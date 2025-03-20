各大景區「陪爬」野蠻生長 出現不少擦邊亂象

「陪爬泰山」已不只是「陪爬」，網上愈來愈多男性「陪爬者」將女性顧客背上山的視頻。（視頻截圖）

「陪爬」職業還在各大景區野蠻生長，儘管陪爬者或中介團隊建立了一些內部自律規則，仍不時出現陪爬者要求顧客「不能親嘴」，或招攬陪爬者首要條件是「顏值高」等擦邊亂象，亟待建立服務規範。

近年「收費陪爬泰山」這項主打「提供情緒價值」的新服務火了。有陪爬者一天要帶顧客登頂三次，其中不少客人是為擺拍甚至陪聊而來，一名26歲小伙因泰山陪爬1年可賺進30多萬元人民幣（約4萬多美元）」近日引來關注。不少人看好市場，開始組隊服務，也有從事者認為，在缺乏系統監管、潛藏性騷擾 且須以自身健康為代價等風險下，這只是「過渡」，未來計畫轉型。

「陪爬者」將顧客「公主抱」上泰山，女顧客不忘對鏡頭擺姿勢。（視頻截圖）

★為客戶按摩 擰開飲料瓶

從幾年前開始，就已經陸續有網友，特別是大學生，發布收費陪爬泰山的帖子。據他們在網上分享，「生意」愈來愈好。據紅星新聞報導，幾天前，「26歲小伙泰山陪爬1年賺30多萬」的熱搜，使得這項新服務再度引發關注。網名「陳無敵」的當事人小陳表示，他從去年大學畢業後在泰山做專職陪爬員，收費標準為白天600元、夜爬700元，「一年賺了30多萬元」是真的。

小陳表示，去年5月開始接單陪遊客爬泰山，並不是出於一時的突發奇想。之前他曾在南太行山區做過徒步領隊，還參與過多地的雪山攀登項目，身體素質以及經營戶外旅行項目的經驗比較豐富。身為河南 人，小陳並未將嵩山、老君山等河南名山作為自己的首選。出於對人流量和交通便利等因素的考慮，他將「五岳之首」泰山作為自己的陪爬起點。

小陳說，自己的客戶主要以20歲至35歲的女性為主，「服務的核心在於提供情緒價值」；如果遊客特別渴望登頂，或者說想體驗一下情緒價值之類的話，「我也可以選擇去背他們一段，但不可能背全程」。

小陳說，「年入30萬」在陪爬泰山這個群體中算是比較高的，能夠賺到錢，主要還是因為自己能吃苦。小陳陪爬白天收費600元，晚上收費700元，平均一天兩趟，最多的時候一天爬三趟，目前為止爬泰山不下500趟。加上團隊有大學生兼職，自己也會抽取佣金。

在陪爬時，小陳會為顧客提供零食、鮮花等禮物作為驚喜；爬山的過程中難免無聊，小陳也需要不斷地陪顧客聊天，給他們講笑話；在顧客疲憊或氣餒時，小陳會鼓勵對方「還有200米」等，或給客戶按摩腳、擰開飲料瓶等。此外，他還須承擔路線規畫、拍照指導及安全保障等職責。

小陳表示，一開始，晚上自己都是睡在遊客中心的地板上，下山的時候會開啟直播接單，有時甚至一天24小時都在山上。自從做了「陪爬」後，他每天都感覺很疲憊，一天忙下來可能都沒有時間吃飯。小陳直言，每次下山膝蓋疼得厲害，全靠意志力在堅持，現在是在為了掙錢透支身體。

小陳說：「很多網友曾表示，自己這樣的爬山方式對膝蓋的損傷會比較大。確實有這種情況，後期我也打算轉型，比如做挑戰類或旅遊類型的短視頻博主。」

小陳在給陪爬客戶按摩。（取材自紅星新聞）

★要求背一下 多為了擺拍

近兩、三年來，在網上發帖表示提供陪伴爬泰山服務的網友，多為泰安本地人，或是在泰安上學的大學生。

去年10月，在泰安讀大學的體育專業學生小周經由朋友介紹，開始把泰山陪爬作為一份「兼職」。他的陪爬資料上寫著「男大體育生，身體素質強硬，健身擼鐵，情緒價值拉滿」。小周表示，「情緒價值」是那些找陪爬者最大的需求，陪爬時他往往會攜帶音箱，如果雙方都累得不想聊天了，就播放一些能夠引起共鳴的音樂。

經小周統計，他已帶著顧客登頂泰山80多次。對選擇夜爬的顧客而言，「看到東方第一縷陽光、看到新一天的日出」是首要的原因。對小周而言，登頂的次數多了之後不再有最初的驚艷感，但他仍然會照顧顧客的情緒。

在眾多的陪爬帖子中，也有不少網友留言稱：「爬不動可以背我上去嗎？」小周對此表示，在線下沒人提過這種需求，提出來的顧客一般都是為了擺拍照片，「背一、二百米是沒問題的，只是體驗一下背的感覺而已」。

去年，25歲的柳先生在網上看到陪爬泰山的業務，由於喜歡爬山、有一定的運動基礎，也開始做起了泰山陪爬。小周和柳先生的客戶群體重合，多為25至35歲的職業女性，學生群體比較少，超過40歲的客戶也比較少。

「她們基本都獨立工作了，雖然不能說財富自由，但多數生活相對穩定。選擇陪爬服務的，大多是因為工作之後很難和朋友聚到一塊，而一個人爬山又確實比較孤獨，所以希望能夠找人做個伴。」柳先生說。

小周和柳先生均表示，有帶小孩登頂泰山的經歷。小周稱，有的是家長不想爬，但是想讓孩子鍛鍊一下，也有的是父母的體能跟不上，就找他們來陪著一起。

柳先生上個月第一次接到「帶娃上山」的訂單，因為是首次陪孩子一起爬，未準備專門的背負工具，後來孩子爬累了，他也只能將其抱上去。那名小孩5歲大概15公斤，難度不是很大，但他想記錄更多畫面，就心有餘而力不足了。當時孩子的家長也在，只是走得比較慢，也沒有力氣抱孩子，自己抱著孩子爬了一段，然後等孩子的家長休息一會兒，再繼續爬。

柳先生表示，「這個過程中我要非常小心，不會走太陡峭的樓梯，遇到比較陡的地方還是讓孩子自己下來牽著他走」。

有「陪爬者」說，不少顧客找上他們是為擺拍而來。（視頻截圖）

★「綠色陪爬」 拒特殊服務

楊子寒是一名女性陪爬者，她從去年8月開始全職做泰山陪爬。此前她在泰山做過三年多的主播，主要介紹泰山的風土人情和旅遊資源。去年夏天，一名男大學生幫顧客背小孩上泰山的短視頻在網絡上爆火，楊子寒由此開始接觸泰山陪爬，從兼職接別人的轉單開始，轉向全職陪爬，現已陪遊客登頂100多次。

楊子寒說，作為女性陪爬者，她的客戶群體與小周和柳先生不同，大多為30至40歲的男性，上班族為主。陪遊客登上泰山所耗費的時長，依據遊客的體力、沿途講解的停留等因素均有不同，通常在四至五個小時左右。此外還有一些景點，自己會一邊陪爬一邊講解。

楊子寒說，因為以前就經常爬泰山，所以基本沒有體力跟不上遊客的時候。她認為，相比於男性陪爬者，自己對待顧客會相對更細心，依據不同顧客的性格，會調整給出情緒價值的方式。

楊子寒說：「此前有個顧客因為失戀來爬泰山，爬山之前傾訴了分手的原因，沿途他沒有表現出心情不好，但我還是會格外照顧他的情緒，逗他開心。下山後他給我發來消息說，爬完感覺心情好多了，心理壓力也沒那麼大了。」

在許多發布陪爬服務的女生帖子中，都會註明「綠色陪爬」。一名不願意透露姓名的女性陪爬表示，有人確實會提出一些「超出正常範圍」的要求，自己一般都會回覆一個苦瓜臉表情拒絕。不過，相較於女性陪爬，男性陪爬遇到的不合理請求會少很多。

女性陪爬者背顧客上泰山。（取材自小紅書）

●兼職？新行業？ 多數從事者視為過渡期

對於此前微博 上「26歲小伙泰山陪爬1年賺30多萬」的熱搜，多數陪爬者都表示，如果能實現「年入30萬」，那絕對是陪爬者這個群體中的「大神」了。

從陪爬者在平台發布的陪爬信息上看到，陪爬者的收費多在單次400元至700元之間。小周說，他的日爬定價是499元，就算每天接兩單，也無法達到年入30多萬元。「對我來說一個月能賺個五、六千就足夠了，我還是在校生，這些收入已經夠我的生活費」。

楊子寒的日爬客單價定為699元，除了冬季外客源均很穩定，暑假旺季則建議顧客提前十天至半個月預訂。每月需要休息幾天，其餘時間大概能接20多單，平均月收入為2萬多元。「其實可以接更多的單，但是好多顧客是從很遠的地方來到泰山，如果我身體太累了，在路上表現得很疲憊，可能會影響顧客的體驗」。

除了個人陪爬，調查發現，現在也有很多陪爬開始了「團隊服務」。在部分平台上，出現了「泰山陪爬團隊招人」的信息，一個團隊負責人表示，目前團隊成員基本都有過體育訓練或者相關專業的背景，有的還是體育專業的大學生。該負責人的朋友圈中，幾乎每天都能看到多名遊客的預約截圖。

據了解，陪爬者所報的價格，包含陪爬者的登山門票和下山索道費用。由於泰山景區有可以多次使用的年票，這部分花費對於陪爬者來說並不算多。

泰山上隨時可見陪爬者以各種姿勢將顧客背抱上山的場景。（視頻截圖）

陪爬是「兼職」還是新行業？多名泰山陪爬者表示，陪爬泰山對身體，特別是膝蓋的要求特別高，爬的次數過多，會出現精神上的疲勞，未來因工作或學習原因離開泰安，會尋找新的工作機會，陪爬泰山屬於一個「過渡」。

報導指出，近年來，陪伴式經濟不斷湧現，在快節奏生活中提供專業技能支持和情感價值。有學者認為，陪爬泰山等這類服務，表面是陪伴他人完成一件事並獲取回報，實際上還接應了人際關係的情感需求。

與此同時，也有網友提醒，「陪爬」並不是一種正規職業，這類服務尚屬監管空白區。缺乏統一的行業標準和服務規範，陪爬的體驗感和服務質量也會不夠穩定，需要採取措施提高服務質量，加強行業監管，保護消費者權益。

麼，在陪爬過程中一旦發生糾紛，該如何處理？河南澤槿律師事務所主任付建表示，泰山陪爬這種個人嚮導沒有平台作為依靠，全部憑藉當事人雙方進行約定，會存在服務質量和服務價格難以確定的糾紛風險，一旦出現糾紛較難通過官方途徑解決。

個人嚮導不屬於旅遊服務公司，偶爾的非長期的服務方式只能算個人服務，難以被認定為經營者，因此一般不能適用消費者權益保護法，但是消費者遇到問題可通過平台投訴，例如在發帖平台上舉報發帖者等。

付建說，除上述風險外，此類陪爬也會面對安全問題難以保障的風險，並且有些嚮導資質難以確定，普通消費者難以甄別。如果向導長期組織陪爬服務但未取得營業執照，可能構成非法經營，但是個人偶爾提供勞務一般無須許可。