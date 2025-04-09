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Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

甲亢哥在中國找到封神密碼 是怎麼做到的？

中國新聞組／整理
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被中國網民暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。（取材自「IShowSpeed」YT）
被中國網民暱稱為「甲亢哥」的美國網紅「IShowSpeed」。（取材自「IShowSpeed」YT）

「甲亢哥」中國行的驚呼連連，很大程度上代表了他和粉絲對中國的看法：外表和標籤並不關鍵，實地體驗能說明一切…果然善意的抽象整活是不分國界的。

美國千萬粉絲網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）近日在中國多個城市一鏡到底的Citywalk直播之旅火爆出圈，不僅受到中國官民追捧，也讓愈來愈多國外網民破除對中國的「BBC濾鏡」印象，「甲亢哥」還在半月裡漲粉超100萬。中國官媒宣揚他「一人『幹翻了』美國16億美元反華宣傳」，「甲亢哥」則在中國找到了他的封神密碼，達到了「雙贏」。

落地直播連3天 熱度上升

據觀察者網刊出「金錯刀」微信公眾號文章指出，2025第一場頂流直播，「甲亢哥」整活整到了中國。從3月21日落地後，甲亢哥連續直播三天，每天都引來上百萬人同時圍觀。從上海、北京、河南、成都，再到重慶、香港再到深圳，截至3月底，甲亢哥中國行相關視頻累計播放高達數千萬，熱度超過川普的就職典禮。

而到了4月6日，「甲亢哥」的粉絲數已從他來中國前的約3700萬增加到約3800萬，亦即中國直播之旅，讓「甲亢哥」在約15天裡漲粉100多萬，平均每天新增近7萬粉絲。

中國這邊「甲亢哥」同樣火熱，新註冊的抖音帳號一周不到就漲粉到200多萬。中國駐美國大使館也特地發文，直言甲亢哥「跨越文化鴻溝，讓世界了解充滿活力的中國」。作為一個靠整活兒出道的典型「瘋子」網紅，「甲亢哥」也不乏各類爭議，如今他卻搖身一變成了「中外文化交流大使」一般的角色。「甲亢哥」是怎麼做到的？

「甲亢哥」體驗水中行車。（視頻截圖）
「甲亢哥」體驗水中行車。（視頻截圖）

甲亢哥，原名Darren Watkins Jr.，以直播遊戲出名，靠各種抽象顏藝、發癲式的表演爆火全網，因此得到中文暱稱「甲亢哥」。有人說，他就是美國版藥水哥（中國網紅），在打遊戲積攢起第一波流量後，走上了全球旅拍整活的路線，一躍成為全YouTube頂流博主。

「甲亢哥」的流量密碼就一條：玩最爛的梗，整最純粹的活兒。因為「甲亢哥」每次直播都是不帶劇本的即興發揮，這次來中國，其實有不少甲亢哥的粉絲是抱著看熱鬧的心態對待的，認為他可能因整活吃上一頓中國牢飯，並因此看到中國的「慘狀」。

而「甲亢哥」的「表現」也真讓不少中國人刮目相看。「甲亢哥」剛落地上海，就和大家一起合唱「陽光彩虹小白馬」，看直播的國外網民驚奇地發現，周圍既沒有咄咄逼人的匪幫，也沒有冷漠的看客，周圍的街景也十分整潔時尚，他們一臉不信：說好的那個霧濛濛的中國哪兒去了？說好的「甲亢哥」被中國警察逮捕的鏡頭哪兒去了？

「甲亢哥」和少林寺師傅合影。（取材自微博）
「甲亢哥」和少林寺師傅合影。（取材自微博）

少林寺學功夫 高點擊量

隨著直播繼續，「甲亢哥」繼續給觀眾帶來「驚喜」。北京播完後，「甲亢哥」臨時起意繞道去神祕的「功夫之鄉」河南嵩山，結果剛到河南，就被「小雷音寺」的「假師傅」攔下來學「假功夫」。當地文旅部門聽說後，火速安排了正經的少林寺功夫教練梁師傅教他一套真正的少林拳，體驗視頻最後，梁師傅還和「甲亢哥」抱在一起說了句：「我們是朋友」。

「甲亢哥」和機器人共舞。（視頻截圖）
「甲亢哥」和機器人共舞。（視頻截圖）

在「甲亢哥」整段直播中，河南功夫行獲得了最高的點擊量，「甲亢哥」說，少林寺學功夫這段旅程，是他目前中國行中最難忘的一段，這也讓不少衝著看「甲亢哥」出洋相的國外網民，都被這期視頻圈粉了。

文章指出，最近外網正掀起一場對China Travel的討伐風暴，有不少呈現出精美中國一面的博主都會被質疑是被中國「充過值」了。鑑於國外媒體常年的「BBC濾鏡」，國外有不少人仍然堅定地認為，現在市面上的China Travel全都是假的。

「甲亢哥」來中國旅播後，類似的質疑也不絕於耳，但「甲亢哥」團隊卻雲淡風輕的回應了這一切：「這次China Travel完全由團隊自費，除了直播打賞之外幾乎沒什麼別的收入，很可能會賠本」。

但真正讓美國觀眾心服口服的，是直播中的種種小細節。

此前在巴西、荷蘭等地直播時，「甲亢哥」都差點被當地粉絲「熱情圍攻」，這次到了一些國外網民眼中「極度危險」的中國後，「甲亢哥」請的兩位高頭大馬的貼身保鏢可謂高度緊張。但直播第二天，兩位保鏢就發現，中國圍觀人多但並沒有什麼威脅，於是開始鬆弛感拉滿，「甲亢哥」一邊播，他們一邊各自拍照打卡，還把中國阿姨給自己「美顏」過的照片發上網。

「甲亢哥」拿到無人機送給的他外賣。（視頻截圖）
「甲亢哥」拿到無人機送給的他外賣。（視頻截圖）

有不少品牌和明星，也是蹭上了「甲亢哥」的東風。除了和「甲亢哥」互動的王嘉爾，最近存在感爆棚的小米，也接到了「潑天流量」。上海直播時，「甲亢哥」受粉絲邀請乘上了一輛小米Su7 Ultra，最開始，「甲亢哥」一開始看來不太感興趣，但在體驗Su7 Ultra的狂野加速後，「甲亢哥」發出了最直接的讚美：「這玩意比我的蘭博基尼還帶勁，我得搞一輛」。

文章指出，原本被媒體包裝的神祕、壓抑、灰濛濛的「中國真面目」，突然以這種熱情、現代、活力四射的樣子呈現在民眾面前，這種反差感，正是China Travel內容最吸引人的點之一。站在老外的角度，觀察China Travel內容的轉變，就能發現大洋彼岸看待中國的偏見是如何破碎的。

洋人偏見濾鏡 不攻自破

最初，外國網民對中國的期待，還是獵奇為主，大多都是抱著拍攝北韓、非洲等地的期待來拍的。在他們的預期沒有實現後，關於中國美食和城市人文的內容多了起來。博主們漫遊在夜晚的街道上感歎中國有多麼安全，甚至有視頻博主故意把財物放在凳子上，就為了「測試」中國賊到底多不多。而當對中國的視角從獵奇回歸日常，「偏見濾鏡」就不攻自破。

文章認為，國外刻板印象能逐漸破碎，也得歸功於中國的努力。中國已經和26個國家和地區完成了互相免簽，中國單方面免簽國家已多達38國；144小時政策也正式升級為240小時，21個新增的入境口岸，能接納更多外國遊客入境遊玩。而支付寶則早已支持綁定Visa和Mastercard等境外信用卡，很多外國人口耳相傳「去中國不用換現金」。

而在線上，就在「甲亢哥」來中國的兩個月前，因擔心美國總統川普對抖音下手，不少外國博主湧入了小紅書，中國網民也積極地和「洋抖難民」聊了起來。中國網民還驚奇地發現，美國年輕人過得也很艱難，月薪5K美元十分普遍，想要存款，一個人得打兩三份工。經過這麼一波對帳，美國「高福利、好賺錢」的濾鏡算是徹底破碎。

正如「甲亢哥」來中國旅播一樣，愈是真實，愈是容易擊碎濾鏡。「甲亢哥」一趟旅播，把China Travel這個話題的流量推上了新的頂峰。老外愈是震驚，就意味著過去的偏見愈是深刻。

「甲亢哥」（左下）日前現身重慶魁星樓、下浩里老街等地直播，吸引大批民眾圍觀。（中...
「甲亢哥」（左下）日前現身重慶魁星樓、下浩里老街等地直播，吸引大批民眾圍觀。（中新社）

深圳行與品牌連結 網疑：置入廣告太多了

除了小米，其他多個品牌當然也想接下「甲亢哥」帶來的潑天流量。

當「甲亢哥」中國直播之旅到了深圳，比亞迪開來新能源越野車「仰望U8」讓他體驗水中行駛，「甲亢哥 」剛下水就嚇壞了，直呼「oh my god！（我的天）」，打開天窗就想跑。在有驚無險地順利上岸後，「甲亢哥 」說：「中國做到了，真的造了一輛浮在水面上的車」。

體驗高科技 驚奇連連

深圳眾擎科技的舞蹈機器人方陣也邀「甲亢哥」一起跳「功夫」經典斧頭舞，「甲亢哥」秒變「模仿達人」，跟著機器人同步比劃起機械舞步。「甲亢哥」還體驗了美團無人機外賣服務，「驚掉下巴」的他表示：「太不可思議了，我的食物在空中」；直播畫面中可以看到，「甲亢哥」通過無人機拿到了肯德基。

「甲亢哥」還逛了深圳萬象天地華為旗艦店，全款買下三台華為三摺疊手機，在鏡頭面前驚呼「好薄」，車上現場開箱，開心得像個孩子。「甲亢哥」還獨享了五分鐘的高空之旅，乘坐無需專業飛行員操作，乘客入座即飛的無人駕駛載人航空器，在飛行高度直逼128米的摩天輪頂端陣陣尖叫。

「甲亢哥」深圳行與品牌連結，也被部分網民質疑「置入廣告太多」。事實上，「甲亢哥」此行「被糾正」的情況也有，比如，他在深圳坐車時把身子探出天窗，被交警警告「人要坐進車裡，你們的行為非常危險」；他在重慶體驗坐輕軌，激動地在車廂和站台間跳來跳去，一位同車女生用英文提醒他「這個行為有點危險，不要教孩子這樣做」，「甲亢哥」主打一個聽勸，也點頭說「謝謝提醒」。

對於「甲亢哥」中國行，一位美國博主說：「美國政府過去一年剛花了16億美元抹黑中國，結果被一些個人網紅在影響力上輾壓了。他們只要親自去中國走走直播起來，就讓美國政府天價宣傳打水漂了」。

央視解讀指出，20歲的「甲亢哥」兩年半以來直播了約25個國家，實時鏡頭下，「甲亢哥」的全球之旅可謂「事故頻發」，有被襲擊、被詐騙、被強行叫停還有被搶的，相比之下，中國這樣既量大管飽又到目前為止都能進展順利，場場直播五六百萬觀眾和他一起「驚嘆中國」，在他的直播生涯裡也是不多見的。

不會中文 卻沒文化壁壘

「甲亢哥」不會中文，但交流起來似乎並不存在文化壁壘，絲毫不覺得冒犯。而此前，他曾在希臘被衝動的粉絲嚇得躲進車裡報警；在挪威，他甚至遭到圍攻，連辮子都被薅下來放網上賣了；在日本直播時被強行打斷；最離譜的是在美國他自己家，因有人報假警，警察不分青紅皂白就破門而入在直播鏡頭下把他抓了，這事還發生了不止一次。

而在中國，「甲亢哥」每場直播動輒五六小時，一鏡到底，玩的就是真實。難怪有美國網民震驚留言：「我在難聞的紐約地鐵裡刷不出文字，你卻在中國時速350千米的高鐵上2K直播不掉線」。

從年初的網上「中美對帳」，到以「甲亢哥」為代表的外國網紅用ChinaTravel講真實的中國故事，都證明兩國人民建立友誼是多麼簡單。「真實」和「友善」才是全世界都能聽懂的語言。

「甲亢哥」買了三台華為三摺疊手機。（取材自微博）
「甲亢哥」買了三台華為三摺疊手機。（取材自微博）

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