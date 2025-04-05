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難以複製的企業文化 胖東來就愛「分錢」給員工

中國新聞組／整理
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胖東來天使城門店擠滿消費民眾。（取材自微博）
胖東來天使城門店擠滿消費民眾。（取材自微博）

從菸酒店到超市，出身工人家庭的于東來打造出中國零售業的奇蹟。胖東來標榜只賣真貨、與員工分潤，憑藉著優質的五星級服務，在不景氣下仍一次次攀上營運高峰，更證明了自己的成就難以複製。

胖東來目前只在河南許昌和新城設點。（取材自微博）
胖東來目前只在河南許昌和新城設點。（取材自微博）

胖東來董事長于東來。(取材自聯商網)
胖東來董事長于東來。(取材自聯商網)

根據最新公布的工資表，胖東來基層員工2024年平均月薪已達到8315元（人民幣，下同，約1149美元），要知道，同年中國人均可支配中位數是34707元，平均每個月也才2892元。胖東來自己賺得缽滿盤滿，對員工則是一如既往地慷慨。

綜合紅星新聞、大河報等媒體報導，被稱為中國「最良心超市」的胖東來，一直都以周到的顧客服務、優厚的員工福利聞名，胖東來創始人于東來近日在「2025中國超市周」活動上，公布了胖東來最新工資水平，在2025年前二月，基層員工的均月薪已經漲到9886元，最低工資也有8329元，店長到手月薪更達78058元，被形容成是「賺美元花人民幣」。

胖東來的海鮮區特地備有大小漏杓及盆子，讓消費者可輕易瀝乾水再秤重。（取材自小紅書...
胖東來的海鮮區特地備有大小漏杓及盆子，讓消費者可輕易瀝乾水再秤重。（取材自小紅書）

基層員工 均月薪達9千

胖東來的薪資含金量有多高？胖東來至今都沒有跨出河南省，在省內也只在許昌和新鄉兩個小城市有布局，甚至到今天都還沒在鄭州開分店。星海情報局以不同身分的一般民眾為例，分析了胖東來的薪資水平：

A君，標準「縣城婆羅門」，家裡背景非常硬——還在讀書的時候，A君就已經開上奔馳了。前幾年A君創業，搞了個小公司，一開始很不錯的。可惜後來沒堅持下去，最後靠家裡人的介紹謀了一份差事，月入大概在2萬左右，好的時候能到3萬。  

B君是普通家庭出身，但學習非常優秀，西安交大畢業後在本地一個醫院裡當醫生，丈夫也在同單位工作，只是科室不同。夫妻兩口子月薪在1.5萬至2萬元之間。

C君出身條件一般，但自己很努力。早些年當過銷售、搞過維修，最後考公上岸，在本地某機關裡任職，老婆是本地某小學正式老師。夫妻兩口子每個月工資加起來，大約在8000至1萬元之間。

D君在本地當協警，老婆是某民營企業的財務，夫妻月薪加起來大約在5000至6000元的水準。

也就是說，一個胖東來的中層管理者（課長/處助級別），收入基本和身為「縣城婆羅門」的A君接近，大約等於B君夫妻收入之和；一個胖東來的基層員工，收入基本和本地高技術工種（醫生）的B君接近，大約等於C君夫妻收入之和。

招30崗位 收6900簡歷

更深一層的解釋是：不靠父母資源、不靠體制庇護，胖東來讓河南小城市裡的普通人，也有了一個可以獲得高收入的機會。

因為有胖東來的存在，在許昌和新鄉這樣的三四線城市，只要你夠努力，就能獲得和考上985/211的學霸們一樣的收入，若是你能力強當上中層管理者，收入還可以和有個好爸媽的「縣城婆羅門」們平起平坐。

這樣珍貴的機會讓胖東來每次徵才都讓求職者擠破了頭，招30個崗位，但卻收到6900份簡歷。

胖東來擁有超過1萬個商品品項，涵蓋高端進口商品與自有品牌，滿足消費者需求。（取材...
胖東來擁有超過1萬個商品品項，涵蓋高端進口商品與自有品牌，滿足消費者需求。（取材自微博）

禮金、休假 用力寵員工

胖東來的福利豐厚不只體現在薪資水準上，員工享有結婚賀金、生育賀金、喪失慰問金，均為2000元；每年有10天的「不開心假」；在「2025中國超市周」活動現場，于東來更爆料了更多「寵」員工細節：為了讓員工輕鬆工作，員工辦公室配有臥室、客廳，甚至主管一人配備一套價值30萬元的音響設備。

胖東來捨得分錢已經不是新聞，各界更關注的是胖東來如何做到「愈捨得給員工錢，企業就愈賺錢」？

星海情報局分析，于東來正在用科技企業的那套邏輯來經營超市——華為、小米這樣的科技企業，拚的是技術，賺錢的模式是砸錢搞研發，靠技術優勢獲得利潤；而胖東來這樣的商超企業，拚的是服務，賺錢模式是砸錢搞服務，靠服務品質獲得利潤。

以會計學裡「工資利潤率」這個指標來說，沃爾瑪這個世界零售巨頭，2024財年淨利潤是155億美元，工資成本大約是215億美元，工資利潤率0.72%，即沃爾瑪每投入1美元工資，可以換來0.72美元利潤。而胖東來2024年的利潤是8億元，工資7.5億元，工資利潤率1.07%，即胖東來每投入1元工資，可以換來1.07元的利潤。顯見胖東來員工創造利潤的能力，比沃爾瑪可強太多了。

胖東來的自有品牌商品。（取材自微博）
胖東來的自有品牌商品。（取材自微博）

拚服務 連保潔也不馬虎

胖東來的服務品質顯然是從給付員工高薪資而來，以胖東來內部收入偏低的保潔員來說，工資可以在6000元左右，遠超常規的2000至3000元，但是工作之精細是那些開2000元工資的超市永遠得不到的——平時沒人走的安全通道，樓梯扶手也要擦拭得乾乾淨淨，商場外面的井蓋也要用刷子刷乾淨。有客人帶著嬰兒去逛胖東來，結果小孩尿褲子了，胖東來的保潔甚至還要問小孩子體重，再送給家長兩片尿布。

任正非說「只要錢給到位了，不是人才也會變成人才」，大概就是這個意思。

胖東來超市乾淨寬敞，圖為天使城門店。（取材自微博）
胖東來超市乾淨寬敞，圖為天使城門店。（取材自微博）

企業學胖東來 沒學高工資

關於胖東來的「分錢哲學」，大家經常說起的另一個問題就是：別的公司也能這樣分錢嗎？答案，很顯然，不能。

星海情報局分析，其他企業難以複製胖東來的大方，原因有兩點：一是性質和模式所限，二是價值觀。

近幾年可看到許多企業效法胖東來，更在其指導下爆改了許多門店，但網上輿論對此的回應則是說這些企業學胖東來學了半天，只學到了胖東來的「高標準」，沒學到人家的「高工資」。

事實上，胖東來不是上市企業，甚至是一家家族企業——于東來本人持股69%，對於公司有絕對的控制權，也就是說，于東來在胖東來的權力是超然的，想怎麼分錢就怎麼分錢。但對其他企業來說，哪怕管理層想分錢，也得先看看股東的臉色。所以，對於步步高、永輝超市這樣的上市企業來說，學習胖東來的標準相對簡單，但想要直接給員工福利，那就比較艱難了。

胖東來標榜每日檢測蔬菜農藥殘留，讓消費者買得安心。（取材自微博）
胖東來標榜每日檢測蔬菜農藥殘留，讓消費者買得安心。（取材自微博）

企業接受改造 增加分紅

但也不能全盤認為這些企業只學了標準但沒學會分錢。接受了胖東來改造的步步高，2月11日表示會給已經完成調改的門店一線員工發放利潤分紅，總額超過300萬元；永輝超市也給了調改過後的店鋪員工發了超過1000萬元的利潤分紅，雖然做不到胖東來把一半以上的獲利統統分潤給員工的魄力，但確實已經朝著幸福企業的路上走。

而在價值觀層面，這麼多年來只在許昌和新鄉兩個小城市深耕的胖東來，在當地人心中已然成為無法撼動的第一品牌。而企業卷來卷去，說到底不過就是為了擴張，但為了擴張，就必須調動資源去拿下那些還沒有被拿下的市場，而這些資源，其實本來是可以內部發福利的。

從購物車的整齊排列，就能看出胖東來在服務上的講究。（取材自微博）
從購物車的整齊排列，就能看出胖東來在服務上的講究。（取材自微博）

進價、檢測 資訊皆公開

另外，胖東來的成功祕訣更來自於打動人心的精細化管理。北京日報報導，如果比價格，胖東來並不是最便宜的，但消費者卻為了其他看不見的價值埋單。那些關於胖東來的傳說，比如在標籤上標註進價和毛利率、每日檢測蔬菜農藥殘留並公示結果、肉類當天清空不隔夜，歸結起來就是兩個關鍵詞：質量和服務。

以胖東來的購物車為例，光是車種就有七款，有帶嬰兒的、兒童的、老年的……。老年用的購物車上還有放大鏡及小板凳，除了方便老人家看商品標籤，逛累了還可以隨時坐下休息。

超市水產區的袋子都有小洞讓水流出，商品秤重時不會有多餘的水分；胖東來甚至在每項商品的標價上註明了進貨價格，讓消費者一眼就能算出超市賺了多少錢，用透明化的程度告訴民眾「我的售價未必最便宜，但一定最真實」。

那些願意排隊2小時的消費者心中有一本帳，他們願意為更安全的食品、更貼心的服務、更舒適的購物環境多花點錢。這些基本的、正常的追求屢屢變成熱搜話題，也一次又一次推升胖東來的名氣，形成人氣與買氣互相加乘的正向循環。

隨著名氣高漲，胖東來這幾年也遇過神話差點崩塌的危機。

2024年6月，胖東來的擀麵皮加工廠所被爆料衛生條件差，這對注重食品安全的賣場來說可是大事。胖東來花了兩天的時間迅速發布詳細的調查報告，提供發現問題的顧客10萬元現金獎勵，還給近十天在新鄉門店買了相關商品的顧客退款加上1000元補償，光補償就發出883.3萬元。胖東來快狠準的危機處理，不但沒讓食安問題演變成一場風暴，反而再一次造就了神話。

更值得關注的是，胖東來重視那些看似「反商業」的員工關懷——在行業普遍壓縮人力成本時，它讓收銀員敢花半個小時服務顧客，給員工行業內最高的待遇。而這種高薪除了能增加員工向心力，更是精算了服務提質和員工流失的隱性成本。

胖東來締造了中國零售業奇蹟。（取材自新黃河）
胖東來締造了中國零售業奇蹟。（取材自新黃河）

河南另類「6A級景區」

目前胖東來已經不只是賣場，它甚至成為另類的「6A級景區」，河南周邊的山東、安徽、河北不少旅行團都開通了「胖東來旅遊團」，專門帶遊客來消費打卡。今年春節大年初五胖東來開工，大量「胖粉」擠進各地賣場，光天使城門店排隊隊伍就超過2公里，即使至少要排3、4個小時才能進場，還是有人說「排多久都會等」。

胖東來的成功已然成為中國零售業的範本，從某種程度上說，它的成功秘笈是常識，但這個常識還不那麼容易複製。或許未來胖東來會漸漸淡出人們的視野，不會像現在這麼吸引熱搜，但它永遠有自己的基本盤，以及不可替代的價值。

胖東來大月餅是熱門商品。（取材自微博）
胖東來大月餅是熱門商品。（取材自微博）

河南 沃爾瑪 零售業

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