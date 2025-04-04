3.5萬人縣城來了2500跑者… 「馬拉松經濟」拉動消費新熱潮

馬拉松已經演變成一場嘉年華般的活動，圖為扮裝參加柳州馬拉松的跑者。（取材自微博）

這個春天，馬拉松賽事在武漢 、無錫等地遍地開花，光3月底的一個周末就有近20場賽事在中國各地舉行，堪稱是「馬拉松超級周末」。其中，武漢馬拉松吸引逾45萬人參加，創下亞洲馬拉松賽事報名人數之最，而這股馬拉松熱潮也吹進縣城，「跑」出了消費新熱潮。

馬拉松已經演變成一場嘉年華般的活動，圖為扮裝參加柳州馬拉松的跑者。（取材自微博）

1元投入 拉動7元消費

綜合九派新聞、縱覽新聞報導，近年中國民眾對馬拉松賽事的熱情暴漲，數以萬計的跑者用腳步丈量城市，帶動周邊酒店一房難求，其他如買裝備、吃特色菜、親友團旅遊打卡的商機更是水漲船高；武漢馬拉松數據顯示，每1元（人民幣，下同）賽事投入能拉動7元綜合消費，帶動效應顯著。

馬拉松拉動消費的能力有多強？網友總結「一日觀賽、多日消費，一人參賽、全家出遊」，近年來，「跟著賽事去旅行」的理念逐漸深入人心，結合體育賽事拉動消費，把賽事流量變成經濟增量，正成為許多地方政府的發力方向。

各大城市文旅趁著馬拉松賽事期間，推出博覽會、演出活動，發放幾十萬份景區優惠券。「體育+文旅」的套餐組合是常見的手段，比如石家庄馬拉松與滹沱河景觀帶、河北博物院聯動，推出一系列為配套賽事準備的文旅專項優惠措施。無錫馬拉松也透過派送消費券大禮包，搭配無錫文旅推出了160多場活動，僅一場賽事就直接帶動周邊產業效益達5.05億元，同比增加78.2%。

為了搭上這波經濟特快車，各地縣城也開始舉辦馬拉松賽事。3月30日舉辦的安徽臨泉半程馬拉松賽事吸引1.5萬人參加，甚至超過一些大城市首次舉辦馬拉松的參賽人數。

本次舉行的臨泉半程馬拉松賽事分為半程馬拉松、歡樂跑、親子 跑三個類別，其中半程馬拉松參加人數6000人、歡樂跑4000人、親子跑5000人。從現場視頻可看到，賽道旁不少觀眾都在為參賽選手們加油；主持人教獲得第一名的外國選手說本地方言「臨泉好勒很」，觀眾報以笑聲和掌聲，一場體育賽事演變成整座城市同歡的嘉年華。

負責賽事報名的工作人員說，本屆比賽參賽人數定在1.5萬人，採取先到先得的方式。參賽的也主要是本地人為主，「人數占到一半以上」。其稱，本屆馬拉松大家報名熱情都很高。

事實上，除了臨泉這樣的人口眾多的縣城，不少人數遠少於臨泉的縣城也開始舉辦馬拉松賽事。位於陝西漢中的佛坪縣也舉辦第二屆半程馬拉松比賽，這個人口僅3.5萬人的縣城，吸引了2500人參加，賽事設置了半程馬拉松（21.0975公里）、健康跑（10公里）和歡樂跑（5公里）三個比賽項目，規模同樣不小。

馬拉松已經演變成一場嘉年華般的活動，圖為扮裝參加柳州馬拉松的跑者。（取材自微博）

馬拉松已經演變成一場嘉年華般的活動，圖為扮裝參加柳州馬拉松的跑者。（取材自微博）

2024年有749場路跑

據中國田徑協會發布的「2024中國路跑賽事藍皮書」，2024年全中國共舉辦馬拉松、半程馬拉松696場，如果算上10公里跑等賽事，全年一共有749場路跑賽事，已經超過一天兩場。除了北京、上海、廣州、無錫、成都、武漢等一、二線城市，愈來愈多三、四線城市，甚至人口較少的縣城也開始加入這場馬拉松派對。

為什麼馬拉松賽事這麼火熱？為什麼各個城市樂此不疲地舉辦馬拉松？這些都成了部分人心中的疑惑。

業內人士表示，馬拉松火熱的原因，一方面是愈來愈多人注意到了跑步帶給人的好處，愛上跑步，同時希望跑馬拉松來挑戰一下自己。另一方面，馬拉松除了是一項賽事，也是一座城市展現自己的良好機會。很多城市會將特色景點作為賽道的一部分，不僅可以讓跑者有更好的體驗，也可以將城市美的一面展現出來。例如石家庄馬拉松全程賽道始於解放廣場，貫穿東西後結束於火炬廣場，將城市地標濃縮於賽事，向外地遊客一次展示石家莊城市形象。

更重要的是，馬拉松賽事可以為縣城帶來直接的經濟效益。

安徽臨泉半程馬拉松吸引1.5萬人參加。（取材自微博）

文旅資源 推介良機

甘肅隴南康縣政府就曾發布一篇名為「康縣：『競技』帶動『經濟』，馬拉松燃動康縣」的文章。文章表示：「『馬拉松+文旅』強大組合，讓景區人氣攀升，帶旺酒店、旅遊、零售、餐飲等消費，也給康縣經濟帶來了一波強助攻。賽事期間，康縣組織全縣工業產品、農特產品、特色餐飲在『一帶一路 』美麗鄉村論壇進行展示展銷活動，進行雲直播招商推介會。馬拉松賽事在帶動康縣經濟發展的同時，也成為全縣文化和旅遊資源推介的良機。」

在強大的商機帶動下，體育賽事的「流量」正加速轉化成消費「能量」和經濟「增量」，在跑者的熱情還未退去前，中國的馬拉松經濟還要繼續跑下去。