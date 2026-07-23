生前囑咐沒用…滬婦留500萬遺產 沒來往的遠親還是繼承了

上海92歲老人猝然離世，留下500萬遺產。（取材自都市快報橙柿互動）

上海92歲老太太顧梅娣終身未婚、無兒無女，一生省吃儉用，留下近500萬元（人民幣，下同，約73.8萬美元）遺產，卻在入住養老院 40天後猝然離世。由於未留下遺囑，遺產依法須由唯一合法繼承人繼承。承辦公證員透露，顧梅娣生前曾多次表示，希望將畢生積蓄回饋社會，不願留給幾乎沒有往來的遠親，但因未完成合法遺囑，最終仍須依法辦理。在公證人員協調下，繼承人同意自遺產中捐出20萬元投入公益。

都市快報橙柿互動報導，顧梅娣自幼為孤兒，由一名顧姓地主收養，與一同被收養的兄長顧梅根共同成長。成年後，顧梅根迎娶養父女兒，顧梅娣則離家獨自生活，終身未婚，也沒有子女。

由於年事已高且沒有法定監護人，顧梅娣一度無法入住養老院。上海普陀公證處公證員李辰陽協助她透過「意定監護」制度，指定一家公益機構擔任監護人，負責未來的照護、醫療、財產管理及身後事宜，使她順利入住養老院。

然而，顧梅娣入住僅40天便突然離世，來不及留下遺囑。李辰陽回憶，老人平日生活十分節儉，上海冬天濕冷，她捨不得開空調，只靠三床厚棉被禦寒；入住養老院後，仍多次返回老宅反覆確認積蓄是否妥善保管，也早已替自己購妥墓地。

整理遺物時，公證人員發現老人家中的抽屜整齊放著大量現金、存摺，加上位於延長西路的一處房產，遺產總值接近500萬元。

據報導，由於老人未立遺囑，公證人員調閱舊檔案追查身世，確認顧梅根的兩名女兒是唯一合法繼承人，但兩人身分與去向一度無法確認，因此展開歷時四個月的尋親工作。

尋親期間，公證人員接獲不少冒領遺產的訊息。有人連老人的性別都說錯便聲稱是親屬；有人自稱老人欠下巨額借款要求清償；還有人透過微信編造身世故事，拒絕接聽電話，企圖取得遺產。

經過多方查找，公證人員最終找到顧梅根的女兒，依法確認其繼承資格，遺產歸屬問題也因此獲得解決。

李辰陽表示，顧梅娣生前曾多次向他表示，希望把一生積蓄全部回饋社會，而不是留給幾乎沒有往來的遠親。他說：「我們是法律的實施者，必須一絲不苟遵守法律。」

雖然無法依老人心願直接處分全部遺產，李辰陽仍主動與繼承人溝通，最終獲得同意，自遺產中撥出20萬元作公益用途，其中10萬元用於幫扶困境監護老人，另10萬元救助遭受家庭暴力的未成年女性，使老人生前希望回饋社會的部分心願得以實現。