孫悟空、哪吒… 國產IP潮玩火爆 急尋下個暴紅密碼

「黑神話：悟空」大聖半身像。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

從遊戲、電影、AI 科技，中國正一步步走出自己的路，在不同領域的國際舞台上占有一席之地。但在享受成功果實的同時，背後的隱憂卻也逐漸浮現。國產IP潮玩急於尋找下個暴紅密碼，利用AI造假的各式騙局也考驗著民眾的智慧。

從「黑神話：悟空」到「哪吒2」，隨著遊戲和電影的火爆，孫悟空和哪吒這兩個中國經典IP一舉躍居潮玩界的「頂流」，相關衍生品更成為市場上的爆款，隨著國產IP逐漸茁壯，不少人好奇，下個「國產爆款IP」在哪裡？

在情緒消費的時代，玩具早已不再專屬於兒童，成年人為了悅己、解壓、情懷、社交、收藏，也奔跑進入玩具賽道，也讓產業裡的「國產IP」有了更多向上生長的空間。

隨著電影熱賣，哪吒成為新一代火爆國產IP。（中新社）

★不僅是玩具 也是新社交

「這麼大的人了，還買玩具。」潮新聞報導，90後的小澤常常被家人這樣吐槽，但對他來說，花2000元人民幣（約276美元）至3000元買玩具能讓他分泌大量「快樂激素」多巴胺，這些錢花得很值得。

今年1月，復旦發展研究院傳播與國家治理研究中心、復旦大學全球傳播全媒體研究院等機構聯合發布「中國青年網民社會心態調查報告（2024）」（下稱「報告」），內容指出年輕人會為快樂、提供情緒價值的消費內容埋單。而潮玩，就是其中一種典型的消費品類。

所謂的潮玩，是「潮流玩具」的簡稱，融合了設計、潮流、繪畫、雕塑、IP等多種元素，具有玩具和收藏的多重屬性。品類包括雕像、手辦、可動人偶，模型、盲盒公仔、毛絨等。

小澤是因為漫威電影「鋼鐵人」而栽入潮玩這個坑裡，從人生的第一隻可動人偶「鋼鐵人Mark7」開始，前前後後他已經收藏了超過100隻人偶。因為這個愛好，小澤認識了很多「圈子裡的朋友」，對他們來說潮玩不僅是玩具，也是一種新型的社交方式。

小澤雖然收藏歐美IP人偶，但他總在思考「國產IP的影響力在哪裡？」一直到「黑神話：悟空」的出現，他才感嘆「我們有屬於自己的有影響力的國產IP了」。

敖丙手辦。（取材自微博）

★IP加持 發展添動力

報導指出，IP是潮玩產業生態最重要的部分，IP的加持賦予潮玩產品更強勁的發展動力。

「報告」顯示，目前在大眾潮玩領域，IP主要包括形象IP和內容IP兩大類。形象IP的特點是不基於故事情節等內容塑造形象的成長變化，而是由創作者賦予其身分與背景，並傳遞相關理念。比如泡泡瑪特的MOLLY、迪士尼 的玲娜貝兒等。內容IP多指源自於動畫、漫畫、遊戲等作品的IP形象，熱門的有迪士尼、漫威系列、哈利波特等。

相較源於美國、日本等經典動漫和藝術形象的成熟潮玩產品，國產IP也開始呈現出持續發力的態勢。

2024年國產3A遊戲「黑神話：悟空」正式上線，一石激起千層浪。限量1萬套、售價1998元的實體收藏版禮盒在遊戲還沒發售前上線，一分鐘售罄。禮盒內含一個「黑神話：悟空」1:6可動人偶，由杭州守川文化創意有限公司旗下的手辦廠牌INART與遊戲科學合作打造。

「玩家的熱情超出了我們的預期」，因為這款產品，杭州守川文化創意有限公司聯合創始人劉卓第一次上了熱搜，看著「黑神話悟空手辦炒至上萬」的詞條，他一方面覺得是玩家對產品的認可，一方面又覺得「挺嚇人，做這個行業不應該出現在這個熱搜位置」。而熱搜見證的是國產遊戲IP的火爆，以及國產IP背後驚人的影響力。

從向海外IP要授權，到開發國產IP，愈來愈多品牌看到了國產IP的影響力，中國作為全球第二大衍生品市場，有著很強的消費能力。「報告」顯示，中國潮玩產業占全球市場總價值20%，且年複合增長率保持在33%。2026年中國潮玩市場規模將突破1100億元。

泡泡瑪特堪稱中國潮玩界的代表，在海外也收穫不少粉絲。圖為一名女子在泰國曼谷的泡泡瑪特新店自拍。（新華社資料照片）

★衍生品變現 包裝不可缺

小澤一直有個困惑，國內消費市場那麼大，全球動漫衍生品有四分之一由東莞製造，為什麼國產IP沒有足夠持續的影響力？劉卓表示，中國傳統文化裡有很多值得挖掘的IP，但缺少的是「會包裝的人」。

報導稱，IP衍生品是文化產業重要的變現方式之一，劉卓認為，衍生品能助力IP發展，兩者是相輔相成的關係。

推出「黑神話：悟空」典藏版禮盒後，INART在全球規模最大的手辦模型展2024 Wonder Festival（以下簡稱「WF」）上帶來了「黑神話：悟空」官方授權衍生品的首展。大聖半身像，以及遊戲裡的其他角色手辦如八戒、虎先鋒等首次集體亮相。INART的展位前排滿了一圈又一圈的人龍，也在現場的小澤直呼「太火爆了」。

熱門IP的來源不只是遊戲或電影，去年11月，一個胡蘿蔔登上了上海東方明珠。巨型藝術裝置「天空卜覽」（SKY MOJO EXPO）的這個胡蘿蔔可不普通，而是來自五月天主唱阿信在社交媒體上自創的胡蘿蔔頭像。一個小小的胡蘿蔔，後來火成了一個大IP，衍生出許多周邊產品，如掛件、公仔、T恤等。

近年來，愈來愈多的國內影視作品也會提前布局IP開發。當下「哪吒2」衍生品市場的火爆，也給國產IP發展注入了強大的動力和自信。小澤在這個過程中，感受到了中國文化的未來和創造力，「經營好IP，中國IP大有可為」。

AI張文宏。（取材自微博）

●洗稿牟利、換臉名人帶貨 AI造假怎治?

小米董事長雷軍銳評假期堵車、中國國家傳染病醫學中心主任張文宏直播帶貨、明星靳東主動和你聊天互動…，小心，這些網路上出現的名人統統都是假的。隨著AI（人工智慧）發展，在帶給人類便利的同時，卻也被不肖人士利用，製造以假亂真的照片或影片、利用換臉技術編織騙局。

封面新聞報導，在AI便捷人類工作、生活的同時，其負面效應也日漸被重視—有人利用生成式文本技術製作虛假資訊、有人利用深度偽造技術顛覆視聽真實邊界，還有人利用「智能仿生體」編織騙局以假亂真。

網傳「烈火吞沒好萊塢標誌牌」的照片是AI合成的。（取材自小紅書）

今年春節期間，一名用戶假冒DeepSeek創始人梁文鋒發文，後被證明是AI生成的虛假內容。1月初，美國加州發生山火，網傳「烈火吞沒好萊塢標誌牌」的照片也是AI合成。多名學者表示，AI造假者對社會和個體都會造成危害。這一問題如何防範、如何治理？DeepSeek（深度探索）如何不被利用成DeepFake（深度偽造）？

據了解，目前市場通用的AI大模型大多可免費註冊使用。以擅長生成文本的智能問答類模型為例，只要把「根據『大爺擺攤買菜收入25元被罰5萬元』寫篇消息稿」的關鍵信息，在ChatGPT等平台輸入，約30秒就能得到一篇完整報導，內容涵蓋事件緣起、網友評價，甚至有關部門回應、專家解讀等。

AI生成的報導，綜合所給指令及類似信息源生成，在指定關鍵詞上有所擴寫，比如點明大爺的蔬菜渠道、被罰原因等。而不同大模型平台在細節描寫上不盡相同，有的寫大爺缺乏經營許可證被罰，有的則以農藥殘留超標為由。

某平台在文章前註明「參考十條網頁信息源」，某平台則在文章最後註明「以上內容僅供參考，實際情況應以官方發布為準」，其他平台則對「虛構消息」無相關提示語。

北京師範大學新聞傳播學院副教授、人工智能 與未來媒體實驗室執行主任劉茜表示，AI假新聞的造假門檻低，當前人工智能內容生成（AIGC）技術，只需要輸入簡單指令，即可生成圖像、視頻、聲音等，容易被有心人利用。

「隨著每一次技術發展和迭代，AI生成的內容都更加逼真，對熟悉AI技術的人來說，仔細辨認可能還能看出破綻，對AI素養較低的人來說，幾乎是真假難辨。」劉茜表示，AI假新聞往往結合熱點，圖文並茂，因此傳播速度快、流傳範圍廣。

根據2024年清華大學新聞與傳播學院新媒體研究中心發布的「揭祕AI謠言：傳播路徑與治理策略全解析」顯示，2023年以來，網絡謠言整體態勢平穩，但AI謠言量半年增長65%。

2024年12月11日，公安部公布十起打擊整治「網路水軍」違法犯罪典型案例，其中更有三例涉及利用AI工具編造謠言非法獲利。有傳媒公司為了吸粉引流，購買大量實名登記的自媒體帳號，利用AI工具編造謠言並批量發布；還有人招募網路寫手組建「洗稿」團隊，利用AI工具翻炒舊聞，導致大量不實信息擴散傳播，非法獲利。

劉茜表示，AI假新聞對信息環境的汙染，已經讓人們生活在一個信息失範、真假難辨的信息社會中。從社會層面來說，AI假新聞往往別有用心，容易引起社會負面情緒，破壞社會信任。

生產傳播虛假內容將承擔何種法律責任？北京安劍律師事務所律師周兆成表示，若AI假新聞侵犯公民名譽權或法人、其他組織商業信譽，依據中國民法，造謠者需承擔停止侵害、恢復名譽、消除影響、賠禮道歉及賠償損失等責任。刑法也規定，編造虛假險情、疫情、災情、警情，在信息網絡或其他媒體上傳播，或明知是上述虛假信息，故意在信息網絡或其他媒體上傳播，嚴重擾亂社會秩序的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制；造成嚴重後果的，處三年以上七年以下有期徒刑。

然而，防治AI假新聞更需要用戶、AI平台、內容發布平台和監管方等多方共同努力，形成立體化應對體系。清華大學新聞學院、人工智能學院雙聘教授沈陽表示，用戶須增強信息素養，提升辨識能力，謹慎對待社交媒體上未經證實的內容。

他建議，AI平台研發先進算法，識別假新聞的生成模式和特徵，開發實時監測工具，攔截可疑內容，並持續優化算法，適應假新聞生成技術的演變。

同時，內容發布平台須加強內容審核，與第三方事實核查機構合作，驗證並確保信息真實性和可信度，對傳播假新聞的帳戶或內容採取限制措施。

「監管方需制定明確的法律法規，對製造和傳播假新聞的行為進行約束和懲罰。」沈陽表示，具體措施包括建立針對假新聞的法律框架，明確責任與處罰；加強國際合作，共同應對跨國假新聞傳播；設立專項基金，支持相關技術研發與公眾教育。