江蘇副教授當年冒名高考 本科學歷被撤 保留碩博學位、教職掀議
江蘇師範大學宋姓副教授遭舉報18年前涉及「高考移民」，校方表示，已於2021年12月對宋某某作出處分，其原就讀高校已撤銷本科學位，但碩士、博士學位仍保留，目前仍在江蘇師範大學任教。
據報導，事件可追溯至2008年高考。宋某某被指為規避原籍高考競爭，偽造戶籍、學籍資料，冒用陝西瑞泉中學考生身分報名高考。經渭南市教育考試中心查核，確認其未曾在瑞泉中學實際就讀，不存在真實在校紀錄，屬於典型以虛假材料騙取高考資格的高考移民。
依靠違規獲取的升學名額，宋某某隨後考入西北農林科技大學完成本科學業，並繼續留校攻讀碩士、博士，2019年博士畢業後進入江蘇師範大學生命科學學院任教，擔任副教授。
多年後群眾信訪舉報揭開這段造假過往，陝西省教育廳於2024年12月出具處理意見書，依教育部相關規定，認定宋某某以虛假證件騙取高考資格，責令西北農林科技大學撤銷其本科學歷，學信網同步標註學歷撤銷。
據澎湃新聞報導，江蘇師範大學表示，校方早在2021年12月已對宋某某作出黨內嚴重警告、下調績效工資及取消多輪崗位晉級資格等處分；7月24日再向媒體證實，舉報內容屬實，目前宋某某仍在校任教。
事件引發關注的焦點在於，宋某某的本科學位已遭撤銷，但其後取得的碩士、博士學位並未撤銷，高校副教授職務也未取消。
報導指出，相關人士認為，依現行規定，撤銷本科學歷、保留碩博學位及教職，在程序上並無明確違法；但也有觀點認為，若前置學歷係以不實資格取得，後續學位及教職是否應受影響，仍引發教育公平與學位管理的討論。
更值得深思的是，一名依靠虛假學歷起步的人員，最終成為高校教書育人的教師，暴露出高校人才引進審查存在短板，過往招聘往往只核驗現有學位證書，缺少對早年中學學籍、高考報考軌跡的全鏈條溯源核查。
此案也為所有學子、教育從業者敲響警鐘：高考誠信沒有時效限制，投機僥倖終將付出代價。唯有守住升學與從教的雙重誠信底線，才能真正守護來之不易的教育公平。
報導指他為規避原籍高考競爭，偽造戶籍與學籍資料，冒用陝西瑞泉中學考生身分報名高考，屬典型以虛假材料騙取高考資格的「高考移民」。 陝西教育廳已要求西北農林科技大學撤銷其本科學歷並在學信網標註；但其後取得的碩士、博士學位未被撤銷，江蘇師範大學副教授職務也仍在。 因為一名早年靠虛假資格起步的人，後來仍能成為高校教師，顯示招聘多半只核驗現有學位，對中學學籍與高考軌跡缺乏全鏈條追查，引發公平性爭議。
精華 FAQ
報導指他為規避原籍高考競爭，偽造戶籍與學籍資料，冒用陝西瑞泉中學考生身分報名高考，屬典型以虛假材料騙取高考資格的「高考移民」。
陝西教育廳已要求西北農林科技大學撤銷其本科學歷並在學信網標註；但其後取得的碩士、博士學位未被撤銷，江蘇師範大學副教授職務也仍在。
因為一名早年靠虛假資格起步的人，後來仍能成為高校教師，顯示招聘多半只核驗現有學位，對中學學籍與高考軌跡缺乏全鏈條追查，引發公平性爭議。
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