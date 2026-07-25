不僅國道設卡…新疆賽里木湖疑票務糾紛 7職員圍毆旅遊車司機

賽里木湖景區七名工作人員被目睹圍毆一名旅遊車司機，撕爛司機上衣，致司機頭部被打破流血。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 新疆賽里木湖景區爆出票務糾紛引發的圍毆事件，7名工作人員涉打傷旅遊車司機；景區雖道歉並處置人員，仍因國道設卡收費爭議持續受批評。

網紅景點新疆 賽里木湖傳出暴力事件；23日疑因票務糾紛，賽里木湖景區七名工作人員被目睹圍毆一名旅遊車司機，撕爛司機上衣，致司機頭部被打破流血、身上多處受傷，引發輿論譁然，賽里木湖景區隨後稱是互毆，道歉並辭退七名員工，輿論仍未平息。賽里木湖昨還因在國道設卡收「過路費」再引撻伐。

事發在23日17時許，旅遊車司機帶團抵達賽里木湖景區入口排隊，核驗時發現一名遊客門票未購買，聯繫票務表示兩分鐘可線上補票，請求在原地等待。檢票工作人員拒絕，要求司機重新排隊；司機往前開了兩、三米，工作人員用少數民族語言（維語/哈語）辱罵其家人，司機回罵「嘴放乾淨點」，工作人員先隔窗打了司機兩拳，司機還手。

隨後圍毆升級，四到五名工作人員立刻圍上來，將司機從車上拽下，撕爛其上衣，將其推搡至無監控的房屋角落暴打。致司機頭部被打破流血，需縫針，腿、身多處軟組織損傷。

景區工作人員當眾毆人事件隨即引來輿論譁然，多家媒體及網民批評紛紛怒批「囂張」並發起抵制去景區，並要求景區及官方介入處理。24日上午，賽里木湖景區發布情況通報稱，對此事深感痛心、自責，誠懇地向旅遊車司機道歉。

經查，當天下午，一名景區工作人員在開展票務核驗時，與旅遊車司機發生爭執並互毆，隨後多名景區工作人員參與毆打，轄區民警查看現場監控，確認10名景區工作人員中有七人參與毆打行為，警方迅速對參與毆打行為的七名景區工作人員依法傳喚並採取控制措施。

此外，「賽里木湖國道設卡」昨也被罵上熱搜，據網民發文稱，賽里木湖景區涉在G219國道上設卡按人頭預收「過路費」引發巨大爭議，賽里木湖景區在穿湖而過的G219國道上設置進出兩個卡點，路過車輛無論是否遊覽，都需按每人145元人民幣預繳費用，並在限時內駛出後申請退還。

該路段長約數十公里，遊客若因停車休息、壅堵等原因超時，押金將被全額扣除，實際上構成強制消費，景區對公共資源的「圈地式」壟斷涉嫌違法，呼籲官方調查。