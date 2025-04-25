去寺廟「幹飯」 都市青年紓壓新法 寺廟經濟也創收

大理寂照庵的齋飯。(取材自小紅書)

民以食為天，然而在個人經濟能力限制下，要想每餐大魚大肉，不但不實惠也不健康；就算為了省錢想自炊，也得看看自己有沒有時間和料理天分。於是打工人們在寺廟的暮鼓晨鐘裡，品嘗齋飯的純淨、在國企風食堂吃進安心，從五穀雜糧中找到最簡單的小確幸。

距離北京市中心40公里的隆福寺，燒香祈福的人絡繹不絕，掛著「素齋」牌匾的小屋門口，擠滿了排隊吃素麵和小菜的人。當寺廟成為當代熱門打卡地，不少寺廟的齋飯也被捧成網紅，社交媒體上出現各地寺廟齋飯的「攻略」，去寺廟「幹飯」成了不少都市青年的解壓法則，也成為寺廟經濟裡重要的一環。原本空靈的寺廟除了裊裊香火，更增添了一股煙火氣。

歸元禪寺裡的茶飲店提供精緻茶點。(取材自小紅書)

★齋飯精緻 菜名也浪漫

新周刊旗下九行Travel報導，不少體驗過齋飯的人都說，寺廟供應的食物顛覆了自己對素食的理解。畢竟齋飯發展至今，早已突破了人們對於僧人每日「鹹菜配粥」的刻板印象。吃慣了外賣快餐的打工人，很快就感受到了這些素食口味帶來的驚喜。

一碗15元人民幣（約2美元）的清湯麵，配上麵筋、木耳、香菇做成的素滷味。一口吃下去，麵筋混合著紅油的香味，有點「紅燒牛肉麵」的錯覺；再來個一碟五元的小菜，加了許多麻油的香辣口味格外帶勁；最後以十元的巧克力蒸糕當甜點，做為一餐的句點，這樣的「套餐」著實有點打破一般人對齋飯的刻板印象。

在這些暴紅齋飯中，素麵是最大宗的主流類別。

上海龍華寺羅漢麵配料豐富，有香菇、麵筋、豆皮、筍、胡蘿蔔，另外配上一顆溏心蛋，一份炸素鴨，再加入桌上免費的牛肝菌辣醬，是不少人心中的齋飯「白月光」；北京戒台寺的素麵，則是鹼水麵配上蘿蔔片、炸好的蘑菇絲，被譽為北京最鮮美的素麵；蘇州西園寺更是根據不同的配料，分為不同口味的「觀音麵」、「吉祥麵」、「如意麵」。

家常素菜也是齋飯的常規品類。廈門南普陀寺的素宴，被譽為「天下第一素宴」，不但料理精緻，菜式名字也取得十分浪漫，如半月沉江、香泥藏珍、長生果糖…，想把菜名一一對應上食材，可能需要一番想像力。

仿葷菜則是能吸引更多普通人的齋飯形式。成都文殊院香園的素齋以仿葷菜著稱，「涼拌豬耳朵」用蒟蒻替代豬耳、「甜燒白」用冬瓜代替五花肉、「梅菜扣肉」則是以豆筋模仿五花肉的口感，搭配川渝正宗紅油香辣口味，讓人一吃難忘。

成都文殊院爆火的菇菇飯，吸引許多年輕人慕名而來。(取材自小紅書)

★網上攻略 從位置到口味

報導稱，在社交平台上，年輕人們整理出不同城市的「寺廟吃齋」攻略，從飯堂位置、菜品口味、價格高低都有詳細測評。曾經特供信徒、略帶神祕的寺廟飲食，就這麼被一一展示、對比。

部分齋飯是免費的，就算要收費，價格也大多在十元到幾十元不等。於是年輕人們在「寺廟遊」的行程安排中，將飯點列入考慮，懷著虔誠之心把齋飯裝進胃裡，一趟祈願之旅也就此達成了圓滿。

明明都是素菜，但齋飯好像被施了特別的魔法，許多人以前不愛吃的青菜，在寺廟裡吃起來竟變得格外脆甜。網路上有年輕人說，她所在的寺廟裡，每天除了固定的家常素菜，還會不定期供應甑糕、果乾、糕點；師父們下山歸來，則會帶回奶茶、蛋撻、酸奶等零食。原本她抱著減脂的心去做義工，結果兩周的時間裡胖了3公斤。

更多的時候，齋飯讓吃飯這件日常小事多了儀式感。在寺廟裡，僧人們吃齋飯被稱為「過堂」，吃飯時需要遵循很多禮儀，比如止語，而端碗的姿勢、添飯的手勢都有相應的標準。

蘇州西園寺的觀音麵與吉祥麵。(取材自小紅書)

★莊嚴進食 福報吃下肚

習慣了用電子榨菜佐餐的打工人們，在寺廟感受到相對「莊嚴」的進食氛圍，就算是平常習慣剩飯的人，看著桌上「珍惜福報，請勿浪費」的字樣，也硬是把「福報」一根不剩地吃進了肚子。

寺廟所處的環境似乎也能為齋飯的口味加持。大理的寂照庵因為地處蒼山，其齋飯甚至成為網上火熱的「森林餐」。露天食用的齋飯，配上蒼山徒步，讓不少人真正「為了一口飯爬蒼山」。

報導指出，隨著齋飯的火紅，「寺廟下午茶」成為一股新潮流，杭州永福寺的「慈杯」咖啡、上海法華寺的「聚福聚財」咖啡店，都是節假日需要排隊的熱門打卡點。

北京隆福寺的米糕成為網紅產品，不但經常湧現排隊人潮，每人還限購一袋；不遠處還有一個售賣下午茶的房間，門口的牌子上寫著「茶飲、水果撈、素漢堡」等等茶點。走進去，一名穿著僧服的工作人員正在製作「巧克力慕斯」，旁邊是兩元可以無限續杯的茶飲，而一個阿姨正在挑揀僧人自種的草莓，售價十元一小盆。

北京隆福寺的米糕成為搶手的網紅商品。(取材自小紅書)

★熱門單品 限量須搶購

寺廟食物就這麼悄悄「卷」了起來。像是上海龍華寺的牛肝菌辣醬，就成了熱門單品，可以在線下和網店購買，但因為數量有限，時常需要搶購。與此同時，素麵的盒裝速食版、青團等也都可以在寺廟的小店裡買到。

和上香、手串、周邊文創一樣，食物也成為「寺廟經濟」的一環，在撫慰人心的同時，也為寺廟帶來更多收益的可能。

根據啟信寶發布的「2024寺廟遊趨勢報告」顯示，截至2024年12月，上海玉佛禪寺所控股的企業就囊括了餐飲、零售、商務服務業、批發業等多個領域，同時也投資了近300個創業項目。

吃完素齋、上完香，如果不願離開，還可以點上一杯兩元的熱茶，續上內心難得的平靜。食物配合上寺廟，這個當下最流行的安慰劑，的確溫暖了不少人。

國家衛健委科研所院內的食堂。(取材自小紅書)

●10元吃局長同款 打工人愛上「國企風食堂」

楊銘宇黃燜雞回收剩菜、華萊士後廚蒼蠅亂飛不堪入目、蜜雪冰城用隔夜檸檬片…，今年央視315打假大會曝光一批無良商家後，打工人一覺醒來發現常吃的餐點原來一點也不乾淨衛生。為了吃上一口安心飯，更不想再被黑心店家背刺，他們另闢蹊徑，找出一條能吃飽、又能吃好的新思路—國企或機關單位對外開放的食堂。

在工作壓力下，好好吃頓飯或許是紓解苦悶的方式之一，但就算是再精緻的白領，午餐的外賣三件套也脫離不了米線、麻辣燙和黃燜雞；就算公司有食堂，面對如十年如一日的重複菜色，也總有吃膩的一天。但一些打工人發現，有一些國企和機關單位的食堂居然是對外開放的，而且只須花上十元，就能吃上一餐葷素搭配、菜式齊全的與「局長」同款盒飯。

三聯生活實驗室報導，在北京，物資部大院、氣象局或是衛建委科研所這種機關單位的食堂，只要花上20元就能吃上體制內的同款餐點；江浙滬地區也有很多市政府對外開放食堂，院子裡可以免費停車；一些城市的黨群服務中心也提供午餐自助，十元兩葷一素，還包含水果和餐後酸奶。一群會享福的打工人，終於在「國企風食堂」裡享受了一把被寵的感覺，「這裡沒有預製菜包，只有大廚現炒，大廚們在後廚猛掄大勺，你在座位上炫就完了。」

在互聯網上，還有人總結出北京國企風食堂的攻略：「位於中關村的氣象局食堂最豪橫，檔口裡的肉菜比素菜還多，18元就能吃到撐；朝陽區的煤礦文工團菜品不輸酒店自助，晚餐不僅有海鮮和披薩，還有免費的現磨豆漿；西直門的衛建委食堂30元不限量，菜品少油少鹽，主打健康，不僅有粗糧還有水果和湯。」

報導指出，一開始，溜進國企風食堂的打工人們，還覺得有些膽怯，「畢竟這裡是人家的場子，跟你鄰桌的人都是穿著行政夾克、夾著公文包的領導，或是研究導彈和火箭的大專家。」後來才發現，其實來這裡吃飯的很多人，都是得知了機關單位食堂對外開放的消息，花了門票進來吃飯的。「大家來這裡不是為了炫耀身分，而是看中了這裡的性價比。比起社區食堂，這裡的菜樣更多、做法更精緻；比起街邊的餐廳，這裡的衛生絕對有保障，甚至是公務員的同款午餐。」

農科院的職工食堂也成了很多人用餐的優選，這裡包括節假日在內，每天都對外開放。菜色不僅講究葷素搭配，有些還是現點現做，主打新鮮，連看似平平無奇的腐竹，都是特供級標準。

很多人還會把去機關單位吃食堂，當成自己午休短途遊的一環。在北京海淀工作的95後北漂小陳，經朋友介紹發現，離自己公司500米的衛星製造廠，食堂就對外界開放，35元葷素不限量，不夠可以自己加菜。

小陳說：「大家平時午休，都是吃完外賣就趴在桌子上。而機關單位的食堂大多開在大院兒裡，去食堂裡吃完飯，還能順便在園區裡轉轉。這樣放放風，不僅自己心情舒暢了，而且下午的工作效率還更高了。」

打工人在這些「國企風食堂」裡吃飯，還吃得到安心。國企風食堂會直接公布每周菜品採購清單和供應商資質，一些企業甚至會在食堂門口設立食材展示位，讓員工查看當天使用的米麵糧油蔬菜，絕不會讓你吃到有問題的食材。而且，在機關單位的食堂如果遇到食安問題，從負責採購的科員到高層領導都會被處罰。在這種責任制度下，衛生問題自然也得到保障。因此，即使國企風食堂的飯菜未必是最便宜的選擇，依然有人每天堅定地來打飯。

★解決三餐 也穩心情

報導稱，對漂泊不定的打工人來說，有一家穩定的食堂可以依靠，不僅解決了一日三餐，也意味著生活從此有了個穩定的精神支柱，下了班不用再煩惱該吃什麼。那怕是被迫換工作，也會優先選擇有食堂附近的公司。甚至有人吃著吃著開始惦記起事業單位的編制，「當年爸媽苦口婆心勸考公，沒能說動我。如今倒是被食堂的飯菜收買了，自覺想要上岸了。」

去食堂吃飯的習慣養成後，也改變了許多打工人的生活方式，北漂兩年的小K說，以前每天下班不是和朋友聚會喝酒，就是回家點個外賣，然後癱著刷短影片。但現在只要下午6時半一到，他就會準時直奔食堂，生怕去晚了好菜被搶光。這樣的作息久了，不知不覺養成了一種更健康和規律的生活習慣，「以前爸媽還會問我下班了，又去哪瞎折騰了，現在不用打電話，也知道我在食堂排隊。」