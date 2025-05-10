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從假球醜聞到世界冠軍…中國斯諾克好手趙心童涅槃重生

中國新聞組／整理
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2025年斯諾克世錦賽，中國選手趙心童成為首位獲得該項賽事冠軍的亞洲選手。（新華社）
2025年斯諾克世錦賽，中國選手趙心童成為首位獲得該項賽事冠軍的亞洲選手。（新華社）

從15歲開始在球檯上嶄露頭角，趙心童曾經是中國斯諾克界最閃亮的新星，卻因涉及假球案一度蒙塵；如今王者歸來，他要堅持初心，在球壇繼續寫下奇蹟。

「涅槃重生」，這是趙心童在斯諾克（Snooker，又稱台球、撞球）世錦賽奪冠後中國媒體給的形容，這名28歲的年輕小將歷經假球案遭禁賽，沉潛一年八個月後火速復出，更以業餘選手身分逆襲封王。當他拿下冠軍獎盃的那一刻，全中國球迷瘋狂了，趙心童不但實現了中國斯諾克球員共同的夢想，更寫下了中國斯諾克歷史的新頁。

少年時期的趙心童。（取材自新民周刊）
少年時期的趙心童。（取材自新民周刊）

綜合新民晚報、上游新聞報導，在趙心童擊敗三屆冠軍馬克·威廉斯（Mark Williams）的那刻，他成為中國首位及亞洲首位贏得斯諾克世錦賽冠軍選手，也是2005年肖恩·墨菲（Shaun Murphy）後最年輕的世界冠軍。

7歲愛上打球 父母支持

28歲的趙心童出生於西安、在深圳成長，他的父親是一家醫院的副院長，母親則是同一家醫院的護士。七、八歲時，父親和朋友第一次帶他去打台球，他就喜歡上了這項運動。

後來有比較懂台球的前輩指出他的天賦，趙心童的父母自此一直支持他打球，還把家裡的房間改造成球房。父母帶著年少時的趙心童在全國各地找教練學球。在被問到為什麼會支持兒子從事斯諾克運動時，趙心童的母親表示：「當時我問他讀完大學回來選什麼職業，他很堅定地就說『打球』。我就想，以後讀完大學打球，不如現在就給你打了。兒子有興趣做什麼，我就給他做什麼。」

趙心童比丁俊暉小10歲，與後者同樣師從有「中國斯諾克教父」之稱的伍文忠，兩人可說是同門師兄弟。趙心童曾在一部紀錄片中談到：「我小時候的目標就是成為丁俊暉那樣的人。丁俊暉在2005年拿到中國公開賽冠軍，那天晚上是我（8歲）生日，當時就一直想像以後我要是走到冠軍領獎台上，會是什麼感覺。」

趙心童在世錦賽奪冠，寫下中國斯諾克歷史新頁。（取材自新民周刊）
趙心童在世錦賽奪冠，寫下中國斯諾克歷史新頁。（取材自新民周刊）

報導指出，在進入斯諾克專業領域後，趙心童的天賦獲得周遭認同。2010年13歲時，他在中青賽青年組斬獲亞軍，並在深圳公開賽上奪冠，單桿最高分達到140分。「教練曾說我是世界上最準的小孩，準起來會讓人害怕。」趙心童回憶，「小時候和很多國家隊的隊員打過練習賽，結果都贏了，和威廉斯在湖南打過表演賽，當時一桿70+、一桿破百，把對手都打懵了。」

趙心童的師兄肖國棟形容，趙心童從小打球就是進攻風格，對長台進攻特別敏銳，「他的球殺傷力和準度都非常高，這種風格不是每個選手都適合的，需要很高的天賦」。

這種進攻型球風或許來自於趙心童的偶像─有「火箭」之稱的英國斯諾克球員奧沙利文（Ronnie Antonio O'Sullivan），奧沙利文對趙心童也青睞有加，曾在與其交手感嘆「從未見過如此有天賦的斯諾克球員」，主動視他為弟子，多次為他提供指導，趙心童也有了「中國火箭」的美稱。

趙心童（中）在世錦賽奪冠後，與經紀人（左）、女友合影留念。（取材自微博）
趙心童（中）在世錦賽奪冠後，與經紀人（左）、女友合影留念。（取材自微博）

在轉進職業賽場後，「天才少年」趙心童的職業生涯雖遭遇起伏，但很快就重回正軌。他的第一個高峰出現在2021年。在當年的斯諾克英國錦標賽決賽中，他以10-5擊敗比利時選手布雷切爾（Luca Brecel），成為首位90後斯諾克「三大賽」（世錦賽、英國錦標賽、大師賽）冠軍。次年，他又在德國大師賽中9-0橫掃中國名將顏丙濤奪冠，創下排名賽決賽零封對手的紀錄。當時，趙心童的世界排名升至個人最高的第9位。

在那年的英錦賽期間，奧沙利文盛讚趙心童：「他的表現就像是費德勒在打網球，如果他能夠把精力都放到斯諾克上，我毫不懷疑他會贏得很多很多個冠軍。我看不到有什麼能阻止他得分，他擊球的方式，讓人感覺進球是如此輕鬆。他既有天賦又有感覺，具備一切優越的條件。」

正當趙心童被視為中國斯諾克的新一代領軍人物時，他被捲入了令人震驚的中國斯諾克選手「假球案」。

2023年6月，世界職業撞球和斯諾克協會（WPBSA）對被指控操縱比賽的10名中國球員作出裁決：其中包括當時中國選手中世界排名最高的趙心童和顏丙濤。雖然趙心童並無直接操控比賽結果，但承認協助另一名球員操控兩場比賽並參與投注，因此被罰停賽20個月。他也因此失去世界斯諾克巡迴賽（WST）職業球員資格。

傳奇球星亨得利（左）在賽後和趙心童合照。（取材自微博）
傳奇球星亨得利（左）在賽後和趙心童合照。（取材自微博）

曾被贊助商切割 沒放棄

此事幾乎終結趙心童的職業生涯，贊助商紛紛與之切割，輿論一片批判，但他沒有放棄。

在禁賽期間，趙心童接受了WPBSA球員委員會提供的心理諮詢，直面自己的心理問題和性格弱點。他在社交平台寫下了一封道歉信，表示為自己愚蠢的行為付出了沉重的代價，每天都在懊悔中度過。道歉信的最後，趙心童說：失去才知道珍惜，任何語言都無法表達他對斯諾克的熱愛，「感謝大家依然相信我能夠洗心革面，知恥而後勇，做一個場上場下都遵紀守規的斯諾克球員」。

禁賽的20個月內，他每天練球8小時，把手機鎖進更衣櫃，還將禁賽通知印出來貼在訓練室，每次擊球失誤就抬頭看上一眼。

在這樣的磨練下，禁賽期滿的趙心童以業餘選手身分強勢回歸，更成功以外卡資格打進世錦賽，最後逆襲封王。WPBSA主席傑森·弗格森（Jason Ferguson）說：「趙心童的故事重新定義了斯諾克精神。他證明真正的冠軍，能從任何深淵爬回頂峰。」

趙心童寫下新頁 丁俊暉不再是孤勇者

最後一球擊出，趙心童寫下了中國斯諾克歷史的新頁。WPBSA主席傑森·弗格森直言，趙心童將把斯諾克這項運動提升到另一個層次，「我們在談論一位國家英雄，他已寫進這項運動的歷史，在中國他很可能會成為體壇最耀眼的明星之一」。

綜合BBC、南方都市報報導，中國擁有超過30萬個斯諾克俱樂部，也是全球斯諾克收視最大的電視市場，占全球觀眾的一半以上。國際體育新聞協會（International Sport Press Association）記者趙梅（May Zhao，音譯）在報導時稱，「趙的勝利不僅是個人勝利，也是中國斯諾克的歷史性突破。」「這次勝利肯定會激勵中國年輕一代，推動國家訓練系統和結構的發展。」

過去數十年稱霸球壇的「92黃金一代」—奧沙利文、威廉斯與希金斯（John Higgins），如今皆已步入或接近50歲，外界預期，趙心童的成功將對斯諾克未來由遠東選手主導的預期注入強心針。

中國斯諾克好手丁俊暉。（取材自微博）
中國斯諾克好手丁俊暉。（取材自微博）

丁俊暉 始終差臨門一腳

報導稱，雖然中國並未設立專門的國家級斯諾克課程，但世界職業撞球和斯諾克協會指出，已有多間學院在學校體系中引入斯諾克訓練。該協會傳訊主管馬特·赫特（Matt Huart）表示：「我親眼見過孩子們早上9點進入學院，上交手機後花上數小時打斯諾克，並同時接受傳統課堂教育。」「在中國，斯諾克被視為與奧運項目同等重要，這正是他們在人才培育道路上領先的關鍵。」

中國斯諾克選手在趙心童之前也曾有過高光時刻，2005年，丁俊暉在中國公開賽擊敗亨得利（Stephen Hendry），他瞬間暴紅，成為中國斯諾克旗手。據了解，當年的賽事在中國有高達1.1億電視觀眾，更因此引發一股青少年學球熱潮。自此，斯諾克似乎一直準備迎接一位世錦賽亞洲冠軍，但丁俊暉始終差了臨門一腳。

1991年在克魯斯堡獲得世界冠軍的約翰·帕羅特（John Parrott）說，「丁俊暉一直很接近，他是中國隊的真正大使，但趙進入決賽意味著收視率將會爆表。想像一下這對那裡的比賽會有什麼影響。」

2008年到2018年可說是中國斯諾克運動的「黃金十年」，活躍在世界舞台上的中國選手人數激增，2018-2019賽季，來自中國的職業斯諾克球員人數達到26人，成為除斯諾克發源地英國外職業選手最多的國家。作為領軍人物，丁俊暉在這10年豪取10個排名賽冠軍，並在2014年成為首個占據世界排名榜首的亞洲球員。

趙心童（右）在世錦賽奪冠，賽後與對手威廉斯相互致意。（新華社）
趙心童（右）在世錦賽奪冠，賽後與對手威廉斯相互致意。（新華社）

趙心童 沒想到會奪冠

如今，丁俊暉不再是那個闖蕩世界球壇的孤勇者，趙心童創造了新的歷史，中國斯諾克軍團形成了集團優勢。今年共有破紀錄的10位中國球員打入世錦賽正賽，賽前世界前16名中，也有丁俊暉（第六）、張安達（第11）、肖國棟（第12）和斯佳輝（第14）來自中國。然而在趙心童奪冠之前，中國選手本賽季的勝利僅限於兩場本土比賽、以及雷佩凡勝出蘇格蘭公開賽。趙心童的勝出直接將他的世界提名提升至第11，這可說是斯諾克界期盼已久、意義重大的時刻。

賽後，趙心童表示：「我自己都無法相信在（禁賽後）這麼短時間內成為世界冠軍，我真的非常驕傲。」並透露「過去兩年我沒打過比賽，所以我首要目標是取得資格。這次的勝利能為他們帶來力量，未來一定會有更多中國球員做到這一點。」

大公報報導，曾被當作目標的丁俊暉也在趙心童世錦賽奪冠後，第一時間送上祝福。他在微博發文表示：「我們共同走過的黑暗，就是為了讓大家看到光。今天趙心童做到了！他贏得的更是我們一代代中國台球人共同的夢想！為你高興，也為中國力量的崛起感到驕傲！」

傳奇球星亨得利於賽後與趙心童合影，並稱他是一名出色的球手。澳洲名將尼爾·羅伯森（Neil Robertson）亦祝賀趙心童奪冠，更大讚後者創造了中國台球界的歷史一刻。

趙心童小檔案 資料來源：大公報
趙心童小檔案 資料來源：大公報

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