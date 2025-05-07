中國年輕人搶140元手作麵包…講究的是顏值和心情

周琪收到了排號5800號的手作麵包。（取材自每日人物社／ 講述者供圖）

月薪2萬（人民幣，下同，約2750美元），吃不起三、四十元一條的吐司，隨手抄起一個歐包，發現比肩上的帆布包還貴，在一片「麵包刺客」的吐槽聲中，一些中國年輕人卻在高價搶購手作麵包，售價140元的吐司，要提前半年搶購，他們仍然瘋搶，有人甚至買了三台冰箱囤貨，還形成了自己的「粉圈」。對他們來說，比起口感，買麵包更講究的是顏值和「心情」。

麵包刺客 誰在搶購

今年1月22日，白領周琪在下班回家的路上收到了「開團提醒」。每日人物社報導，她用最快的手速購買了兩個米麵包，一個番茄豬肉脯吐司，一個抹茶捲，一個鹼水包，五個麵包，加上10塊運費，一共83塊錢。伴隨著付款信息一同來到的還有訂單單號：2270號。她算了算時間，「估計要等到今年夏天才能吃到了」。

「JOJO丹麥下午茶」開業當天，客流量巨大。（取材自微博）

「拼手速」與「等待」是手作麵包愛好者的常態，尤其出現在購買熱門店鋪的麵包時。周琪選購的這家手作麵包店叫「不晚」，來自武漢 ，有網民發帖說自己只晚了兩、三分鐘，就排到了3000多號。

報導指出，為了能抓住更多麵包愛好者的胃，手作店鋪們不斷卷更好的原料與更有特色的風味。麵團裡的食材愈放愈多，有網民發現自己常買的一家手作麵包店快把麵包做成了「包子」，光是鹼水球這一款基本的麵包，裡面的餡料就提供了茶樹菇小龍蝦腸芝士、川香貢菜小甜腸、脆脆藕麻辣牛肉等多種口味。

網紅麵包店「黃油與麵包」標誌性的綠袋子。（取材自微博）

從事金融工作的林語喜歡到處搜羅和打卡新的麵包店。最近一年，林語發現來北京開店的麵包店愈來愈多。以網紅品牌進京必爭的合生匯為例，就匯聚了南韓 來的排隊大戶「黃油與麵包」（BUTTERFUL&CREAMOROUS），以及新近火起來中國品牌「UH祐禾」、「石頭先生的烤爐」和「JOJO丹麥下午茶」。

去年11月初，「石頭先生的烤爐」新開業，憑藉全場五折的力度吸引了眾多顧客排隊，由於太火了，店鋪還把不同麵包的出爐時間做成排期表立牌，放在門外。而「黃油與麵包」排隊已是常態，最火時甚至還有北京之外的「縣城貴婦」找代購、跑腿購買。

社交平台上的手作麵包店避雷帖。（取材自小紅書）

對林語和一部分都市年輕人來說，比起口感，買麵包講究的是顏值和「心情」。林語走進「JOJO丹麥下午茶」，就被店鋪北歐風的設計吸引了，這家店用編織籃放置麵包，在暖黃色燈光照射下，一派北歐田園風情。於是她激情下單了50多元的麵包，給舉著紅心的小貓購物袋拍了照片後回家了。

據艾媒諮詢，2024年中國烘焙食品零售市場規模已達6110.7億元，預計2029年市場規模將達8595.6億元。一塊麵團的生意，空前熱鬧了起來。

年輕人高價搶購的手作麵包。（取材自每日人物社）

獨特口味 物稀為貴

說到底，麵包是一款食物，將手作麵包送上「神壇」的，也是不同於線下連鎖麵包店的獨特口味。大多數手作麵包店會將自己的原料公開，用料愈好愈容易吸引顧客，比如法國進口的麵粉，英國進口的奶油，還有新鮮採摘的果蔬。除了口味與創意，有限的生產力還為手作麵包增添了物以稀為貴的附加值。

最近靠黃油年糕翻紅的新中式烘焙店「瀘溪河」黃油年糕。（取材自微博）

手作圈流傳著一個關於麵包的「祕笈」：冷凍即永久，如果及時把這些麵團凍起來，那它們的保質期可以無限延長。這些變得硬邦邦的麵團也被稱為「僵屍麵包」，在社交平台，有人專門低價收這些二手麵包。

手作麵包在互聯網上的走紅，也讓更多愛好烘焙的年輕人產生創業熱情。去年夏天，95後麵包師李李獨立創業，在壽光擁有了一間80平米烘焙工作室，與傳統線下麵包店不同，整間工作室都是「後廚」。在社交平台，一個人開麵包店的話題很受關注，李李經營著兩個帳號，發布自己做包的日常VLOG。

李李在工作室烤的麵包。（取材自每日人物社／ 講述者供圖）

社交網路正在改造烘焙行業，讓一批更具「網感」的獨立店主收穫流量，從而賣更多麵包；一種類似追星「飯圈」的風氣也在手作麵包圈滋生著。

除了手作麵包，貴價連鎖麵包店也在被網路改造，他們靠更漂亮、更吸睛的店內視覺設計吸引顧客拍照，吸引年輕人打卡、並在社交平台上傳播種草照片。比如，新一代網紅麵包店代表「黃油與麵包」就完成了進化，標誌性的螢光綠紙袋子，讓從未走進店鋪的人也印象深刻，藉足夠的視覺衝擊力，吸引年輕消費者們進店打卡。