中國船員在韓海警艦死亡 同船船員：連續求救6次被無視
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一艘載有10名船員的中國漁船，2個月前出海捕魚時被控越界捕撈，遭南韓海警扣押。期間，船員秦帥克被轉移至韓方艦艇後死亡，韓方死因報告為「急性酒精中毒」。據同船船員稱，秦帥克狀態不對期間，曾連續6次提醒南韓海警其需要急救，但均未獲理會；南國海警代表則否認曾接獲任何求救。秦帥克胞兄秦帥鋒指出，他前一天在南韓仁川與南韓海警局代表會談，雙方就是否延誤救援黃金時間展開討論。
紅星新聞報導，據錄音紀錄，南韓海警代表表示，韓方於5月8日晚間發現涉事漁船後進行採證，並於20時32分在南韓領海執行逮捕。海警登船時發現秦帥克在船尾蓋被熟睡，同船船員告知海警「喝多了，在睡覺」；登船海警不具醫療知識，誤判其僅是睡著，還找來擔架將其抬上南韓艦艇，並因發現其臉部破皮而為他擦藥處理傷口。
海警代表稱，調查船長期間發現秦帥克已無呼吸，隨即回報並要求他艦醫護人員支援，同時透過視訊連線請醫師遠程指導急救，先送最近醫院，後再派醫療直升機轉送專業醫院。韓方代表認為，已採取多項緊急救援手段，不存在延誤情況，並強調死者生前飲下兩瓶半白酒才是悲劇主因。
報導指出，秦帥鋒對此不認同，指同船船員回憶，秦帥克昏迷期間，船員至少6次向南韓海警求救，但均未獲理會，延誤了「急性酒精中毒」的黃金救援時間。他表示，急性酒精中毒的黃金救援時間約為4至6小時，韓方自晚間20時32分登船至隔日凌晨0時44分宣告死亡，期間至少4小時，若及時救援，悲劇本可避免。
韓方代表則否認「6次求救」的說法，稱調查同船船員過程中，無人提出過為秦帥克求助。
死者家屬要求查看南韓海警執法記錄器的救援過程錄影，韓方代表表示錄影存在，但海警方面目前尚未看過；截至發稿時，家屬也仍未取得該錄影畫面。
他所乘中國漁船因被控越界捕撈遭韓方扣押，秦帥克被轉移至韓方艦艇後死亡。韓方初步死因報告指向急性酒精中毒，事件因此引發爭議。 同船船員稱，秦帥克狀態異常時曾連續6次向海警求救，但未獲理會；家屬認為從登船到宣告死亡約4小時，錯過急性酒精中毒的黃金救援時間。 韓方表示登船時曾誤判秦帥克只是睡著，之後發現其無呼吸便立刻通報、請醫護支援並安排送醫與轉院；同時否認曾接獲6次求救，強調並無延誤。
精華 FAQ
他所乘中國漁船因被控越界捕撈遭韓方扣押，秦帥克被轉移至韓方艦艇後死亡。韓方初步死因報告指向急性酒精中毒，事件因此引發爭議。
同船船員稱，秦帥克狀態異常時曾連續6次向海警求救，但未獲理會；家屬認為從登船到宣告死亡約4小時，錯過急性酒精中毒的黃金救援時間。
韓方表示登船時曾誤判秦帥克只是睡著，之後發現其無呼吸便立刻通報、請醫護支援並安排送醫與轉院；同時否認曾接獲6次求救，強調並無延誤。
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