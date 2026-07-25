江蘇副教授當年冒名高考 本科學歷被撤 保留碩博學位、教職掀議

江蘇師範大學因宋姓副教授18年前涉及「高考移民」，捲入爭議。(取材自微博)

江蘇師範大學宋姓副教授遭舉報18年前涉及「高考移民 」，校方表示，已於2021年12月對宋某某作出處分，其原就讀高校已撤銷本科學位，但碩士、博士學位仍保留，目前仍在江蘇師範大學任教。

據報導，事件可追溯至2008年高考。宋某某被指為規避原籍高考競爭，偽造戶籍、學籍資料，冒用陝西瑞泉中學考生身分報名高考。經渭南市教育考試中心查核，確認其未曾在瑞泉中學實際就讀，不存在真實在校紀錄，屬於典型以虛假材料騙取高考資格的高考移民。

依靠違規獲取的升學名額，宋某某隨後考入西北農林科技大學完成本科學業，並繼續留校攻讀碩士、博士，2019年博士畢業後進入江蘇師範大學生命科學學院任教，擔任副教授。

多年後群眾信訪舉報揭開這段造假過往，陝西省教育廳於2024年12月出具處理意見書，依教育部 相關規定，認定宋某某以虛假證件騙取高考資格，責令西北農林科技大學撤銷其本科學歷，學信網同步標註學歷撤銷。

據澎湃新聞報導，江蘇師範大學表示，校方早在2021年12月已對宋某某作出黨內嚴重警告、下調績效工資及取消多輪崗位晉級資格等處分；7月24日再向媒體證實，舉報內容屬實，目前宋某某仍在校任教。

事件引發關注的焦點在於，宋某某的本科學位已遭撤銷，但其後取得的碩士、博士學位並未撤銷，高校副教授職務也未取消。

報導指出，相關人士認為，依現行規定，撤銷本科學歷、保留碩博學位及教職，在程序上並無明確違法；但也有觀點認為，若前置學歷係以不實資格取得，後續學位及教職是否應受影響，仍引發教育公平與學位管理的討論。

更值得深思的是，一名依靠虛假學歷起步的人員，最終成為高校教書育人的教師，暴露出高校人才引進審查存在短板，過往招聘往往只核驗現有學位證書，缺少對早年中學學籍、高考報考軌跡的全鏈條溯源核查。

此案也為所有學子、教育從業者敲響警鐘：高考誠信沒有時效限制，投機僥倖終將付出代價。唯有守住升學與從教的雙重誠信底線，才能真正守護來之不易的教育公平。