「野豬獵人」護農 新職業賺錢、樂趣兩不誤

為合理控制野豬數量，近年中國多地成立護農隊，成為專門的野豬獵人，月均收入可在人民幣1萬元左右。（取材自四川廣電）

中國多省近年野豬成災，野豬捕獵成為行業新寵，多地也因此出現「護農狩獵隊」，據統計，目前全國各地「護農狩獵隊」已超過200支，其中有些隊伍已進入公司化專職運作。在中國多地祭出的各種獵豬補貼政策下，不少獵豬人的月均收入可超過1萬元（人民幣，下同，約1378美元），一個團隊打300頭豬可賺進60萬元（約8.2萬美元），「職業獵人」正成為新興行業，也吸引不少年輕人加入。

建隊成本高 16獵犬喪生

據紅星新聞報導，作為四川甘孜丹巴縣公益護農隊隊長，劉旺近一年來都在丹巴，他和團隊拿下丹巴縣野豬防控試點項目，任務是獵捕300頭野豬，每捕一頭可獲補貼2000元（約275美元）。團隊由劉旺擔任隊長，負責整體指揮調度；飛手，負責用熱成像無人機搜索野豬位置；師傅，多為經驗豐富的老獵人，和獵犬一起在地面追蹤野豬；機油手，持長矛追擊，負責最後直接捕殺野豬。

四川一護農隊的獵狗正在追捕野豬。（取材自四川廣電）

劉旺是四川涼山冕寧縣人，今年38歲，曾練過8年拳擊，後來當了5年兵，如今經營砂石廠和廢鐵廠。2024年，他組建丹巴縣公益護農隊，一度認為獵捕很容易，「想著幾下完成300頭野豬任務，把60萬元補貼掙到手」。然而初期經驗缺乏，加上丹巴地形複雜，他投入20萬元僅捕到5頭野豬，後來添購了無人機等裝備，獵捕工作才真正上手。

在劉旺看來，這是個高投入項目。他算了一筆帳，一組獵犬要6到10隻，一只獵犬稍貴的要兩三萬元，便宜的也要兩、三千元，因此購買一組獵犬光成本就要6萬元到10萬元。此外還要購買無人機、追蹤儀及二手車 等裝備。最後是人工成本，每月要支付隊員工資，「護農隊才成立一年，已投入幾十萬元」，他說。

中國一護農隊團隊配備諸多先進器材，包括無人機、追蹤儀器等。（取材自海報新聞）

「一豬二熊三老虎」，野豬非常勇猛兇悍，一般需要4到6隻獵犬才能對付一頭野豬，圍獵過程非常艱險。劉旺說，今年，護農隊已有16隻獵犬在獵捕過程中喪生。獵捕一頭野豬有2000元補貼，但死去一隻獵犬就可能損失一兩萬元。獵犬受傷更為常見，治療費也不菲。

五虎將精銳 月薪均破萬

為盡快完成任務，劉旺招募了一些外地隊員，護農隊在鼎盛時有40多名隊員和160多條獵犬。隊員來自全國各地，但不少隊員覺得在丹巴獵捕野豬很辛苦，沒堅持下來。目前，該護農隊共有5名固定聘用人員，堪稱「五虎將」，月薪均超過1萬元。他們各有所長，已然成為「職業獵人」。

劉旺和他的獵犬。（取材自紅星新聞）

「飛手」王志華，今年34歲，來自四川達州，被大家調侃是「起得比雞早、睡得比狗晚」的男人，他凌晨3點就開車上山，用無人機追蹤野豬。「幹了這份工作後才真正體會到其中樂趣，獵捕野豬很刺激」。他的足跡遍布陜西、寧夏等多地專門為護農隊做無人機「飛手」，去年底在劉旺招聘下轉戰丹巴縣獵捕野豬，月工資是5000元底薪+提成。

護農隊還有3名「機油手」，23歲喬偉是其中之一，根據「飛手」提供的位置，在獵犬拖住野豬間隙中，喬偉擔任持長矛刺向野豬完成捕獵任務的角色，他在大學讀的是體育專業，優勢是跑得快，總結自己的獵捕心得：「簡單說，就是快準狠，力求一擊必殺」。34歲的田蕭也是「機油手」，他說，「在滿足興趣愛好的同時，每個月還能掙1萬多塊錢。雖然辛苦但很自由」。

劉旺和喬偉、周強、鄧小紅成功獵捕到野豬。（取材自紅星新聞）

已逾200隊 有的不收費

實際上，丹巴縣公益護農隊只是全國眾多防控野豬護農隊的一個縮影。2023年6月起，野豬從「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄」中正式調出，獵捕不需要再辦理狩獵證，為致害防控工作掃清了障礙。

在這背景下，劉旺認為，獵捕野豬有望成為一個新行業。不過，目前國內大多數護農隊都處於虧損狀態，如果沒有經濟支撐，很難堅持下去。截至目前，全國護農狩獵隊已超過200支。

今年9月，寧夏西吉縣林草局發布公告招募野豬捕獵隊伍，計畫在縣域內獵捕成年野豬300頭，每頭補償2400元。來自各地的6支野豬捕獵隊伍入選，「城市獵人」護農隊就是其中之一。隊長張騰飛表示，護農隊建隊兩年已投資近100萬元，在西吉縣完成50頭野豬的獵捕任務後，目前已轉戰陜西安康。

該護農隊的「飛手」李尚學說，雖沒想通過這行業賺錢，但西吉之行對他們的短視頻帳號流量拉動很大，最高一條的播放量達1800萬，如今帳號粉絲漲到23萬，已實現流量變現。

另據江蘇廣電融媒體報導，四川省重慶市「石柱小鵬護農獵隊」負責人小鵬表示，2019年前後重慶當地野豬數量激增，嚴重破壞農業生產，有著家族狩獵傳統的他就組建民間護農隊，近幾年來已協助政府捕獵大約上千頭野豬。