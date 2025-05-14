到此一遊的儀式感 中景區三件套賣翻

「拙政園鴛鴦館花窗紫藤發光燈籠冰箱貼」讓人愛不釋手。（取材自鳳鳳WEEKLY）

「如果你搶到了網紅冰箱貼，買到了特色護手霜，還買到街里cat哄一哄自己，可以說贏了五一朋友圈99%的人。」───中國中產小長假的旅遊哲學。

今年五一小長假，除了看著各景點密密麻麻又一望無際的絕望人海興嘆，愈來愈多的年輕人認為，「人仌众」要擠得有價值，擠得以後必須記得自己「到此一遊」，擠得能帶回戰利品收穫社交功能。於是，他們湧向了各景區的賣店搶起伴手禮，其中又以冰箱貼、護手霜、小掛件「景區三件套」最受歡迎。只要價格還行，他們都願意掏腰包，買下繼續生活的勇氣。

受景氣和就業率低迷等大環境因素影響，中國中產階級年輕人近年掀起「比窮風」，處處追求性價比，在旅遊上亦然，但更多了一些「錢要花在刀口上」的儀式感，自己玩得開不開心是一回事，但帶回去給同事的伴手禮要特別、有面子，不能馬虎。因為對他們來說，比辦公室撞衫更尷尬的，就是撞旅遊伴手禮。

不過景區留給打工人的伴手禮選項並不多，據鳳凰WEEKLY報導，這幾年更是基本濃縮成了三大項：冰箱貼、護手霜、小掛件。

如果說世界上有什麼能讓年輕人記得自己走過的路，那一定就是他們家冰箱上的冰箱貼了。冰箱貼是維持他們精神穩定的良藥，意味著「世界那麼大，我多少看了點。從新疆到甘肅，從南韓到俄羅斯，從三星堆到迪士尼......雖然即使它們都是made in義烏，但我有『從很多冰箱貼中選中它』的故事可以講，我們之間的靈魂連接比水晶還強烈」。

冰箱貼 直男的浪漫

而在他們的冰箱上，幾乎都有這樣一個城市冰箱貼：地標建築物，加上一個碩大的楷書加粗地名。 後來，地標建築物慢慢變成手繪，也會配上一些中國傳統自然圖樣做點綴，地名的字體也變得多樣了點。幾年的時間裡，這些城市打卡冰箱貼遍布各大景點大街小巷，堪稱新時代「到此一遊」。

它相當於一個實體印章，具有「不用多言、便知道你走過路」的作用，無聲而驕傲地向別人介紹：「你看，我去了這裡，還有這裡，這裡這裡」。這幾年，到此一遊的城市打卡冰箱貼也隨之有了新的發展，比如從3D變8D，把所有地標建築都放進去的重慶8D微縮版迷你山城冰箱貼就是其一。 3D版立體冰箱貼。（取材自鳳鳳WEEKLY）

有些城市則推出更薄的琺琅款：最簡單的線條，勾勒最具標誌性的城市建築，而且能包含的建築物密度，不比立體的少，組合到一起還是這個城市的名字。這些城市打卡冰箱貼有種媽媽秋褲版的貼心，有種直男設計的浪漫。雖然沒時間逛完所有景點，但可以一個冰箱貼帶走所有景點。

不過去年開始，冰箱貼的世界變了。現在，在AI（人工智能）繪畫愈來愈精湛的當下，製作這幾種冰箱貼只需要黏貼指令、更改城市名和標誌景點、生成三個步驟，甚至會發現AI做的比景區的還要好看不少。

新美學 遊客排隊搶

真正懂中式美學的旅遊城市，已經把城市冰箱貼做成藝術品了。 比如北京兩大頂流：鳳冠冰箱貼，和天宮藻井冰箱貼。鳳冠冰箱貼以明孝端皇后鳳冠為靈感設計，金屬質感搭配古風圖案。每一處龍鳳紋飾都經過精心設計，連博鬢上的鏤空金龍都清晰可見。據說每天早上7時在國博排隊的是兩種人：一種是衝進去看鳳冠的人，一種是衝進去搶購鳳冠冰箱貼的人。 鳳冠冰箱貼以明孝端皇後鳳冠為靈感設計，金屬質感搭配古風圖案。（取材自鳳鳳WEEKLY） 藻井冰箱貼。（取材自鳳鳳WEEKLY）

相比之下，搶冰箱貼，顯然難度更大。鳳冠排隊還能看上，冰箱貼每天現場發1750個號，實際上只有拿到了前700個號才能買到冰箱貼。想購買天宮藻井冰箱貼，需要提前3天在網上預約取號，而且每日限量只有400個，基本半小時就會售罄。如果搶不到還是很想要，要不繼續排隊，或是溢價1到2倍，從黃牛手上買。

不過入手的人就知道，就兩個字：真香。冰箱貼分為五層，既可分開擺放，展示藻井不同部分的獨特魅力；又可疊起擺放，還原完整的藻井形態；甚至夜幕降臨，星空頂還會散發出柔和光芒。

而古城西安則把所有遊客哄成大將軍了，從派兵遣將的「虎符」到任你差遣的「跪射俑」，再到衝鋒陷陣的「安車」等，甚至很多人的旅遊目的地，都是由冰箱貼決定的，為了西湖去杭州好像吸引力不太夠，但它有粉綠色的「影青釉裡紅高足杯冰箱貼」，這就有了去的動力；蘇州拙政園的「鴛鴦館花窗紫籐發光燈籠冰箱貼」也令人愛不釋手。 杭州「影青釉里紅高足杯冰箱貼」。（取材自鳳鳳WEEKLY）

報導指出，如果說以前買冰箱貼是順手買的紀念品，如今排隊搶購冰箱貼已經成了當代年輕人旅遊的一環了。

有些年輕人會買冰箱貼紀念自己的旅行，卻不一定買精緻冰箱貼當伴手禮送給同事，原因就在，畢竟絕大多數網紅冰箱貼，幾乎都是相似的情況：售罄、搖號、黃牛溢價，雖然不少官方價格都是60元（人民幣，下同，約8.3美元）上下，但想擁有這個東西，可能要花好幾倍的價格還有時間。美麗是有代價的，很明顯他們不買這個帳。

在人際關係中，送伴手禮是一門技術活。小k表示，大家對伴手禮的普遍心理價位，大概就50元上下；低了有點不體面，高了同事配不上，精品冰箱貼明顯不合適。

護手霜 讓人忘戒心

而遍布大街小巷的護手霜，完美占據了這個生態位。這些護手霜店面常常出現在步行街上，一個清新顏色的門店外觀，在熙熙攘攘的五一假期，通過視覺立即降溫，引遊客走進店裡；進門是輕柔的音樂和淡淡的香氣，讓不少年輕人因此卸下「在景區被宰」的戒心，其40多塊到60多塊的價格，又帶著各大城市的logo，去了哪兒一目了然，仔細琢磨就會發現它實為「送禮佳品」。

不知道選什麼類型，牆上有365種香型，可以選擇「旅遊時間」強調自己，也可以選擇朋友、同事的生日。此時護手霜不僅僅是禮物，還是「我知道你生日」的珍貴心意。不知道同事生日，選姓也行，主打一個，「我姓石，無論何時與你相知我都值」。甚至連春夏秋冬、12星座、國風花草等都「具備各自的氣味」，最差還有各種精緻的包裝足夠有面子。 護手霜店面裡陳列365天生日花。（取材自鳳鳳WEEKLY）

護手霜誰沒有，但當同事說「我為你挑選了一支你上升星座的護手霜哦」的時候，那就具備社交功能了。在這些護手霜館裡，只有你想不到，沒有你看不到的儀式感。 至於味道，在這些儀式感面前根本不重要。

報導認為，在這個「人人願意通過貼標籤的方式被看到」的世界裡，這類護手霜找到了人們的痛點，先吸引他們走進去，再給你一些一眼抓住的標籤，最後給你一個不得不買的四字真言：「來都來了」。樸實無華、在哪裡都能賣到的護手霜，因此成了旅遊景點最受歡迎的伴手禮top1，精準剖開了旅遊者的錢包。

街里cat 富情緒價值

而最有情緒價值的禮物既不是冰箱貼，也不是護手霜，是街里cat。街里cat是毛玩偶jellycat的諧音，也是本土化版本，現在用於形容各地街頭售賣風格與JellyCat相近、造型可愛的文創產品。它們有著同樣可愛的外表，卻有著更為熱鬧的靈魂。

比如，甘肅博物館推出天水麻辣燙，顧客選好六串菜、選擇辣度和號碼，店員給你加一搓空氣鹽、撒一點空氣香精，再加上e人店員超絕信念感，這沉浸感，哪個打工人看了不迷糊。西安不甘落後，立刻推出了當場製作肉夾饃、刀削麵等業務，從鐵鍋上取一個白花花的饃，選一份肉質鬆軟的肉裝進饃裡，最後套上紙袋，儀式感十足。 甘肅省博物館內的「玩偶麻辣燙」。（取材自甘肅省博物館文創團隊小紅書）

基本上每個城市，都有自己的街里cat儀式：天津有煎餅果子，現場夾果子；大同刀削麵量大實惠，有肉丸子、炸豆腐、雞蛋、燒肉、豆乾等豐富配菜；到了東北，則是「熱鍋涼油，給它煸一下子，撓撓的上味兒了啊」，到此，這毛絨玩具帶來的情緒價值，快樂已經無法想像了。

來都來了，買個打工人的限時美夢

當景區三件套成了每個人出遊時必買的伴手禮，愈來愈多年輕人發現，仔細翻一翻家裡，到處是這三件套的痕跡：今年還沒有過半，已經收到了3支護手霜，2個散裝街里cat和1個文創冰箱貼。其中3支護手霜來自不同地方、不同品牌；兩個街里cat各有趣味，來自不同城市，但加到「麻辣燙」裡也能完美融入。

各地商品愈來愈像

隨著各地區特色單品外觀和設計愈來愈像，即使帶回家了，離開旅遊地之後，他們真的能記起是從哪裡買的嗎？近年，景區開始開發特色文創，景區三件套變得有辨識度，從文創雪糕、竹筒奶茶、漆扇，再到如今的冰箱貼、護手霜、街里cat，風格愈見突出，創新速度也加快，但無論如何變化，雷同度也跟著變高。

報導認為，一定程度上來說，這種重複也是無可避免，從零開發一款文創產品，開發成本很高、設計周期長，比如國博鳳冠冰箱貼用時近8個月，從如今的熱度來看，是銷量名氣雙贏。

而對一些文化屬性不太強的景區來說，景區商店做的就是「來都來了」的生意，不需要忠實的客戶，成本低但熱度高，且溢價夠大的小商品才最重要。比如說城市主題冰箱貼一般出廠價是一個3塊錢左右，但只要需要包裝成讓人作為「伴手禮/紀念品/打卡物」必買，就能賣幾十塊。

買繼續生活的勇氣

雖然很跟風，相較以往「遍地草帽、木梳，完全長一樣，我甚至懶得走進店裡」的情境，新景區三件套的走紅，花樣變多，也變好看了，多少提高了整個文創市場的精緻程度，這也使遊客對旅遊的城市印象變好。市場不可能瞬間巨變，如今或許已經在往更好的方向走去。

而對打工人來說，能買到一件禮物回家是給旅行最完美畫句號的方式。一年能夠稱之為旅行的假期不過3個：五一、十一和年假，這三個小長假，基本上就是打工人自我救贖的時刻：沒有老闆的電話，一段只屬於自己的旅行。景區消費，有時候買的是繼續生活的勇氣。 年輕遊客在選購景區文創品。（取材自鳳鳳WEEKLY）

「每年旅遊，我都會最大化用身體感受『來都來了』，景區公主照、沉浸式購買街里cat、排隊買冰箱貼這些我都幹過」，有年輕遊客說，偶爾下班路上看到自己包上的掛件，或者看到家裡的冰箱，會有種和自己的快樂面對面的感覺。回想當時選中它的時間地點和心情，就能短暫跳出工作的壓力，也能跳出一些社會規訓。

「人不是為工作活，而是為這些個快樂的瞬間而活，我擁有一些個，我還要創造更多個」，他說。