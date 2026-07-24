利用AI使壞 湖南男「害全縣都網購不到榴槤、車厘子」

湖南省衡山縣男子譚某某利用AI修圖軟體偽造水果腐爛照片，頻繁利用電商平台「僅退款」規則空手套白狼。(取材自金羊網)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南衡山男子譚某某利用AI偽造水果腐爛照騙取電商「僅退款」，四個月內非法獲利逾1.6萬元，甚至連累全縣被平台列為高風險區，最終遭判刑1年。

湖南省衡山縣男子譚某某利用AI修圖軟體偽造水果腐爛照片，頻繁利用電商 平台「僅退款」規則空手套白狼，甚至導致多家平台將衡山縣列為高風險地區，全縣居民一度無法網購榴槤與車厘子（櫻桃）。衡山縣人民法院近日審結此案，認定譚某某犯詐騙罪且屬於累犯，依法判處有期徒刑一年，並處罰金5000元(人民幣，以下同)。

金羊網報導，衡山縣公安局民警趙思祺透露，今年1月接獲電商平台報案後，警方透過數據比對鎖定譚某某並將其抓獲，現場查獲75部作案手機。趙思祺指出，譚某某將騙得的實物水果，透過二手平台、朋友圈或線下好友低價賣出，四個月內下單百餘筆，非法獲取60個金枕榴槤及五箱車厘子，總價值1.6萬餘元。當時因其惡意行為，電商平台將當地列為異常高風險區，「商家看到收貨地址是衡山就不發貨」，引發全縣斷貨亂象。

針對判決結果，衡山縣人民法院法官曠雯文表示，譚某某雖已退還全部贓款，但因其在2024年曾犯詐騙罪，屬於累犯，依法應從重處罰且不適用緩刑。曠雯文強調，網路平台非法外之地，虛構事實騙取財物達到數額標準必須追究刑事責任，「即使沒達到刑事立案標準，也要承擔民事賠償責任」。北京市西城區人民法院法官宋健亦指出，若惡意退款導致商家經營受限、商品下架或商譽受損，商家均可依法主張損害賠償。

據報導，「僅退款」本是電商平台為保障消費者權益、簡化維權流程所設機制，卻遭不法分子濫用。為遏止此類犯罪，法官建議平台應完善異常訂單預警與人工覆核機制，不能將經營風險完全轉嫁給商戶；商家在日常經營中也應留存發貨與溝通憑證，維護自身合法權益。

此事件曝光後引發網友廣泛熱議與撻伐，許多人憤怒留言表示：「一個人壞了一城人的名聲，害得大家都買不到水果，判一年太便宜他了」、「把聰明才智全用在這種違法邪門歪道上，真是咎由自取」。也有網友點出機制漏洞：「僅退款制度確實給了爛人可趁之機，平台真的要好好的改進審核機制，不能讓守法商家與消費者一起背鍋」。