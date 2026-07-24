上海交大試驗「基因編輯」注入脊髓液 6歲語言遲緩女童身亡

中國一名女童接受基因編輯試驗治療後身亡。圖為AI生成示意圖，非新聞現場實景。(圖：Gemini AI生成)

國際頂級學術期刊《科學》（Science）與學術誠信監督平台「撤稿觀察」23日聯合披露，一名六歲女童在接受基因編輯臨床試驗後一周內不幸死亡，事件震驚學術界。對此，涉事的上海交通大學醫學院宣傳部門工作人員24日表示：「目前還在調查中。」

經濟觀察報報導，涉事研究團隊於2026年2月在《自然》（Nature）期刊發表小鼠模型研究論文，介紹糾正CHD3基因突變的技術，卻完全未提及此前的人體試驗及患者死亡事件。女童家屬隨後向上海交大醫學院提交投訴，要求調查並撤回該論文。

《自然》方面回應《科學》指出，審稿期間對患者死亡及家屬資助情況並不知情，若先前知悉，會納入論文評估考量。

據了解，該女童患Snijders Blok–Campeau綜合症，是由CHD3基因突變導致的神經發育性疾病，主要表現為語言、認知與運動遲緩，通常不直接危及生命。女童父母於2025年3月透過患者群組聯繫到上海交大醫學院松江研究院仇子龍團隊，並籌集約86萬美元（約582萬元人民幣）資助部分試驗資金，嘗試將病毒注入脊柱液體的個體化基因編輯療法。

不料，女童在接受治療三天後出現發燒及腎臟嚴重受損症狀，一周內即宣告不治。上海交大醫學院附屬新華醫院內部評估，認定死因與基因編輯治療有關，為血栓性微血管病，惟該事故當時並未公開披露。上海有關部門已於2025年9月對新華醫院處以約3600美元罰款，理由是醫院未能妥善監管該試驗，且未將其註冊為商業資助項目。

事件曝光引發網友強烈憤慨：「不危及生命的病，卻因為試驗丟性命，隱瞞死亡還發論文簡直毫無底線！」也有網友質疑監管責任與醫療倫理：「收了家屬幾百萬資助，出了人命還隱瞞不報，違規罰款卻只有微不足道的2萬多塊，這根本無法交代，必須徹查嚴辦」。

目前，涉事仇子龍研究團隊與上海交通大學醫學院附屬新華醫院方面皆未做出回應。