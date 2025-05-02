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2單親媽組「離婚搭子」 家庭新模式 不是家人更似家人

中國新聞組／整理
五個人常一同出遊。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）
五個人常一同出遊。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

吃飯、旅遊、運動、學習…，中國年輕人流行各式各樣的「找搭子」，讓自己不再孤單。而在南京有兩名單親媽媽組成「離婚搭子」，她們和三個孩子共同生活、互相陪伴，不是家人卻更似家人。

傳統印象裡，單親母親是一個人拉拔孩子、孤獨無助的形象。但南京的朱丹玉和費媛很不一樣，她們成為彼此的「離婚搭子」，帶著三個孩子住在一起，成為「一家五口」，兩人在生活和工作上相互扶持，創造了一種家庭新模式。

澎湃新聞報導，32歲的朱丹玉個性開朗熱情，有些大大咧咧。而費媛纖細、沉穩，聊天時會試圖探討深度的話題。她們各自有一個人帶娃的魄力，也有柔軟、脆弱的一面。兩人的「離婚搭子」實驗和婚姻一樣，要面對磨合和分工合作。在沒有法律關係的維繫下，如何建立信任與共識，也必須不斷摸索。但可以肯定的是，兩個人都說，她們比過去快樂很多。

朱丹玉和費媛相識是在四年前，當時朱丹玉創業開書館，策畫了一套書，她是文字編輯；費媛是美術專業畢業的，曾經是初中語文老師，當時在幼兒園工作，負責書的插畫部分。初見面時兩人都已經離婚兩三年，除了工作，她們還聊到生活、家庭、感情，一聊就是六個小時。朱丹玉回憶，「那天的對話讓我們像得到了精神按摩」。

朱丹玉（後排左）、費媛（後排右）與孩子組成一家五口的家庭。（取材自澎湃新聞／受訪...
朱丹玉（後排左）、費媛（後排右）與孩子組成一家五口的家庭。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

★兩人合作 改變人生軌道

當時的費媛正處在工作與家庭分身乏術的困境中，後來朱丹玉勸她把工作辭了，請費媛負責書館中文板塊的授課，教來館裡的孩子閱讀和寫字。這樣，費媛仍有事業，白天的時間可以空出來接送孩子。費媛說，和朱丹玉的合作改變了她十幾年體制內的人生軌跡，她的教育理念也得以在互聯網上面向更多的人。

兩人的事業有了起色，學生的數量愈來愈多。她們的生活也逐漸產生交集。朱丹玉當時常常工作到晚上9時多才下班，沒時間管兩個孩子的教育，就把孩子送去費媛家。慢慢地，三個孩子愈玩愈近，願意走的時間愈來愈晚。颳風下雨、天氣惡劣的時候，費媛說，「孩子們就別跑了，就住我這吧」。孩子們很喜歡費媛，晚上非要住她家打地鋪。

報導稱，有一次費媛的孩子生了一場大病，朱丹玉幫她到處找醫生，更給了她精神激勵。孩子出院後，朱丹玉說，乾脆住在一起吧。於是她們換了一套三室一廳的房子，展開了一家五口的共同生活。

開朗的朱丹玉（右）和沉穩的費媛個性互補。（取材自新聞晨報）
開朗的朱丹玉（右）和沉穩的費媛個性互補。（取材自新聞晨報）

★求同存異 三觀要一致

要組成「離婚搭子」，她們多次強調，兩個人在經濟和精神上首先要獨立。「只是因為你們在一起能過得更好，而不是希望依附、寄生。」朱丹玉說。

費媛覺得，很重要的一點是兩人的三觀要一致，求同存異，「我跟朱丹玉的性格差異性很大，但我們的底色是一樣的，一定是善良與利他。每個人都願意付出。」

曾有自媒體來採訪她倆，朱丹玉當時說了一句話讓費媛印象深刻：費媛對全世界都很好，對周邊每個人都很好，唯獨對自己不好，「那我就願意來做對她好的那個人」。

共同居住後，朱丹玉發現費媛會下意識地照顧身邊每個人，孩子、公司裡年紀比自己小的同事。家裡燒了盤菜，費媛把最好的部分給孩子們先分，然後給朱丹玉分，再自己吃。朱丹玉問她，為什麼不先給自己吃？她向費媛強調，要讓自己開心、舒適了，再去關心別人。

費媛說：「我們就像池塘裡的魚。很多魚喜歡在中間游泳，甚至跳躍。我永遠是貼邊游的那條，朱丹玉就屬於在中間的那種。她可能發現了在旁邊的這條魚，覺得這個姑娘挺不容易的，也很堅韌，想著要不要去幫她一把。」

「堅韌」，是兩人評價自己和對方共有的特質。報導指出，成為「離婚搭子」後，朱丹玉說，「我們更多時候像戰友，共同抵禦社會的風險、養育孩子的風險。」

但實際上，她們也有脆弱的時候。費媛最緊張孩子米米的健康，「其實很長一段時間我是不願意去接受別人的幫助，或者是跟別人走得很近。因為我需要讓自己看起來很強大，然後我才可以保護好她。」

原先一個人帶米米，費媛顧慮安全問題，在家門口放男性的鞋子，在陽台放男性的衣服。快遞的簽收人名字都是男性的，「劉慶強」，一個70後名字。晚上若有人敲門，費媛會害怕。但現在有了朱丹玉，她的性格更「勇」一些，遇到鄰居擾民，會上前敲門解決問題。

但費媛知道，朱丹玉內心也沒有外表看起來這麼強悍，但她還是願意去擔責任、往前衝，「這是我在她身上看到非常大的一個閃光點」。

三個孩子在一起，是最好的玩伴也是家人。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）
三個孩子在一起，是最好的玩伴也是家人。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

★生活細節 難免有摩擦

一起生活，面臨的則是許多細節上的差異。起初，朱丹玉亂放衣服的事讓費媛頭疼，費媛有些潔癖。朱丹玉覺得，「每個人對家庭的整潔程度的要求不一樣，我的耐受度是五天，你的是一天，我們有分歧，那就取個折衷。」

她和費媛說，以她的房間為分界線，房間裡的費媛不管，公共區域她聽費媛的。再後來乾脆請了阿姨做飯，一個星期打掃一次。

朱丹玉後來分析，她們能做到沒有很大衝突，也是因為沒有那麼強的綁定關係，對對方的要求沒有那麼高。而讓她感到自在的是兩個人同為女性，能「被看見、不內耗」。她舉例，可以把她們都不愛幹的家務，例如做飯，外包給阿姨。「如果在原先的婚姻家庭當中，我去做這個決定，老人可能是會反對的。」

三個孩子相處起來就像親姊妹。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）
三個孩子相處起來就像親姊妹。（取材自澎湃新聞／受訪者提供）

★孩子教育 誰管誰負責

報導指出，這個家由費媛負責管錢，每個月給朱丹玉發生活費。孩子們的開銷主要集中在飲食和校外的補習課程。朱丹玉原本是月光族，費媛更偏「精打細算」，孩子的飯、菜、水果，為追求營養均衡，她會在各個平台上挑選比對。

對孩子的教育，兩人起初也有不同的看法。朱丹玉認為，學習這件事隨緣就好，成績「就那樣吧」；而費媛覺得，孩子的學習能力還是很重要的，要讓她們在學校裡有好的感受。住在一起時，主要是費媛在抓三個孩子的教育。「誰管誰負責，我只提，不插手。」朱丹玉說，這樣的邊界讓她們沒有產生過矛盾。

她們成為了三個孩子的「家長」。朱丹玉的大女兒悠悠在校外上課的老師對接家長，找費媛；家長會，也是費媛去開。她訓導完孩子，孩子們會跑到朱丹玉那偷零食吃，朱丹玉假裝什麼都沒看見。

費媛談到之前網上對她們的評論，「好像丹丹很自私，把小孩都丟給我養」，其實對她來說，和孩子交往的過程非常治癒。得益於多年做老師的經驗，輔導孩子學習也是「老本行」，「非常簡單啊」。

費媛很在意孩子們從小培養的習慣。家裡特意沒有裝電視，因為她覺得書本的內容是孩子主動學習的，電視的內容是被動輸入的。她用「好玩」來描述養孩子的過程：「看著她生命中一點一滴的變化，時常會有些驚喜。」

朱丹玉（右一）、費媛（左一）與三個孩子。（取材自中國婦女報）
朱丹玉（右一）、費媛（左一）與三個孩子。（取材自中國婦女報）

●左鄰右舍都來幫忙 養娃搭子早期就有

朱丹玉和費媛的「離婚搭子」生活是存在許多外援的。報導指出，朱丹玉和前夫因為孩子保持著聯絡。之前前夫住得離她們很近，會管孩子的上下學。

朱丹玉經常開玩笑說，前夫是自己的遠房親戚，「他只是孩子的一個親人，不用和他很熟。兩個人分手後，也希望為了孩子好」。前夫會給孩子的教育投入資金，前一陣子孩子過生日，他辦了一場十歲宴，兩家親戚都來參加。費媛這邊也是相似的情況，孩子每天都跟奶奶視頻。

不少人幫她們帶過孩子—2024年，朱丹玉和費媛去上海錄節目，米米被短暫託付給了同事、一個1999年生的年輕女孩，送她上學，給她做早飯。費媛說，當時米米躺在被窩裡哭，因為想媽媽，帶她的姐姐也在哭，和費媛說，「姐你快回來吧」。

和費媛、朱丹玉的公司合作的兩個中醫也是單親家長，他們在工作室會幫著照顧幾個孩子，幫她們監督健康飲食。

費媛回憶，自己從小在安徽的教委大院長大，父母工作很忙，孩子們放學的時候脖子上掛個鑰匙，自己開門回家寫作業。大人沒回來，就會跑到別人家「東家混混、西家混混」。她覺得那就是養娃合夥的雛形，鄰里之間互相幫助，「大家一起拉扯拉扯也就大了」。

而朱丹玉上初中時，在姑姑生活的縣城上學。姑姑知道教育的重要性，天天盯她學習，最後她考上一個不錯的高中。「養娃搭子這個事情，在那個年代根本就不稀奇。」

不過，養娃過程中仍會碰到障礙。費媛最開始一個人帶娃，米米學校的正門口正好有青年公寓，離得近，但只租給無孩的年輕人。

作為單親媽媽，費媛覺得，「我們倆如果每個人單獨在社會上生存的話，都是可以生存下來的」，不過也需要更多的幫助。「媽媽們本身的力量可能比較柔弱，但集體的力量很大，」費媛說著大笑，「就有點像以前的互助小組，以前抗戰時期的婦女救援大會（婦女救國聯合會）。」

報導稱，目前朱丹玉和費媛都覺得不會再結婚。朱丹玉感到最近幾年的工作已經填滿時間，戀愛是個奢侈品，可以有，也可以沒有。費媛認為，沒太多精力再去經營一段新的關係。她擔心另一個人對孩子可能的風險，而孩子是她近十年最重要的事。

對於曾經婚姻中的痛苦，她們不願多展現。現在的生活雖然辛苦，但「有盼頭」，彼此的相處也愈來愈熟悉，費媛稱為「跳雙人舞」。她平時喜歡一個人待著，或者和人安靜地探討深刻話題，但和朱丹玉很難聊這些，朱丹玉的想法犀利、新穎，會大聲說出來。「但是她會觀察到我一些敏銳的想法，會詢問我的意見。然後她會毫不猶豫地去做。」

現在兩人合作開公司，公司的帳目都交給費媛管理，兩個人之間雖然沒有法律保障，「信任特別強」。

說到未來，她感到她們還會往前走很久。「我們的利益捆綁很深，這個利益捆綁包括情感上的，人在一起生活時間長，會有一種互相依賴。你們的親密關係是在不斷進步的，因為我在不斷地經營這段關係，她也在經營。」

一起住的時候，費媛和朱丹玉度過了很多共享奇思妙想的夜晚。孩子睡下後，她們對飲，聊「做夢」，聊孩子長大後送她們出國讀書，帶她們旅遊，暢想工作之後的發展。

酒杯中，兩個自由的女性，帶著她們對下一代的期盼，對未來的設想，思緒飛滿屋子各處。

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