一起完成了三桌菜。」她笑說，與其說喜歡這樣的場面，不如說更偏愛為普通人家做一日三餐。

為了讓客戶們安心，潘來兮在食品衛生和安全方面格外小心。「一些容易造成消化道負擔的菜品，客戶下單時我會做事先溝通。另外，做菜全程戴口罩、圍裙和手套。」她還辦了健康證，定期做體檢，體檢報告也隨時可以向客戶出示。

若遇上菜品不滿意、服務不滿意，潘來兮也會退款和道歉：「客戶的圈子不大，口碑和信任都很重要。」

在客戶眼中，她是新型態的「燒飯阿姨」——年輕又專業。客戶徐女士回憶：「一開始就想找個燒飯阿姨的，刷到了她就約來試試看。」

對於「燒飯阿姨」的稱呼，潘來兮並不排斥。「本質上是差不多的，我的優勢就是在做菜時更懂年輕人的胃。」她說，許多年輕人有減脂、異國風味等特別需求，傳統燒飯阿姨可能難以勝任。

與傳統家庭廚師相比，她認為自己多了一份「邊界感」，偶爾也能為客戶提供一些情緒價值。她說，年輕人之間會有共同話題，哪怕是做完菜的幾句寒暄，也會覺得舒適。