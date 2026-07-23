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拍檯球女助教臀部 杭州男被拘喊冤「有預告打她屁股」

中國新聞組／北京23日電
洪先生接受採訪。（取材自818黃金眼）
洪先生接受採訪。（取材自818黃金眼）

浙江杭州一名洪姓男子日前在檯球（撞球）廳拍打女助教臀部，遭對方報警，警方依猥褻他人的違法行為對他處以行政拘留。洪男表示，雙方平時透過微信聊天時曾互傳涉及「拍屁股」的表情包，自己也多次表示要「打妳屁股」，對方未明確拒絕，因此誤認彼此關係已有進一步發展可能，才會做出拍臀動作，但檯球廳及女助教均否認曾同意任何肢體接觸。

1818黃金眼報導，洪男在杭州拱墅區工地工作，日薪約400元（人民幣，下同，約59美元），月收入約1萬元。他是「帝8感覺」檯球俱樂部常客，累計消費約1萬元，今年6月初認識藝名「蘿蔔」的女助教，因兩人都玩同一款手機遊戲而熟識。

洪男表示，兩人微信聯絡頻繁，自己稱呼對方「寶貝」，對方沒有反對，還曾傳送一張「摸屁股」的卡通表情包。他回覆「等我忙完這幾天，好好的打你屁股」，之後又多次提到類似內容。7月4日晚間，他再次傳訊表示「屁股是不是癢了」、「主要不是想打球，目的是打你屁股」，女方則回覆「呦呦呦 我今天手感老好了」及「我看你是想找罵吧」等訊息。

洪男表示，7月5日凌晨到檯球廳消費，由女助教陪同打球。當對方起身從他身旁經過時，他伸手拍了一下臀部。「我也不知道拍到她哪裡，好像是拍到她屁股了。」他認為雙方平時互動自然，「朋友之間打打鬧鬧不是很正常嗎？」

據報導，檯球廳提供的監視器畫面顯示，現場確實拍到洪男伸手拍打女助教臀部。

洪男表示，事件發生後，店內有人居中協調，轉述女助教最初要求5000元賠償，後來降為2000元。他表示自己身上只剩200多元，希望發薪後再付款，也願意簽欠條，但女方要求當天付款，雙方未達成共識，最後報警處理。

他並質疑，自己事前已多次在聊天中提及要拍對方臀部，對方從未明確表示不同意，因此認為自己遭到設局。

對此，檯球廳方教練表示，他曾查看聊天紀錄，女助教否認曾同意讓洪男碰觸臀部，聊天內容只是正常招攬客人的工作互動，並非同意任何身體接觸。

方教練指出，店內明確禁止助教與顧客有肢體接觸，若只是一般消費糾紛，店方不會輕易報警，但從監視器畫面判斷，洪男的行為並非出於女方意願，因此支持報警處理。

檯球廳負責人也表示，店內僅提供檯球服務，不提供其他服務，顧客與助教私下聊天屬個人行為，但拍打女助教臀部的行為已超出店方可接受範圍，因此交由警方依法處理。

採訪期間，記者多次嘗試聯絡女助教，但電話未獲接聽，訊息也未得到回覆。

洪男受訪時表示：「發生這個事情，不管微信上之前怎麼聊的，首先發生這個事情，我向你道歉，是我做得不對。」但他仍認為，自己是根據雙方先前聊天內容誤判彼此關係。

警方表示，洪男因猥褻他人的違法行為，已被公安機關依法行政拘留。

精華 FAQ

  • 他在杭州一家檯球廳內拍打女助教臀部，對方報警後，警方認定其行為屬猥褻他人的違法行為，依法對他作出行政拘留處分。

  • 洪男表示，兩人平時微信聊天時曾互傳涉及「拍屁股」的表情包，他也多次說要打對方屁股，對方未明確拒絕，因此誤以為關係可進一步發展。

  • 店方與女助教均否認曾同意任何肢體接觸，表示聊天內容只是正常招攬互動，監視器畫面也顯示洪男伸手拍臀，因而支持報警處理。

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