全球第100人、中國第1人 「獨臂船長」航海環球創紀錄

到達法國旺代省萊薩布勒多洛訥港後，徐京坤舉臂慶祝。（視頻截圖）

經歷99天的寂寞航行，「獨臂船長」徐京坤克服了海上的驚濤駭浪、無數生死瞬間，成為第100名繞地球航行一圈的人類，更創造了中國航海的全新里程碑。這名35歲的航海王，還要繼續挑戰極限，航向沒有邊界的未來。

2月18日，法國。夜色尚未完全褪去，墨黑色的海面泛著微微波光，深紫色的晨曦輕輕喚醒了新的一天，遠方的海平面上，一艘帆船緩緩接近，載著克服了孤獨與危險的冒險者歸航。獨臂的徐京坤，是第100名完成旺代環球帆船賽（Vendee Globe）的人類，也是「世界單人不間斷環球帆船賽」歷史上的首位中國船長。

★99天航程 充滿生死考驗

綜合新京報、新華社、中國青年報等媒體報導，旺代帆船賽被譽為「地球上最艱難的體育賽事」，不同於團隊航行，該賽事是一個人的戰鬥，全程無協助、無補給，且中途不能停泊，進入任何港口都算棄賽。旺代環球帆船賽每四年一屆，起航點和終點皆在法國旺代省萊薩布勒多洛訥港，自1989年創辦以來，該賽事至今仍是全球航海運動的終極挑戰，甚至被譽為航海界的「珠穆朗瑪峰」。

旺代帆船賽全程超過2萬4000海里（約4萬4500公里），選手需要在近100天的時間內獨自面對極端天氣、孤獨、身體極限和技術難題。比賽途經世界上最危險的航段，其中包括充滿巨大風暴的南大洋、「風暴走廊」智利惡魔島合恩角、充滿浮冰和狂風巨浪的南緯50度「咆哮西風帶」。據了解，本屆「旺代」共有40名選手參賽，有六人基於各種原因退賽，徐京坤是第30位抵達終點的船長。

隨著徐京坤的船隻駛入港口，兩側防波堤上等候的人們爆發熱烈的掌聲和歡呼聲。有人揮舞著中國國旗，還有不少法國孩子興奮地踮起腳尖，舉著手中的畫報，有些孩子更試著用生硬的中文發音高喊：「京坤！京坤！」

徐京坤表示，到港時，他心中幸福和激動兩種情緒被無限放大，「真正到達終點的那一刻，真的就是（渡完）九九八十一難的感覺。」但對他來說，這次完賽，不是一個終點，也不是一個結束，而是一個全新的開始，更是「中國航海的全新開始」。

在長達99天的航程中，徐京坤經歷了無數生死考驗和難忘瞬間。從出發到歸來，他穿越四大洋，抵禦狂風暴雨 ，在南太平洋中的尼莫點成為「地球上最孤獨的人」，在合恩角呼叫燈塔時聽到守塔人喊出他的名字；他曾在狂風中攀爬近30米高的桅桿3次；在大洋深處獨自迎接新年的到來。

當問題和挑戰接踵而來，徐京坤早已學會和海浪相處，「我之前為了站在這裡的所有努力，可能都比這99天辛苦，所以，我把這次航行中的每一天都當作一種獎勵。」在他看來，航海只有起點和終點，「你只要知道你的目標在哪兒就夠了，剩下的就是隨著風跑」。

2月18日，徐京坤在朝霞中進入法國旺代省萊薩布勒多洛訥港。（取材自新京報／受訪者供圖）

★電力系統故障 瀕臨退賽

徐京坤形容這段旅程「像極了一次濃縮的人生，酸甜苦辣鹹，人生百味」。其中最令他難忘的是到港前五天，船上的電力系統出現嚴重故障，幾乎讓他瀕臨退賽。「這是我第一次感受到退賽的壓力和無能為力。」

從當時的航行視頻可看到，徐京坤從唇齒間擠出的每個字，似乎都比寒夜裡的海風更刺骨，即便此前遭遇最高風速達65節的風暴「整個人像在滾筒洗衣機裡」、單手從水裡撈起上百公斤重的帆、右肩膀舊傷復發等各種困難，但「面臨退賽的感覺都沒有那麼強烈」。

然而對徐京坤來說，他的字典裡沒有放棄兩個字，「只有戰鬥，一直戰鬥，戰鬥到死。」於是他在在30多節的大風裡，不停晃動的賽船上，走到船尾最危險的地方去維修液壓發電機，「出手就能摸到海水，但這是一次必須的冒險」。幸好，他和他的船都重新回到賽場。

徐京坤可以說是享受著比賽中的每一天。雖然他的航海日誌裡有崩潰的瞬間，但從不失樂觀積極。不論是看見雙彩虹、黑白配色的「熊貓海豚」，每一個小驚喜的出現都令他興奮。農曆除夕他為自己包了六個「奢侈的餃子 」，遇上絕美的海上日落時，他也總忍不住高歌。

還有一次悸動來自航海人的聖殿合恩角。在賽程的第68天，徐京坤呼叫合恩角燈塔，守塔人竟然直接叫出了他的名字，「說他在等我經過，並祝福我的航程，他說會記得我是第一個旺代環球經過合恩角的中國船長」。

徐京坤賽程中適逢中國春節，他在船上享用自己包的餃子。（取材自微博）

★旺代完賽 中國史上首位

透過在社交平台分享航海過程，徐京坤讓觀賽者感受到了航海的魅力，法國媒體稱他是「旺代詩人」、「旺代最會唱歌的船長」，一些法國學生還為他錄製了祝福視頻和歌曲。徐京坤笑稱，「有一種把客場打成主場的感覺」。

在終點迎接徐京坤的人群中，有他的老友胡貝爾。這個說著一口流利漢語的法國人，是今年旺代帆船賽的賽事總監。胡貝爾說：「我只能用『敬佩』來形容。他的堅持令人難以置信，而他的成功，也將成為中國航海運動史上的重要時刻。」

近代帆船賽事領域一直被西方體育和商業主導，藉由這次的突破，徐京坤認為，「旺代」可以被視作一個山頭，此前從來沒有中國船隊和船長涉獵這樣的領域，這次最重要的意義就在於終於有了一次嘗試和開始，「旺代」不再是中國航海人的禁區，「我們終於打開了一個窗戶，或者找到一條路」。

徐京坤（中）與團隊在終點慶祝。（取材自微博）

●徐京坤全靠信念 超越生理和心理極限

99天的環球航行是孤獨的，在徐京坤看來，這趟「旺代之行」超越了生理和心理的極限，如果單純依靠忍耐和忍受，他認為沒有人可以堅持下去，「所以信念對我來說很重要」。

徐京坤出生於山東平度山區，「大海」和「游泳」對他來說曾經是陌生詞彙。12歲時，徐京坤因意外失去左前臂。當時，他安慰家人說：「我的手要是不出事，指不定得給你惹多大禍呢，說不定這是在幫我。」

★一次次遠航 不斷創紀錄

他很快學會單手繫鞋帶、單手騎自行車，但別人口中「這孩子這輩子就廢了」，依然像烙鐵一樣讓他被灼傷。

幸運的是，沒多久，徐京坤加入了殘疾人田徑隊，「透過體育我快速找到了自己的方向和樂趣，所以這種傷害就被終止了」。

徐京坤表示，自己人生上半場的命運像在懸崖邊上，「但它也不應由別人主宰」。他在16歲時，加入國家帆船隊備戰殘奧會，教練無法教他用一隻手打繩結，他就弄個暖水壺拉著繩子自己練習；隊友在看電視，他在練，隊友休息了，他就摸黑練，直到「別人兩隻手也沒有我快」。

2008年，徐京坤代表中國征戰殘奧帆賽，躋身前十，但隨著之後國家隊解散，他只能回家做小生意。後來好友翟墨環球歸來的消息，激勵他生出也要環球航海的心。

2012年，徐京坤駕駛一條比自己大兩歲、幾乎報廢的帆船「夢想號」從青島出發，航行4500海里，創造了「首次單人獨臂無動力帆船環行中國海」的世界紀錄，這次經歷讓他學會了相信，這樣的信念也幫助他在航海的路上一步步走下去。

2015年，徐京坤又闖進世界頂級單人航海極限挑戰賽MINI TRANSAT，改變了該賽事不允許殘疾人參賽的歷史，成為世界上首位單人不間斷跨大西洋的獨臂船長。

徐京坤表示，航海對他來說，一開始是證明給別人看「我可以做得到」，慢慢地，他發現航海過程本身就是一個歷練，是他的學校，是他的人生修行場。

透過一次又一次的遠航，經歷無數生死瞬間和崩潰時刻，他開始逐漸成長、強大起來，「這個強大可能已經不局限於一定要完成什麼事情，一定要拿到什麼樣的成績，而更多的是賦予了我非常強大的內心。」

徐京坤曾在採訪時透露，航海徹頭徹尾地改變了他，讓他活得很自在，「不在乎外在的東西，也不在乎別人的看法，這樣活著就很舒服。」

徐京坤從不站在自然的對立面，「以前人們說戰勝海洋、戰勝自然，但對於真正的航海來講，這是絕對不能有的東西。」在他看來，真正的航行，更多是如何管理好自己、如何運用好技術和科技，和自然和諧相處，「利用風、海浪、水流來幫助你到達遠方」。

而令人意外的是，「獨臂船長」這個稱呼是徐京坤自己取的。徐京坤的妻子在為他寫傳記時，他特別要求要在標題裡寫上「獨臂船長」；在許多媒體訪問時，他也不忌諱提到自己少了左前臂，反而認為獨臂是很獨特的東西，他說，「我的左臂救了我很多次命，有很多次落水都是靠它把我摟上來的，它跟著我出了好多力氣，這是我的標記」。

徐京坤駕駛帆船環地球一圈。（取材自微博）

★盼組中國隊 參加美洲杯

這次參加旺代環球帆船賽，徐京坤透露，「這是我終生的夢想，我特別想成為一個非常勇敢的人，特別想去觸摸自己的極限，特別想去看看『旺代』——所謂我們中國航海人的禁區。」他也強調這次完賽不是終點，也不是結束，「對我來講，當我到港的那一刻，便是一個全新的開始，是中國航海的全新開始。」

徐京坤對未來充滿期待，參加2028年旺代帆船賽、組建中國之隊參加美洲杯帆船賽，打造自己的超級三體船以創造世界環球速度紀錄，都是他的新夢想。

此外，徐京坤還希望成立航海學院，幫助更多中國青少年和殘障兒童通過航海獲得技能、勇氣和力量，把自己的經驗傳承下去。他表示，現在中國從事航海運動的人太少， 很多信息沒有中文資料，相較之下，歐美選手在近代幾百年的傳承裡，能夠更容易地獲得經驗。

徐京坤說：「我的上半場太艱苦，下半場我要找到一個能讓我持續保持熱情和快樂的事情。幫助更多的孩子們，讓他們從航海中受益，這是我最想做的事情。」