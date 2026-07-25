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父為初戀鬧離婚 要分630萬房產 女兒崩潰：防了前夫沒防住親爹

中國新聞組／北京25日電
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歐陽女士憂心房產被父親的初戀分走。（取材自都市快報）
歐陽女士憂心房產被父親的初戀分走。（取材自都市快報）

上海歐陽女士為防範出軌前夫分割房產，與父母通過訴訟確權約定父母享有當時婚內房屋70%份額，豈料離婚後，父親參加同學會與初戀重逢，竟要求與母親離婚，並分割該房售房款約630萬（人民幣，下同）。在獲悉父親可以主張售房款後，歐陽女士整個崩潰。話題衝上熱搜，有網友點評：「好消息：老公出軌沒分走；壞消息：老爸出軌分走了」，「短劇照進現實嗎」，也有網友提出陰謀論質疑：「老爸小三可能是前夫通知的」。

據都市快報橙柿互動報導，歐陽女士和前夫是大學同學，畢業後結婚。在楊浦區的婚房是歐陽女士父母用老房子動遷款買的，後來前夫事業起飛，賣了楊浦的房子，貸款換了虹口區大房子，產權登記在歐陽女士名下。

然而，前夫出軌了。孩子剛出生，歐陽女士選擇原諒。但作為獨生女的歐陽女士父母卻怕了，擔心女婿萬一再出軌、萬一離婚，虹口區房子可就是夫妻共同財產了，於是展開了一場「確權訴訟」的「神操作」，將女兒、女婿一併告上法庭，要求對虹口區房屋確權，結果調解結案，父母享有70%份額，歐陽女士和前夫共有30%。

當時看，這招堪稱完美。防住了前夫的野心，保住了父母的出資，給女兒留了退路。歐陽女士和前夫又在浦東買了房，賣了虹口區房子（900萬），拿800萬在浦東附近又入了一套。再後來，前夫再次出軌，兩人協議離婚。兩套浦東房子歸歐陽女士，存款歸前夫，前夫淨身出戶。

不料，父親前兩年參加老同學聚會，碰到了初戀情人，從此三天兩頭往外跑，現在逼著要和母親離婚，還要分虹口區房屋的售房款。歐陽女士懵了，那房子十年前就賣了，調解書確權的事，父母從沒主張過，且已過三年訴訟時效，當年打官司是為了防前夫，不是真要讓父母分產權。

對此，律師表示，售房款分割是基於父母對房屋所享有的物權，物權請求權不適用訴訟時效，父親依然可以主張售房款。歐陽女士問律師，如果母親不肯離婚，父親離得掉嗎？律師認為「攔不住」，如果父親堅持離婚，且感情確已破裂，符合法定判離標準，判離只是時間問題。

歐陽女士的故事，是一出現實版的「螳螂捕蟬，黃雀在後」。她防住了出軌的丈夫，卻沒防住「第二春」的父親。網友評論：「當年為了防前夫設計的確權方案，如今被父親用來幫初戀分走630萬。這大概是機關算盡最貴的版本，算到了前夫，沒算到父親的初戀」，「好消息：老公出軌沒分走；壞消息：老爸出軌分走了」，「短劇照進現實嗎」，「爸爸叫我防著男人時，也包括自己嗎」，「老爸小三可能是前夫通知的？」。

精華 FAQ

  • 因前夫曾出軌，歐陽女士與父母擔心未來離婚時虹口區房子變成夫妻共同財產，所以透過訴訟確權，將房屋份額先固定，避免前夫再分走財產。

  • 調解結案後，父母合計取得房屋70%份額，歐陽女士與前夫共有30%。之後房屋出售，相關權益也因此成為日後分割售房款的法律基礎。

  • 律師認為，父親主張的是基於物權的售房款分割，不受一般訴訟時效限制。即使當年沒有立即主張，仍可依確權結果要求分配相應款項。

貸款

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