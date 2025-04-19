河北廊坊三河招牌改色掀波 城市治理誰說了算？

央美大街部分沿街店面的綠底招牌。(取材自澎湃新聞)

「紅色代表火，你把廣告牌弄紅了，大夥進裡面就有一種煩躁的感覺。」就這樣一句話，河北廊坊三河市商戶的招牌「綠化」了。查閱相關法規，地方政府被賦予管理市容的權力，但並未授權其對商鋪招牌的顏色硬性規定。城市治理誰說了算？「綠牌書記們」，當心了。

近日，有網友稱河北省三河市多家商鋪更換招牌顏色，紅色等底色被禁用，多家蜜雪冰城門店都將原來標誌性的紅色招牌，更換成了綠色招牌。綠色招牌的蜜雪冰城門店照片在網上傳播引發熱議，甚者，連醫院都出現了「綠十字」、綠色消防站標識及最突破人想像的「綠色警徽」。

人民網報導，三河市燕郊高新技術產業開發區多條街道的商戶表示，接到整改通知，有的招牌由相關部門工作人員上門拆除。河北省廊坊三河市城管部門要求，紅底門頭牌匾統一更換顏色。

三河市燕郊開發區一家蜜雪冰城店工作人員稱，城管說靠大路口的所有門頭都不讓用紅色的，不是靠大馬路的招牌，就沒有改顏色。

詢問三河市城管局稱，工作人員表示這是按照市政府城市規畫要求，門頭牌匾底色除紅色、藍色、黑色以外，都可以。據悉，除了綠色，當地還有門店招牌被改成了灰色。

河北省三河市招牌全面「綠化」，連手搖飲業者「蜜雪冰城」紅底招牌都被迫改成綠色。(取材自微博)

★禁紅藍黑 有人被拆牌

對於顏色要求，在商戶之間流傳較廣的說法是不能使用紅、藍、黑作為底色。一家新開業，還未掛上招牌的商鋪店主李明稱，掛牌前需要請廣告公司做出效果圖、實景圖等，送去有關部門審批，「一開始做的橘色，有點偏紅都不行，後來改成淺咖色才通過」。

央美大街多名商戶表示，除顏色外，招牌尺寸、亮燈等也有要求，不少商鋪的招牌是由相關人員上門拆除的。商戶王亮表示，他的招牌在3月中旬被拆，「只比要求的一米二高出一小截」。

在其他街道，也有商戶反映接到招牌整改通知，但沒有人上門拆除。有的商戶已自主更換或刷漆，有的處於觀望中。也有招牌底色為紅色的商戶表示，未接到通知。

商戶劉萍也在3月中旬接到整改通知。第二天早上趕到店鋪開門時，她的招牌已被拆放在地上。「我們最關心的問題—拆了給裝嗎？做牌子誰花錢？(現場人員)都避而不談」。

對於整改的費用承擔和損失補償等問題，不只劉萍有疑問。多名商戶表示，僅接到口頭整改通知，未看到過明確文件。而對於最關心的費用問題，有人表示只聽說過有補貼，但具體怎麼計算、如何下發，均不清楚。

重製一塊符合要求的招牌費用並不低。王亮說，其高一米二、長三米五，鑲嵌四個字的新招牌花費近2000元人民幣(約273美元)，相當於近半個月房租。他透露，還有門面較大的商戶，花費1萬多元製作的招牌，剛使用不久，因為底色是紅色，也被整改。

舊招牌摘下後，新招牌的製作、審批、安裝需要花費一定時間。這一空窗期對商戶而言，也是一種消耗。新的招牌尚未通過審批，劉萍明顯感覺生意受影響，「顧客一般都是開車過來。沒有了(招牌)之後，人家找不到，因為黑壓壓的都長得一樣。有的時候轉上幾圈找不到，他就走了」。

三河燕郊高新區城管部門相關科室工作人員還曾對商戶表示，如果不怕麻煩，不心疼錢，可以改回原顏色。

綠色的警徽，截圖自「平安三河」微信公眾號，該文已被刪除。(取材自頂端新聞)

★一般文件規範 涉違法

整改有何依據？多名商戶都提及一份「廣告牌匾設計引導」。

查詢發現，上述設計引導出自2024年底發布的「三河市城市規畫建設管理導則」(以下簡稱「導則」)。除可選用的顏色外，「導則」還列出了廣告牌匾設計負面清單—除國際國內連鎖品牌，不允許用紅藍底色或字樣。其附加說明顯示：除明確禁止內容外，均為指導性意見。

「導則」是何性質的文件？是否具有強制性？行政機關有權限定商鋪招牌顏色嗎？

北京金誠同達律師事務所律師周子告認為，「導則」並非地方性法規或政府規章，僅屬於地方的一般規範性文件。「招牌是吸客引流的重要手段，商戶在不違反法律、法規的前提下，具有經營自主權」。

周子告表示，三河市現有依法設置的招牌根據廣告法等規定，履行了必要的行政許可手續，受相關法律、法規保護。若以一般規範性文件作為更換招牌的依據，存在違法、違規嫌疑。

北京大學政府管理學院教授馬亮認為，對於違反法律法規、有傷風化、傷風敗俗等明顯不應採用的招牌，政府部門可要求整改。但對底色提出禁令或在審批中變相禁止，既沒有合理的依據，也無行政權限。

三河市一份「相關問題說明」顯示，3月以來，三河市開展城鄉環境綜合整治提升，重點對存在安全隱患、破損嚴重、掉色明顯等影響市容市貌的牌匾進行優化調整，對新設立的牌匾引導商戶按照「導則」要求規範設置。截至目前，已摸排應調整牌匾3126塊，整改1820塊。

對於顏色限制，上述「說明」提到，對新設置的廣告牌匾，「導則」廣告牌匾顏色設置上明確了遵循色淺、淡雅、明快、協調的原則，並設置了負面清單；在廣告牌匾底色和字樣的顏色選用方面，經過實地考察和徵詢專家意見，紅藍色在視覺效果上過於突出，與街道景觀色彩不易協調，與夜景亮化燈光不易搭配。

但圍繞商鋪招牌整改的依據，具體實施細則、範圍和期限如何，下發、傳達、告知程序是否完備，是否有補貼、如何落實等問題，致電詢問三河市城市管理綜合行政執法局皆無法獲得回應。

★領導喜好 媒體批荒唐

當地相關部門的緘默，不僅沒有平息事態發展，反而激起了輿論更多質疑。梳理發現，已有包括新華社、央視網、人民網、澎湃新聞等數十家媒體報導、評論此事，相關話題頻上熱搜。

央視報導指出，強換商戶招牌備受質疑，不僅在於此事暴露出了城市治理出現了偏差，還在於它讓人看到當前仍有一些地方癡迷於搞形式主義、官僚主義，不剎車、不收手、不糾偏。這種行為，不尊重商業規則，未考慮商鋪實情，更沒有保持權力審慎，明顯違背了中央相關規定。「出了問題，不能兩肩一聳、雙手一攤，裝作若無其事的樣子」。

在以自媒體為主的輿論力量對真相不斷追問與質疑下，三河官方或緘默或閃爍其詞，最終河北省廊坊市聯合調查組對三河市委「主要負責人」免職處理，並責成三河市委、市政府反思整改。

一段網傳影片顯示，據稱是三河市市監局劉姓局長告訴商家，紅色代表火，會讓人亢奮，藍色太俗，因此要去紅去藍；劉某還說，按市委書記的要求，這樣做是要打造出「學院風」、「國際化」。

三河市委書記是誰？招牌為什麼他說了算？

網上有消息指出，三河市委書記付順義早前在河北廊坊固安縣擔任縣長、縣委書記時，就曾把當地招牌全部改成綠色。付順義在2024年6月任三河市委書記後不久，也開始推動全市招牌「綠化」。有一說是因為有命理大師告訴付順義，綠顏色有助其仕途，紅色則與其相剋。

只因「領導喜歡綠色」？當權者的恣意而為，公權機關對個人私權的無端干預，將荒唐推向極致。

統一的黑底白字招牌被認為不吉利。(取材新民晚報)

●公權力濫用非孤例 街道「殯葬風」引群嘲

河北三河市委書記被免職的消息，瞬間在網上引起熱議。事實上，這並不是公權力被濫用的孤例。城管部門能夠如此粗暴地推行與執法，都是為了迎合領導的喜好。

2025年除夕到正月十五的17天裡，山西大同古城商鋪被要求屋裡屋外都要亮燈，營造節日氛圍。孰料一商戶未按要求「徹夜亮燈」，半夜竟遭執法者撬兩道鎖，進店開燈。

山西大同鼓樓東街商戶岳先生在晚上11點多，接到來自物業的電話，要求他到店裡開燈。當時他因為要照顧幼兒走不開，拒絕前往。對方態度強硬地說，「你不開，一會兒公安就過來直接給你切開，我們就給你開了，你不信你就試試」。

沒過十分鐘，店內監控就拍下城管和消防撬開兩道門、剪斷門鎖進店裡「開燈」的畫面，門板都被撬到變形。岳先生報案，得到派出所民警說「管不了」的回答，打了12345投訴也沒有得到任何單位部門的回覆。

南方都市報評論指出，古城亮化的要求，讓權力的觸角從街道、門外伸到了公民門內，這還不是單純的層層加碼，而是對法治的挑釁、對權利的無視。

律師也認為，當地政府的亮化工程屬於行政指導行為，不具有行政強制力，店鋪老闆有自由選擇是否夜間亮燈的權利。而工作人員擅自撬鎖開燈，是侵犯了他人合法財產權益，濫用行政權力的違法行為。

在公眾輿論的壓力下，平城區古城街道發致歉信，承認工作方法失當，服務意識淡薄等問題。

去年12月，河北滄州市新華區滄州站附近一條街道店鋪統一安裝「黑底白字」招牌，不但看著不吉利，也在網上引發群嘲。不止滄州，上海、西安、昆明都出現過這種統一的「殯葬風」招牌景觀，引發關注後皆迎來下線命運。

招牌而已、燈光而已，人們為何執著於對此事的追問？

新京報評論指出，除了出於對地方相關部門行為的不解，還有對權力之手過度介入市場經營活動和人們日常生活的反感。而從更深層面去看，輿論表現出來的這種姿態，其實也透露出其對地方政府「科學決策、依法行政」的期待。

這些年來，不少地方都要求讓政府做好「店小二」。但在具體的實踐中，還是有一些地方政府一邊喊著科學決策、依法行政的口號，一邊卻依舊熱中於做「大管家」，肆意插手市場經營活動的方方面面。

回到這起風波，事件曝光之初，不少網友就在網上質疑，這個既不合法也不合理的要求，是怎麼出台並且層層落實下去的？決策過程有沒有應有的科學評估？相信，這些疑問後續也會得到一個權威回應。

說到底，一地的營商環境是否優良，關鍵在於當地的法治環境是否經得起審視。而在這個過程中，地方政府是否恪守權力邊界，是否依法行政，是否當好有為政府，就是一面鏡子。有什麼樣的法治環境，就會有什麼樣的營商環境。這一點，必須被各地政府謹記。

中國廣告協會也對此表示，三河市的「禁色令」應該是一堂深刻教育課。在城市管理中，應正確處理好城市形象與廣告店招的關係，尊重市場規律和商戶權益，讓廣告店招更好地服務消費、提振消費。