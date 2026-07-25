杭州女童走光照被選入畢業冊 家長質問被商家辱罵拉黑

爭議照片。(1818黃金眼報導截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名幼兒園家長發現女兒畢業照中有疑似走光照片遭印入相冊，商家雖退費並承諾處理，卻僅塗黑後照樣使用，後續又因辱罵家長被警方立案。

杭州潘女士近日向浙江電視台1818黃金眼反映，女兒幼兒園畢業，園方請了攝影機構拍攝畢業照。機構將拍攝底片全部上傳網盤後，她發現有十幾張照片中，女兒裙底出現不同程度走光，要求機構刪除原文件。該機構最初承諾不會把相關照片放入相冊，但相關走光照的私密部位僅被塗黑便依然印出。有港媒報導，家長再度維權時，卻遭到對方連發語音辱罵「罵你祖宗十八代」，目前警方已以侮辱罪立案。

綜合紅星新聞、中華網報導，潘女士與商家曾在園長辦公室溝通處理方案，要求簽署保密協議，將不當照片銷毀並保密等；相關照片不得放入相冊；升級相冊；退還潘女士攝影費用等。影像資料顯示，商家在協議上蓋了章，向潘女士退還了費用880元人民幣(約129美元)。

然而，在最終版本裡，潘女士稱還是發現了一張不當照片，商家用黑筆塗黑的方式做了處理，將其放在了相冊裡，也並未給潘女士相冊等。潘女士稱自己在微信 上質問對方，後被對方辱罵、拉黑。

對此，涉事攝影機構杭州開度攝影有限公司人員24日說，稱在選擇五、六個孩子在一起的小組照時，具體照片是由家長一同選出的，選出來的那張照片說有一點點穿幫，「這個穿幫我們說是後期可以修掉的，裙子可以PS拉下來一點，我們去做這個事情。」他稱，在選出照片後，潘女士覺得有問題，潘女士、校方與商家有過三方溝通。公司後續也進行了退費。

問為何被指走光的底片也會上傳，拍攝時會關注走光的問題嗎？商家答覆是「疑似走光」，「沒有走光」。

據報導，對於辱罵一事，他抱歉說：「就是她說話的語氣太難受了，我作為商家的確不應該罵她。」

報導指出，潘女士的女兒班主任透露，幼兒園與這家攝影機構僅有口頭約定，沒有書面協議。園長表示將不再與該機構合作。這種口頭約定導致拍攝角度、底片處理及追責機制缺乏明確規範。雖然機構承諾銷毀底片，但實際上只是進行了塗抹處理，底片仍可能存在於機構設備中。

有港媒報導，家長再次維權時，卻遭到對方連發語音辱罵「罵你祖宗十八代」，目前警方已以侮辱罪立案。

爭議照片。(1818黃金眼報導截圖)