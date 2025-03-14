好紓壓… 「走，去豬圈喝咖啡」 年輕人正流行

麗江豬圈咖啡。（取材自微博）

中國內卷逼得年輕人喘不過氣，為了從壓力中解放，各式各樣的紓壓方式應運而生，連「到豬圈喝咖啡」都流行了起來。這些遠離市區的世外桃源，催動新一波農村經濟，但能否持續發力也考驗經營者的智慧。

「走，去豬圈喝咖啡。」這件事聽起來獵奇，卻是近來中國年輕人正流行的活動。雲南、廣東、江蘇湧現一批「豬圈咖啡」，在餐飲業激烈競爭下殺出一片天，很多人以為只是短時間搏眼球，卻有很多店家穩定經營「悶聲賺錢」。

麗江豬圈咖啡裡養的小豬成為另類網紅。（取材自小紅書）

★土味+小資 打上獨特標籤

綜合紅餐網、咖門等媒體報導，中國社交平台上關於「豬圈咖啡」的話題熱度一直居高不下，小紅書 上相關筆記超過1萬篇，抖音上相關詞條播放量也超過8000萬次。據了解，南京的「豬圈咖啡」前年10月開業，至今穩定經營；成都都江堰的豬圈咖啡，自2017年開業以來，年接待遊客超過20萬人次。

年輕人對新鮮事物總是充滿探索欲，尤其是對打破常規的消費場景體驗，更是充滿好奇。豬圈咖啡走紅，就是抓住了這種消費心理，「豬圈+咖啡」如此強烈反差的消費場景，就被打上了「土味+小資」的獨特標籤。

這些豬圈咖啡館大多數遠離市中心，位於鄉村或景區附近，具有獨特的自然景觀或旅遊資源，提供與城市有別的環境體驗。比如都江堰的豬圈咖啡位於石羊鎮七裡詩鄉景區，景區占地面積220餘畝，綠植覆蓋面積達51%，川西林盤的自然景觀吸引了大量遊客；西江千戶苗寨的豬圈咖啡則位於山頂，遊客到店就是一次登山體驗，在店裡還能俯瞰苗寨全景，吸引不少網紅特地造訪打卡。

除此之外，店家裝修普遍保留了豬圈的原始風貌，營造「原汁原味」的自然風格，例如廣東雲浮的下小白咖啡屋以及福建三明的小豬咖啡等，都是由老豬圈改造而成，裝潢走農村庭院風，用食槽、石磨、畚箕等傳統農具作為裝飾。這些破爛閒置的「豬圈」搖身一變，成了「鄉村星巴克 」，這樣充滿反差的鄉村咖啡店，吸引了不少年輕消費者前往。

豬圈咖啡在產品中，也特意融入「豬」元素。比如下小白咖啡屋將美式咖啡命名為「豬屎咖啡」；久哥豬圈咖啡大部分產品冠以「豬豬」二字；崑山的豬圈瀑布咖啡在拿鐵等產品上拉花出小豬的模樣。都江堰豬圈咖啡把泡菜罈做成小豬形狀，在店裡不僅有豬擺件「伴讀」，還能看到「母豬上樹」。

下小白咖啡屋是由廢棄豬圈改造的。（取材自微博）

★門店包有豬 提供擼豬服務

除了裝潢擺飾這些「硬體」設備，許多豬圈咖啡在「軟體」上也講究名符其實，在店裡真的養了幾頭豬。麗江豬圈咖啡是一座中式建築，但專門畫出小香豬活動區域。網友調侃「連豬都變得古色古香」；南京老母豬溝豬圈咖啡和久哥豬圈咖啡，也在門店中飼養了多隻小香豬，提供「擼豬」服務；目前準備開業的廈門首家豬圈咖啡，老闆面對網友提問時，也信誓旦旦回覆「門店包有豬的」。

豬圈咖啡在中國各地如雨後春筍般竄出，店家們為了做出市場差異，各出奇招。都江堰豬圈咖啡甚至推出「生態咖啡豬」，號稱食用綠色食品和咖啡豆長大，肉質細膩、口感鮮美。網友辣評，「豬聽了都要瑟瑟發抖」。

這種黑色幽默也體現在店內裝飾，一則近1萬讚的熱門探店視頻顯示，某間豬圈咖啡店內貼著「豬仔解剖圖」和「豬八戒」的圖片，應景的同時又有一點「惡趣味」。網友調侃，「是不是過完年又要換一批豬了？」逼得老闆出面澄清養的都是寵物 豬，不會被做成食物，請大家放心。

小豬造型拉花咖啡。（取材自微博）

★多元化業態 拉單價增營收

雖然叫豬圈咖啡，但店家營收模式卻不只局限於咖啡，他們以咖啡為主，結合當地特色推出特色飲品和簡餐。像都江堰豬圈咖啡就提供川西蓋碗茶、特色中餐、火鍋等；麗江豬圈咖啡則以雲南特色茶飲和高品質咖啡為主，同時提供甜點和小吃；南京豬圈咖啡則以咖啡和輕食為主。餐點客單價普遍在30至60元人民幣（約4.1至8.3美元）之間，既考慮到大眾消費能力，又保證了利潤空間。

除了餐食，豬圈咖啡還結合多元化業態，拓展消費場景。比如下小白咖啡屋除了咖啡烘焙，目前其青旅、劇本殺、農家樂等業態在同步籌備中。

都江堰豬圈咖啡則設置了戶外親子運動場、田園民宿、網紅甩橋等設施。有網友就曬出玩樂攻略：購買108元的「套票」，讓孩子體驗叢林探險和蹦床，48元購買15分鐘卡丁車，28元體驗射箭，再買一把兩元的菜餵小豬，只花費不到200元，就能盡情玩一天。

店家透過複合業態拉高客單價，增加營收，打造集觀光、休閒、娛樂於一體的自然體驗，更像是「農家樂」，也進一步做大了農村經濟。中國文旅部數據顯示，2024年，中國國內鄉村旅遊接待人次為12.45億，同比增長9.9%，其中「文化體驗」項目消費占比顯著提升。

除此之外，豬圈咖啡的興起還帶動了周邊鄉里經濟。都江堰豬圈咖啡的工作人員幾乎都是附近村民，不但解決了當地的就業問題，還拉高了人均工資；咖啡店周圍的村民也因為遊客人潮做起了生意，從豆花店、小吃店都有，「大家都富起來了」。

豬圈咖啡成為中國年輕人打卡熱點。（取材自微博）

●「鄉村星巴克」帶飛經濟 也面臨內憂外患

遠離都市卻活出精采的豬圈咖啡，是「村咖」的一個縮影。

年輕人們懷著對家鄉的熱愛與擔當，從廢棄豬圈中看到商機。他們集結成團，運用彼此在設計、餐飲烘焙等領域的專長，讓豬圈華麗變身為「鄉村星巴克」，用一杯咖啡挖掘鄉村文化體驗的新價值，不但體現了農村文創，也說出一個個振興鄉村經濟的故事。

雲浮新聞網分析，豬圈咖啡的誕生不只是建築外觀的改變，更是傳統與現代深度融合的文化創新。屋內保留舊房屋架構、老食槽等農具，屋外打造文創展示空間，將本土特產、古建築元素融入文創產品，讓鄉村的歷史底蘊與現代消費需求緊密相連。

除此之外，豬圈咖啡聚集的人氣更直接帶動村集體經濟騰飛，讓村民就業增收有了新渠道，以點帶面促使街道抓住「百千萬工程」契機，整合資源深化「文旅+」模式，催生出更多如「微度假」文旅場景的鄉村品牌項目。

然而，隨著愈來愈多創業者盯上「村咖」這個熱門賽道，不少店家的生存空間正逐步受到擠壓。據中國青年報報導，截至2024年，全中國共有4.4萬餘家咖啡館位於村裡，「村咖」數量較多的省份有雲南、廣東、安徽、河南、浙江。

「安徽宇宙是個糧倉」老闆趙倩表示，過去一年，她附近的村子裡，新開了60多家村咖。幾個月後，一批店鋪消失了，緊接著，新的一茬又出現了。

更嚴峻的是，愈來愈多咖啡品牌將下沉市場視為新戰場，「村咖」將面臨來自行業巨頭們的直面衝擊。星巴克目前已成功打進中國1000個縣級市場，本土更接地氣的新銳品牌如瑞幸、庫迪、幸運咖，更是瘋狂鋪店。

除了面對眾多競爭者這樣的外患，豬圈咖啡店家也有亟待解決的內憂。

豬圈咖啡的人均消費約在35元左右，但產品品質和體驗感卻受到部分消費者質疑。在小紅書上，有一名消費者發帖稱，豬圈咖啡裝修看似花裡胡哨，但體驗感卻很差。「與其把心思放在裝修讓客戶拍照發朋友圈的一些『社交』價值上，不如踏踏實實把產品做好來得更實在」。

還有消費者在美團App上吐槽某豬圈咖啡服務態度不好、門店沒有畫分出專門的吸菸區，導致許多想喝咖啡的顧客被迫吸二手菸。

這些消費者體驗引來許多網友的共鳴，有人直言，豬圈咖啡「只有拍照還Ok，出品非常一般，不值定價，30多元都可以去買一杯星巴克了」；也有人說「開了一個小時車來，地方太偏，點了一杯美式28元，是我喝過最難喝的咖啡」；還有人抱怨店內豬的味道一陣陣飄來，「一邊喝咖啡一邊忍不住乾嘔」。

此外，大多數豬圈咖啡普遍存在客流量不穩定，而且沒有固定客源等問題。因為店址通常在遠離市區的郊外，南京豬圈咖啡的老闆表示，門店淡旺季比較明顯，周末和假期的生意明顯好於工作日，登山、徒步和親子群體成為常客。

豬圈咖啡一般都會豢養一隻或多隻寵物小豬供客人「擼豬」，牠們一般性格溫馴，為顧客提供情緒價值。為了避免食品安全問題，小豬們會被定期認真清洗，保持衛生，「但畢竟是豬，再乾淨也會有豬味。顧客也有一定預期，有的甚至就是奔著豬味來的。」

雖然豬圈咖啡仍是話題熱點，但在中國經濟低迷、網紅餐飲業競爭激烈的背景下，豬圈咖啡能否保持長久的熱度，引發不少質疑。而「村咖」火熱的背後，與鄉村旅遊的熱潮有很大關係。

這波熱潮中，鄉村咖啡館不僅成為遊客體驗鄉村生活的重要場所，也潛移默化地影響著當地人的咖啡文化。在這裡，一杯咖啡脫去了小資屬性，也不再是打工人的提神飲料，而是鄉村閒適生活的一部分，將情緒價值具象化。

激烈的咖啡競爭格局之下，遠離都市是一個好出路嗎？包括趙倩在內的多位「村咖」主理人認可「村咖」的差異化定位，但也依然清醒地看到了問題。趙倩說：「村咖數量的增加會削弱其稀缺性，如果不做好產品服務，回歸咖啡店本身，大部分村咖的前景堪憂。」

如何在眾多競爭下做出市場差異，不僅是豬圈咖啡面臨的問題，也是所有餐飲業的大哉問。